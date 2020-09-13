Лилль
1:0
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа Зрители: 4162
Метц
20' Желтая карточкаМаига Хабиб
31' Желтая карточкаПье Жереми
36' Желтая карточкаБронн Дилан
43' Желтая карточкаПажо Венсан
57' Желтая карточкаБрадариц Домагой
71' Undefined phrase: football_event_Фофана Мамаду
75' Желтая карточкаСентонз Фабьен
80' Желтая карточкаАндре Бенжамин
84' Желтая карточкаЧелик Зеки
1:0
88' ГолАраужо Луис
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
17
Йилмаз
Бурак
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
11
Нгетт
Опа
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Язиджи ЮсуфПолузащитник
-
11 Араужо ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетт ОпаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
17 Делен ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
10 Булая ФаридНападающий
-
13 Гуйе ЛаминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Оньон Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
31'
36'
43'
57'
71'
75'
80'
83'
84'
88'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бамба Джонатан
|2
|0.67
|2.
|Араужо Луис
|1
|0.33
|3.
|Йилмаз Бурак
|0
|0
|4.
|Шека
|0
|0
|5.
|Брадариц Домагой
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Челик Зеки
|2
|0
|2.
|Мандава Рейнилду
|0
|1
|3.
|Андре Бенжамин
|1
|0
|4.
|Пье Жереми
|1
|0
|5.
|Брадариц Домагой
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пажо Венсан
|1
|0
|2.
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|3.
|Бронн Дилан
|1
|0
|4.
|Маига Хабиб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лилль
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лилль Последние 20 матчей: + = -Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест
Метц Последние 20 матчей: + = -Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц
Последние игры между собой
Лилль: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|5.
|Лорьян
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|8.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Анже
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|12.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|13.
|Ним
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|14.
|Ланс
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|Реймс
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Дижон
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Брест
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Метц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Лилль 1:0 Метц
Исход игры
Лилль
92.5% (148)
Ничья
5.6% (9)
Метц
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.76% (44)
Меньше
71.24% (109)
Обе команды забьют
Да
33.99% (52)
Нет
66.01% (101)
Популярный счёт
1:0 Лилль
33.8% (54)
2:0 Лилль
28.8% (46)
2:1 Лилль
20% (32)
3:1 Лилль
5.6% (9)
1:1 Ничья
5% (8)
1:2 Метц
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.13
|5.80
|—
|—
|1.08
|7.77
|2.21
|1.71
|1.07
|8.40
|1.68
|2.26
|1.05
|9.50
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.04
|10.00
|1.03
|9.40
|1.02
|11.00
|1.01
|18.50
|—
|—
|7.40
|1.09
|—
|—
|5.85
|1.14
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.53
|2.88
|—
|—
|1.20
|4.75
|1.16
|5.50
|1.04
|11.75
|1.04
|12.75
|1.00
|19.75
|—
|—
|7.46
|1.08
|—
|—
|6.29
|1.11
|—
|—
|2.94
|1.39
|—
|—
|2.22
|1.64
|—
|—
|1.67
|2.17
|—
|—
|1.34
|3.19
|1.24
|3.94
|1.09
|7.01
|1.07
|7.97
|1.02
|13.91
|1.02
|14.37
|1.39
|3.14
|1.22
|4.58
|1.51
|2.65
|1.34
|3.39
|1.25
|4.12
|1.35
|3.34
|1.48
|2.76
|1.65
|2.34
|1.13
|6.57
|1.48
|2.84
|—
|—
|1.15
|5.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—