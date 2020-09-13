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  3. Голландия
Ваалвейк
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1967
Витесс
0'
0:1
45' Гол
Дарфалу Усама
88' Желтая карточка
Со Силла
89' Желтая карточка
Бёйтинк Томас
90'+5
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
15
Ньивпорт
Ларс
59
Тоуба
Ахмед
34
Luuk
Wouters
10
Richard
van
der
Venne
4
Анита
Вурнон
8
Тахири
Анас
30
James
Efmorfidis
9
Штоккерс
Финн
21
Данеелс
Леннерд
22
Пасвер
Ремко
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
20
Брюнс
Томас
14
Таннан
Уссама
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
9
Дарфалу
Усама
Ваалвейк
4-3-3
Витесс
3-5-2

Ход матча

45'
0:1
Дарфалу Усама
(Беро Матуш)
55'
Nicolas Elsek
Richard van der Venne
 
65'
 
Бёйтинк Томас
Икома Луис
70'
David Min
James Efmorfidis
 
70'
Со Силла
Штоккерс Финн
 
75'
 
Туре Идрисса
Дарфалу Усама
81'
Thierry Lutonda
Luuk Wouters
 
82'
Morad El Haddouti
Данеелс Леннерд
 
85'
 
Броя Армандо
Брюнс Томас
88'
Со Силла
 
89'
 
Бёйтинк Томас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дарфалу Усама 1 1
2. Беро Матуш 0 0

Карточки

Ваалвейк
# Игрок      
1. Со Силла 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Бёйтинк Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ваалвейк 0 0 0 0 0 0
 Витесс 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Ваалвейк Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк
Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт Ваалвейк 0:1 Спарта Роттердам Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Серветт 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Твенте Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 Херенвен Утрехт 0:1 Ваалвейк
Витесс Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна АДО Ден Хааг 2:2 Витесс ПСВ 1:1 Витесс
Херенвен 1:2 Витесс Витесс 4:2 Вестерло Волендам 0:5 Витесс Витесс 1:0 Твенте ПЕК Зволле 4:3 Витесс Витесс 1:2 ПСВ Витесс 4:2 Херенвен Витесс 0:3 Аякс Гронинген 1:0 Витесс АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Витесс 1:1 Эммен Хераклес 0:2 Витесс Фортуна Ситтард 1:3 Витесс Витесс 1:3 Дуйсбург Серветт 2:0 Витесс Витесс 3:0 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

Ваалвейк: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Ваалвейк 1:2 Витесс Эредивизие Витесс 4:1 Ваалвейк Кубок Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:2 Витесс Эредивизие
Ваалвейк 3:2 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Ваалвейк Эредивизие Витесс 2:1 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:3 Витесс Эредивизие Ваалвейк 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 4:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 4:1 Витесс Эредивизие Витесс 3:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Хераклес 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ВВВ-Венло 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Твенте 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Херенвен 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Аякс 1 1 0 0 1 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ваалвейк 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Гронинген 1 0 0 1 1 - 3 0
14. АДО Ден Хааг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Эммен 1 0 0 1 3 - 5 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 2 0
17. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 2 0
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