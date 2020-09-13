Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сотока Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

95' Матч возобновлен

94' Ле Фе Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Удар от ворот произведет Лорьян

93' Г О О О О Л - Висса Йоан из команды Лорьян забивает с точки!

92' ПЕНАЛЬТИ - Loic Bade из команды Ланс привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Висса Йоан

92' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Loic Bade получает вторую желтую карточку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

90' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Мишлен Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Матч возобновлен

85' Лека Жан-Луи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Лорьян

81' Ганаго Игнатиус не смог попасть в створ ударом издали

79' Loic Bade получает желтую карточку за неспортивное поведение

78' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Отличные скиллы показывает Маурисио Тони , обводя своих соперников

77' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

76' Ланс имеет хороший шанс забить.

76' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Loic Bade выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Лорьян делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

73' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Перес Мануэль пробил со штрафного прямо в стенку

72' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Ле Фе Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Морель Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Лорьян

67' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Лорьян

66' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Ле Фе Энцо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Г О О О О Л - Ганаго Игнатиус изменил счет на табло!

63' Отличные скиллы показывает Ганаго Игнатиус , обводя своих соперников

61' Марво Сильвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Нарди Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Грбич Адриан из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Выглядело как неплохой момент. Сотока Флорьян из команды Ланс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

59' Ланс имеет хороший шанс забить.

59' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Матч возобновлен

58' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лорьян пробьет пенальти!

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

56' Loic Bade выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Удар от ворот произведет Ланс

54' Матч возобновлен

54' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Удар от ворот произведет Ланс

52' Мендес Убулан не смог попасть в створ ударом издали

52' Боура Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Буасгар Кентен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Каюзак Янник получает желтую карточку за неспортивное поведение

49' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Нарди Поль взял и забрал мяч на выходе

46' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля