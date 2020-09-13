Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Томас Ромен из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Капелле Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' УДАЛЕНИЕ! - Фас Ваут увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

41' ПЕНАЛЬТИ! - Фас Ваут сфолил и получил команде одиннадцатиметровый! Качает головой, не веря...

39' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

38' Удар от ворот произведет Реймс

38' Бобишон Антонен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Фюльжини Анжело из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

33' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

30' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Анже

27' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Реймс

27' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

23' Удар от ворот произведет Реймс

22' Мангани Томас не смог попасть в створ ударом издали

22' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Удар от ворот произведет Анже

21' Кафаро Матьё не смог попасть в створ ударом издали

20' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Баокен Стефан получил желтую карточку от судьи

19' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Кафаро Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

11' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Реймс

10' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Бобишон Антонен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Матч возобновлен

5' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

4' Удар от ворот произведет Реймс

4' Фюльжини Анжело не смог попасть в створ ударом издали

3' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Анже начинает с центра поля