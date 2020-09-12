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  3. Франция
Монпелье
3:1
Конец матча

Стадион:
Ницца
0'
1:0
18' Гол
Лаборд Гаэтан
40' Желтая карточка
Маолида Мизиан
2:0
50' Гол
Конгре Даниэль
3:0
64' Гол
Конгре Даниэль
3:1
69' Гол
Данте Бонфим
82' Желтая карточка
Дольберг Каспер
90'+4
1
Омлин
Йонас
3
Конгре
Даниэль
4
Илтон
Виторино
5
Мендеш
Педру
II
2
Суке
Арно
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
14
Ле
Таллек
Дамьен
7
Ристич
Михайло
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
24
Пельмар
Анди
4
Данте
Бонфим
13
Камара
Ассан
19
Тюрам
Кефрен
6
Шнайдерлин
Морган
8
Лис-Мелу
Пьерр
22
Лопеш
Рони
9
Дольберг
Каспер
7
Маолида
Мизиан
Монпелье
3-5-2
Ницца
4-3-3

Ход матча

18'
Лаборд Гаэтан
(Делор Анди)
1:0
40'
 
Маолида Мизиан
46'
 
Клод-Морис Алексис
Тюрам Кефрен
50'
Конгре Даниэль
(Саванье Тежи)
2:0
63'
 
Гуйри Амин
Маолида Мизиан
64'
Конгре Даниэль
(Делор Анди)
3:0
68'
Самбья Саломон
Саванье Тежи
 
69'
3:1
Данте Бонфим
(Гуйри Амин)
73'
Шотар Жорис
Ферри Жордан
 
80'
 
Ндой Дан
Лопеш Рони
82'
 
Дольберг Каспер
84'
Ойонго Амбруаз
Ристич Михайло
 
85'
Мавидиди Стефи
Делор Анди
 
85'
Долли Киган
Суке Арно
 
89'
 
Сильвестр Эдди
Аталь Юсеф

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 13 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 10
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 18
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Конгре Даниэль 2 1
2. Лаборд Гаэтан 2 1
3. Делор Анди 0 0
4. Саванье Тежи 0 0
5. Ойонго Амбруаз 0 0
Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 2 0.67
2. Дольберг Каспер 2 (1) 0.67
3. Данте Бонфим 1 0.33
4. Камара Ассан 0 0
5. Лис-Мелу Пьерр 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Молле Флоран 0 1
2. Саванье Тежи 1 0
3. Ристич Михайло 1 0
Ницца
# Игрок      
1. Данте Бонфим 2 0
2. Дольберг Каспер 2 0
3. Шнайдерлин Морган 1 0
4. Камара Ассан 1 0
5. Лотомба Жордан 1 0
6. Лис-Мелу Пьерр 1 0
7. Маолида Мизиан 1 0
8. Сильвестр Эдди 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Ницца 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье
Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье
Ницца Последние 20 матчей: + = -
Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн
Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест Тулуза 0:2 Ницца Ницца 1:3 Ним Реймс 1:1 Ницца Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Монпелье 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ницца Лига 1 Монпелье 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Монпелье Лига 1 Ницца 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:2 Ницца Кубок лиги Монпелье 3:1 Ницца Лига 1 Монпелье 2:1 Ницца Международные матчи (клубы) Ницца 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Ницца Лига 1 Монпелье 1:1 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
2. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
3. Лион Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ренн Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Лилль Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Сент-Этьен Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Марсель Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Ним Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Монпелье Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
12. Ланс Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Лорьян Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Анже Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Метц Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. ПСЖ Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Страсбург Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
19. Дижон Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
20. Брест Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Новости матча
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Прогнозы 158
Монпелье 46.2% (73)
X 32.3% (51)
Ницца 21.5% (34)
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1.7 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Монпелье 3:1 Ницца

Исход игры
Монпелье
46.2% (73)
Ничья
32.3% (51)
Ницца
21.5% (34)
Тотал 2.5
Больше
39.22% (60)
Меньше
60.78% (93)
Обе команды забьют
Да
69.93% (107)
Нет
30.07% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (47)
2:1 Монпелье
21.5% (34)
1:0 Монпелье
19.6% (31)
1:2 Ницца
13.9% (22)
0:1 Ницца
3.8% (6)
2:0 Монпелье
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.02 18.00 68.00
2.20 3.52 3.80
1.32 4.63 15.04

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 7.20 1.07 3.50 1.30 2.46 1.59 2.01 1.95 2.40 1.57 1.39 2.95 1.15 5.30 1.11 6.50 1.62 2.27 1.01 12.50 1.08 7.77
9.00 1.07 7.60 1.09 3.15 1.37 2.41 1.58 1.82 2.20 1.39 3.05 1.28 3.72 1.11 6.85 1.09 7.60 1.02 15.00
3.66 1.30 3.02 1.41 2.36 1.63 1.79 2.10 1.55 2.55 1.37 3.24 1.69 2.25 1.51 2.65 2.21 1.71 1.82 2.06 1.41 3.01 1.28 3.82 1.35 3.34 1.19 5.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.00 1.80 1.70 2.15 1.16 5.10 1.10 7.50 1.02 13.00
2.68 1.47 1.80 2.01 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 8.00
2.77 1.50 2.26 1.70 1.76 2.19 1.49 2.81 1.18 5.10 1.47 2.78 1.18 5.11 1.13 6.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.80 1.30
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