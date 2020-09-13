Второй тайм

97' Гакпо Коди из команды ПСВ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Удар от ворот произведет ПСВ

95' Tomas Suslov не смог попасть в створ ударом издали

95' Гронинген имеет хороший шанс забить.

94' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Ихаттарен Мохаммед нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

92' Удар от ворот произведет ПСВ

92' Tomas Suslov оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Опасность! Ларсен Йорген из команды Гронинген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удар от ворот произведет ПСВ

87' Г О О О О Л - Гакпо Коди изменил счет на табло!

87' Отличные скиллы показывает Мадуэке Нони , обводя своих соперников

87' Мвого Ивон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Tomas Suslov из команды Гронинген подал угловой справа.

84' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Гронинген

83' Мадуэке Нони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Тактическая замена. Эль-Ханкури Мохамед уходит с поля и его заменяет Thomas Poll

78' Данкерлёй Дамил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Опасность! Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

77' Удар от ворот произведет Гронинген

75' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мален Дониэлл нанес удар в каркас ворот!

75' Опасность! Мадуэке Нони из команды ПСВ отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

74' Удар от ворот произведет ПСВ

73' Tomas Suslov завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

72' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

72' Tomas Suslov из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

72' Удар от ворот произведет Гронинген

71' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

70' Тезе Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Tomas Suslov из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

68' Tomas Suslov из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

65' Ларсен Йорген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Тезе Джордан получил желтую карточку от судьи

64' Отличные скиллы показывает Гакпо Коди , обводя своих соперников

62' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Макс Филипп получил желтую карточку от судьи

59' Tomas Suslov наказан за толчок Макс Филипп

59' Дюмфрис Дензел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Г О О О О Л - Мален Дониэлл изменил счет на табло!

57' Мадуэке Нони разрезает оборону соперника отличным пасом

53' Г О О О О Л - Tomas Suslov изменил счет на табло!

53' Удар от ворот произведет ПСВ

52' Росарио Пабло из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

52' Удар от ворот произведет Гронинген

51' Томас Райян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

48' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Tomas Suslov из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

48' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.