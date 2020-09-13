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Лорьян
2:3
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
6' Желтая карточка
Буасгар Кентен
1:0
14' Гол
Грбич Адриан
30' Желтая карточка
Лапорт Жульен
1:1
31' Пенальти
Какута Гаэль
1:2
34' Гол
Медина Факундо
45' Желтая карточка
Диарра Стефан
49' Желтая карточка
Каюзак Янник
1:3
63' Гол
Ганаго Игнатиус
65' Желтая карточка
Ле Фе Энцо
79' Желтая карточка
Баде Луак
90' Вторая желтая карточка
Баде Луак
2:3
90' Пенальти
Висса Йоан
90'+6
30
Нарди
Поль
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
21
Морель
Жереми
25
Ле
Гофф
Венсан
7
Диарра
Стефан
18
Лемуан
Фабьен
12
Марво
Сильвен
11
Буасгар
Кентен
27
Грбич
Адриан
19
Висса
Йоан
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
33
Боура
Исмаэль
10
Какута
Гаэль
25
Жан
Корентин
7
Сотока
Флорьян
Лорьян
4-3-3
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

6'
Буасгар Кентен
 
14'
Грбич Адриан
(Висса Йоан)
1:0
30'
Лапорт Жульен
 
31'
1:1
Какута Гаэль
34'
1:2
Медина Факундо
45'
Диарра Стефан
 
46'
Абергель Лоран
Диарра Стефан
 
49'
 
Каюзак Янник
57'
 
Ганаго Игнатиус
Жан Корентин
57'
 
Мишлен Клеман
Клаусс Джонатан
63'
1:3
Ганаго Игнатиус
(Сотока Флорьян)
64'
Ле Фе Энцо
Марво Сильвен
 
65'
Ле Фе Энцо
 
71'
 
Перес Мануэль
Каюзак Янник
71'
 
Маурисио Тони
Какута Гаэль
74'
Бозок Умут
Лемуан Фабьен
 
79'
 
Баде Луак
82'
Чалоба Трево
Мендес Убулан
 
85'
 
Силла Иссиага
Боура Исмаэль
90'
 
Баде Луак
90'
Висса Йоан
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висса Йоан 2 (1) 0.67
2. Грбич Адриан 2 (1) 0.67
3. Амель Пьер-Ив 1 0.33
4. Буасгар Кентен 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ганаго Игнатиус 2 0.67
2. Какута Гаэль 2 (2) 0.67
3. Медина Факундо 1 0.33
4. Сотока Флорьян 0 0

Карточки

Лорьян
# Игрок      
1. Лапорт Жульен 2 0
2. Буасгар Кентен 2 0
3. Ле Фе Энцо 2 0
4. Диарра Стефан 1 0
5. Уоджа Франклин 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Баде Луак 1 1
2. Каюзак Янник 2 0
3. Сотока Флорьян 1 0
4. Медина Факундо 1 0
5. Дукуре Шейк 1 0
6. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лорьян 20% (1) 0 0 40% (2) 0 40% (2)
 Ланс 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 3:1 Ньор Сент-Этьен 2:0 Лорьян Лорьян 3:1 Страсбург Лорьян 1:0 Генгам
Лорьян 0:0 Анже Лорьян 1:1 Ренн Динамо-Брест 2:2 Лорьян Брест 2:2 Лорьян Лорьян 1:0 Конкарно Аяччо 1:0 Лорьян Лорьян 1:2 Шамбли Родез 0:1 Лорьян Лорьян 0:1 Клермон Фут Генгам 2:1 Лорьян Лорьян 4:2 Ле Ман Сошо 0:4 Лорьян Лорьян 2:1 Нанси Лорьян 0:1 ПСЖ Лорьян 2:1 Кан Лорьян 2:1 Брест
Ланс Последние 20 матчей: + = -
Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс
Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан Шатору 3:2 Ланс Ланс 0:0 Гренобль Ланс 1:0 Труа Гавр 0:0 Ланс Ланс 1:1 Клермон Фут

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Ланс 1:0 Лорьян Лига 2 Ланс 0:1 Лорьян Лига 2 Лорьян 2:2 Ланс Лига 2 Лорьян 1:1 Ланс Лига 2
Ланс 2:3 Лорьян Лига 2 Лорьян 3:2 Ланс Кубок лиги Ланс 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 2:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 3:0 Ланс Лига 1 Лорьян 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Лорьян Кубок лиги Ланс 1:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:3 Ланс Кубок лиги Лорьян 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:1 Лорьян Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Монако 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
8. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
9. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Нант 1:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
12. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Ним Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Лорьян 64.1% (98)
X 25.5% (39)
Ланс 10.5% (16)
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2.15 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лорьян 2:3 Ланс

Исход игры
Лорьян
64.1% (98)
Ничья
25.5% (39)
Ланс
10.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
36.49% (54)
Меньше
63.51% (94)
Обе команды забьют
Да
56.76% (84)
Нет
43.24% (64)
Популярный счёт
1:0 Лорьян
32% (49)
2:1 Лорьян
25.5% (39)
1:1 Ничья
19.6% (30)
1:2 Ланс
6.5% (10)
2:0 Лорьян
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Ланс
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
86.00 20.00 1.02
2.35 3.28 3.52
2.12 3.29 3.64
15.58 4.09 1.36

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
8.80 1.04 6.50 1.10 2.95 1.40 2.18 1.73 1.84 2.03 1.64 2.35 1.30 3.55 2.63 1.48 1.08 7.10 1.72 2.10 1.01 14.00 1.09 7.20 1.03 12.00
9.00 1.07 7.40 1.10 3.00 1.40 2.20 1.69 1.73 2.36 1.30 3.60 1.25 4.05 1.07 8.50 1.06 9.40 1.01 18.50
7.01 1.09 5.71 1.13 2.85 1.41 2.17 1.67 1.65 2.20 1.33 3.25 1.23 4.05 1.09 7.01 1.07 7.97 1.02 14.06 1.02 14.52
6.68 1.12 2.59 1.55 2.19 1.74 2.99 1.42 2.33 1.65 2.02 1.85 1.70 2.22 1.52 2.62 2.40 1.61 1.96 1.92 1.50 2.69 1.33 3.47 1.56 2.52 1.33 3.47 1.42 2.99 1.18 5.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
1.61 2.31 1.33 3.55 1.09 8.40
2.59 1.50 1.73 2.09 1.36 3.15 1.09 7.10 1.06 8.70
2.57 1.49 1.70 2.12 1.34 3.19 1.09 7.01 1.07 7.97
2.53 1.56 2.07 1.81 1.60 2.42 1.39 3.11 1.79 2.09 1.49 2.71 1.20 4.89 1.14 6.04 1.23 4.43 1.11 7.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.53 1.59 2.30 1.22 4.00
3.30 1.33 2.19 1.68 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.88
2.01 1.78
Букмекер Да Нет
5.70 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
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