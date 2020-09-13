Ваалвейк
0:1
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс Зрители: 1967
Витесс
0:1
45' ГолДарфалу Усама
88' Желтая карточкаСо Силла
89' Желтая карточкаБёйтинк Томас
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
34
Luuk
Wouters
22
Пасвер
Ремко
21
Беро
Матуш
20
Брюнс
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
34 Luuk WoutersЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Грим МайкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
27 David Min
-
-
-
-
-
Главный тренер: Грим Фред
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
18 Гаек ТомашЗащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
27 Туре ИдриссаПолузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
- Нападающий
-
43 Job Froeling
-
40 Daan Huisman
-
-
Главный тренер: Летш Томас
Ход матча
45'
0:1
88'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дарфалу Усама
|1
|1
|2.
|Беро Матуш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Со Силла
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бёйтинк Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Витесс
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =2 -13Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк
Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт Ваалвейк 0:1 Спарта Роттердам Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Серветт 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Твенте Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 Херенвен Утрехт 0:1 Ваалвейк
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс
Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Витесс 1:3 Дуйсбург Серветт 2:0 Витесс Витесс 3:0 ВВВ-Венло
Последние игры между собой
Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Хераклес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ВВВ-Венло
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0