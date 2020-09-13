26
Агилар
Рубен
37
Диоп
Софьян
12
Аппиа
Деннис
14
Траоре
Шарль
32
Бамба
Кадер
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Мийо ЭнцоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Траоре ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
-
22 Ндилю БриджНападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|1
|0.5
|3.
|Головин Александр
|0
|0
|4.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиротто Андрей
|1
|0.5
|2.
|Луза Имран
|1 (1)
|0.5
|3.
|Коко Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|2.
|Агилар Рубен
|1
|0
|3.
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|4.
|Дисаси Аксель
|1
|0
|5.
|Чуамени Орельен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|1
|1
|2.
|Луза Имран
|0
|1
|3.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|4.
|Лафон Альбан
|1
|0
|5.
|Траоре Шарль
|1
|0
|6.
|Ндилю Бридж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Нант
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: + = -Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако
Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако
Нант Последние 20 матчей: + = -Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант
Последние игры между собой
Монако: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
Нант 1:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|3:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|7.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|8.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Ним
|2:3 Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 5
|3
|14.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Монако - Нант
Исход игры
Монако
88.2% (135)
Ничья
10.5% (16)
Нант
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.64% (68)
Меньше
54.36% (81)
Обе команды забьют
Да
53.69% (80)
Нет
46.31% (69)
Популярный счёт
2:1 Монако
39.2% (60)
1:0 Монако
28.8% (44)
2:0 Монако
15% (23)
1:1 Ничья
8.5% (13)
3:1 Монако
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.03
|8.10
|1.06
|3.45
|1.31
|2.65
|1.49
|2.18
|1.73
|1.89
|1.96
|1.73
|2.17
|1.49
|2.75
|—
|—
|1.32
|3.35
|1.13
|5.70
|1.10
|6.30
|1.02
|11.50
|1.05
|10.00
|9.30
|1.02
|8.00
|1.05
|3.40
|1.30
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.95
|2.04
|—
|—
|1.46
|2.72
|—
|—
|1.31
|3.32
|1.10
|5.80
|1.07
|6.35
|1.00
|11.25
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.58
|1.06
|3.85
|1.25
|3.03
|1.37
|—
|—
|2.05
|1.75
|—
|—
|1.61
|2.28
|—
|—
|1.41
|2.85
|1.19
|4.55
|1.15
|5.25
|1.05
|9.29
|1.05
|9.29
|—
|—
|—
|—
|3.58
|1.32
|2.71
|1.51
|2.15
|1.77
|1.88
|2.04
|1.66
|2.34
|1.46
|2.91
|1.50
|2.69
|1.31
|3.68
|—
|—
|1.11
|7.84
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.12
|6.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.12
|5.75
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|3.08
|1.36
|—
|—
|2.07
|1.73
|—
|—
|1.48
|2.60
|1.17
|4.87
|1.12
|5.98
|1.02
|13.11
|1.02
|13.83
|3.01
|1.43
|2.46
|1.60
|1.92
|1.99
|1.57
|2.55
|1.41
|3.11
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—