Второй тайм

95' Твенте заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Jayden Oosterwolde предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Матч возобновлен

92' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Jayden Oosterwolde предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Твенте

83' Семеду Лисандру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Черны Вацлав из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Мениг Квинси получил желтую карточку от судьи

67' Мениг Квинси из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

66' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Danilo оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Danilo из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

60' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Черны Вацлав не смог попасть в створ ударом издали

57' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Схенк Ксандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Г О О О О Л - Danilo из команды Твенте забивает с точки!

51' После проверки VAR судья не изменил решения - Твенте пробьет пенальти!

50' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

49' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Мениг Квинси не смог попасть в створ ударом издали

48' Твенте имеет хороший шанс забить.

46' Сегодняшная посещаемость составляет 8000 болельщиков