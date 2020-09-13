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Лилль
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Метц
0' 17'
1
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадариц
Домагой
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
6
Фофана
Мамаду
3
Юдоль
Матьё
5
Ангбан
Викторьен
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
7
Ньяне
Ибраима
11
Нгетт
Опа
Лилль
4-4-2
Метц
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Джонатан 2 0.67
2. Йилмаз Бурак 0 0
3. Шека 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Мандава Рейнилду 0 1
2. Челик Зеки 1 0
Метц
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 0 100% (2) 0 0 0
 Метц 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: + = -
Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест
АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль Дижон 1:0 Лилль
Метц Последние 20 матчей: + = -
Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц
Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц

Последние игры между собой

Лилль: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Лилль 0:0 Метц Лига 1 Лилль 3:1 Метц Лига 1 Метц 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Метц Лига 1
Метц 3:2 Лилль Лига 1 Метц 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Метц Лига 1 Лилль 1:1 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
3. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
4. Лилль 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Ним Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Ланс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Лорьян Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Анже Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Метц 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Брест Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 160
Лилль 92.5% (148)
X 5.6% (9)
Метц 1.9% (3)
Все прогнозы
1.57 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Метц
1.70
4.10
8.20
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Лилль 0:0 Метц

Исход игры
Лилль
92.5% (148)
Ничья
5.6% (9)
Метц
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.76% (44)
Меньше
71.24% (109)
Обе команды забьют
Да
33.99% (52)
Нет
66.01% (101)
Популярный счёт
1:0 Лилль
33.8% (54)
2:0 Лилль
28.8% (46)
2:1 Лилль
20% (32)
3:1 Лилль
5.6% (9)
1:1 Ничья
5% (8)
1:2 Метц
1.3% (2)
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Где смотреть матч Лилль 0:0 Метц онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 3.35 6.40
1.68 3.35 8.00
1.66 3.84 8.20
1.55 3.95 6.62
1.56 3.73 7.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.09 5.30 1.17 2.45 1.59 2.21 1.71 1.88 1.98 1.68 2.26 1.49 2.75 1.19 4.70 1.15 5.60 1.03 9.40 1.02 11.00 1.01 18.50
7.40 1.09 5.85 1.14 2.51 1.54 1.87 1.95 1.53 2.88 1.20 4.75 1.16 5.50 1.04 11.75 1.04 12.75 1.00 19.75
7.46 1.08 6.29 1.11 2.94 1.39 2.22 1.64 1.67 2.17 1.34 3.19 1.24 3.94 1.09 7.01 1.07 7.97 1.02 13.91 1.02 14.37
7.68 1.11 2.55 1.56 2.22 1.72 1.90 2.00 1.65 2.34 1.51 2.68 1.48 2.84 1.15 5.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.57 1.53 2.41 1.27 3.70 1.07 8.90
2.48 1.54 1.61 2.32 1.27 3.76 1.06 9.00 1.04 10.75
2.60 1.48 1.71 2.10 1.34 3.19 1.09 7.01 1.07 7.97
2.43 1.60 2.00 1.88 1.54 2.58 1.35 3.31 1.26 4.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.92 1.82 1.39 2.85 1.11 5.90
2.91 1.41 1.92 1.86 1.41 2.91 1.14 5.35 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.60 1.51
2.32 1.59
Букмекер Да Нет
7.30 1.09
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
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