Второй тайм

96' Сент-Этьен заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

95' Отличные скиллы показывает Томассон Адриен , обводя своих соперников

95' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

94' Льенар Димитри не смог попасть в створ ударом издали

93' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

92' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Ажорк Людовик из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

91' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

91' Томассон Адриен завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

91' Плохо сыграл Мулен Жесси - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

91' Страсбург имеет хороший шанс забить.

89' Удар от ворот произведет Страсбург

89' Юссуф Зейду решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

88' Камара Бингуру сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

87' Буанга Денис из команды Сент-Этьен сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

87' Тактическая замена. Аушиш Адиль уходит с поля и его заменяет Люка Гурна-Дуат

85' Матч возобновлен

84' Иван Масон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Безумный фол. Лала Кенни грубо играет против соперника. Пострадал Иван Масон

82' Г О О О О Л - Камара Махди первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

82' Отличные скиллы показывает Буанга Денис , обводя своих соперников

81' Безумный фол. Симакан Мохамед грубо играет против соперника. Пострадал Максанс Ривера

81' Иван Масон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Плохо сыграл Мулен Жесси - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

81' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Саади Идрисс из команды Страсбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

81' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Льенар Димитри пробил со штрафного прямо в стенку

78' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

77' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

74' Льенар Димитри не смог попасть в створ ударом издали

73' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Тактическая замена. Амума Ромен уходит с поля и его заменяет Максанс Ривера

70' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Симакан Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Мулен Жесси взял и забрал мяч на выходе

68' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

68' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Иван Масон из команды Сент-Этьен

68' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Уорис Маджид из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Неу Иван получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Неу Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Зохи Кевин из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' После проверки VAR судья не изменил решения - Сент-Этьен пробьет пенальти!

56' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

56' Джику Александр получил желтую карточку от судьи

55' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

55' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Митрович Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Страсбург

54' Ажорк Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Игрок из команды Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Норден Арно получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Норден Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля