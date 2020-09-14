Хэнань Цзянье
1:3
Конец матча
Стадион: Dalian Sports Center Stadium
Шеньчжень
0:1
5' ГолJohn Mary
0:2
11' ГолJohn Mary
26' Желтая карточкаЧжипэн Цзян
0:3
29' ГолЛин Гао
45' Желтая карточкаZhen Ge
1:3
76' ГолБассогог Кристиан
79' Желтая карточкаZhao Ke
90' Желтая карточкаYuanyi Li
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
25
Hao
Chen
III
4
Xuan
Han
11
Zhao
Ke
8
Чоу
Тим
16
Kuo
Yang
22
Сун
Босюань
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
21
Чжипэн
Цзян
14
Zhang
En'ge
10
Сельнес
Оле
12
John
Mary
29
Лин
Гао
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
20 Boxuan FengЗащитник
- Защитник
-
25 Hao Chen IIIЗащитник
-
4 Xuan HanЗащитник
-
11 Zhao KeЗащитник
- Полузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
22 Сун БосюаньНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Yan WuВратарь
- Защитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
12 Changjie DuПолузащитник
-
15 Yusong NiПолузащитник
-
-
2 Jing Guo
-
31 Chuang Huang
-
32 Ye Yuan
-
29 Ivo I
-
18 Haiwang Song
-
27 Ziyi Niu
-
Главный тренер: Yang Ji
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
23 Guo WeiВратарь
-
15 Zhen GeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
14 Zhang En'geПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сельнес ОлеПолузащитник
- Нападающий
-
12 John MaryНападающий
-
29 Лин ГаоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
20 Кэ СуньЗащитник
-
22 Юнпо ВанПолузащитник
-
18 Цзю ЯньПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Тьеви БифумаНападающий
-
4 Wei Qiao
-
17 Yue Liu
-
56 Haofeng Xu
-
26 Qiang Jin
-
36 Жоу Яюн
-
Главный тренер: Кройф Йорди
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
11'
0:2
26'
29'
0:3
45'
46'
65'
76'
79'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дурадо Энрике
|6 (3)
|0.55
|2.
|Каранга Фернандо
|2
|0.18
|3.
|Boxuan Feng
|1
|0.09
|4.
|Yusong Ni
|1
|0.09
|5.
|Бассогог Кристиан
|1
|0.09
|6.
|Zhao Ke
|1
|0.09
|7.
|Ivo I
|0
|0
|8.
|Чоу Тим
|0
|0
|9.
|Сун Босюань
|0
|0
|10.
|Changjie Du
|0
|0
|11.
|Ye Yuan
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|John Mary
|8 (2)
|0.73
|2.
|Лин Гао
|3 (1)
|0.27
|3.
|Harold Preciado
|2 (1)
|0.18
|4.
|Wai-Tsun Dai
|1
|0.09
|5.
|Цзю Янь
|1
|0.09
|6.
|Тьеви Бифума
|0
|0
|7.
|Сельнес Оле
|0
|0
|8.
|Yuanyi Li
|0
|0
|9.
|Zhen Ge
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чоу Тим
|5
|0
|2.
|Дурадо Энрике
|4
|0
|3.
|Ма Ксянгью
|4
|0
|4.
|Цао Гу
|3
|0
|5.
|Zhao Ke
|3
|0
|6.
|Hao Chen III
|3
|0
|7.
|Yusong Ni
|1
|1
|8.
|Шангуань Ван
|2
|0
|9.
|Sung-Hwan Kim
|1
|0
|10.
|Сун Босюань
|1
|0
|11.
|Yan Wu
|1
|0
|12.
|Boxuan Feng
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лин Гао
|4
|0
|2.
|John Mary
|2
|1
|3.
|Zhang En'ge
|2
|1
|4.
|Чжипэн Цзян
|2
|0
|5.
|Сельнес Оле
|2
|0
|6.
|Сон Чжу-Хунь
|2
|0
|7.
|Yuan Zhang1
|2
|0
|8.
|Тьеви Бифума
|1
|0
|9.
|Yuanyi Li
|1
|0
|10.
|Haolun Mi
|1
|0
|11.
|Dalun Zheng
|1
|0
|12.
|Zhen Ge
|1
|0
|13.
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|14.
|Wei Qiao
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хэнань Цзянье
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|Шеньчжень
|26.67% (4)
|20% (3)
|0
|20% (3)
|20% (3)
|13.33% (2)
Предыдущие игры
Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа
Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень
Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе
Последние игры между собой
Хэнань Цзянье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гуанчжоу Эвергранд
|11
|9
|1
|1
|27 - 9
|28
|2.
|Цзянсу Сунин
|11
|5
|4
|2
|20 - 14
|19
|3.
|Шаньдун Лунэн
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|4.
|Шеньчжень
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|5.
|Далянь Ифан
|1:0
|11
|3
|4
|4
|17 - 15
|13
|6.
|Шанхай Шэньхуа
|0:1
|11
|3
|4
|4
|11 - 15
|13
|7.
|Гуанчжоу Фули
|11
|3
|2
|6
|13 - 26
|11
|8.
|Хэнань Цзянье
|11
|1
|3
|7
|13 - 27
|6
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шанхай СИПГ
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|Бэйцзин Гоань
|10
|6
|3
|1
|24 - 14
|21
|3.
|Ухань Цзалл
|10
|5
|1
|4
|15 - 11
|16
|4.
|Шицзячжуан
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|5.
|Хэбей Форчун
|10
|4
|2
|4
|16 - 19
|14
|6.
|Чуньцинь Лифан
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|7.
|Циндао Хайню
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
|8.
|Тянцзинь Тэда
|10
|0
|1
|9
|7 - 25
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|8.70
|1.05
|3.60
|1.28
|2.80
|1.41
|—
|—
|1.94
|1.87
|1.73
|2.10
|1.53
|2.50
|—
|—
|2.08
|1.72
|—
|—
|1.37
|3.05
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.22
|12.00
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.03
|12.00
|1.02
|13.00
|—
|—
|8.40
|1.03
|3.40
|1.27
|2.73
|1.42
|—
|—
|2.01
|1.98
|—
|—
|1.49
|2.51
|—
|—
|1.32
|3.10
|—
|—
|1.12
|5.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.80
|1.27
|2.83
|1.45
|2.19
|1.71
|1.88
|1.98
|1.68
|2.23
|1.49
|2.68
|1.48
|2.74
|2.88
|1.43
|2.43
|1.58
|1.98
|1.88
|1.64
|2.32
|1.77
|2.10
|1.50
|2.64
|1.23
|4.23
|1.58
|2.44
|1.14
|5.95
|—
|—
|1.14
|5.87
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|3.00
|1.38
|—
|—
|2.00
|1.80
|—
|—
|1.44
|2.75
|—
|—
|1.13
|5.40
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.48
|2.63
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.06
|8.80
|2.99
|1.36
|—
|—
|1.98
|1.77
|—
|—
|1.43
|2.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.01
|1.40
|2.47
|1.57
|1.93
|1.93
|1.57
|2.47
|1.40
|3.00
|1.36
|3.27
|—
|—
|2.13
|1.75
|1.75
|2.13
|1.36
|3.21
|1.30
|3.57
|1.16
|5.38
|—
|—
|—
|—