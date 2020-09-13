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  3. Франция
Анже
1:0
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
19' Желтая карточка
Баокен Стефан
42' Красная карточка
Фас Ваут
0:0
44' Не забитый пенальти
Баокен Стефан
49' Желтая карточка
Туре Эль Билал
52' Желтая карточка
Томас Ромен
1:0
55' Гол
Баокен Стефан
60' Вторая желтая карточка
Томас Ромен
85' Желтая карточка
Манетси Маршал
90' Желтая карточка
Фюльжини Анжело
90'+5
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
24
Томас
Ромен
3
Думбия
Сулейман
18
Сантамария
Батист
23
Бобишон
Антонен
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
15
Капелле
Пьеррик
19
Баокен
Стефан
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
29
Марешиц
Дарио
3
Конан
Гислен
10
Зенели
Арбер
7
Шавалерин
Ксавье
23
Кассама
Морету
24
Кафаро
Матьё
27
Туре
Эль
Билал
11
Диа
Булайе
Анже
4-1-4-1
Реймс
4-4-2

Ход матча

19'
Баокен Стефан
 
42'
 
Фас Ваут
44'
Баокен Стефан
0:0
46'
 
Манетси Маршал
Зенели Арбер
46'
 
Кутеса Дерек
Кафаро Матьё
49'
 
Туре Эль Билал
52'
Томас Ромен
 
55'
Баокен Стефан
(Бобишон Антонен)
1:0
60'
Томас Ромен
 
61'
 
Бериша Валон
Кассама Морету
63'
Павлович Матео
Бобишон Антонен
 
70'
Кулибали Лассана
Мангани Томас
 
71'
Тиуб Сада
Капелле Пьеррик
 
76'
 
Дингом Тристан
Шавалерин Ксавье
78'
Дьони Луа
Баокен Стефан
 
82'
 
Хорнби Фрэйзер
Туре Эль Билал
85'
 
Манетси Маршал
90'
Фюльжини Анжело
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 1 0.33
2. Баокен Стефан 1 0.33
3. Бобишон Антонен 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туре Эль Билал 1 0.33
2. Диа Булайе 1 0.33

Карточки

Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 1 1
2. Баокен Стефан 1 0
3. Сантамария Батист 1 0
4. Фюльжини Анжело 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 2 1
2. Шавалерин Ксавье 1 0
3. Райкович Предраг 1 0
4. Фокет Томас 1 0
5. Кутеса Дерек 1 0
6. Сирхейс Кай 1 0
7. Хорнби Фрэйзер 1 0
8. Манетси Маршал 1 0
9. Туре Эль Билал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анже 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0
 Реймс 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Анже Последние 20 матчей: + = -
Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен
Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже Руан 1:4 Анже
Реймс Последние 20 матчей: + = -
Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо
Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн Страсбург 3:0 Реймс Реймс 1:1 Ницца Анже 1:4 Реймс Реймс 0:1 Метц Реймс 0:3 ПСЖ

Последние игры между собой

Анже: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Реймс: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Анже 1:4 Реймс Лига 1 Реймс 0:0 Анже Лига 1 Анже 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 1:1 Анже Лига 1
Реймс 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Анже Лига 2 Анже 0:0 Реймс Лига 2 Анже 0:1 Реймс Лига 2 Реймс 2:0 Анже Лига 2 Реймс 0:0 Анже Лига 2 Анже 3:1 Реймс Лига 2 Реймс 0:1 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Монако 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
6. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
8. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
9. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10. Нант 1:2 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
12. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Ним Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
16. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
17. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Метц Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Анже 50% (76)
X 40.8% (62)
Реймс 9.2% (14)
Все прогнозы
1.6 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Анже 1:0 Реймс

Исход игры
Анже
50% (76)
Ничья
40.8% (62)
Реймс
9.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
25.34% (37)
Меньше
74.66% (109)
Обе команды забьют
Да
60.96% (89)
Нет
39.04% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (52)
1:0 Анже
28.9% (44)
2:1 Анже
17.1% (26)
1:2 Реймс
5.3% (8)
0:0 Ничья
3.3% (5)
0:1 Реймс
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Анже
2% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.11 7.10 80.00
1.18 5.60 35.00
2.19 3.16 4.35
2.35 2.97 3.48
1.20 5.61 24.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.75 1.25 5.00 1.19 1.75 2.00 2.14 1.77 1.80 2.08 1.12 6.25 1.19 4.90 1.01 14.50 1.02 10.50 1.02 11.50 0.00 19.00
6.05 1.13 4.70 1.19 2.48 1.67 1.75 2.10 1.44 2.83 1.20 4.70 1.15 5.65 1.04 11.75 1.03 12.50
5.47 1.14 4.28 1.21 2.36 1.57 1.77 2.02 1.46 2.67 1.20 4.41 1.15 5.25 1.04 10.16 1.04 10.16
3.95 1.27 3.33 1.35 2.70 1.48 1.99 1.87 1.52 2.59 1.29 3.63 1.56 2.48 1.44 2.89 1.18 5.13 1.13 6.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.49 2.75 1.22 4.20 1.05 10.00
2.24 1.65 1.49 2.62 1.25 3.95 1.05 10.25 1.03 11.00
2.28 1.61 1.50 2.54 1.26 3.75 1.06 8.58 1.04 10.16
1.18 5.17 1.46 2.83 1.17 5.31 1.13 6.53 1.22 4.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.88 1.86 1.40 2.85 1.12 5.80
2.83 1.43 1.89 1.91 1.42 2.88 1.12 6.15 1.09 7.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
2.28 1.61
Букмекер Да Нет
6.60 1.10
Букмекер Да Нет
4.80 1.19
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