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  2. Матчи
  3. Франция
Анже
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Реймс
0' 8'
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Сантамария
Батист
23
Бобишон
Антонен
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
19
Баокен
Стефан
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
29
Марешиц
Дарио
3
Конан
Гислен
10
Зенели
Арбер
7
Шавалерин
Ксавье
23
Кассама
Морету
24
Кафаро
Матьё
27
Туре
Эль
Билал
11
Диа
Булайе
Анже
4-1-4-1
Реймс
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 85 Владение мячом, % 15

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 1 0.33
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туре Эль Билал 1 0.33
2. Диа Булайе 1 0.33

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Сантамария Батист 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 2 0
2. Шавалерин Ксавье 1 0
3. Райкович Предраг 1 0
4. Фокет Томас 1 0
5. Кутеса Дерек 1 0
6. Сирхейс Кай 1 0
7. Хорнби Фрэйзер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 0 100% (1) 0 0 0 0
 Реймс 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: + = -
Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен
Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже Руан 1:4 Анже
Реймс Последние 20 матчей: + = -
Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо
Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн Страсбург 3:0 Реймс Реймс 1:1 Ницца Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Анже: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Реймс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Анже 1:4 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Анже Лига 1
Реймс 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Анже Лига 2 Анже 0:0 Реймс Лига 2 Анже 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 2:0 Анже Лига 2 Реймс 0:0 Анже Лига 2 Анже 3:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
4. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
5. Ренн 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Ним 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
10. Ланс 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Лорьян 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Анже 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
13. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
14. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
15. Реймс 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Дижон 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Брест 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Метц Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • 6'
    Анже контролирует мяч.
  • 5'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 85%, Реймс: 15%.
  • Описание гола
    5'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    4'
    Капелле Пьеррик из команды Анже в офсайде
  • 4'
    Фюльжини Анжело нанес удар издали, а Райкович Предраг отбил его обратно в игру!
  • 4'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 4'
    Фюльжини Анжело не смог попасть в створ ударом издали
  • 3'
    Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Анже 50% (76)
X 40.8% (62)
Реймс 9.2% (14)
Все прогнозы
1.6 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Реймс
2.35
3.16
4.35
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Анже 0:0 Реймс

Исход игры
Анже
50% (76)
Ничья
40.8% (62)
Реймс
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
25.34% (37)
Меньше
74.66% (109)
Обе команды забьют
Да
60.96% (89)
Нет
39.04% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (52)
1:0 Анже
28.9% (44)
2:1 Анже
17.1% (26)
1:2 Реймс
5.3% (8)
0:0 Ничья
3.3% (5)
0:1 Реймс
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Анже
2% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 3.05 3.50
2.17 2.95 4.10
2.19 3.16 4.35
2.35 2.97 3.48
2.16 3.09 4.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.20 1.10 5.00 1.19 2.45 1.60 2.14 1.77 1.80 2.08 1.45 2.85 1.19 4.90 1.13 5.60 1.02 10.50 1.02 11.50 0.00 19.00
6.05 1.13 4.70 1.19 2.48 1.67 1.75 2.10 1.44 2.83 1.20 4.70 1.15 5.65 1.04 11.75 1.03 12.50
5.47 1.14 4.28 1.21 2.36 1.57 1.77 2.02 1.46 2.67 1.20 4.41 1.15 5.25 1.04 10.16 1.04 10.16
6.81 1.13 3.15 1.40 2.46 1.61 2.13 1.79 1.81 2.12 1.59 2.49 1.47 2.88 1.15 6.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.49 2.75 1.22 4.20 1.05 10.00
2.24 1.65 1.49 2.62 1.25 3.95 1.05 10.25 1.03 11.00
2.28 1.61 1.50 2.54 1.26 3.75 1.06 8.58 1.04 10.16
2.37 1.65 1.94 1.96 1.50 2.76 1.34 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.88 1.86 1.40 2.85 1.12 5.80
2.83 1.43 1.89 1.91 1.42 2.88 1.12 6.15 1.09 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.65
2.28 1.61
Букмекер Да Нет
6.60 1.10
Букмекер Да Нет
4.80 1.19
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