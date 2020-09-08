Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|1
|0.5
|3.
|Головин Александр
|0
|0
|4.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиротто Андрей
|1
|0.5
|2.
|Луза Имран
|1 (1)
|0.5
|3.
|Коко Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|2.
|Агилар Рубен
|1
|0
|3.
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|4.
|Дисаси Аксель
|1
|0
|5.
|Чуамени Орельен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|1
|1
|2.
|Луза Имран
|0
|1
|3.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|4.
|Лафон Альбан
|1
|0
|5.
|Траоре Шарль
|1
|0
|6.
|Ндилю Бридж
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|Нант
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако
Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако
Нант Последние 20 матчей: +8 =4 -8Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант
Последние игры между собой
Монако: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
Нант 1:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Бордо
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Лион
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Ним
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Монпелье
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Прогнозы на матч Монако - Нант
Исход игры
Монако
90% (63)
Ничья
8.6% (6)
Нант
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.83% (33)
Меньше
52.17% (36)
Обе команды забьют
Да
53.62% (37)
Нет
46.38% (32)
Популярный счёт
2:1 Монако
40% (28)
1:0 Монако
28.6% (20)
2:0 Монако
15.7% (11)
1:1 Ничья
7.1% (5)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|8.50
|1.05
|3.55
|1.29
|2.75
|1.44
|2.20
|1.72
|1.94
|1.91
|1.73
|2.17
|1.52
|2.60
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.14
|5.40
|1.11
|5.90
|1.02
|10.50
|1.05
|10.00
|9.10
|1.02
|8.30
|1.05
|3.54
|1.28
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.99
|2.00
|—
|—
|1.51
|2.56
|—
|—
|1.33
|3.18
|1.13
|5.30
|1.09
|5.80
|1.01
|10.25
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.58
|1.06
|3.85
|1.25
|3.03
|1.37
|—
|—
|2.05
|1.75
|—
|—
|1.61
|2.28
|—
|—
|1.41
|2.85
|1.19
|4.55
|1.15
|5.25
|1.05
|9.29
|1.05
|9.29
|—
|—
|—
|—
|3.90
|1.29
|2.93
|1.45
|2.27
|1.70
|1.94
|1.94
|1.73
|2.22
|1.52
|2.69
|1.50
|2.69
|1.36
|3.41
|—
|—
|1.13
|6.92
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.44
|2.80
|1.14
|5.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.14
|5.75
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|3.08
|1.36
|—
|—
|2.07
|1.73
|—
|—
|1.48
|2.60
|1.17
|4.87
|1.12
|5.98
|1.02
|13.11
|1.02
|13.83
|3.18
|1.40
|2.61
|1.55
|2.03
|1.86
|1.63
|2.40
|1.45
|2.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—