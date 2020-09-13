  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ним
2:4
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
0:1
12' Гол
Гирасси Серу
27' Желтая карточка
Мауасса Фет
1:1
36' Гол
Кубас Андрес
1:2
39' Гол
Гирасси Серу
50' Желтая карточка
Денкей Кевин
2:2
55' Гол
Ферхат Зинедин
60' Желтая карточка
Камавинга Эдуардо
60' Желтая карточка
Н'Зонзи Стивен
72' Желтая карточка
Рипар Рено
2:3
72' Гол
Агер Наиф
79' Желтая карточка
Буриго Бенжамен
85' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
90' Желтая карточка
Сален Ромен
2:4
90' Гол
Буриго Бенжамен
90'+8
30
Рейне
Батист
20
Рипар
Рено
5
Ландре
Лоик
4
Мартинеc
Пабло
3
Мелинг
Биргер
18
Кубас
Андрес
8
До
Лука
10
Ферхат
Зинедин
22
Бенрау
Яссин
7
Филиппото
Ромен
27
Денкей
Кевин
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
28
Мартин
Йонас
7
Рафинья
Диас
18
Гирасси
Серу
20
Тэт
Флавьен
Ним
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Гирасси Серу
(Рафинья Диас)
27'
 
Мауасса Фет
36'
Кубас Андрес
1:1
39'
1:2
Гирасси Серу
(Тэт Флавьен)
46'
Алакуш Софьян
Филиппото Ромен
 
50'
Денкей Кевин
 
55'
Ферхат Зинедин
(Мелинг Биргер)
2:2
56'
Коне Мусса II
Денкей Кевин
 
60'
 
Камавинга Эдуардо
60'
 
Н'Зонзи Стивен
64'
 
Буриго Бенжамен
Камавинга Эдуардо
72'
Рипар Рено
 
72'
2:3
Агер Наиф
(Буриго Бенжамен)
79'
 
Буриго Бенжамен
79'
 
Эну Адриен
Гирасси Серу
79'
 
Дель Кастильо Ромен
Тэт Флавьен
79'
 
Соппи Брэндон
Траоре Амари
80'
Бриансон Антони
Алакуш Софьян
 
80'
Ру Нолан
Бенрау Яссин
 
80'
Фомба Ламин
До Лука
 
85'
 
Да Сильва Дамьен
88'
 
Гбоо Янн
Рафинья Диас
90'
 
Сален Ромен
90'
2:4
Буриго Бенжамен
(Дель Кастильо Ромен)

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 2 0.67
2. Мелинг Биргер 1 0.33
3. Филиппото Ромен 1 0.33
4. Денкей Кевин 1 0.33
5. Кубас Андрес 1 0.33
6. Коне Мусса II 1 0.33
7. Мартинеc Пабло 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 2 0.67
2. Буриго Бенжамен 1 0.33
3. Камавинга Эдуардо 1 0.33
4. Да Сильва Дамьен 1 0.33
5. Агер Наиф 1 0.33
6. Тэт Флавьен 0 0
7. Мауасса Фет 0 0
8. Дель Кастильо Ромен 0 0
9. Рафинья Диас 0 0

Карточки

Ним
# Игрок      
1. Денкей Кевин 2 0
2. До Лука 1 0
3. Ландре Лоик 1 0
4. Рипар Рено 1 0
5. Бенрау Яссин 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 2 0
2. Да Сильва Дамьен 2 0
3. Буриго Бенжамен 2 0
4. Терье Мартен 0 1
5. Боэ Саша 0 1
6. Сален Ромен 1 0
7. Тэт Флавьен 1 0
8. Мауасса Фет 1 0
9. Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ним 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Ренн 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Ним Последние 20 матчей: + = -
Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель Родез 1:1 Ним
Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним Ним 1:2 Сент-Этьен
Ренн Последние 20 матчей: + = -
Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн
Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант Анже 4:5 Ренн

Последние игры между собой

Ним: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ренн: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Ренн 2:1 Ним Лига 1 Ним 0:1 Ренн Лига 1 Ним 3:1 Ренн Лига 1 Ренн 4:0 Ним Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Монако 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
8. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
9. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Нант 1:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
12. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Ним Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Ним: 45%, Ренн: 55%.
  • 49'
    Ним начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    49'
    Кубас Андрес наказан за толчок Камавинга Эдуардо
  • 48'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Мелинг Биргер из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Ландре Лоик из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 46'
    Ним контролирует мяч.
  • 46'
    Сален Ромен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 46'
    Ренн контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Кубас Андрес из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 45'
    Контроль мяча: Ним: 44%, Ренн: 56%.
  • 44'
    Ренн контролирует мяч.
  • 44'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    43'
    Денкей Кевин наказан за толчок Агер Наиф
  • 42'
    Бенрау Яссин пробует нанести удар издали, но Сален Ромен держит все под контролем
  • 42'
    Ним контролирует мяч.
  • 42'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 41'
    Отличный пас сделал Филиппото Ромен из команды Ним. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 40'
    Контроль мяча: Ним: 45%, Ренн: 55%.
  • 39'
    Тэт Флавьен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Гирасси Серу изменил счет на табло!
  • 39'
    Тэт Флавьен из команды Ренн делает навес прямо в штрафную.
  • 39'
    Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
  • 39'
    Ним контролирует мяч.
  • 39'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Ландре Лоик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • Травма, повреждение
    38'
    Траоре Амари возвращается на поле.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Кубас Андрес забивает!
  • 36'
    Гирасси Серу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 36'
    Рипар Рено из команды Ним делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 36'
    До Лука из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 36'
    Рипар Рено из команды Ним делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    35'
    Ох, нехорошо это выглядит. Траоре Амари получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 35'
    Контроль мяча: Ним: 43%, Ренн: 57%.
  • Травма, повреждение
    35'
    Траоре Амари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Ним контролирует мяч.
  • 33'
    Ним контролирует мяч.
  • 32'
    Филиппото Ромен из команды Ним направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    32'
    Рафинья Диас наказан за толчок Кубас Андрес
  • Офсайд
    31'
    Денкей Кевин из команды Ним в офсайде
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Ним поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
  • Угловой
    30'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой слева.
  • Офсайд
    30'
    Должен был быть гол! Денкей Кевин имел отличный шанс, но Сален Ромен не дал голу состоятся!
  • 30'
    Контроль мяча: Ним: 40%, Ренн: 60%.
  • 30'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 29'
    Ферхат Зинедин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Рафинья Диас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Рипар Рено задерживает мяч рукой
  • 28'
    Ним контролирует мяч.
  • 28'
    Ренн контролирует мяч.
  • 28'
    Сален Ромен взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Бенрау Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    27'
    Мауасса Фет получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    27'
    Безумный фол. Мауасса Фет грубо играет против соперника. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 27'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
  • 25'
    Контроль мяча: Ним: 39%, Ренн: 61%.
  • 25'
    Как он промахнулся? Н'Зонзи Стивен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 25'
    ШАНС! Н'Зонзи Стивен вышел один на один с голкипером...
  • 24'
    Рафинья Диас из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 24'
    Ренн начинает контратаку
  • 24'
    Сален Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    24'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 24'
    Рипар Рено мяч отрикошетил от ворот
  • 24'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Мелинг Биргер из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    23'
    Бенрау Яссин из команды Ним разыграл угловой с правого угла.
  • 23'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 23'
    Денкей Кевин имел все шансы забить, но Сален Ромен сделал отличный сейв!
  • 22'
    Плохо сыграл Да Сильва Дамьен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 22'
    Ферхат Зинедин из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Ним контролирует мяч.
  • 21'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Да Сильва Дамьен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 21'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Рафинья Диас наказан за толчок Мелинг Биргер
  • 20'
    Ренн начинает контратаку
  • 20'
    Контроль мяча: Ним: 35%, Ренн: 65%.
  • 19'
    Ренн контролирует мяч.
  • 19'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Матч возобновлен
  • 18'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 18'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Траоре Амари из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    17'
    Ландре Лоик из команды Ним опасно и грубо сыграл. Гирасси Серу пострадал.
  • 16'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Ренн контролирует мяч.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 15'
    Рафинья Диас из команды Ренн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Ландре Лоик из команды Ним поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 15'
    Контроль мяча: Ним: 40%, Ренн: 60%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 14'
    Ферхат Зинедин не смог попасть в створ ударом издали
  • 14'
    Бенрау Яссин из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Ним начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 13'
    Ренн контролирует мяч.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Рафинья Диас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Гирасси Серу из команды Ренн переиграл вратаря дальним ударом!
  • 12'
    Рафинья Диас из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 12'
    Гирасси Серу из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Сален Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой справа.
  • 11'
    Бенрау Яссин мяч отрикошетил от ворот
  • 11'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 10'
    Контроль мяча: Ним: 40%, Ренн: 60%.
  • 10'
    Кубас Андрес не смог попасть в створ ударом издали
  • 9'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 9'
    Отличный пас сделал До Лука из команды Ним. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 7'
    Кубас Андрес из команды Ним отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Опасность предотвращена - Агер Наиф из команды Ренн вступил в отбор удачно
  • 7'
    Мелинг Биргер из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Ферхат Зинедин из команды Ним поставил подножку. Пострадал Мауасса Фет
  • 6'
    Ним контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Ним поставил подножку. Пострадал Рафинья Диас
  • 5'
    Контроль мяча: Ним: 36%, Ренн: 64%.
  • 5'
    Хорошую попытку сделал До Лука. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Угловой
    5'
    Бенрау Яссин из команды Ним подал угловой слева.
  • 4'
    Н'Зонзи Стивен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 4'
    Филиппото Ромен из команды Ним сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 4'
    Ним контролирует мяч.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 3'
    Ним контролирует мяч.
  • 2'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 2'
    Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Камавинга Эдуардо из команды Ренн подал угловой слева.
  • 2'
    Да Сильва Дамьен нанес удар головой, но Рейне Батист перевел мяч на угловой!
  • 1'
    Мартин Йонас из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    1'
    Тэт Флавьен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 1'
    Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Costieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Ним 9.2% (14)
X 36.6% (56)
Ренн 54.2% (83)
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2.3 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ним 2:4 Ренн

Исход игры
Ним
9.2% (14)
Ничья
36.6% (56)
Ренн
54.2% (83)
Тотал 2.5
Больше
37.41% (55)
Меньше
62.59% (92)
Обе команды забьют
Да
71.43% (105)
Нет
28.57% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (50)
1:2 Ренн
28.8% (44)
0:1 Ренн
19.6% (30)
2:1 Ним
4.6% (7)
1:0 Ним
3.3% (5)
0:2 Ренн
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
26.00 4.90 1.23
23.00 4.50 1.27
3.52 3.52 2.33
3.14 3.25 2.36
23.66 5.28 1.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
9.80 1.03 7.60 1.07 5.30 1.15 2.46 1.59 2.02 1.85 2.10 1.72 1.39 2.85 3.70 1.27 1.12 6.20 1.65 2.22 1.01 12.00 1.82 1.97 1.12 6.10
9.10 1.07 7.60 1.09 3.18 1.36 2.41 1.58 1.83 2.19 1.40 3.00 1.28 3.75 1.11 6.80 1.09 7.70 1.02 14.50
7.01 1.09 5.71 1.13 2.94 1.39 2.24 1.63 1.69 2.14 1.35 3.13 1.25 3.85 1.10 6.63 1.08 7.46 1.02 13.47 1.02 13.94
6.50 1.13 2.70 1.51 2.32 1.66 1.95 1.95 4.41 1.23 2.11 1.78 3.11 1.39 2.23 1.70 3.91 1.27 3.29 1.36 2.67 1.51 2.00 1.88 2.40 1.61 2.00 1.88 1.57 2.49 1.39 3.13 1.74 2.17 1.47 2.80 1.20 4.88 1.12 6.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.73 2.11 1.38 3.00 1.10 7.20 1.03 12.00 1.02 13.00
2.72 1.46 1.81 2.00 1.39 3.00 1.11 6.65 1.08 8.00
2.63 1.47 1.74 2.06 1.36 3.08 1.10 6.63 1.07 7.97
2.77 1.47 2.27 1.68 1.76 2.13 1.49 2.74 1.85 2.03 1.53 2.61 1.21 4.59 1.16 5.71 1.22 4.48 1.11 7.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.59 2.17 1.25 3.65
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
1.94 1.84
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.50 1.29
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