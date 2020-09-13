Анже
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Раймон Копа
Реймс
24
Томас
Ромен
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
10
Зенели
Арбер
24
Кафаро
Матьё
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Манко ВенсанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Тиуб СадаНападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
- Нападающий
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
85 Владение мячом, % 15
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туре Эль Билал
|1
|0.33
|2.
|Диа Булайе
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сантамария Батист
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|2
|0
|2.
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|3.
|Райкович Предраг
|1
|0
|4.
|Фокет Томас
|1
|0
|5.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|6.
|Сирхейс Кай
|1
|0
|7.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анже
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Реймс
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Анже Последние 20 матчей: + = -Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен
Реймс Последние 20 матчей: + = -Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо
Последние игры между собой
Анже: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Реймс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|5.
|Ренн
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Ним
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Анже
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|13.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Брест
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Анже 0:0 Реймс
Исход игры
Анже
50% (76)
Ничья
40.8% (62)
Реймс
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
25.34% (37)
Меньше
74.66% (109)
Обе команды забьют
Да
60.96% (89)
Нет
39.04% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (52)
1:0 Анже
28.9% (44)
2:1 Анже
17.1% (26)
1:2 Реймс
5.3% (8)
0:0 Ничья
3.3% (5)
0:1 Реймс
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Анже
2% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.20
|1.10
|5.00
|1.19
|—
|—
|2.45
|1.60
|2.14
|1.77
|1.80
|2.08
|—
|—
|1.45
|2.85
|1.19
|4.90
|1.13
|5.60
|1.02
|10.50
|1.02
|11.50
|0.00
|19.00
|6.05
|1.13
|4.70
|1.19
|—
|—
|2.48
|1.67
|—
|—
|1.75
|2.10
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.20
|4.70
|1.15
|5.65
|1.04
|11.75
|1.03
|12.50
|—
|—
|5.47
|1.14
|4.28
|1.21
|—
|—
|2.36
|1.57
|—
|—
|1.77
|2.02
|—
|—
|1.46
|2.67
|1.20
|4.41
|1.15
|5.25
|1.04
|10.16
|1.04
|10.16
|—
|—
|6.81
|1.13
|—
|—
|3.15
|1.40
|2.46
|1.61
|2.13
|1.79
|1.81
|2.12
|1.59
|2.49
|1.47
|2.88
|—
|—
|1.15
|6.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—