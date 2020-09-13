Ваалвейк
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Мандемейкерс
Витесс
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
34
Luuk
Wouters
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
20
Брюнс
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
34 Luuk WoutersЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
27 David Min
-
-
-
-
-
Главный тренер: Грим Фред
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
18 Гаек ТомашЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
43 Job Froeling
-
40 Daan Huisman
-
-
Главный тренер: Летш Томас
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: + = -Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк
Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт Ваалвейк 0:1 Спарта Роттердам Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Серветт 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Твенте Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 Херенвен Утрехт 0:1 Ваалвейк
Витесс Последние 20 матчей: + = -Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс
Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Витесс 1:3 Дуйсбург Серветт 2:0 Витесс Витесс 3:0 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хераклес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ВВВ-Венло
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|3.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|ПСВ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Витесс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Гронинген
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|4.20
|1.20
|4.30
|1.19
|2.20
|1.62
|—
|—
|2.06
|1.76
|1.80
|2.00
|1.47
|2.55
|—
|—
|1.35
|3.10
|1.18
|4.50
|1.11
|6.00
|1.05
|8.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.40
|1.16
|4.40
|1.22
|2.60
|1.51
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.67
|2.34
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.26
|3.94
|1.12
|6.60
|1.10
|7.40
|1.03
|13.25
|—
|—
|13.33
|1.03
|12.64
|1.03
|5.32
|1.16
|4.34
|1.22
|2.61
|1.50
|—
|—
|2.06
|1.77
|—
|—
|1.66
|2.23
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.27
|3.81
|1.12
|6.36
|1.10
|7.10
|1.03
|12.64
|1.03
|12.79
|—
|—
|—
|—
|5.88
|1.16
|—
|—
|2.65
|1.51
|2.37
|1.63
|2.07
|1.81
|1.82
|2.08
|1.65
|2.33
|1.50
|2.72
|—
|—
|1.26
|4.11
|—
|—
|1.10
|7.94
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.00
|1.35
|—
|—
|2.55
|1.48
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.09
|6.50
|—
|—
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.27
|3.76
|1.18
|4.90
|—
|—
|—
|—
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.58
|1.51
|—
|—
|1.67
|2.22
|—
|—
|1.27
|3.81
|1.18
|4.94
|1.05
|10.24
|1.04
|11.30
|—
|—
|3.44
|1.34
|2.77
|1.49
|2.03
|1.86
|1.71
|2.23
|1.50
|2.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—