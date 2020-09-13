Гронинген
1:3
Конец матча
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion Зрители: 6049
ПСВ
1' Желтая карточкаДаммерс Вессель
0:1
34' ГолГакпо Коди
35' Желтая карточкаДанкерлёй Дамил
39' Желтая карточкаЛундквист Рамон-Паскаль
1:1
53' ГолTomas Suslov
1:2
57' ГолМален Дониэлл
60' Желтая карточкаМакс Филипп
65' Желтая карточкаТезе Джордан
79' Желтая карточкаПадт Серджио
1:2
83' Не забитый пенальтиМален Дониэлл
1:3
87' ГолГакпо Коди
10
Роббен
Арьен
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
30
Томас
Райян
19
Гакпо
Коди
14
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Роббен АрьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
8 Шрек СэмЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Tomas Suslov
-
25 Jan De Boer
-
32 Thomas Poll
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
-
14 Ламмерс СэмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Мадуэке НониПолузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
Ход матча
34'
0:1
35'
53'
1:1
57'
1:2
60'
65'
79'
83'
1:2
87'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Tomas Suslov
|1
|1
|2.
|Ларсен Йорген
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гакпо Коди
|2
|2
|2.
|Мален Дониэлл
|1
|1
|3.
|Мадуэке Нони
|0
|0
|4.
|Росарио Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Падт Серджио
|1
|0
|2.
|Даммерс Вессель
|1
|0
|3.
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|4.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макс Филипп
|1
|0
|2.
|Тезе Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|ПСВ
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген
Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт
ПСВ Последние 20 матчей: +9 =6 -5ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
ПСВ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Суперкубок ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПСВ Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Хераклес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ВВВ-Венло
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|4.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Утрехт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0