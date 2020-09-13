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  3. Франция
Ним
0:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Ренн
0'
0:1
12' Гол
Гирасси Серу
14'
30
Рейне
Батист
20
Рипар
Рено
5
Ландре
Лоик
4
Мартинеc
Пабло
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
8
До
Лука
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Филиппото
Ромен
27
Денкей
Кевин
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
28
Мартин
Йонас
7
Рафинья
Диас
18
Гирасси
Серу
20
Тэт
Флавьен
Ним
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Гирасси Серу
(Рафинья Диас)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппото Ромен 1 0.33
2. Мелинг Биргер 1 0.33
3. Ферхат Зинедин 1 0.33
4. Денкей Кевин 1 0.33
5. Коне Мусса II 1 0.33
6. Мартинеc Пабло 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камавинга Эдуардо 1 0.33
2. Да Сильва Дамьен 1 0.33
3. Гирасси Серу 1 0.33
4. Мауасса Фет 0 0
5. Рафинья Диас 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. До Лука 1 0
2. Ландре Лоик 1 0
3. Бенрау Яссин 1 0
4. Денкей Кевин 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Терье Мартен 0 1
2. Боэ Саша 0 1
3. Н'Зонзи Стивен 1 0
4. Да Сильва Дамьен 1 0
5. Тэт Флавьен 1 0
6. Буриго Бенжамен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Ренн 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: + = -
Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним
Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен
Ренн Последние 20 матчей: + = -
Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн
Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант Анже 4:5 Ренн

Последние игры между собой

Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ренн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Ренн 2:1 Ним Лига 1 Ним 0:1 Ренн Лига 1 Ним 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 4:0 Ним Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Лорьян 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Анже 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
12. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Ним 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 3 3
14. Ланс 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Реймс 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Дижон 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Брест 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Метц Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Ним 9.2% (14)
X 36.6% (56)
Ренн 54.2% (83)
Все прогнозы
2.3 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ним
Ничья
Ренн
3.52
3.52
2.40
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Ним 0:1 Ренн

Исход игры
Ним
9.2% (14)
Ничья
36.6% (56)
Ренн
54.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (55)
Меньше
62.59% (92)
Обе команды забьют
Да
71.43% (105)
Нет
28.57% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (50)
1:2 Ренн
28.8% (44)
0:1 Ренн
19.6% (30)
2:1 Ним
4.6% (7)
1:0 Ним
3.3% (5)
0:2 Ренн
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
1:3 Ренн
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.25 3.25 2.30
3.40 3.40 2.40
3.52 3.52 2.33
3.14 3.25 2.36
3.40 3.29 2.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.80 1.03 7.60 1.07 3.30 1.33 2.46 1.59 2.02 1.85 1.82 2.11 1.39 2.85 1.27 3.75 1.12 6.20 1.09 7.00 1.01 12.00
9.10 1.07 7.60 1.09 3.18 1.36 2.41 1.58 1.83 2.19 1.40 3.00 1.28 3.75 1.11 6.80 1.09 7.70 1.02 14.50
7.01 1.09 5.71 1.13 2.94 1.39 2.24 1.63 1.69 2.14 1.35 3.13 1.25 3.85 1.10 6.63 1.08 7.46 1.02 13.47 1.02 13.94
3.08 1.41 2.70 1.51 2.32 1.66 1.95 1.95 1.73 2.21 1.55 2.59 1.43 3.01 1.26 4.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.73 2.11 1.35 3.20 1.10 7.20
2.72 1.46 1.81 2.00 1.39 3.00 1.11 6.65 1.08 8.00
2.63 1.47 1.74 2.06 1.36 3.08 1.10 6.63 1.07 7.97
2.77 1.47 2.27 1.68 1.76 2.13 1.49 2.74 1.35 3.33 1.22 4.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.59 2.17 1.25 3.65
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.92
1.94 1.84
Букмекер Да Нет
5.30 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.29
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