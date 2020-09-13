Эммен
1:0
Первый тайм: 23'
Стадион: De Oude Meerdijk
ВВВ-Венло
1:0
4' ГолДе Вос Робберт
20' Желтая карточкаХуппертс Гуус
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
10
Пенья
Серхио
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
12
Джон
Джошуа
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
-
30 Пейн ДесевиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Sekou Sidibe
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
23 Nezar S'rifi
-
-
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
Ход матча
4'
1:0
20'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Вос Робберт
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
Предыдущие игры
Эммен Последние 20 матчей: + = -Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес
Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: + = -ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Витесс 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле
Последние игры между собой
Эммен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
ВВВ-Венло: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
ВВВ-Венло 0:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:4 ВВВ-Венло Первый дивизион Эммен 1:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:4 Эммен Первый дивизион ВВВ-Венло 2:1 Эммен Первый дивизион Эммен 2:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 4:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 2:4 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Эммен
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|ПСВ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Витесс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гронинген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хераклес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|АДО Ден Хааг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Спарта Роттердам
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|ВВВ-Венло
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|9.40
|1.04
|4.00
|1.22
|3.00
|1.35
|—
|—
|2.13
|1.66
|1.83
|2.06
|1.61
|2.45
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.04
|9.90
|1.05
|8.50
|12.25
|1.04
|10.75
|1.05
|4.05
|1.25
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.08
|1.83
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.41
|2.95
|—
|—
|1.17
|5.25
|—
|—
|1.15
|6.05
|1.05
|11.50
|—
|—
|9.38
|1.06
|8.66
|1.07
|3.72
|1.28
|2.93
|1.41
|—
|—
|2.01
|1.81
|—
|—
|1.58
|2.40
|—
|—
|1.39
|3.03
|—
|—
|1.18
|4.94
|—
|—
|1.15
|5.54
|1.05
|10.24
|1.04
|11.30
|—
|—
|—
|—
|4.17
|1.25
|3.20
|1.39
|2.42
|1.61
|4.13
|1.25
|1.83
|2.05
|1.61
|2.41
|2.43
|1.60
|2.06
|1.82
|1.83
|2.05
|1.59
|2.44
|1.47
|2.78
|1.39
|3.12
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.05
|1.77
|—
|—
|1.45
|2.62
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.11
|5.80
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.17
|5.45
|—
|—
|1.11
|6.40
|—
|—
|—
|—
|3.07
|1.38
|—
|—
|2.05
|1.78
|—
|—
|1.48
|2.67
|—
|—
|1.16
|5.32
|—
|—
|1.12
|6.36
|1.02
|14.67
|1.02
|15.47
|3.26
|1.38
|2.69
|1.51
|2.11
|1.80
|1.68
|2.29
|2.94
|1.43
|2.42
|1.61
|1.88
|1.99
|1.55
|2.55
|1.40
|3.10
|—
|—
|—
|—