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  3. Голландия
Твенте
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 8000
Фортуна Ситтард
0'
1:0
10' Гол
Мениг Квинси
2:0
51' Пенальти
Danilo3
67' Желтая карточка
Мениг Квинси
90'+5
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
3
Схенк
Ксандро
17
Jayden
Oosterwolde
6
Брама
Вут
20
Румерату
Годфрид
32
Jesse
Bosch
7
Черны
Вацлав
9
Danilo3
11
Мениг
Квинси
77
Кошелев
Алексей
44
Рота
Лазарос
4
Ниняй
Бранислав
2
Анга-Лётшер
Мартин
5
Янссен
Рул
23
Ринстра
Бен
10
Сёнтьенс
Матс
6
Сметс
Йоррит
8
Флемминг
Зиан
9
Полтер
Себастьян
11
Ханссон
Эмиль
Твенте
4-3-3
Фортуна Ситтард
4-3-3

Ход матча

10'
Мениг Квинси
(Jayden Oosterwolde)
1:0
51'
Danilo3
2:0
63'
 
Кокс Джордж
Ниняй Бранислав
63'
Еремеефф Александер
Danilo3
 
67'
Мениг Квинси
 
72'
 
Семеду Лисандру
Ринстра Бен
74'
Лампру Лазарос
Черны Вацлав
 
75'
Nathangelo Markelo
Эбюэхи Тайронн
 
75'
Thijs van Leeuwen
Мениг Квинси
 
84'
 
Самбу Бассала
Ханссон Эмиль
90'
Ramiz Zerrouki
Jesse Bosch
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мениг Квинси 1 1
2. Danilo3 1 (1) 1
3. Jayden Oosterwolde 0 0
Фортуна Ситтард
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Твенте
# Игрок      
1. Мениг Квинси 1 0
Фортуна Ситтард
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Твенте 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0
 Фортуна Ситтард 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Твенте Последние 20 матчей: + = -
Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард
Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: + = -
Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле
ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Истанбул Башакшехир 0:3 Фортуна Ситтард Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард

Последние игры между собой

Твенте: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Эредивизие Фортуна Ситтард 2:3 Твенте Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
9. АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ВВВ-Венло 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эммен 0 0 0 0 0 - 0 0
14. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 2 0
17. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 2 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 20.00 65.00
1.83 3.92 3.95
1.85 3.80 3.96
1.24 5.63 17.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.03 9.00 1.04 3.40 1.29 1.75 2.01 1.97 1.84 1.73 2.11 1.10 6.25 1.22 3.95 1.09 6.50 1.06 8.30 1.08 7.00 1.01 12.60
13.00 1.03 12.00 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.23 1.73 1.72 2.15 1.47 2.72 1.24 4.15 1.18 5.00 1.07 9.10
11.30 1.04 9.38 1.06 4.34 1.22 3.42 1.32 2.22 1.67 1.75 2.09 1.49 2.64 1.24 4.11 1.19 4.77 1.07 8.66 1.06 9.38 1.02 15.93 1.02 16.37
5.97 1.15 3.24 1.37 2.26 1.68 1.53 2.60 1.31 3.62 1.68 2.27 1.44 2.89 1.36 3.27 1.50 2.67 1.23 4.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.18 1.65 2.08 1.70 1.18 4.50 1.20 4.20 1.02 11.00
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
3.29 1.34 2.23 1.66 1.55 2.47 1.20 4.62 1.14 5.79 1.03 12.86 1.03 13.72
3.20 1.37 2.63 1.52 2.06 1.82 1.65 2.33 1.27 3.90 1.14 6.06 1.30 3.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
1.67 2.22
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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