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Сент-Этьен
2:0
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
7' Желтая карточка
Беллегард Жан-Рикнер
39' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
45' Желтая карточка
Неу Иван
56' Желтая карточка
Джику Александр
1:0
57' Пенальти
Буанга Денис
2:0
82' Гол
Камара Махди
90'+6
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
3
Фофана
Уэсли
5
Колодзейчак
Тимоти
27
Масон
Иван
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
30
Камара
Бингуру
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
24
Джику
Александр
19
Каси
Антони
8
Уорис
Маджид
17
Беллегард
Жан-Рикнер
27
Сиссоко
Ибраима
20
Зохи
Кевин
25
Ажорк
Людовик
Сент-Этьен
4-2-3-1
Страсбург
5-4-1

Ход матча

7'
 
Беллегард Жан-Рикнер
39'
 
Сиссоко Ибраима
45'
Неу Иван
 
51'
Аби Шарль
Норден Арно
 
56'
 
Джику Александр
57'
Буанга Денис
1:0
61'
 
Шахири Мехди
Зохи Кевин
66'
 
Льенар Димитри
Беллегард Жан-Рикнер
71'
Ривера Максанс
Амума Ромен
 
72'
Юссуф Зейду
Неу Иван
 
80'
 
Саади Идрисс
Уорис Маджид
81'
 
Томассон Адриен
Сиссоко Ибраима
82'
Камара Махди
2:0
86'
Монне-Паке Кевин
Буанга Денис
 
87'
Гурна-Дуат Лукас
Аушиш Адиль
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 20
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 2 1
2. Камара Махди 1 0.5
3. Буанга Денис 1 (1) 0.5
4. Норден Арно 0 0
Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шахири Мехди 1 0.33
2. Ажорк Людовик 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 2 0
2. Фофана Уэсли 1 0
Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 2 0
2. Коне Ламин 1 0
3. Кароль Лионель 1 0
4. Сиссоко Ибраима 1 0
5. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
6. Симакан Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Страсбург 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -
Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо
ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен
Страсбург Последние 20 матчей: + = -
Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц
Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Страсбург 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Страсбург 0:1 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 2:2 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Сент-Этьен Кубок лиги Страсбург 3:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
4. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Лилль Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Ним Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Ланс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Лорьян Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Анже Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Брест Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 159
Сент-Этьен 82.4% (131)
X 15.1% (24)
Страсбург 2.5% (4)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:0 Страсбург

Исход игры
Сент-Этьен
82.4% (131)
Ничья
15.1% (24)
Страсбург
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.25% (57)
Меньше
62.75% (96)
Обе команды забьют
Да
49.02% (75)
Нет
50.98% (78)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
28.9% (46)
2:1 Сент-Этьен
28.3% (45)
2:0 Сент-Этьен
18.9% (30)
1:1 Ничья
11.9% (19)
3:1 Сент-Этьен
3.1% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:2 Страсбург
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.22 5.30 23.00
2.16 3.40 3.85
1.19 5.76 39.76

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.60 1.28 2.50 1.53 1.72 2.08 1.17 4.90 1.95 1.91 1.10 6.80 1.07 8.40 1.05 9.50 1.10 6.90 1.07 7.40 1.01 13.50
7.70 1.08 6.80 1.11 3.00 1.40 2.27 1.65 1.76 2.30 1.36 3.20 1.26 3.94 1.10 7.40 1.08 8.30 1.01 16.00
4.83 1.20 2.93 1.44 2.37 1.63 1.85 2.04 1.57 2.51 1.33 3.49 1.53 2.63 1.35 3.39 1.28 3.87 1.52 2.70 1.17 5.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50 1.09 7.40
2.50 1.53 1.73 2.11 1.36 3.15 1.10 7.10 1.07 8.50
1.31 3.58 1.17 5.45 1.28 3.81 1.47 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.22 3.95
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.22 4.30 1.15 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
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