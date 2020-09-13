Дижон
0:2
Конец матча
Стадион: Стад Гастон Жерар
Брест
19' Желтая карточкаШейх Пап
0:1
42' ГолПерро Ромен
55' Красная карточкаАссале Рожер
0:2
90' ГолКардона Ирвин
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
13
Чала
Анибаль
14
Мари
Жордан
6
Шейх
Пап
22
Ндонг
Ибраим
23
Филипп
Райан
29
Добре
Михай
23
Эрей
Кристоф
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
6 Шейх ПапПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Нападающий
-
23 Филипп РайанНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Арли АмирПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мбок ХиангаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
19'
42'
0:1
55'
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шедлер Орельен
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.33
|2.
|Перро Ромен
|1
|0.33
|3.
|Кардона Ирвин
|1
|0.33
|4.
|Февр Ромен
|1
|0.33
|5.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|6.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ассале Рожер
|0
|1
|2.
|Саммаритано Фредерик
|1
|0
|3.
|Ндонг Ибраим
|1
|0
|4.
|Шейх Пап
|1
|0
|5.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|2.
|Шардонне Брендан
|0
|1
|3.
|Фоссурье Жюльен
|1
|0
|4.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|5.
|Маньетти Уго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дижон
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Брест
|0
|0
|50% (2)
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Дижон Последние 20 матчей: + = -Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон Дижон 1:2 Метц
Брест Последние 20 матчей: + = -Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест
Последние игры между собой
Дижон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 3
Брест: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Монако
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|8.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|9.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Нант
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Ним
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Дижон 0:2 Брест
Исход игры
Дижон
56.1% (88)
Ничья
32.5% (51)
Брест
11.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
32.67% (49)
Меньше
67.33% (101)
Обе команды забьют
Да
60.67% (91)
Нет
39.33% (59)
Популярный счёт
1:0 Дижон
29.3% (46)
1:1 Ничья
27.4% (43)
2:1 Дижон
22.9% (36)
1:2 Брест
5.7% (9)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:1 Брест
2.5% (4)
2:0 Дижон
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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