  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
ВВВ-Венло
 
Позже

Стадион:
Утрехт
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
21
Линторст
Эверт
6
Пост
Данни
10
Ван
Крой
Вито
7
Хуппертс
Гуус
11
Якумакис
Георгиос
12
Джон
Джошуа
1
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
25
Сент
Джейго
Томми
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
6
Махер
Адам
II
8
Ван
Оверем
Йорис
23
Рамселар
Барт
10
Густафссон
Симон
7
Керк
Гирано
19
Махи
Мимаун
ВВВ-Венло
4-3-3
Утрехт
4-1-2-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 3 (1) 3
2. Ариас Яфар 1 1
3. Линторст Эверт 0 0
4. Джон Джошуа 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 1 0
2. Кум Кристиан 1 0
3. Хуппертс Гуус 1 0
Утрехт
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 0 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1)
 Утрехт 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: + = -
Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Витесс 3:0 ВВВ-Венло
Утрехт Последние 20 матчей: + = -
Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар
Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Байер Л 3:4 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт Гронинген 0:1 Утрехт

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Утрехт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие
Утрехт 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Утрехт Кубок Утрехт 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:4 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Хераклес 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ВВВ-Венло 1 1 0 0 5 - 3 3
4. Твенте 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Херенвен 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Аякс 1 1 0 0 1 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Утрехт 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ваалвейк 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Гронинген 1 0 0 1 1 - 3 0
14. АДО Ден Хааг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Эммен 1 0 0 1 3 - 5 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 2 0
17. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Covebo Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ВВВ-Венло
Ничья
Утрехт
4.30
4.00
1.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ВВВ-Венло - Утрехт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.15 4.00 1.80
4.30 3.70 1.86
4.00 3.90 1.83
4.14 4.04 1.74
4.22 3.92 1.86

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.01 4.30 1.22 3.25 1.31 2.17 1.66 1.98 1.82 1.74 2.08 1.83 1.97 1.47 2.70 1.23 3.90 1.18 4.80 1.05 7.80 1.04 8.50 1.02 11.00
13.00 1.00 12.25 1.02 4.33 1.20 3.85 1.26 2.23 1.73 1.71 2.14 1.44 2.69 1.22 3.88 1.16 4.55 1.04 7.80 1.05 7.50
10.62 1.03 9.67 1.04 4.45 1.19 3.69 1.26 2.34 1.57 1.85 1.91 1.54 2.41 1.28 3.52 1.21 4.19 1.09 6.78 1.07 7.67 1.02 12.65 1.02 13.05
4.74 1.21 2.74 1.50 2.27 1.68 2.03 1.86 1.77 2.13 1.61 2.43 1.49 2.71 1.19 5.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.26 1.64 1.58 2.41 1.21 4.10
3.64 1.28 2.26 1.64 1.61 2.32 1.19 4.55 1.14 5.30
3.38 1.30 2.34 1.57 1.58 2.31 1.22 4.08 1.15 5.12 1.03 10.62 1.03 11.41
3.07 1.41 2.42 1.61 1.84 2.06 1.58 2.49 1.39 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.84 1.90 1.36 2.95 1.30 3.40
4.70 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.38 3.04 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
1.61 2.25
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.95 1.35
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный