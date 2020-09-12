Сент-Этьен
2:0
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Страсбург
7' Желтая карточкаБеллегард Жан-Рикнер
39' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
45' Желтая карточкаНеу Иван
56' Желтая карточкаДжику Александр
1:0
57' ПенальтиБуанга Денис
2:0
82' ГолКамара Махди
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
27
Масон
Иван
19
Неу
Иван
18
Норден
Арно
17
Аушиш
Адиль
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
10
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
20
Зохи
Кевин
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Масон ИванЗащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Аби ШарльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
39'
45'
51'
56'
57'
1:0
72'
82'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|2
|1
|2.
|Камара Махди
|1
|0.5
|3.
|Буанга Денис
|1 (1)
|0.5
|4.
|Норден Арно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шахири Мехди
|1
|0.33
|2.
|Ажорк Людовик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|2
|0
|2.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|2
|0
|2.
|Коне Ламин
|1
|0
|3.
|Кароль Лионель
|1
|0
|4.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|5.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|6.
|Симакан Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|Страсбург
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: + = -Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо
ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи Сент-Этьен 4:1 Румилли-Албанай Сент-Этьен 1:1 Бордо Сент-Этьен 2:1 Ренн Лион 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Реймс Брест 3:2 Сент-Этьен Эпиналь 1:2 Сент-Этьен Монпелье 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Марсель Метц 3:1 Сент-Этьен
Страсбург Последние 20 матчей: + = -Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц
Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург Страсбург 2:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Страсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|4.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Ним
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Сент-Этьен 2:0 Страсбург
Исход игры
Сент-Этьен
82.4% (131)
Ничья
15.1% (24)
Страсбург
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
37.25% (57)
Меньше
62.75% (96)
Обе команды забьют
Да
49.02% (75)
Нет
50.98% (78)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
28.9% (46)
2:1 Сент-Этьен
28.3% (45)
2:0 Сент-Этьен
18.9% (30)
1:1 Ничья
11.9% (19)
3:1 Сент-Этьен
3.1% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:2 Страсбург
1.3% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.72
|2.08
|—
|—
|1.17
|4.90
|1.95
|1.91
|1.10
|6.80
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.05
|9.50
|1.10
|6.90
|1.07
|7.40
|1.01
|13.50
|7.70
|1.08
|—
|—
|6.80
|1.11
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.27
|1.65
|—
|—
|1.76
|2.30
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.26
|3.94
|1.10
|7.40
|1.08
|8.30
|1.01
|16.00
|4.83
|1.20
|2.93
|1.44
|2.37
|1.63
|1.85
|2.04
|1.57
|2.51
|1.33
|3.49
|1.53
|2.63
|1.35
|3.39
|1.28
|3.87
|1.52
|2.70
|—
|—
|1.17
|5.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—