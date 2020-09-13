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Монако
 
Позже

Стадион:
Нант
1
Маецки
Радослав
26
Агилар
Рубен
20
Дисаси
Аксель
32
Бадиашиле
Бенуа
2
Балло-Туре
Фоде
11
Желсон
Мартиньш
4
Фабрегас
Сеск
8
Чуамени
Орельен
37
Диоп
Софьян
Фолланд
Кевин
9
Бен-Йеддер
Виссам
1
Лафон
Альбан
12
Аппиа
Деннис
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
14
Траоре
Шарль
19
Туре
Абдулайе
5
Чиривелла
Педро
32
Бамба
Кадер
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
23
Коло-Муани
Рандаль
Монако
4-4-2
Нант
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бадиашиле Бенуа 2 1
2. Дисаси Аксель 1 0.5
3. Головин Александр 0 0
4. Чуамени Орельен 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиротто Андрей 1 0.5
2. Луза Имран 1 (1) 0.5
3. Коко Маркус 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 1 1
2. Агилар Рубен 1 0
3. Желсон Мартиньш 1 0
4. Дисаси Аксель 1 0
5. Чуамени Орельен 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 1 1
2. Луза Имран 0 1
3. Чиривелла Педро 1 0
4. Лафон Альбан 1 0
5. Траоре Шарль 1 0
6. Ндилю Бридж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Нант 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: + = -
Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако
Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако
Нант Последние 20 матчей: + = -
Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант
Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон

Последние игры между собой

Монако: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Нант Лига 1
Нант 1:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 3:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
7. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
8. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
9. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
12. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Ним 2:3 Заявка 3 1 0 2 7 - 5 3
14. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 2'
    "Монако" играет в красно-белой форме, "Нант" - в жёлто-зелёной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Луи II"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Монако - Нант

Исход игры
Монако
88.2% (135)
Ничья
10.5% (16)
Нант
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.64% (68)
Меньше
54.36% (81)
Обе команды забьют
Да
53.69% (80)
Нет
46.31% (69)
Популярный счёт
2:1 Монако
39.2% (60)
1:0 Монако
28.8% (44)
2:0 Монако
15% (23)
1:1 Ничья
8.5% (13)
3:1 Монако
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.50 4.20
1.85 3.45 4.60
1.93 3.62 4.65
1.78 3.88 4.31
1.88 3.61 4.65

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.03 8.10 1.06 3.45 1.31 2.65 1.49 2.18 1.73 1.89 1.96 1.73 2.17 1.49 2.75 1.32 3.35 1.13 5.70 1.10 6.30 1.02 11.50 1.05 10.00
9.30 1.02 8.00 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.95 2.04 1.46 2.72 1.31 3.32 1.10 5.80 1.07 6.35 1.00 11.25
9.29 1.05 8.58 1.06 3.85 1.25 3.03 1.37 2.05 1.75 1.61 2.28 1.41 2.85 1.19 4.55 1.15 5.25 1.05 9.29 1.05 9.29
3.58 1.32 2.71 1.51 2.15 1.77 1.88 2.04 1.66 2.34 1.46 2.91 1.50 2.69 1.31 3.68 1.11 7.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.20
2.91 1.41 1.92 1.88 1.43 2.83 1.12 5.75 1.10 7.10
3.08 1.36 2.07 1.73 1.48 2.60 1.17 4.87 1.12 5.98 1.02 13.11 1.02 13.83
3.01 1.43 2.46 1.60 1.92 1.99 1.57 2.55 1.41 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.42 1.69 2.15 1.25 3.70
3.68 1.28 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.98
1.76 2.03
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Букмекер Да Нет
3.55 1.30
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