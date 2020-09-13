Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ШАНС! Armando Broja вышел один на один с голкипером...

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Отличный командный гол!

47' Команда Витесс играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

43' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Удар от ворот произведет Витесс

41' James Efmorfidis решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

40' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Даса Элазар из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Пасвер Ремко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' James Efmorfidis навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Тоуба Ахмед получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Тоуба Ахмед на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Лампру Костантинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Игрок команды Ваалвейк совершает серьёзную ошибку в обороне

34' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Витесс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

29' Удар от ворот произведет Ваалвейк

29' Икома Луис из команды Витесс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

29' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Витесс

27' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Ваалвейк

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Удар от ворот произведет Ваалвейк

23' Удар от ворот произведет Ваалвейк

23' Как он промахнулся? Икома Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

23' Голкипер мог бы сыграть и получше

20' Игра в одни ворота сейчас. Витесс доминирует и владеет мячом

19' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

18' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

18' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Анита Вурнон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Дарфалу Усама из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

15' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Матч возобновится спорным мячом

13' Матч остановлен

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

10' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Удар от ворот произведет Ваалвейк

6' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Ваалвейк

5' Таннан Уссама решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

3' Удар от ворот произведет Ваалвейк

3' Как он промахнулся? Таннан Уссама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

3' Витесс имеет хороший шанс забить.

2' Ньивпорт Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Витесс начинает с центра поля