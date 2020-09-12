Твенте
2:0
Конец матча
Стадион: Гролс Весте Зрители: 8000
Фортуна Ситтард
1:0
10' ГолМениг Квинси
2:0
51' ПенальтиDanilo3
67' Желтая карточкаМениг Квинси
16
Дроммел
Йоэл
32
Jesse
Bosch
9
Danilo3
11
Мениг
Квинси
44
Рота
Лазарос
23
Ринстра
Бен
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Jesse BoschПолузащитник
- Нападающий
-
9 Danilo3Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Кокс ДжорджЗащитник
-
12 Эссерс КлинтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kevin Hofland
Ход матча
10'
51'
2:0
67'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мениг Квинси
|1
|1
|2.
|Danilo3
|1 (1)
|1
|3.
|Jayden Oosterwolde
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мениг Квинси
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Твенте
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|Фортуна Ситтард
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Твенте Последние 20 матчей: + = -Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте Твенте 2:1 Ситтард
Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Твенте
Фортуна Ситтард Последние 20 матчей: + = -Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Дордрехт Фортуна Ситтард 1:1 ПЕК Зволле
ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 2:1 Херенвен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Антальяспор 2:1 Фортуна Ситтард Истанбул Башакшехир 0:3 Фортуна Ситтард Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк ПСВ 5:0 Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген ПЕК Зволле 3:1 Фортуна Ситтард
Последние игры между собой
Твенте: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Фортуна Ситтард: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|АДО Ден Хааг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ВВВ-Венло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эммен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.00
|1.03
|9.00
|1.04
|3.40
|1.29
|—
|—
|1.75
|2.01
|1.97
|1.84
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.22
|3.95
|1.09
|6.50
|1.06
|8.30
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.01
|12.60
|13.00
|1.03
|12.00
|1.04
|4.40
|1.22
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.72
|2.15
|—
|—
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.24
|4.15
|1.18
|5.00
|1.07
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.30
|1.04
|9.38
|1.06
|4.34
|1.22
|3.42
|1.32
|—
|—
|2.22
|1.67
|—
|—
|1.75
|2.09
|—
|—
|1.49
|2.64
|—
|—
|1.24
|4.11
|1.19
|4.77
|1.07
|8.66
|1.06
|9.38
|1.02
|15.93
|1.02
|16.37
|—
|—
|—
|—
|5.97
|1.15
|3.24
|1.37
|2.26
|1.68
|1.53
|2.60
|1.31
|3.62
|1.68
|2.27
|1.44
|2.89
|1.36
|3.27
|1.50
|2.67
|—
|—
|1.23
|4.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.18
|1.65
|—
|—
|2.08
|1.70
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.02
|11.00
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.20
|4.65
|1.13
|5.85
|—
|—
|—
|—
|3.29
|1.34
|—
|—
|2.23
|1.66
|—
|—
|1.55
|2.47
|—
|—
|1.20
|4.62
|1.14
|5.79
|1.03
|12.86
|1.03
|13.72
|3.20
|1.37
|2.63
|1.52
|2.06
|1.82
|1.65
|2.33
|1.27
|3.90
|1.14
|6.06
|1.30
|3.67
|—
|—
|—
|—
|—
|—