Ним
2:4
Конец матча
Стадион: Дес Костьерес
Ренн
0:1
12' ГолГирасси Серу
27' Желтая карточкаМауасса Фет
1:1
36' ГолКубас Андрес
1:2
39' ГолГирасси Серу
50' Желтая карточкаДенкей Кевин
2:2
55' ГолФерхат Зинедин
60' Желтая карточкаКамавинга Эдуардо
60' Желтая карточкаН'Зонзи Стивен
72' Желтая карточкаРипар Рено
2:3
72' ГолАгер Наиф
79' Желтая карточкаБуриго Бенжамен
85' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
90' Желтая карточкаСален Ромен
2:4
90' ГолБуриго Бенжамен
30
Рейне
Батист
20
Рипар
Рено
18
Кубас
Андрес
8
До
Лука
22
Бенрау
Яссин
27
Денкей
Кевин
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
28
Мартин
Йонас
18
Гирасси
Серу
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
-
20 Рипар РеноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
-
8 До ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей КевинНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
-
12 Фомба ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ру НоланНападающий
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
18 Гирасси СеруНападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
19 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
12'
0:1
27'
36'
1:1
39'
1:2
50'
55'
2:2
60'
72'
72'
2:3
79'
80'
80'
85'
88'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
5 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 6
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|2
|0.67
|2.
|Мелинг Биргер
|1
|0.33
|3.
|Филиппото Ромен
|1
|0.33
|4.
|Денкей Кевин
|1
|0.33
|5.
|Кубас Андрес
|1
|0.33
|6.
|Коне Мусса II
|1
|0.33
|7.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|2
|0.67
|2.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.33
|3.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.33
|4.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0.33
|5.
|Агер Наиф
|1
|0.33
|6.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|7.
|Мауасса Фет
|0
|0
|8.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|9.
|Рафинья Диас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Денкей Кевин
|2
|0
|2.
|До Лука
|1
|0
|3.
|Ландре Лоик
|1
|0
|4.
|Рипар Рено
|1
|0
|5.
|Бенрау Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|4.
|Терье Мартен
|0
|1
|5.
|Боэ Саша
|0
|1
|6.
|Сален Ромен
|1
|0
|7.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|8.
|Мауасса Фет
|1
|0
|9.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ним
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Ренн
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Ним Последние 20 матчей: + = -Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним
Ренн Последние 20 матчей: + = -Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн
Последние игры между собой
Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ренн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Монако
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|8.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|9.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Нант
|1:2 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Ним
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|17.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Ним 2:4 Ренн
Исход игры
Ним
9.2% (14)
Ничья
36.6% (56)
Ренн
54.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (55)
Меньше
62.59% (92)
Обе команды забьют
Да
71.43% (105)
Нет
28.57% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (50)
1:2 Ренн
28.8% (44)
0:1 Ренн
19.6% (30)
2:1 Ним
4.6% (7)
1:0 Ним
3.3% (5)
0:2 Ренн
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|9.80
|1.03
|7.60
|1.07
|5.30
|1.15
|—
|—
|2.46
|1.59
|2.02
|1.85
|2.10
|1.72
|—
|—
|1.39
|2.85
|—
|—
|3.70
|1.27
|—
|—
|1.12
|6.20
|—
|—
|1.65
|2.22
|—
|—
|1.01
|12.00
|—
|—
|1.82
|1.97
|—
|—
|—
|—
|1.12
|6.10
|9.10
|1.07
|7.60
|1.09
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.83
|2.19
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.28
|3.75
|—
|—
|1.11
|6.80
|—
|—
|1.09
|7.70
|—
|—
|1.02
|14.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.01
|1.09
|5.71
|1.13
|2.94
|1.39
|—
|—
|2.24
|1.63
|—
|—
|1.69
|2.14
|—
|—
|1.35
|3.13
|—
|—
|1.25
|3.85
|—
|—
|1.10
|6.63
|—
|—
|1.08
|7.46
|—
|—
|1.02
|13.47
|—
|—
|1.02
|13.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.50
|1.13
|2.70
|1.51
|2.32
|1.66
|1.95
|1.95
|4.41
|1.23
|2.11
|1.78
|3.11
|1.39
|2.23
|1.70
|3.91
|1.27
|3.29
|1.36
|2.67
|1.51
|2.00
|1.88
|2.40
|1.61
|2.00
|1.88
|1.57
|2.49
|1.39
|3.13
|1.74
|2.17
|1.47
|2.80
|1.20
|4.88
|1.12
|6.95
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.38
|3.00
|—
|—
|1.10
|7.20
|—
|—
|1.03
|12.00
|—
|—
|1.02
|13.00
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.39
|3.00
|—
|—
|1.11
|6.65
|—
|—
|1.08
|8.00
|—
|—
|—
|—
|2.63
|1.47
|—
|—
|1.74
|2.06
|—
|—
|1.36
|3.08
|—
|—
|1.10
|6.63
|—
|—
|1.07
|7.97
|—
|—
|—
|—
|2.77
|1.47
|2.27
|1.68
|1.76
|2.13
|1.49
|2.74
|1.85
|2.03
|1.53
|2.61
|1.21
|4.59
|1.16
|5.71
|1.22
|4.48
|1.11
|7.11
|—
|—