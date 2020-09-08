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Монако
 
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Стадион:
Нант

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бадиашиле Бенуа 2 1
2. Дисаси Аксель 1 0.5
3. Головин Александр 0 0
4. Чуамени Орельен 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиротто Андрей 1 0.5
2. Луза Имран 1 (1) 0.5
3. Коко Маркус 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 1 1
2. Агилар Рубен 1 0
3. Желсон Мартиньш 1 0
4. Дисаси Аксель 1 0
5. Чуамени Орельен 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 1 1
2. Луза Имран 0 1
3. Чиривелла Педро 1 0
4. Лафон Альбан 1 0
5. Траоре Шарль 1 0
6. Ндилю Бридж 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0
 Нант 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако
Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако
Нант Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант
Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант Нант 1:2 ПСЖ Ренн 3:2 Нант Нант 0:1 Бордо Нант 3:4 Лион Сент-Этьен 0:2 Нант Авирон 0:2 Нант Нант 1:2 Анже Нант 0:1 Страсбург Ним 0:1 Нант Нант 1:0 Дижон

Последние игры между собой

Монако: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 4
Нант: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 12
Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:3 Монако Лига 1 Монако 2:1 Нант Лига 1
Нант 1:0 Монако Лига 1 Монако 4:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 0:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Монако 1:0 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Монако Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 2 Монако 0:2 Нант Лига 2 Монако 2:1 Нант Лига 2 Нант 3:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Нант Лига 1 Нант 1:1 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Бордо Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лилль Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Лион Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
8. Сент-Этьен Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Ним Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Ланс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Лорьян Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
13. Анже Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Монпелье Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Страсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Брест Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Нант от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 сентября 2020, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 70
    Монако 90% (63)
    X 8.6% (6)
    Нант 1.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Нант
    2.01
    3.69
    4.35
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Монако - Нант

    Исход игры
    Монако
    90% (63)
    Ничья
    8.6% (6)
    Нант
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (33)
    Меньше
    52.17% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    53.62% (37)
    Нет
    46.38% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    40% (28)
    1:0 Монако
    28.6% (20)
    2:0 Монако
    15.7% (11)
    1:1 Ничья
    7.1% (5)
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    Где смотреть матч Монако - Нант онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.95 3.50 4.00
    1.98 3.50 4.00
    2.01 3.68 4.35
    1.78 3.88 4.31
    1.94 3.69 4.11

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.50 1.02 8.50 1.05 3.55 1.29 2.75 1.44 2.20 1.72 1.94 1.91 1.73 2.17 1.52 2.60 1.33 3.20 1.14 5.40 1.11 5.90 1.02 10.50 1.05 10.00
    9.10 1.02 8.30 1.05 3.54 1.28 2.72 1.46 1.99 2.00 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.30 1.09 5.80 1.01 10.25
    9.29 1.05 8.58 1.06 3.85 1.25 3.03 1.37 2.05 1.75 1.61 2.28 1.41 2.85 1.19 4.55 1.15 5.25 1.05 9.29 1.05 9.29
    3.90 1.29 2.93 1.45 2.27 1.70 1.94 1.94 1.73 2.22 1.52 2.69 1.50 2.69 1.36 3.41 1.13 6.92
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.00 1.81 1.44 2.80 1.14 5.60
    2.95 1.40 1.95 1.85 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
    3.08 1.36 2.07 1.73 1.48 2.60 1.17 4.87 1.12 5.98 1.02 13.11 1.02 13.83
    3.18 1.40 2.61 1.55 2.03 1.86 1.63 2.40 1.45 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.44 1.68 2.10 1.28 3.45
    3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.30 3.52 1.19 4.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.04
    1.76 2.03
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.31
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