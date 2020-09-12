Монпелье
3:1
Конец матча
Стадион: Стад де ля Моссон
Ницца
1:0
18' ГолЛаборд Гаэтан
40' Желтая карточкаМаолида Мизиан
2:0
50' ГолКонгре Даниэль
3:0
64' ГолКонгре Даниэль
3:1
69' ГолДанте Бонфим
82' Желтая карточкаДольберг Каспер
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
20
Аталь
Юсеф
24
Пельмар
Анди
13
Камара
Ассан
19
Тюрам
Кефрен
22
Лопеш
Рони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Беншама СамиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
13 Камара АссанЗащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гуйри АминНападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
18'
1:0
40'
50'
2:0
64'
3:0
69'
3:1
80'
82'
85'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
13 Удары в створ 1
-
7 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Конгре Даниэль
|2
|1
|2.
|Лаборд Гаэтан
|2
|1
|3.
|Делор Анди
|0
|0
|4.
|Саванье Тежи
|0
|0
|5.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|2
|0.67
|2.
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.67
|3.
|Данте Бонфим
|1
|0.33
|4.
|Камара Ассан
|0
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Молле Флоран
|0
|1
|2.
|Саванье Тежи
|1
|0
|3.
|Ристич Михайло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данте Бонфим
|2
|0
|2.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|3.
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|4.
|Камара Ассан
|1
|0
|5.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|6.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|7.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|8.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Ницца
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: + = -Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье
Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест Реймс 1:0 Монпелье Лилль 2:1 Монпелье
Ницца Последние 20 матчей: + = -Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс Ницца 3:2 Ренн
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ницца: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Монпелье 2:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:1 Ницца Лига 1 Монпелье 0:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:1 Ницца Лига 1 Ницца 2:2 Монпелье Лига 1 Ницца 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:2 Ницца Кубок лиги Монпелье 3:1 Ницца Лига 1 Монпелье 2:1 Ницца Международные матчи (клубы) Ницца 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Ницца Лига 1 Монпелье 1:1 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|3.
|Лион
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ренн
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Сент-Этьен
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Марсель
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Ним
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|12.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Лорьян
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Анже
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Метц
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|19.
|Дижон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|20.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
Прогнозы на матч Монпелье 3:1 Ницца
Исход игры
Монпелье
46.2% (73)
Ничья
32.3% (51)
Ницца
21.5% (34)
Тотал 2.5
Больше
39.22% (60)
Меньше
60.78% (93)
Обе команды забьют
Да
69.93% (107)
Нет
30.07% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (47)
2:1 Монпелье
21.5% (34)
1:0 Монпелье
19.6% (31)
1:2 Ницца
13.9% (22)
0:1 Ницца
3.8% (6)
2:0 Монпелье
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.11
|7.20
|1.07
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.46
|1.59
|2.01
|1.95
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.39
|2.95
|—
|—
|1.15
|5.30
|—
|—
|1.11
|6.50
|—
|—
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.01
|12.50
|1.08
|7.77
|9.00
|1.07
|7.60
|1.09
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.82
|2.20
|—
|—
|1.39
|3.05
|—
|—
|1.28
|3.72
|—
|—
|1.11
|6.85
|—
|—
|1.09
|7.60
|—
|—
|1.02
|15.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.66
|1.30
|3.02
|1.41
|2.36
|1.63
|1.79
|2.10
|1.55
|2.55
|1.37
|3.24
|1.69
|2.25
|1.51
|2.65
|2.21
|1.71
|1.82
|2.06
|1.41
|3.01
|1.28
|3.82
|1.35
|3.34
|1.19
|5.01
|—
|—
|—
|—