Второй тайм

98' Ренн заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Г О О О О Л - Буриго Бенжамен изменил счет на табло!

97' Хорошую попытку сделал Бриансон Антони . Удар в створ, но вратарь начеку

96' Brandon Soppy предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Удар от ворот произведет Ренн

95' Судье надоело, что Сален Ромен тянет время и он наказал его горчичником

93' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Хорошую попытку сделал Мелинг Биргер . Удар в створ, но вратарь начеку

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Brandon Soppy из команды Ренн отправил кросс в штрафную...

89' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

88' Коне Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Да Сильва Дамьен - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

84' Удар от ворот произведет Ренн

83' Удар от ворот произведет Ренн

83' Удар от ворот произведет Ренн

81' Сален Ромен взял и забрал мяч на выходе

81' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Тактическая замена. Траоре Амари уходит с поля и его заменяет Brandon Soppy

79' Буриго Бенжамен получил желтую карточку от судьи

78' Ферхат Зинедин из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

78' Бенрау Яссин из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

76' Удар от ворот произведет Ним

76' Гирасси Серу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Г О О О О Л - Агер Наиф классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

72' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Рипар Рено получил желтую карточку от судьи

71' Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Алакуш Софьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Мауасса Фет из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

67' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Удар от ворот произведет Ним

65' Какой промах! Гирасси Серу имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

64' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Удар от ворот произведет Ним

61' Бенрау Яссин не смог попасть в створ ударом издали

60' Рефери не любит споров - именно за это Н'Зонзи Стивен сейчас получил желтую

60' Камавинга Эдуардо получил желтую карточку от судьи

57' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Ним будет все-таки засчитан.

57' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

55' Г О О О О Л - Ферхат Зинедин изменил счет на табло!

55' Отличные скиллы показывает Мелинг Биргер , обводя своих соперников

54' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. До Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' До Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Матч возобновлен

51' Камавинга Эдуардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Денкей Кевин получил желтую карточку от судьи

50' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Отличный пас сделал Ферхат Зинедин из команды Ним . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

49' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля