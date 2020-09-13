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  3. Голландия
Гронинген
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 6049
ПСВ
0'
1' Желтая карточка
Даммерс Вессель
0:1
34' Гол
Гакпо Коди
35' Желтая карточка
Данкерлёй Дамил
39' Желтая карточка
Лундквист Рамон-Паскаль
1:1
53' Гол
Tomas Suslov
1:2
57' Гол
Мален Дониэлл
60' Желтая карточка
Макс Филипп
65' Желтая карточка
Тезе Джордан
79' Желтая карточка
Падт Серджио
1:2
83' Не забитый пенальти
Мален Дониэлл
1:3
87' Гол
Гакпо Коди
90'+7
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
26
Ван
Кам
Даниэль
6
Матусива
Азор
10
Роббен
Арьен
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
17
Жуниор
Мауро
18
Росарио
Пабло
30
Томас
Райян
19
Гакпо
Коди
14
Ламмерс
Сэм
9
Мален
Дониэлл
Гронинген
4-2-3-1
ПСВ
4-4-2

Ход матча

1'
Даммерс Вессель
 
30'
Tomas Suslov
Роббен Арьен
 
34'
0:1
Гакпо Коди
(Росарио Пабло)
35'
Данкерлёй Дамил
 
39'
Лундквист Рамон-Паскаль
 
51'
 
Хендрикс Йоррит
Томас Райян
51'
 
Мадуэке Нони
Ламмерс Сэм
53'
Tomas Suslov
(Ларсен Йорген)
1:1
57'
1:2
Мален Дониэлл
(Мадуэке Нони)
60'
 
Макс Филипп
65'
 
Тезе Джордан
71'
 
Ихаттарен Мохаммед
Жуниор Мауро
79'
Падт Серджио
 
81'
Постема Романо
Лундквист Рамон-Паскаль
 
81'
Thomas Poll
Эль-Ханкури Мохамед
 
83'
1:2
Мален Дониэлл
83'
Йоостен Патрик
Ван Хинтум Барт
 
85'
Эль-Мессауди Ахмед
Ван Кам Даниэль
 
87'
1:3
Гакпо Коди
(Мадуэке Нони)
90'
 
Фиргевер Ник
Макс Филипп
90'
 
Брума Арминду
Мален Дониэлл

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Tomas Suslov 1 1
2. Ларсен Йорген 0 0
ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гакпо Коди 2 2
2. Мален Дониэлл 1 1
3. Мадуэке Нони 0 0
4. Росарио Пабло 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Падт Серджио 1 0
2. Даммерс Вессель 1 0
3. Данкерлёй Дамил 1 0
4. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
ПСВ
# Игрок      
1. Макс Филипп 1 0
2. Тезе Джордан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 0 0 0 100% (1) 0 0
 ПСВ 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген
Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен Гронинген 0:1 Утрехт
ПСВ Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр
Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II Аякс 1:0 ПСВ ПСВ 1:1 Твенте НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ПСВ 1:2 Эйпен ПСВ 1:2 Брюгге ПСВ 4:1 ПЕК Зволле

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
ПСВ: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Гронинген 0:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 3:1 Гронинген Эредивизие ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 ПСВ Эредивизие
ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 3:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 0:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 ПСВ Суперкубок ПСВ 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:1 ПСВ Эредивизие ПСВ 2:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 5:2 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:3 ПСВ Эредивизие Гронинген 3:0 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 ПСВ Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Хераклес 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ВВВ-Венло 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Твенте 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Херенвен 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Аякс 1 1 0 0 1 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ваалвейк 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Гронинген 1 0 0 1 1 - 3 0
14. АДО Ден Хааг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Эммен 1 0 0 1 3 - 5 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 2 0
17. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 2 0
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