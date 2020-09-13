Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Удар от ворот произведет Дижон

47' Батоккьо Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Шарбонье Гаэтан из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Jeremy Le Douaron сделал результативную передачу.

42' Г О О О О Л - Перро Ромен из команды Брест переиграл вратаря дальним ударом!

42' Jeremy Le Douaron из команды Брест делает пас партнеру.

42' Игрок команды Дижон плохо выносит и его команда может получить опасную атаку.

42' Мунье Стив из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

42' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Отличные скиллы показывает Добре Михай , обводя своих соперников

41' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Шейх Пап нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

35' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Дижон имеет хороший шанс забить.

33' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Отличные скиллы показывает Чала Анибаль , обводя своих соперников

31' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

31' Февр Ромен пробил со штрафного прямо в стенку

30' Панзо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Jeremy Le Douaron из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

29' Перро Ромен из команды Брест навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

28' Игрок из команды Брест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

28' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

27' Манга Экеле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Дижон

24' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Белькебла Арис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Мунье Стив нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

19' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Ох, нехорошо это выглядит. Пьер-Габриэль Ронаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Пьер-Габриэль Ронаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Дюверн Жан-Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Филипп Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Дижон

15' Февр Ромен не смог попасть в створ ударом издали

14' Мунье Стив из команды Брест сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Jeremy Le Douaron из команды Брест подал угловой справа.

14' Чала Анибаль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Брест имеет хороший шанс забить.

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Шарбонье Гаэтан получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Удар от ворот произведет Дижон

9' Февр Ромен не смог попасть в створ ударом издали

9' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Брест имеет хороший шанс забить.

2' Удар от ворот произведет Брест

1' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Дижон начинает с центра поля