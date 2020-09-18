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ВВВ-Венло
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1435
Утрехт
0'
1:0
8' Гол
Хуппертс Гуус
38' Желтая карточка
Пост Данни
1:1
58' Гол
Клейбер Шон
77' Желтая карточка
Ван Крой Вито
90' Желтая карточка
Элия Эльеро
90'+5
1
Киршбаум
Торстен
2
Пахоник
Тобиас
4
Гельми
Рой
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
21
Линторст
Эверт
6
Пост
Данни
10
Ван
Крой
Вито
7
Хуппертс
Гуус
11
Якумакис
Георгиос
12
Джон
Джошуа
1
Пас
Мартен
17
Клейбер
Шон
25
Сент
Джейго
Томми
3
Хоогма
Джастин
21
Вормердам
Дьянго
10
Густафссон
Симон
6
Махер
Адам
II
8
Ван
Оверем
Йорис
7
Керк
Гирано
19
Махи
Мимаун
23
Рамселар
Барт
ВВВ-Венло
4-3-3
Утрехт
4-3-3

Ход матча

8'
Хуппертс Гуус
(Якумакис Георгиос)
1:0
38'
Пост Данни
 
58'
1:1
Клейбер Шон
(Махи Мимаун)
68'
Деккер Тристан
Хуппертс Гуус
 
68'
 
Арзани Дэниел
Керк Гирано
77'
Ван Крой Вито
 
79'
Ариас Яфар
Якумакис Георгиос
 
81'
 
Элия Эльеро
Махи Мимаун
82'
 
Бауссайд Отман
Ван Оверем Йорис
90'
 
Элия Эльеро

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 12
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ВВВ-Венло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якумакис Георгиос 3 (1) 1.5
2. Хуппертс Гуус 1 0.5
3. Ариас Яфар 1 0.5
4. Линторст Эверт 0 0
5. Джон Джошуа 0 0
Утрехт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клейбер Шон 1 1
2. Махи Мимаун 0 0

Карточки

ВВВ-Венло
# Игрок      
1. Пост Данни 2 0
2. Кум Кристиан 1 0
3. Хуппертс Гуус 1 0
4. Ван Крой Вито 1 0
Утрехт
# Игрок      
1. Элия Эльеро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ВВВ-Венло 20% (1) 0 0 20% (1) 40% (2) 20% (1)
 Утрехт 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

ВВВ-Венло Последние 20 матчей: + = -
Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Витесс 3:0 ВВВ-Венло
Утрехт Последние 20 матчей: + = -
Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар
Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Байер Л 3:4 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт Гронинген 0:1 Утрехт

Последние игры между собой

ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Утрехт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 2:6 Утрехт Эредивизие Утрехт 1:1 ВВВ-Венло Эредивизие
Утрехт 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Утрехт Кубок Утрехт 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:4 ВВВ-Венло Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ВВВ-Венло 2 1 1 0 6 - 4 4
2. ПСВ 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Хераклес 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Твенте 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Херенвен 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Витесс 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Аякс 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Утрехт 1 0 1 0 1 - 1 1
10. АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ваалвейк 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Спарта Роттердам 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Гронинген 1 0 0 1 1 - 3 0
14. АДО Ден Хааг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Эммен 1 0 0 1 3 - 5 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 2 0
17. ПЕК Зволле 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Виллем II 1 0 0 1 0 - 2 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
6.50 1.75 2.80
4.00 3.90 1.83
4.14 4.04 1.74
9.62 1.55 3.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.01 7.20 1.07 3.50 1.28 1.92 1.82 2.01 1.80 1.77 2.05 1.83 1.97 1.14 5.20 1.23 3.80 1.14 5.20 1.05 7.70 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
13.00 1.00 12.25 1.02 4.33 1.20 3.85 1.26 2.23 1.73 1.71 2.14 1.44 2.69 1.22 3.88 1.16 4.55 1.04 7.80 1.05 7.50
10.62 1.03 9.67 1.04 4.45 1.19 3.69 1.26 2.34 1.57 1.85 1.91 1.54 2.41 1.28 3.52 1.21 4.19 1.09 6.78 1.07 7.67 1.02 12.65 1.02 13.05
5.65 1.16 2.63 1.52 1.63 2.36 1.38 3.15 1.14 6.07 1.67 2.29 1.48 2.74 1.60 2.42 1.11 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.26 1.64 1.47 2.55 1.21 4.10 1.04 9.00 1.03 10.00
3.64 1.28 2.26 1.64 1.61 2.32 1.19 4.55 1.14 5.30
3.38 1.30 2.34 1.57 1.58 2.31 1.22 4.08 1.15 5.12 1.03 10.62 1.03 11.41
2.85 1.45 2.25 1.69 1.75 2.16 1.29 3.75 1.15 5.78 1.37 3.24 1.25 4.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.86 1.88 1.36 2.95 1.30 3.40
4.70 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.38 3.04 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
1.61 2.25
Букмекер Да Нет
3.45 1.72
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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