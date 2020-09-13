Лорьян
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Стад де Мустуар
Ланс
30
Нарди
Поль
27
Грбич
Адриан
19
Висса
Йоан
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
25
Жан
Корентин
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
19 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
25 Жан КорентинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|1
|0.5
|2.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0.5
|3.
|Грбич Адриан
|1 (1)
|0.5
|4.
|Буасгар Кентен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ганаго Игнатиус
|1
|0.5
|2.
|Какута Гаэль
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|1
|0
|2.
|Буасгар Кентен
|1
|0
|3.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|4.
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каюзак Янник
|1
|0
|2.
|Сотока Флорьян
|1
|0
|3.
|Медина Факундо
|1
|0
|4.
|Дукуре Шейк
|1
|0
|5.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|Ланс
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: + = -Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам
Ланс Последние 20 матчей: + = -Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|5.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Ним
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|13.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Брест
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Ланс
Исход игры
Лорьян
64.1% (98)
Ничья
25.5% (39)
Ланс
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
36.49% (54)
Меньше
63.51% (94)
Обе команды забьют
Да
56.76% (84)
Нет
43.24% (64)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
32% (49)
2:1 Лорьян
25.5% (39)
1:1 Ничья
19.6% (30)
1:2 Ланс
6.5% (10)
2:0 Лорьян
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Ланс
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.80
|1.04
|6.50
|1.10
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.18
|1.73
|1.84
|2.03
|1.64
|2.35
|—
|—
|1.30
|3.55
|1.23
|4.20
|1.08
|7.10
|1.06
|7.90
|1.01
|14.00
|—
|—
|9.00
|1.07
|7.40
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.20
|1.69
|—
|—
|1.73
|2.36
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.25
|4.05
|1.07
|8.50
|1.06
|9.40
|1.01
|18.50
|—
|—
|7.01
|1.09
|5.71
|1.13
|2.85
|1.41
|—
|—
|2.17
|1.67
|—
|—
|1.65
|2.20
|—
|—
|1.33
|3.25
|1.23
|4.05
|1.09
|7.01
|1.07
|7.97
|1.02
|14.06
|1.02
|14.52
|—
|—
|—
|—
|3.01
|1.42
|2.63
|1.54
|2.22
|1.72
|1.86
|2.05
|1.65
|2.36
|1.48
|2.83
|—
|—
|1.22
|4.69
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—