Гронинген
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
ПСВ
1' Желтая карточкаДаммерс Вессель
10
Роббен
Арьен
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
30
Томас
Райян
19
Гакпо
Коди
14
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роббен АрьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
8 Шрек СэмЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Tomas Suslov
-
25 Jan De Boer
-
32 Thomas Poll
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
-
14 Ламмерс СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: + = -Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген
Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт
ПСВ Последние 20 матчей: + = -ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
ПСВ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Суперкубок ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хераклес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|ВВВ-Венло
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|3.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|ПСВ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Витесс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Гронинген
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ваалвейк
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.50
|1.05
|8.20
|1.06
|3.05
|1.35
|2.55
|1.45
|2.15
|1.70
|1.70
|2.08
|1.74
|2.10
|1.48
|2.60
|1.25
|3.75
|1.13
|5.40
|1.08
|7.00
|1.02
|11.00
|—
|—
|8.80
|1.02
|7.60
|1.06
|3.46
|1.29
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.87
|2.03
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.30
|3.40
|1.12
|5.50
|1.08
|6.10
|1.00
|11.25
|—
|—
|9.38
|1.06
|8.06
|1.08
|3.64
|1.29
|2.89
|1.42
|—
|—
|1.97
|1.84
|—
|—
|1.56
|2.45
|1.38
|3.07
|1.17
|5.12
|1.14
|5.79
|1.05
|10.24
|1.04
|11.30
|—
|—
|—
|—
|3.69
|1.30
|2.80
|1.48
|2.20
|1.72
|1.90
|1.98
|1.69
|2.26
|1.49
|2.77
|1.33
|3.49
|—
|—
|1.11
|7.43
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.12
|5.70
|1.04
|9.00
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.13
|6.10
|1.09
|7.20
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.39
|—
|—
|2.01
|1.81
|—
|—
|1.47
|2.70
|1.16
|5.32
|1.11
|6.71
|1.02
|14.96
|1.02
|15.75
|3.06
|1.41
|2.51
|1.57
|1.95
|1.93
|1.58
|2.48
|1.42
|3.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—