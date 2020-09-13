  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Лорьян
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Ланс
0' 5'
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
7
Диарра
Стефан
18
Лемуан
Фабьен
12
Марво
Сильвен
11
Буасгар
Кентен
27
Грбич
Адриан
19
Висса
Йоан
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
33
Боура
Исмаэль
10
Какута
Гаэль
25
Жан
Корентин
7
Сотока
Флорьян
Лорьян
4-3-3
Ланс
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 1 0.5
2. Амель Пьер-Ив 1 0.5
3. Грбич Адриан 1 (1) 0.5
4. Буасгар Кентен 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ганаго Игнатиус 1 0.5
2. Какута Гаэль 1 (1) 0.5

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 1 0
2. Буасгар Кентен 1 0
3. Уоджа Франклин 1 0
4. Ле Фе Энцо 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Каюзак Янник 1 0
2. Сотока Флорьян 1 0
3. Медина Факундо 1 0
4. Дукуре Шейк 1 0
5. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)
 Ланс 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам
Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян Лорьян 4:2 Ле Ман Сошо 0:4 Лорьян Лорьян 2:1 Нанси Лорьян 0:1 ПСЖ Лорьян 2:1 Кан Лорьян 2:1 Брест
Ланс Последние 20 матчей: + = -
Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс
Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан Шатору 3:2 Ланс Ланс 0:0 Гренобль Ланс 1:0 Труа Гавр 0:0 Ланс Ланс 1:1 Клермон Фут

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Ланс 1:0 Лорьян Лига 2 Ланс 0:1 Лорьян Лига 2 Лорьян 2:2 Ланс Лига 2 Лорьян 1:1 Ланс Лига 2
Ланс 2:3 Лорьян Лига 2 Лорьян 3:2 Ланс Кубок лиги Ланс 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Ланс Лига 1 Лорьян 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Лорьян Кубок лиги Ланс 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:3 Ланс Кубок лиги Лорьян 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:1 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
5. Ренн 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Ним 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
10. Ланс 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Лорьян 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Анже 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
13. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
14. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15. Реймс 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Дижон 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Брест 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Метц Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 4'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 4'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 3'
    Дукуре Шейк из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • 2'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Диарра Стефан из команды Лорьян отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Дукуре Шейк из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Лемуан Фабьен пострадал.
  • Фол, нарушение
    1'
    Морель Жереми нарушает правила. Клаусс Джонатан пострадал
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Лорьян начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Лорьян 64.1% (98)
X 25.5% (39)
Ланс 10.5% (16)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лорьян
Ничья
Ланс
2.41
3.29
3.64
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Ланс

Исход игры
Лорьян
64.1% (98)
Ничья
25.5% (39)
Ланс
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
36.49% (54)
Меньше
63.51% (94)
Обе команды забьют
Да
56.76% (84)
Нет
43.24% (64)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
32% (49)
2:1 Лорьян
25.5% (39)
1:1 Ничья
19.6% (30)
1:2 Ланс
6.5% (10)
2:0 Лорьян
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Ланс
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.20 3.50
2.30 3.15 3.20
2.35 3.28 3.52
2.12 3.29 3.64
2.31 3.26 3.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.80 1.04 6.50 1.10 2.95 1.40 2.18 1.73 1.84 2.03 1.64 2.35 1.30 3.55 1.23 4.20 1.08 7.10 1.06 7.90 1.01 14.00
9.00 1.07 7.40 1.10 3.00 1.40 2.20 1.69 1.73 2.36 1.30 3.60 1.25 4.05 1.07 8.50 1.06 9.40 1.01 18.50
7.01 1.09 5.71 1.13 2.85 1.41 2.17 1.67 1.65 2.20 1.33 3.25 1.23 4.05 1.09 7.01 1.07 7.97 1.02 14.06 1.02 14.52
3.01 1.42 2.63 1.54 2.22 1.72 1.86 2.05 1.65 2.36 1.48 2.83 1.22 4.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.61 2.31 1.33 3.55 1.09 8.40
2.59 1.50 1.73 2.09 1.36 3.15 1.09 7.10 1.06 8.70
2.57 1.49 1.70 2.12 1.34 3.19 1.09 7.01 1.07 7.97
2.59 1.55 2.13 1.80 1.64 2.38 1.42 3.06 1.35 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.53 1.59 2.30 1.22 4.00
3.30 1.33 2.19 1.68 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.88
2.01 1.78
Букмекер Да Нет
5.70 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
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