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Лилль
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 4162
Метц
0'
20' Желтая карточка
Маига Хабиб
31' Желтая карточка
Пье Жереми
36' Желтая карточка
Бронн Дилан
43' Желтая карточка
Пажо Венсан
57' Желтая карточка
Брадариц Домагой
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Фофана Мамаду
75' Желтая карточка
Сентонз Фабьен
80' Желтая карточка
Андре Бенжамин
84' Желтая карточка
Челик Зеки
1:0
88' Гол
Араужо Луис
90'+6
16
Меньян
Майк
26
Пье
Жереми
6
Фонте
Жозе
5
Ботман
Свен
29
Брадариц
Домагой
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
24
Сумаре
Бубакари
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
6
Фофана
Мамаду
3
Юдоль
Матьё
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
5
Ангбан
Викторьен
11
Нгетт
Опа
7
Ньяне
Ибраима
Лилль
4-4-2
Метц
5-4-1

Ход матча

20'
 
Маига Хабиб
31'
Пье Жереми
 
36'
 
Бронн Дилан
43'
 
Пажо Венсан
57'
Брадариц Домагой
 
67'
 
Диалло Хабиб
Ньяне Ибраима
71'
 
Фофана Мамаду
73'
Араужо Луис
Иконе Жонатан
 
75'
 
Сентонз Фабьен
80'
Андре Бенжамин
 
83'
Челик Зеки
Пье Жереми
 
83'
Веа Тимоти
Дэвид Джонатан
 
84'
Челик Зеки
 
86'
Язиджи Юсуф
Андре Бенжамин
 
88'
Араужо Луис
(Брадариц Домагой)
1:0
90'
 
Ангбан Викторьен
Фофана Мамаду
90'
 
Гуйе Ламин
Яд Папа Ндиага
90'
 
Тшимбембе Варрен
Нгетт Опа

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бамба Джонатан 2 0.67
2. Араужо Луис 1 0.33
3. Йилмаз Бурак 0 0
4. Шека 0 0
5. Брадариц Домагой 0 0
Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Лилль
# Игрок      
1. Челик Зеки 2 0
2. Мандава Рейнилду 0 1
3. Андре Бенжамин 1 0
4. Пье Жереми 1 0
5. Брадариц Домагой 1 0
Метц
# Игрок      
1. Пажо Венсан 1 0
2. Сентонз Фабьен 1 0
3. Бронн Дилан 1 0
4. Маига Хабиб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лилль 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)
 Метц 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Лилль Последние 20 матчей: + = -
Реймс 0:1 Лилль Лилль 1:1 Ренн Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест
АЗ Алкмаар 2:1 Лилль Лилль 2:0 Андерлехт Брюгге 2:0 Лилль Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Лилль 1:0 Лион Нант 0:1 Лилль Лилль 3:0 Тулуза Лилль 1:2 Марсель Анже 0:2 Лилль Лилль 1:0 Ренн Страсбург 1:2 Лилль Эпиналь 2:1 Лилль Лилль 0:2 ПСЖ Лион 2:2 Лилль Гонфревиль 0:2 Лилль Дижон 1:0 Лилль
Метц Последние 20 матчей: + = -
Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц
Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц Метц 1:0 Страсбург Руан 3:0 Метц

Последние игры между собой

Лилль: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Метц: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Лилль 0:0 Метц Лига 1 Лилль 3:1 Метц Лига 1 Метц 0:3 Лилль Лига 1 Лилль 0:2 Метц Лига 1
Метц 3:2 Лилль Лига 1 Метц 1:4 Лилль Лига 1 Лилль 0:0 Метц Лига 1 Лилль 1:1 Метц Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
5. Лорьян 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
6. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
7. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
8. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Анже 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 2 4
11. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
12. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
13. Ним 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 3 3
14. Ланс 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
15. Реймс 0:0 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Дижон 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Брест 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Метц Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
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Прогнозы 160
Лилль 92.5% (148)
X 5.6% (9)
Метц 1.9% (3)
Все прогнозы
1.57 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лилль 1:0 Метц

Исход игры
Лилль
92.5% (148)
Ничья
5.6% (9)
Метц
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
28.76% (44)
Меньше
71.24% (109)
Обе команды забьют
Да
33.99% (52)
Нет
66.01% (101)
Популярный счёт
1:0 Лилль
33.8% (54)
2:0 Лилль
28.8% (46)
2:1 Лилль
20% (32)
3:1 Лилль
5.6% (9)
1:1 Ничья
5% (8)
1:2 Метц
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.80 1.38 16.00
3.05 1.58 11.00
1.66 3.84 8.20
1.55 3.95 6.62
4.13 1.35 14.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77 2.21 1.71 1.07 8.40 1.68 2.26 1.05 9.50 1.02 13.00 1.04 10.00 1.03 9.40 1.02 11.00 1.01 18.50
7.40 1.09 5.85 1.14 2.51 1.54 1.87 1.95 1.53 2.88 1.20 4.75 1.16 5.50 1.04 11.75 1.04 12.75 1.00 19.75
7.46 1.08 6.29 1.11 2.94 1.39 2.22 1.64 1.67 2.17 1.34 3.19 1.24 3.94 1.09 7.01 1.07 7.97 1.02 13.91 1.02 14.37
1.39 3.14 1.22 4.58 1.51 2.65 1.34 3.39 1.25 4.12 1.35 3.34 1.48 2.76 1.65 2.34 1.13 6.57 1.48 2.84 1.15 5.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.03 12.00 1.12 6.10 1.07 8.90
2.48 1.54 1.61 2.32 1.27 3.76 1.06 9.00 1.04 10.75
2.60 1.48 1.71 2.10 1.34 3.19 1.09 7.01 1.07 7.97
1.18 5.09 1.41 3.02 1.14 6.02 1.11 7.35 1.26 4.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.38 1.97 1.82 1.39 2.85 1.11 5.90
2.91 1.41 1.92 1.86 1.41 2.91 1.14 5.35 1.10 7.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
2.32 1.59
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
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