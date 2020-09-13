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  2. Матчи
  3. Голландия
Эммен
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
ВВВ-Венло
0'
1:0
4' Гол
Де Вос Робберт
20' Желтая карточка
Хуппертс Гуус
23'
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
3
Веендорп
Кезиа
22
Кавлан
Канер
7
Тибблинг
Симон
20
Чакон
Майкл
11
Лаурсен
Николай
10
Пенья
Серхио
32
Де
Вос
Робберт
9
Коларж
Марко
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
21
Линторст
Эверт
6
Пост
Данни
10
Ван
Крой
Вито
7
Хуппертс
Гуус
11
Якумакис
Георгиос
12
Джон
Джошуа
Эммен
4-2-3-1
ВВВ-Венло
4-3-3

Ход матча

4'
Де Вос Робберт
1:0
20'
 
Хуппертс Гуус

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Вос Робберт 1 1
ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Эммен
# Игрок      
ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Хуппертс Гуус 1 0

Предыдущие игры

Эммен Последние 20 матчей: + = -
Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле Эммен 0:2 Хераклес
Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эммен 1:1 ПСВ
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: + = -
ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Витесс 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:2 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Эммен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
ВВВ-Венло: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Эммен 3:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:0 Эммен Эредивизие ВВВ-Венло 2:3 Эммен Эредивизие Эммен 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие
ВВВ-Венло 0:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:2 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:0 Эммен Первый дивизион Эммен 1:4 ВВВ-Венло Первый дивизион Эммен 1:1 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 1:4 Эммен Первый дивизион ВВВ-Венло 2:1 Эммен Первый дивизион Эммен 2:0 ВВВ-Венло Первый дивизион ВВВ-Венло 4:0 Эммен Второй дивизион (Gouden Gids Divisie) Эммен 2:4 ВВВ-Венло Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Херенвен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Эммен 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. ПСВ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Витесс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гронинген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ваалвейк 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хераклес 0 0 0 0 0 - 0 0
10. АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аякс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Спарта Роттердам 0 0 0 0 0 - 0 0
13. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. ВВВ-Венло 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 2 0
17. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эммен
Ничья
ВВВ-Венло
2.01
5.37
8.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эммен 1:0 ВВВ-Венло онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.95 3.70 3.80
2.01 3.50 3.35
1.96 3.78 3.72
1.91 3.70 3.85
1.35 5.37 8.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.40 1.04 4.00 1.22 3.00 1.35 2.13 1.66 1.83 2.06 1.61 2.45 1.44 2.65 1.18 4.50 1.17 4.70 1.04 9.90 1.05 8.50
12.25 1.04 10.75 1.05 4.05 1.25 3.10 1.38 2.08 1.83 1.55 2.49 1.41 2.95 1.17 5.25 1.15 6.05 1.05 11.50
9.38 1.06 8.66 1.07 3.72 1.28 2.93 1.41 2.01 1.81 1.58 2.40 1.39 3.03 1.18 4.94 1.15 5.54 1.05 10.24 1.04 11.30
4.17 1.25 3.20 1.39 2.42 1.61 4.13 1.25 1.83 2.05 1.61 2.41 2.43 1.60 2.06 1.82 1.83 2.05 1.59 2.44 1.47 2.78 1.39 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.15 1.33 2.05 1.77 1.45 2.62 1.15 5.00 1.11 5.80
3.20 1.35 2.11 1.73 1.50 2.59 1.17 5.45 1.11 6.40
3.07 1.38 2.05 1.78 1.48 2.67 1.16 5.32 1.12 6.36 1.02 14.67 1.02 15.47
3.26 1.38 2.69 1.51 2.11 1.80 1.68 2.29 2.94 1.43 2.42 1.61 1.88 1.99 1.55 2.55 1.40 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.76 1.97 1.35 3.15
4.25 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.31 3.45 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
1.77 2.06
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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