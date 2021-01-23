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Кортрейк
1:2
Перерыв

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
0:1
23' Гол
Угбо Ике
0:2
28' Гол
Павлович Страхиня
38' Желтая карточка
Девале Жиль
1:2
45' Гол
Макаренко Евгений
31
Илич
Марко
3
Хайнс-Айк
Брендан
76
Дерейк
Тимоти
5
Сейнсбери
Трент
4
Девале
Жиль
27
Йонкхеере
Михил
25
Макаренко
Евгений
20
Сиссоко
Самбу
II
10
Селемани
Фаиз
34
Шевалье
Тедди
17
Гейе
Папе
Хабиб
1
Дидийон
Томас
41
Бьянкон
Жулиан
3
Бейтс
Дэвид
15
Павлович
Страхиня
2
Витиньо
Виктор
II
24
Марселен
Жан
14
Ванхутт
Шарль
20
Оггас
Кевин
11
Мусаба
Антони
9
Угбо
Ике
10
Хотич
Дино
Кортрейк
3-4-1-2
Серкль Брюгге
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.35
2. Гейе Папе Хабиб 4 0.17
3. Девале Жиль 3 0.13
4. Селемани Фаиз 3 0.13
5. Макаренко Евгений 3 0.13
6. Йонкхеере Михил 2 0.09
7. Оканси Эрик 1 0.04
8. Дерейк Тимоти 1 (1) 0.04
9. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.04
10. Сейнсбери Трент 1 0.04
11. Моффи Теремас 1 0.04
12. Д'Эне Кристоф 0 0
13. Де Сар Жюльен 0 0
14. Лепуан Кристоф 0 0
Серкль Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Угбо Ике 11 (1) 0.48
2. Мусаба Антони 5 0.22
3. Хотич Дино 4 (1) 0.17
4. Мбенза Гай 2 0.09
5. Оггас Кевин 1 0.04
6. Азар Килиан 1 0.04
7. Витиньо Виктор II 1 0.04
8. Кануте Франк 1 0.04
9. Марселен Жан 1 0.04
10. Павлович Страхиня 1 0.04
11. Сомерс Тибо 1 0.04
12. Таравель Жереми 0 0
13. Велковски Димитар 0 0
14. Ванхутт Шарль 0 0

Карточки

Кортрейк
# Игрок      
1. Д'Эне Кристоф 4 0
2. Сейнсбери Трент 4 0
3. Де Сар Жюльен 4 0
4. Оканси Эрик 4 0
5. Селемани Фаиз 2 1
6. Лепуан Кристоф 3 0
7. Макаренко Евгений 2 0
8. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
9. Голубович Петар 2 0
10. Номбе Мбойо 2 0
11. Хайнс-Айк Брендан 2 0
12. Гейе Папе Хабиб 2 0
13. Дерейк Тимоти 1 0
14. Йонкхеере Михил 1 0
15. Ружо Лукас 1 0
16. Аджагун Абдул 1 0
17. Девале Жиль 1 0
18. Стоянович Йован 1 0
19. Якубех Адам 1 0
Серкль Брюгге
# Игрок      
1. Омоло Джоханна 6 0
2. Бейтс Дэвид 4 1
3. Марселен Жан 4 0
4. Лопес Леонардо 2 1
5. Таравель Жереми 3 0
6. Хотич Дино 3 0
7. Азар Килиан 3 0
8. Кануте Франк 3 0
9. Ванхутт Шарль 3 0
10. Бьянкон Жулиан 3 0
11. Угбо Ике 2 0
12. Витиньо Виктор II 2 0
13. Мусаба Антони 2 0
14. Сомерс Тибо 2 0
15. Коррин Александр 1 0
16. Велковски Димитар 1 0
17. Оггас Кевин 1 0
18. Декостере Роббе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кортрейк 18.52% (5) 7.41% (2) 7.41% (2) 22.22% (6) 18.52% (5) 25.93% (7)
 Серкль Брюгге 7.41% (2) 11.11% (3) 11.11% (3) 22.22% (6) 7.41% (2) 40.74% (11)

Предыдущие игры

Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент
Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Кортрейк 1:3 Андерлехт Мехелен 1:2 Кортрейк Кортрейк 0:1 Брюгге-2 Сент-Трюйден 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:3 Антверпен Стандард 2:1 Кортрейк Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:1 Стандард Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен
Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 0:1 Остенде АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:5 Генк Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 0:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 5:2 Гент Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 3:0 Сент-Трюйден Андерлехт 2:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:1 Дюнкерк Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк

Последние игры между собой

Кортрейк: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Серкль Брюгге: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Серкль Брюгге 0:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Товарищеские матчи Кортрейк 0:1 Серкль Брюгге Товарищеские матчи Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А
Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:1 Серкль Брюгге Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Первый дивизион А Серкль Брюгге 1:3 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 1:1 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:4 Кортрейк Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Кортрейк 4:0 Серкль Брюгге Лига Жюпиле Серкль Брюгге 3:1 Кортрейк Лига Жюпиле Серкль Брюгге 0:0 Кортрейк Товарищеские матчи Серкль Брюгге 2:2 Кортрейк Кубок Бельгии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 22 15 3 4 45 - 14 48
2. Генк Заявка 22 11 6 5 44 - 28 39
3. Антверпен Заявка 22 11 4 7 35 - 30 37
4. Андерлехт Заявка 23 9 9 5 33 - 25 36
5. АХ Лёвен Заявка 22 10 5 7 39 - 36 35
6. Стандард Заявка 22 9 7 6 30 - 22 34
7. Шарлеруа Заявка 22 10 3 9 32 - 29 33
8. Остенде Заявка 22 9 5 8 31 - 28 32
9. Зульте-Варегем Заявка 22 9 3 10 34 - 38 30
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 22 9 3 10 42 - 48 30
11. Эйпен Заявка 23 7 9 7 29 - 37 30
12. Мехелен Заявка 23 8 5 10 35 - 40 29
13. Кортрейк 1:2 Заявка 23 8 5 10 28 - 34 29
14. Гент Заявка 22 8 3 11 30 - 30 27
15. Сент-Трюйден 0:1 Заявка 23 7 5 11 29 - 35 26
16. Мускрон-Перювельз 1:0 Заявка 23 6 6 11 20 - 32 24
17. Серкль Брюгге 2:1 Заявка 23 7 1 15 29 - 39 22
18. Васланд-Беверен Заявка 23 5 6 12 28 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 11 7 1 3 18 - 8 22
3. Генк Заявка 11 6 4 1 25 - 12 22
4. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
5. Антверпен Заявка 11 6 3 2 18 - 13 21
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 6 2 3 25 - 20 20
7. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
8. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
9. Кортрейк 1:2 Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Эйпен Заявка 11 4 3 4 17 - 19 15
12. Сент-Трюйден 0:1 Заявка 12 4 3 5 14 - 13 15
13. Мехелен Заявка 13 4 2 7 22 - 25 14
14. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
15. Мускрон-Перювельз 1:0 Заявка 11 3 4 4 12 - 12 13
16. Зульте-Варегем Заявка 12 3 2 7 14 - 24 11
17. Серкль Брюгге 2:1 Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Стандард Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
4. Генк Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
5. Шарлеруа Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
6. Антверпен Заявка 11 5 1 5 17 - 17 16
7. Мехелен Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
8. АХ Лёвен Заявка 11 4 3 4 23 - 23 15
9. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
10. Гент Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
11. Васланд-Беверен Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
12. Серкль Брюгге 2:1 Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
13. Кортрейк 1:2 Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
14. Остенде Заявка 11 3 2 6 9 - 14 11
15. Сент-Трюйден 0:1 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16. Мускрон-Перювельз 1:0 Заявка 12 3 2 7 8 - 20 11
17. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 3 1 7 17 - 28 10
18. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Макаренко Евгений бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Девале Жиль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Павлович Страхиня бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Угбо Ике бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кортрейк
Ничья
Серкль Брюгге
7.02
3.55
3.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.10 3.55 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.50 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 3.25 1.55
  7.02 3.41 1.62

Самый высокий коэффициент на матч «Кортрейк» – «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кортрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серкль Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кортрейк» – «Серкль Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.50 1.02 8.60 1.04 3.54 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.30 1.09 5.85 1.01 10.50
9.50 1.03 8.10 1.06 5.55 1.12 4.20 1.20 2.14 1.71 2.15 1.65 1.71 2.14 1.60 2.25 3.60 1.25 2.48 1.50 1.62 2.20 1.23 3.90 1.15 5.00 1.03 10.00 1.02 11.00
3.62 1.30 2.71 1.48 2.31 1.64 1.93 1.94 1.69 2.22 1.51 2.61 1.46 2.82 2.82 1.45 2.19 1.71 3.67 1.29 2.89 1.43 2.02 1.85 1.68 2.24 1.48 2.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.75 1.42 1.77 1.97 1.60 2.25 1.10 5.55 1.07 7.50
2.47 1.55 2.03 1.82 1.56 2.45 1.36 3.13 1.40 3.10 1.44 2.82 1.24 4.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.55 1.47 1.70 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге онлайн

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