Кортрейк
1:2
Перерыв
Стадион: Гульденспоренстадион
Серкль Брюгге
0:1
23' ГолУгбо Ике
0:2
28' ГолПавлович Страхиня
38' Желтая карточкаДевале Жиль
1:2
45' ГолМакаренко Евгений
31
Илич
Марко
24
Марселен
Жан
20
Оггас
Кевин
9
Угбо
Ике
10
Хотич
Дино
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Ретьер ЛоикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вандерхаге Ив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Марселен ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Нападающий
-
9 Угбо ИкеНападающий
-
10 Хотич ДиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Деман ОливьеПолузащитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
-
12 Денкей КевинНападающий
-
Главный тренер: Клемент Пол
Ход матча
23'
0:1
28'
0:2
38'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.35
|2.
|Гейе Папе Хабиб
|4
|0.17
|3.
|Девале Жиль
|3
|0.13
|4.
|Селемани Фаиз
|3
|0.13
|5.
|Макаренко Евгений
|3
|0.13
|6.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.09
|7.
|Оканси Эрик
|1
|0.04
|8.
|Дерейк Тимоти
|1 (1)
|0.04
|9.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.04
|10.
|Сейнсбери Трент
|1
|0.04
|11.
|Моффи Теремас
|1
|0.04
|12.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|13.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|14.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Угбо Ике
|11 (1)
|0.48
|2.
|Мусаба Антони
|5
|0.22
|3.
|Хотич Дино
|4 (1)
|0.17
|4.
|Мбенза Гай
|2
|0.09
|5.
|Оггас Кевин
|1
|0.04
|6.
|Азар Килиан
|1
|0.04
|7.
|Витиньо Виктор II
|1
|0.04
|8.
|Кануте Франк
|1
|0.04
|9.
|Марселен Жан
|1
|0.04
|10.
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|11.
|Сомерс Тибо
|1
|0.04
|12.
|Таравель Жереми
|0
|0
|13.
|Велковски Димитар
|0
|0
|14.
|Ванхутт Шарль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|2.
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|3.
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|4.
|Оканси Эрик
|4
|0
|5.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|6.
|Лепуан Кристоф
|3
|0
|7.
|Макаренко Евгений
|2
|0
|8.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|9.
|Голубович Петар
|2
|0
|10.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|11.
|Хайнс-Айк Брендан
|2
|0
|12.
|Гейе Папе Хабиб
|2
|0
|13.
|Дерейк Тимоти
|1
|0
|14.
|Йонкхеере Михил
|1
|0
|15.
|Ружо Лукас
|1
|0
|16.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|17.
|Девале Жиль
|1
|0
|18.
|Стоянович Йован
|1
|0
|19.
|Якубех Адам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Омоло Джоханна
|6
|0
|2.
|Бейтс Дэвид
|4
|1
|3.
|Марселен Жан
|4
|0
|4.
|Лопес Леонардо
|2
|1
|5.
|Таравель Жереми
|3
|0
|6.
|Хотич Дино
|3
|0
|7.
|Азар Килиан
|3
|0
|8.
|Кануте Франк
|3
|0
|9.
|Ванхутт Шарль
|3
|0
|10.
|Бьянкон Жулиан
|3
|0
|11.
|Угбо Ике
|2
|0
|12.
|Витиньо Виктор II
|2
|0
|13.
|Мусаба Антони
|2
|0
|14.
|Сомерс Тибо
|2
|0
|15.
|Коррин Александр
|1
|0
|16.
|Велковски Димитар
|1
|0
|17.
|Оггас Кевин
|1
|0
|18.
|Декостере Роббе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кортрейк
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|25.93% (7)
|Серкль Брюгге
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|40.74% (11)
Предыдущие игры
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент
Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +4 =2 -14Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен
Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:2 Кортрейк Кубок Бельгии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|45 - 14
|48
|2.
|Генк
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|44 - 28
|39
|3.
|Антверпен
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|35 - 30
|37
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|33 - 25
|36
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|39 - 36
|35
|6.
|Стандард
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|30 - 22
|34
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|32 - 29
|33
|8.
|Остенде
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|31 - 28
|32
|9.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|34 - 38
|30
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|42 - 48
|30
|11.
|Эйпен
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 37
|30
|12.
|Мехелен
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 40
|29
|13.
|Кортрейк
|1:2 Заявка
|23
|8
|5
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Гент
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|30 - 30
|27
|15.
|Сент-Трюйден
|0:1 Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 35
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|1:0 Заявка
|23
|6
|6
|11
|20 - 32
|24
|17.
|Серкль Брюгге
|2:1 Заявка
|23
|7
|1
|15
|29 - 39
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 48
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 8
|22
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 12
|22
|4.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|5.
|Антверпен
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Кортрейк
|1:2 Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Эйпен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|12.
|Сент-Трюйден
|0:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 13
|15
|13.
|Мехелен
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|14.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|15.
|Мускрон-Перювельз
|1:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|2:1 Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|4.
|Генк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|6.
|Антверпен
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|7.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 23
|15
|9.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|10.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|11.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|12.
|Серкль Брюгге
|2:1 Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|13.
|Кортрейк
|1:2 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|14.
|Остенде
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 14
|11
|15.
|Сент-Трюйден
|0:1 Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Мускрон-Перювельз
|1:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 20
|11
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 28
|10
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
Победитель
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