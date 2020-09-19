Пафос
2:2
Конец матча
Этникос Ахна
15' Желтая карточкаПанчеон Джейсон
18' Желтая карточкаЭлиа Мариос
1:0
36' ГолJuan Camilo Saiz
1:1
45' ГолДолежал Ян
50' Желтая карточкаКвида Джозев
51' Желтая карточкаПапагеоргиу Гиоргос
64' Желтая карточкаJuan Camilo Saiz
2:1
68' ГолVladimiro Antonio
2:2
78' ПенальтиХудобяк Игорь Ярославович
90' Желтая карточкаДейвисон Денилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Аурелиу ЖоауЗащитник
- Защитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
-
19 Фор НаваронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Пано МикаэльЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cameron Toshack
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Долежал ЯнНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Горупец ТониЗащитник
-
17 Проич ЙосипЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Клафурич Деан
Ход матча
15'
18'
36'
1:0
45'
1:1
50'
64'
68'
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Панчеон Джейсон
|1
|0.25
|2.
|Juan Camilo Saiz
|1
|0.25
|3.
|Vladimiro Antonio
|1
|0.25
|4.
|Беригод Кевин
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Miguelito
|1
|0.25
|2.
|Сантуш Гонсалу
|1
|0.25
|3.
|Долежал Ян
|1
|0.25
|4.
|Худобяк Игорь Ярославович
|1 (1)
|0.25
|5.
|Элиа Мариос
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Панчеон Джейсон
|2
|0
|2.
|Валерианос Йоргос
|2
|0
|3.
|Хепберн-Мёрфи Рушиан
|2
|0
|4.
|Juan Camilo Saiz
|2
|0
|5.
|Беригод Кевин
|1
|0
|6.
|Квида Джозев
|1
|0
|7.
|Kyriakos Antoniou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Элиа Мариос
|2
|0
|2.
|Сантуш Гонсалу
|2
|0
|3.
|Христофи Христофорос
|1
|0
|4.
|Дейвисон Денилсон
|1
|0
|5.
|Проич Йосип
|1
|0
|6.
|Киприану Димитрис
|1
|0
|7.
|Antonis Koumis
|1
|0
|8.
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пафос
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Этникос Ахна
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Пафос Последние 20 матчей: + = -Айя-Напа 1:5 Пафос Аполлон 1:0 Пафос Пафос 0:1 Анортосис Пафос 2:2 Омония
Анортосис 0:0 Пафос Аполлон 2:0 Пафос Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Пафос 2:0 АПОЭЛ Эносис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Аполлон Пафос 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:3 Пафос Неа Саламина 2:1 Пафос Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Пафос 0:1 Неа Саламина Омония 0:0 Пафос Пафос 0:3 Анортосис АЕК Ларнака 1:0 Пафос Пафос 1:0 Неа Саламина
Этникос Ахна Последние 20 матчей: + = -Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис
Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис Аполлон 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Омония 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 3:0 Дигенис Акритас Этникос Ахна 0:3 Пафос Дигенис Акритас 0:3 Этникос Ахна Аполлон 3:2 Этникос Ахна
Последние игры между собой
Пафос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Этникос Ахна: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Пафос 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 3:0 Пафос Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:3 Пафос Первый дивизион Пафос 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Пафос 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Пафос Первый дивизион Пафос 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Пафос Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Пафос Первый дивизион Пафос 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Пафос Кубок Пафос 1:1 Этникос Ахна Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|АЕК Ларнака
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Анортосис
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Докса Катокопия
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|1:1
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Олимпиакос Никосия
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|7.
|Омония
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|АПОЭЛ
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|9.
|Этникос Ахна
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|10.
|Неа Саламина
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Эрмис Арадиппу
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|12.
|Кармиотисса
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Пафос
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|14.
|Эносис
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.30
|1.09
|8.00
|1.06
|—
|—
|2.48
|1.50
|—
|—
|2.65
|1.52
|2.06
|1.72
|2.31
|1.57
|—
|—
|1.41
|2.65
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.11
|5.50
|—
|—
|1.23
|3.90
|1.02
|12.00
|1.04
|9.00
|—
|—
|7.80
|1.04
|—
|—
|3.26
|1.29
|—
|—
|2.54
|1.48
|—
|—
|1.86
|1.98
|—
|—
|1.43
|2.70
|—
|—
|1.28
|3.30
|—
|—
|1.10
|5.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.42
|2.25
|1.65
|1.96
|1.86
|1.65
|2.24
|1.48
|2.63
|1.73
|2.12
|3.07
|1.37
|2.44
|1.55
|1.85
|1.98
|2.23
|1.65
|1.83
|2.00
|1.40
|2.90
|1.26
|3.71
|1.10
|7.34
|—
|—
|—
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