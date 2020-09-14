Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Шеньчжень играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Shuai Pei выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Чоу Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Zhen Ge получил желтую карточку от судьи

47' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Шеньчжень

46' Сун Босюань решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Игрок команды Шеньчжень подает за спину защитников, но вратарь играет на перехвате.

44' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. John Mary получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' John Mary на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Шеньчжень

30' Сун Босюань нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

30' Сон Чжу-Хунь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок из команды Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Г О О О О Л - Лин Гао первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

29' Головой пробил Harold Preciado , но голкипер отбил его в поле!

26' Чжипэн Цзян получил желтую карточку от судьи

25' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Wentao Zhang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Удар от ворот произведет Шеньчжень

21' Игрок из команды Хэнань Цзянье делает отличный навес.

18' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Отличный пас сделал Лин Гао из команды Шеньчжень . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

15' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Игрок из команды Шеньчжень опасно играет против противника.

14' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Шеньчжень будет все-таки засчитан.

12' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

11' Г О О О О Л - John Mary забивает!

10' Zhang Yuan не смог попасть в створ ударом издали

10' Игрок из команды Шеньчжень делает передачу в штрафную, но мяч заблокирован.

8' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Г О О О О Л - John Mary изменил счет на табло!

4' Шеньчжень имеет хороший шанс забить.

3' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Шеньчжень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Шеньчжень вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Шеньчжень начинает с центра поля