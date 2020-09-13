  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Дижон
0:2
Конец матча

Стадион:
Брест
0'
19' Желтая карточка
Шейх Пап
0:1
42' Гол
Перро Ромен
55' Красная карточка
Ассале Рожер
0:2
90' Гол
Кардона Ирвин
90'+6
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
13
Чала
Анибаль
14
Мари
Жордан
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
23
Филипп
Райан
29
Добре
Михай
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
2
Дюверн
Жан-Кевин
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
6
Диало
Ибраима
7
Белькебла
Арис
26
Ле
Дуарон
Жереми
10
Шарбонье
Гаэтан
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
Дижон
4-3-3
Брест
4-2-3-1

Ход матча

19'
Шейх Пап
 
21'
 
Фоссурье Жюльен
Пьер-Габриэль Ронаэль
24'
 
Батоккьо Кристиан
Белькебла Арис
42'
0:1
Перро Ромен
(Ле Дуарон Жереми)
46'
 
Мбок Хианга
Ле Дуарон Жереми
46'
Ассале Рожер
Мари Жордан
 
46'
Целина Берсант
Добре Михай
 
46'
Лаутоа Веслей
Шейх Пап
 
55'
Ассале Рожер
 
63'
Саммаритано Фредерик
Филипп Райан
 
73'
 
Кардона Ирвин
Февр Ромен
73'
 
Шардонне Брендан
Эрей Кристоф
80'
Юнусса Вилитти
Панзо Джонатан
 
90'
0:2
Кардона Ирвин
(Перро Ромен)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шедлер Орельен 1 0.33
Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шарбонье Гаэтан 1 0.33
2. Перро Ромен 1 0.33
3. Кардона Ирвин 1 0.33
4. Февр Ромен 1 0.33
5. Фоссурье Жюльен 0 0
6. Ле Дуарон Жереми 0 0

Карточки

Дижон
# Игрок      
1. Ассале Рожер 0 1
2. Саммаритано Фредерик 1 0
3. Ндонг Ибраим 1 0
4. Шейх Пап 1 0
5. Нуншиль Ахмад 1 0
Брест
# Игрок      
1. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
2. Шардонне Брендан 0 1
3. Фоссурье Жюльен 1 0
4. Дюверн Жан-Кевин 1 0
5. Маньетти Уго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дижон 100% (1) 0 0 0 0 0
 Брест 0 0 50% (2) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Дижон Последние 20 матчей: + = -
Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц
Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон Дижон 2:2 Метц
Брест Последние 20 матчей: + = -
Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест
Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест Брест 0:1 Анже Ницца 2:2 Брест Брест 3:2 Сент-Этьен Ренн 0:0 Брест Брест 1:1 Бордо Дижон 3:0 Брест Брест 2:1 Амьен Тулуза 2:5 Брест Лион 3:1 Брест

Последние игры между собой

Дижон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Брест: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
Дижон 3:0 Брест Лига 1 Брест 2:0 Дижон Лига 1 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 3:1 Брест Лига 2
Брест 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:0 Брест Лига 2 Дижон 3:0 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2 Брест 1:1 Дижон Лига 1 Дижон 1:0 Брест Лига 1 Брест 1:4 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Брест Лига 2 Дижон 2:0 Брест Кубок лиги Брест 1:2 Дижон Лига 2 Дижон 1:2 Брест Лига 2 Брест 0:0 Дижон Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Монако 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
8. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
9. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Нант 1:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
12. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Ним Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Дижон 56.1% (88)
X 32.5% (51)
Брест 11.5% (18)
Все прогнозы
2.5 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Дижон 0:2 Брест

Исход игры
Дижон
56.1% (88)
Ничья
32.5% (51)
Брест
11.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
32.67% (49)
Меньше
67.33% (101)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
1:0 Дижон
29.3% (46)
1:1 Ничья
27.4% (43)
2:1 Дижон
22.9% (36)
1:2 Брест
5.7% (9)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:1 Брест
2.5% (4)
2:0 Дижон
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Дижон 0:2 Брест онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
100.00 8.00 1.08
2.85 3.46 2.78

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.50 1.05 8.90 1.07 3.60 1.30 2.72 1.47 1.99 2.00 1.51 2.60 1.35 3.26 1.15 5.60 1.12 6.45 1.04 12.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.29 3.60 1.19 4.70
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный