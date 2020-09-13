Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Бамба Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Метц

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Иконе Жонатан не смог попасть в створ ударом издали

45' Лилль имеет хороший шанс забить.

44' Лилль имеет хороший шанс забить.

44' Брадариц Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Судья подбегает и показывает Пажо Венсан из команды Метц отложенную желтую карточку за фол.

43' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Укидья Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Бамба Джонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Бронн Дилан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

36' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Пье Жереми совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Пажо Венсан из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Лилль

27' Маига Хабиб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Ньяне Ибраима имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

26' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

26' Ангбан Викторьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Игрок команды Метц совершает фол

25' Удар от ворот произведет Лилль

25' Как он промахнулся? Ньяне Ибраима имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

24' Плохо сыграл Фонте Жозе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Ботман Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Отличные скиллы показывает Дэвид Джонатан , обводя своих соперников

22' Отличные скиллы показывает Ньяне Ибраима , обводя своих соперников

21' Удар от ворот произведет Метц

20' Маига Хабиб совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

20' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Игрок из команды Лилль вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

16' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

13' Ботман Свен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

13' Лилль имеет хороший шанс забить.

12' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Иконе Жонатан из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

11' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Маига Хабиб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Сумаре Бубакари из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

4' Удар от ворот произведет Лилль

3' Лилль имеет хороший шанс забить.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Метц начинает с центра поля