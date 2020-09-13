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  3. Голландия
Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Витесс
0' 16'
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
15
Ньивпорт
Ларс
59
Тоуба
Ахмед
34
Luuk
Wouters
10
Richard
van
der
Venne
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
30
James
Efmorfidis
9
Штоккерс
Финн
21
Данеелс
Леннерд
22
Пасвер
Ремко
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
20
Брюнс
Томас
14
Таннан
Уссама
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
Ваалвейк
4-3-3
Витесс
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: + = -
Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк
Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт Ваалвейк 0:1 Спарта Роттердам Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Серветт 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Твенте Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 Херенвен Утрехт 0:1 Ваалвейк
Витесс Последние 20 матчей: + = -
Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс
Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Витесс 1:3 Дуйсбург Серветт 2:0 Витесс Витесс 3:0 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Ваалвейк 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 4:1 Ваалвейк Кубок Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:2 Витесс Эредивизие
Ваалвейк 3:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Ваалвейк Эредивизие Витесс 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:3 Витесс Эредивизие Ваалвейк 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хераклес 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ВВВ-Венло 1 1 0 0 5 - 3 3
3. Твенте 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аякс 1 1 0 0 1 - 0 3
7. ПСВ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Витесс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Гронинген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 1 0
14. АДО Ден Хааг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Эммен 1 0 0 1 3 - 5 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 2 0
17. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
Витесс
4.48
4.30
1.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ваалвейк 0:0 Витесс онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.30 4.30 1.70
4.30 3.75 1.77
4.30 4.25 1.72
4.48 4.14 1.69
4.43 4.27 1.75

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.20 1.20 4.30 1.19 2.20 1.62 2.06 1.76 1.80 2.00 1.47 2.55 1.35 3.10 1.18 4.50 1.11 6.00 1.05 8.50 1.02 11.00
5.40 1.16 4.40 1.22 2.60 1.51 2.02 1.81 1.67 2.34 1.35 3.26 1.26 3.94 1.12 6.60 1.10 7.40 1.03 13.25
13.33 1.03 12.64 1.03 5.32 1.16 4.34 1.22 2.61 1.50 2.06 1.77 1.66 2.23 1.36 3.18 1.27 3.81 1.12 6.36 1.10 7.10 1.03 12.64 1.03 12.79
5.88 1.16 2.65 1.51 2.37 1.63 2.07 1.81 1.82 2.08 1.65 2.33 1.50 2.72 1.26 4.11 1.10 7.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.00 1.35 2.55 1.48 1.42 2.75 1.25 3.75 1.09 6.50
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.90
3.72 1.28 2.58 1.51 1.67 2.22 1.27 3.81 1.18 4.94 1.05 10.24 1.04 11.30
3.44 1.34 2.77 1.49 2.03 1.86 1.71 2.23 1.50 2.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.69 1.55 2.35 1.33 3.15
5.40 1.16 3.95 1.25 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
1.57 2.42
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
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