Лорьян
2:3
Конец матча
Стадион: Стад де Мустуар
Ланс
6' Желтая карточкаБуасгар Кентен
1:0
14' ГолГрбич Адриан
30' Желтая карточкаЛапорт Жульен
1:1
31' ПенальтиКакута Гаэль
1:2
34' ГолМедина Факундо
45' Желтая карточкаДиарра Стефан
49' Желтая карточкаКаюзак Янник
1:3
63' ГолГанаго Игнатиус
65' Желтая карточкаЛе Фе Энцо
79' Желтая карточкаБаде Луак
90' Вторая желтая карточкаБаде Луак
2:3
90' ПенальтиВисса Йоан
30
Нарди
Поль
27
Грбич
Адриан
19
Висса
Йоан
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
25
Жан
Корентин
- Основной состав
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Грбич АдрианНападающий
-
19 Висса ЙоанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
-
25 Жан КорентинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
30'
31'
1:1
34'
1:2
45'
49'
63'
65'
79'
90'
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висса Йоан
|2 (1)
|0.67
|2.
|Грбич Адриан
|2 (1)
|0.67
|3.
|Амель Пьер-Ив
|1
|0.33
|4.
|Буасгар Кентен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ганаго Игнатиус
|2
|0.67
|2.
|Какута Гаэль
|2 (2)
|0.67
|3.
|Медина Факундо
|1
|0.33
|4.
|Сотока Флорьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лапорт Жульен
|2
|0
|2.
|Буасгар Кентен
|2
|0
|3.
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|4.
|Диарра Стефан
|1
|0
|5.
|Уоджа Франклин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баде Луак
|1
|1
|2.
|Каюзак Янник
|2
|0
|3.
|Сотока Флорьян
|1
|0
|4.
|Медина Факундо
|1
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|1
|0
|6.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лорьян
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|0
|40% (2)
|Ланс
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: + = -Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам
Ланс Последние 20 матчей: + = -Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Монако
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|8.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|9.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Нант
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Ним
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Лорьян 2:3 Ланс
Исход игры
Лорьян
64.1% (98)
Ничья
25.5% (39)
Ланс
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
36.49% (54)
Меньше
63.51% (94)
Обе команды забьют
Да
56.76% (84)
Нет
43.24% (64)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
32% (49)
2:1 Лорьян
25.5% (39)
1:1 Ничья
19.6% (30)
1:2 Ланс
6.5% (10)
2:0 Лорьян
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Ланс
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|8.80
|1.04
|6.50
|1.10
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.18
|1.73
|1.84
|2.03
|1.64
|2.35
|—
|—
|1.30
|3.55
|—
|—
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.08
|7.10
|—
|—
|1.72
|2.10
|—
|—
|1.01
|14.00
|1.09
|7.20
|1.03
|12.00
|9.00
|1.07
|7.40
|1.10
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.20
|1.69
|—
|—
|1.73
|2.36
|—
|—
|1.30
|3.60
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.07
|8.50
|—
|—
|1.06
|9.40
|—
|—
|1.01
|18.50
|—
|—
|—
|—
|7.01
|1.09
|5.71
|1.13
|2.85
|1.41
|—
|—
|2.17
|1.67
|—
|—
|1.65
|2.20
|—
|—
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.23
|4.05
|—
|—
|1.09
|7.01
|—
|—
|1.07
|7.97
|—
|—
|1.02
|14.06
|1.02
|14.52
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.68
|1.12
|2.59
|1.55
|2.19
|1.74
|2.99
|1.42
|2.33
|1.65
|2.02
|1.85
|1.70
|2.22
|1.52
|2.62
|2.40
|1.61
|1.96
|1.92
|1.50
|2.69
|1.33
|3.47
|1.56
|2.52
|1.33
|3.47
|1.42
|2.99
|1.18
|5.24
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|—
|—
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.33
|3.55
|—
|—
|1.09
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.73
|2.09
|—
|—
|1.36
|3.15
|—
|—
|1.09
|7.10
|—
|—
|1.06
|8.70
|—
|—
|—
|—
|2.57
|1.49
|—
|—
|1.70
|2.12
|—
|—
|1.34
|3.19
|—
|—
|1.09
|7.01
|—
|—
|1.07
|7.97
|—
|—
|—
|—
|2.53
|1.56
|2.07
|1.81
|1.60
|2.42
|1.39
|3.11
|1.79
|2.09
|1.49
|2.71
|1.20
|4.89
|1.14
|6.04
|—
|—
|1.23
|4.43
|1.11
|7.02