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  3. Голландия
Гронинген
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
ПСВ
0'
1' Желтая карточка
Даммерс Вессель
10'
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
26
Ван
Кам
Даниэль
6
Матусива
Азор
10
Роббен
Арьен
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
18
Росарио
Пабло
30
Томас
Райян
19
Гакпо
Коди
14
Ламмерс
Сэм
9
Мален
Дониэлл
Гронинген
4-2-3-1
ПСВ
4-4-2

Ход матча

1'
Даммерс Вессель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 1 0
ПСВ
# Игрок      

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: + = -
Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген
Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт
ПСВ Последние 20 матчей: + = -
ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр
Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II Аякс 1:0 ПСВ ПСВ 1:1 Твенте НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ПСВ 1:2 Эйпен ПСВ 1:2 Брюгге ПСВ 4:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
ПСВ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гронинген 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Гронинген Эредивизие ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 ПСВ Эредивизие
ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Суперкубок ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хераклес 1 1 0 0 2 - 0 3
2. ВВВ-Венло 1 1 0 0 5 - 3 3
3. Твенте 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Херенвен 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аякс 1 1 0 0 1 - 0 3
7. ПСВ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Витесс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Гронинген 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ваалвейк 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 1 0
14. АДО Ден Хааг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Эммен 1 0 0 1 3 - 5 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 2 0
17. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hitachi Capital Mobility Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
ПСВ
3.75
3.51
2.30
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.70 3.40 2.05
3.10 3.45 2.00
3.35 3.40 2.19
3.75 3.51 1.99
3.43 3.49 2.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.05 8.20 1.06 3.05 1.35 2.55 1.45 2.15 1.70 1.70 2.08 1.74 2.10 1.48 2.60 1.25 3.75 1.13 5.40 1.08 7.00 1.02 11.00
8.80 1.02 7.60 1.06 3.46 1.29 2.56 1.51 1.87 2.03 1.45 2.75 1.30 3.40 1.12 5.50 1.08 6.10 1.00 11.25
9.38 1.06 8.06 1.08 3.64 1.29 2.89 1.42 1.97 1.84 1.56 2.45 1.38 3.07 1.17 5.12 1.14 5.79 1.05 10.24 1.04 11.30
3.69 1.30 2.80 1.48 2.20 1.72 1.90 1.98 1.69 2.26 1.49 2.77 1.33 3.49 1.11 7.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.48 1.50 1.92 1.88 1.28 3.45 1.12 5.70 1.04 9.00
2.91 1.41 1.89 1.91 1.44 2.79 1.13 6.10 1.09 7.20
3.03 1.39 2.01 1.81 1.47 2.70 1.16 5.32 1.11 6.71 1.02 14.96 1.02 15.75
3.06 1.41 2.51 1.57 1.95 1.93 1.58 2.48 1.42 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.44 1.63 2.12 1.25 3.50
3.85 1.26 2.68 1.47 1.66 2.22 1.28 3.64 1.18 4.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
1.78 2.05
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.25 1.28
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