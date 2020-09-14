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Хэнань Цзянье
1:3
Конец матча

Стадион:
Шеньчжень
0'
0:1
5' Гол
John Mary
0:2
11' Гол
John Mary
26' Желтая карточка
Чжипэн Цзян
0:3
29' Гол
Лин Гао
45' Желтая карточка
Zhen Ge
1:3
76' Гол
Бассогог Кристиан
79' Желтая карточка
Zhao Ke
90' Желтая карточка
Yuanyi Li
90'+4
19
Guoming
Wang
20
Boxuan
Feng
3
Wentao
Zhang
25
Hao
Chen
III
4
Xuan
Han
11
Zhao
Ke
14
Sung-Hwan
Kim
8
Чоу
Тим
16
Kuo
Yang
22
Сун
Босюань
10
Бассогог
Кристиан
23
Guo
Wei
15
Zhen
Ge
6
Shuai
Pei
5
Сон
Чжу-Хунь
21
Чжипэн
Цзян
14
Zhang
En'ge
8
Wai-Tsun
Dai
10
Сельнес
Оле
9
Harold
Preciado
12
John
Mary
29
Лин
Гао
Хэнань Цзянье
5-3-2
Шеньчжень
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
John Mary
(Лин Гао)
11'
0:2
John Mary
26'
 
Чжипэн Цзян
29'
0:3
Лин Гао
42'
 
Тьеви Бифума
John Mary
45'
 
Zhen Ge
46'
Changjie Du
Сун Босюань
 
46'
Abduwal Ablet
Kuo Yang
 
46'
Ivo I
Sung-Hwan Kim
 
65'
 
Dalun Zheng
Harold Preciado
65'
 
Haolun Mi
Чжипэн Цзян
76'
Бассогог Кристиан
1:3
79'
Zhao Ke
 
84'
 
Yuanyi Li
Wai-Tsun Dai
90'
 
Yuanyi Li

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дурадо Энрике 6 (3) 0.55
2. Каранга Фернандо 2 0.18
3. Boxuan Feng 1 0.09
4. Yusong Ni 1 0.09
5. Бассогог Кристиан 1 0.09
6. Zhao Ke 1 0.09
7. Ivo I 0 0
8. Чоу Тим 0 0
9. Сун Босюань 0 0
10. Changjie Du 0 0
11. Ye Yuan 0 0
Шеньчжень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Mary 8 (2) 0.73
2. Лин Гао 3 (1) 0.27
3. Harold Preciado 2 (1) 0.18
4. Wai-Tsun Dai 1 0.09
5. Цзю Янь 1 0.09
6. Тьеви Бифума 0 0
7. Сельнес Оле 0 0
8. Yuanyi Li 0 0
9. Zhen Ge 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
# Игрок      
1. Чоу Тим 5 0
2. Дурадо Энрике 4 0
3. Ма Ксянгью 4 0
4. Цао Гу 3 0
5. Zhao Ke 3 0
6. Hao Chen III 3 0
7. Yusong Ni 1 1
8. Шангуань Ван 2 0
9. Sung-Hwan Kim 1 0
10. Сун Босюань 1 0
11. Yan Wu 1 0
12. Boxuan Feng 1 0
Шеньчжень
# Игрок      
1. Лин Гао 4 0
2. John Mary 2 1
3. Zhang En'ge 2 1
4. Чжипэн Цзян 2 0
5. Сельнес Оле 2 0
6. Сон Чжу-Хунь 2 0
7. Yuan Zhang1 2 0
8. Тьеви Бифума 1 0
9. Yuanyi Li 1 0
10. Haolun Mi 1 0
11. Dalun Zheng 1 0
12. Zhen Ge 1 0
13. Wai-Tsun Dai 1 0
14. Wei Qiao 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хэнань Цзянье 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4)
 Шеньчжень 26.67% (4) 20% (3) 0 20% (3) 20% (3) 13.33% (2)

Предыдущие игры

Хэнань Цзянье Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Фули 3:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 5:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 0:0 Шанхай Шэньхуа
Шаньдун Лунэн 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:1 Гуанчжоу Фули Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 3:4 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 1:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Тянцзинь Цюаньцзянь Гуанчжоу Эвергранд 2:2 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 1:0 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 2:1 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 4:1 Хэбей Форчун Цзянсу Сунин 3:0 Хэнань Цзянье Хэнань Цзянье 2:1 Пекин Женьхе Тянцзинь Тэда 2:0 Хэнань Цзянье
Шеньчжень Последние 20 матчей: + = -
Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 0:0 Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Фули 0:2 Шеньчжень Цзянсу Сунин 1:1 Шеньчжень
Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Шеньчжень 1:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 3:2 Шеньчжень Шеньчжень 3:0 Гуанчжоу Фули Шанхай СИПГ 6:0 Шеньчжень Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Тянцзинь Тэда 3:0 Шеньчжень Шеньчжень 4:4 Ухань Цзалл Шеньчжень 2:3 Гуанчжоу Эвергранд Шанхай Шэньхуа 2:1 Шеньчжень Далянь Ифан 2:0 Шеньчжень Шеньчжень 1:1 Бэйцзин Гоань Шеньчжень 4:0 Гуанчжоу Фули Шеньчжень 1:1 Пекин Женьхе

Последние игры между собой

Хэнань Цзянье: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Шеньчжень: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Шеньчжень 1:2 Хэнань Цзянье Суперлига Шеньчжень 3:3 Хэнань Цзянье Суперлига Хэнань Цзянье 1:0 Шеньчжень Суперлига

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гуанчжоу Эвергранд 11 9 1 1 27 - 9 28
2. Цзянсу Сунин 11 5 4 2 20 - 14 19
3. Шаньдун Лунэн 11 5 2 4 15 - 10 17
4. Шеньчжень 11 4 2 5 16 - 16 14
5. Далянь Ифан 1:0 11 3 4 4 17 - 15 13
6. Шанхай Шэньхуа 0:1 11 3 4 4 11 - 15 13
7. Гуанчжоу Фули 11 3 2 6 13 - 26 11
8. Хэнань Цзянье 11 1 3 7 13 - 27 6

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шанхай СИПГ 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Бэйцзин Гоань 10 6 3 1 24 - 14 21
3. Ухань Цзалл 10 5 1 4 15 - 11 16
4. Шицзячжуан 10 4 4 2 16 - 11 16
5. Хэбей Форчун 10 4 2 4 16 - 19 14
6. Чуньцинь Лифан 10 3 3 4 13 - 18 12
7. Циндао Хайню 10 1 4 5 10 - 16 7
8. Тянцзинь Тэда 10 0 1 9 7 - 25 1
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
34.00 17.00 1.04
6.25 4.30 1.64
5.40 4.23 1.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 8.70 1.05 3.60 1.28 2.80 1.41 1.94 1.87 1.73 2.10 1.53 2.50 2.08 1.72 1.37 3.05 1.20 4.44 1.22 12.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00
8.40 1.03 3.40 1.27 2.73 1.42 2.01 1.98 1.49 2.51 1.32 3.10 1.12 5.05
3.80 1.27 2.83 1.45 2.19 1.71 1.88 1.98 1.68 2.23 1.49 2.68 1.48 2.74 2.88 1.43 2.43 1.58 1.98 1.88 1.64 2.32 1.77 2.10 1.50 2.64 1.23 4.23 1.58 2.44 1.14 5.95 1.14 5.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5
3.00 1.38 2.00 1.80 1.44 2.75 1.13 5.40 2.33 1.60 1.48 2.63 1.53 2.50 1.10 6.80 1.06 8.80
2.99 1.36 1.98 1.77 1.43 2.70
3.01 1.40 2.47 1.57 1.93 1.93 1.57 2.47 1.40 3.00 1.36 3.27 2.13 1.75 1.75 2.13 1.36 3.21 1.30 3.57 1.16 5.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.90 2.04 1.30 3.35 1.27 3.70
2.66 1.44 1.68 2.11 1.28 3.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.15 1.28
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