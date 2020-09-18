ВВВ-Венло
1:1
Конец матча
Стадион: Covebo Stadion - De Koel Зрители: 1435
Утрехт
1:0
8' ГолХуппертс Гуус
38' Желтая карточкаПост Данни
1:1
58' ГолКлейбер Шон
77' Желтая карточкаВан Крой Вито
90' Желтая карточкаЭлия Эльеро
14
Кум
Кристиан
26
Шмиц
Лукаш
12
Джон
Джошуа
17
Клейбер
Шон
19
Махи
Мимаун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Кум КристианЗащитник
-
26 Шмиц ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Джон ДжошуаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Вербонг БрамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Янссен СимонПолузащитник
-
25 Ариас ЯфарНападающий
-
19 Румер ЯкюроНападающий
-
-
-
23 Nezar S'rifi
-
Главный тренер: Де Конинг Ханс
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Махи МимаунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Элия ЭльероПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
8'
38'
58'
1:1
77'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 10
-
5 Угловые 12
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якумакис Георгиос
|3 (1)
|1.5
|2.
|Хуппертс Гуус
|1
|0.5
|3.
|Ариас Яфар
|1
|0.5
|4.
|Линторст Эверт
|0
|0
|5.
|Джон Джошуа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клейбер Шон
|1
|1
|2.
|Махи Мимаун
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пост Данни
|2
|0
|2.
|Кум Кристиан
|1
|0
|3.
|Хуппертс Гуус
|1
|0
|4.
|Ван Крой Вито
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Элия Эльеро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ВВВ-Венло
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|Утрехт
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
ВВВ-Венло Последние 20 матчей: + = -Эммен 3:5 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М ВВВ-Венло 0:1 Штрален Ситтард 2:1 ВВВ-Венло
Фортуна Ситтард 2:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 2:2 ФФКШ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло EVV1 0:2 ВВВ-Венло ЕВВ 0:2 ВВВ-Венло Спортинг 0:19 ВВВ-Венло Эммен 3:0 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 0:0 Фортуна Ситтард Гронинген 0:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Херенвен 1:1 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 Кортрейк Витесс 3:0 ВВВ-Венло
Утрехт Последние 20 матчей: + = -Утрехт 4:1 Херенвен Аякс 5:1 Утрехт Утрехт 1:0 Гоу Эхед Иглс Утрехт 1:0 АЗ Алкмаар
Ройал Антверпен 0:0 Утрехт Утрехт 5:1 Спарта Роттердам Утрехт 2:0 Аякс Ваалвейк 2:1 Утрехт Утрехт 2:1 Твенте Виллем II 1:1 Утрехт Гоу Эхед Иглс 1:4 Утрехт ВВВ-Венло 1:1 Утрехт Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг Эйндховен 1:2 Утрехт ПЕК Зволле 3:3 Утрехт Байер Л 3:4 Утрехт Утрехт 1:2 Фейеноорд Гронинген 0:1 Утрехт Хераклес 1:3 Утрехт Гронинген 0:1 Утрехт
Последние игры между собой
ВВВ-Венло: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Утрехт: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Утрехт 1:0 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 3:1 Утрехт Кубок Утрехт 2:1 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 1:3 Утрехт Эредивизие Утрехт 4:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:0 Утрехт Эредивизие ВВВ-Венло 1:2 Утрехт Эредивизие Утрехт 3:2 ВВВ-Венло Эредивизие ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Эредивизие Утрехт 2:2 ВВВ-Венло Эредивизие Утрехт 1:4 ВВВ-Венло Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ВВВ-Венло
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|2.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Хераклес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Витесс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|АЗ Алкмаар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Спарта Роттердам
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|ПЕК Зволле
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.00
|1.01
|7.20
|1.07
|3.50
|1.28
|—
|—
|1.92
|1.82
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|1.83
|1.97
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.23
|3.80
|1.14
|5.20
|1.05
|7.70
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|13.00
|1.00
|12.25
|1.02
|4.33
|1.20
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.44
|2.69
|—
|—
|1.22
|3.88
|1.16
|4.55
|1.04
|7.80
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|10.62
|1.03
|9.67
|1.04
|4.45
|1.19
|3.69
|1.26
|—
|—
|2.34
|1.57
|—
|—
|1.85
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.41
|—
|—
|1.28
|3.52
|1.21
|4.19
|1.09
|6.78
|1.07
|7.67
|1.02
|12.65
|1.02
|13.05
|—
|—
|—
|—
|5.65
|1.16
|—
|—
|2.63
|1.52
|1.63
|2.36
|1.38
|3.15
|1.14
|6.07
|1.67
|2.29
|1.48
|2.74
|1.60
|2.42
|—
|—
|1.11
|7.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.47
|2.55
|—
|—
|1.21
|4.10
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.03
|10.00
|3.64
|1.28
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.61
|2.32
|—
|—
|1.19
|4.55
|—
|—
|1.14
|5.30
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.30
|—
|—
|2.34
|1.57
|—
|—
|1.58
|2.31
|—
|—
|1.22
|4.08
|—
|—
|1.15
|5.12
|1.03
|10.62
|1.03
|11.41
|—
|—
|2.85
|1.45
|2.25
|1.69
|1.75
|2.16
|1.29
|3.75
|1.15
|5.78
|1.37
|3.24
|1.25
|4.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—