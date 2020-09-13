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  3. Франция
Дижон
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Брест
0' 14'
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
13
Чала
Анибаль
14
Мари
Жордан
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
23
Филипп
Райан
29
Добре
Михай
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
6
Диало
Ибраима
7
Белькебла
Арис
26
Ле
Дуарон
Жереми
10
Шарбонье
Гаэтан
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
Дижон
4-3-3
Брест
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шедлер Орельен 1 0.33
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шарбонье Гаэтан 1 0.33
2. Февр Ромен 1 0.33
3. Фоссурье Жюльен 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 1 0
2. Ндонг Ибраим 1 0
3. Нуншиль Ахмад 1 0
Брест
# Игрок      
1. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
2. Шардонне Брендан 0 1
3. Фоссурье Жюльен 1 0
4. Дюверн Жан-Кевин 1 0
5. Маньетти Уго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 100% (1) 0 0 0 0 0
 Брест 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: + = -
Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц
Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц
Брест Последние 20 матчей: + = -
Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест
Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест

Последние игры между собой

Дижон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Брест: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Дижон 3:0 Брест Лига 1 Брест 2:0 Дижон Лига 1 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 3:1 Брест Лига 2
Брест 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Брест Лига 2 Дижон 3:0 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Брест 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:4 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Брест Лига 2 Дижон 2:0 Брест Кубок лиги Брест 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
5. Ренн 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Ним 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
10. Ланс 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Лорьян 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Анже 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
13. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
14. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15. Реймс 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Дижон 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Брест 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Метц Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • Угловой
    14'
    Jeremy Le Douaron из команды Брест подал угловой справа.
  • 14'
    Чала Анибаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 14'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 13'
    Брест пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    13'
    Игрок команды Брест совершает фол
  • 12'
    Дижон контролирует мяч.
  • 12'
    Брест контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Ндонг Ибраим из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Диало Ибраима
  • Травма, повреждение
    11'
    Шарбонье Гаэтан возвращается на поле.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Шарбонье Гаэтан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    11'
    Шейх Пап наказан за толчок Шарбонье Гаэтан
  • 10'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Дижон: 47%, Брест: 53%.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Дижон
  • 9'
    Февр Ромен не смог попасть в створ ударом издали
  • 9'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Дижон контролирует мяч.
  • 7'
    Брест контролирует мяч.
  • 7'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 7'
    Дижон контролирует мяч.
  • 7'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Дижон пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    5'
    Мунье Стив наказан за толчок Шейх Пап
  • 5'
    Контроль мяча: Дижон: 33%, Брест: 67%.
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Перро Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    3'
    Чала Анибаль из команды Дижон играет слишком грубо. Jeremy Le Douaron оказался на газоне.
  • 3'
    Брест имеет хороший шанс забить.
  • 3'
    Брест пытается что-то создать.
  • 2'
    Брест контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 2'
    Дижон пытается что-то создать.
  • 1'
    Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Дижон контролирует мяч.
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Дижон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Дижон 56.1% (88)
X 32.5% (51)
Брест 11.5% (18)
Все прогнозы
2.5 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дижон
Ничья
Брест
2.85
3.46
2.72
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Дижон 0:0 Брест

Исход игры
Дижон
56.1% (88)
Ничья
32.5% (51)
Брест
11.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
32.67% (49)
Меньше
67.33% (101)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
1:0 Дижон
29.3% (46)
1:1 Ничья
27.4% (43)
2:1 Дижон
22.9% (36)
1:2 Брест
5.7% (9)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:1 Брест
2.5% (4)
2:0 Дижон
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.80 3.25 2.60
2.85 3.46 2.78

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.50 1.05 8.90 1.07 3.60 1.30 2.72 1.47 1.99 2.00 1.51 2.60 1.35 3.26 1.15 5.60 1.12 6.45 1.04 12.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
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