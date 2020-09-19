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Пафос
2:2
Конец матча
Этникос Ахна
0'
15' Желтая карточка
Панчеон Джейсон
18' Желтая карточка
Элиа Мариос
1:0
36' Гол
Juan Camilo Saiz
1:1
45' Гол
Долежал Ян
50' Желтая карточка
Квида Джозев
51' Желтая карточка
Папагеоргиу Гиоргос
64' Желтая карточка
Juan Camilo Saiz
2:1
68' Гол
Vladimiro Antonio
2:2
78' Пенальти
Худобяк Игорь Ярославович
90' Желтая карточка
Дейвисон Денилсон
90'+5
Пафос
Этникос Ахна

Ход матча

15'
Панчеон Джейсон
 
18'
 
Элиа Мариос
36'
Juan Camilo Saiz
1:0
43'
Хепберн-Мёрфи Рушиан
Беригод Кевин
 
45'
1:1
Долежал Ян
50'
Квида Джозев
 
51'
 
Папагеоргиу Гиоргос
54'
Акале Муквелле
Кузык Орест
 
64'
Juan Camilo Saiz
 
68'
Vladimiro Antonio
2:1
71'
 
Хараламбус Деметрис
Giorgos Koushiappas
77'
 
Elysee Goba Zakpa
Сантуш Гонсалу
78'
2:2
Худобяк Игорь Ярославович
80'
Пано Микаэль
Аурелиу Жоау
 
88'
 
Antonis Koumis
Папагеоргиу Гиоргос
90'
 
Дейвисон Денилсон

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Панчеон Джейсон 1 0.25
2. Juan Camilo Saiz 1 0.25
3. Vladimiro Antonio 1 0.25
4. Беригод Кевин 1 (1) 0.25
Этникос Ахна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Miguelito 1 0.25
2. Сантуш Гонсалу 1 0.25
3. Долежал Ян 1 0.25
4. Худобяк Игорь Ярославович 1 (1) 0.25
5. Элиа Мариос 1 (1) 0.25

Карточки

Пафос
# Игрок      
1. Панчеон Джейсон 2 0
2. Валерианос Йоргос 2 0
3. Хепберн-Мёрфи Рушиан 2 0
4. Juan Camilo Saiz 2 0
5. Беригод Кевин 1 0
6. Квида Джозев 1 0
7. Kyriakos Antoniou 1 0
Этникос Ахна
# Игрок      
1. Элиа Мариос 2 0
2. Сантуш Гонсалу 2 0
3. Христофи Христофорос 1 0
4. Дейвисон Денилсон 1 0
5. Проич Йосип 1 0
6. Киприану Димитрис 1 0
7. Antonis Koumis 1 0
8. Папагеоргиу Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пафос 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Этникос Ахна 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Пафос Последние 20 матчей: + = -
Айя-Напа 1:5 Пафос Аполлон 1:0 Пафос Пафос 0:1 Анортосис Пафос 2:2 Омония
Анортосис 0:0 Пафос Аполлон 2:0 Пафос Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Пафос 2:0 АПОЭЛ Эносис 1:1 Пафос Пафос 3:2 Аполлон Пафос 2:0 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 0:3 Пафос Неа Саламина 2:1 Пафос Пафос 1:1 Олимпиакос Никосия Пафос 0:1 Неа Саламина Омония 0:0 Пафос Пафос 0:3 Анортосис АЕК Ларнака 1:0 Пафос Пафос 1:0 Неа Саламина
Этникос Ахна Последние 20 матчей: + = -
Этникос Ахна 0:2 Эрмис Арадиппу Аполлон 4:2 Этникос Ахна Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:0 Эносис
Этникос Ахна 2:3 Олимпиакос Никосия Этникос Ахна 1:3 Ксилотимву Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:4 Докса Этникос Ахна 0:2 Омония Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна АЕЛ Лимаcсол 4:1 Этникос Ахна Этникос Ахна 2:1 Аполлон Этникос Ахна 5:0 Анортосис Аполлон 2:0 Этникос Ахна Этникос Ахна 0:1 Олимпиакос Никосия Омония 1:2 Этникос Ахна Этникос Ахна 3:0 Дигенис Акритас Этникос Ахна 0:3 Пафос Дигенис Акритас 0:3 Этникос Ахна Аполлон 3:2 Этникос Ахна

Последние игры между собой

Пафос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 6
Этникос Ахна: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 5
Этникос Ахна 0:3 Пафос Первый дивизион Пафос 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Пафос 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 3:0 Пафос Первый дивизион
Пафос 1:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 3:0 Пафос Первый дивизион Этникос Ахна 1:1 Пафос Первый дивизион Пафос 3:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 0:3 Пафос Первый дивизион Пафос 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Пафос 0:1 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 2:1 Пафос Первый дивизион Пафос 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:2 Пафос Первый дивизион Этникос Ахна 1:3 Пафос Первый дивизион Пафос 0:0 Этникос Ахна Первый дивизион Этникос Ахна 1:0 Пафос Кубок Пафос 1:1 Этникос Ахна Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 3 2 1 0 8 - 1 7
2. АЕК Ларнака 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Анортосис 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Докса Катокопия 3 2 1 0 5 - 3 7
5. АЕЛ Лимаcсол 1:1 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Олимпиакос Никосия 4 2 0 2 5 - 5 6
7. Омония 3 1 2 0 4 - 3 5
8. АПОЭЛ 3 1 1 1 3 - 5 4
9. Этникос Ахна 4 1 1 2 5 - 6 4
10. Неа Саламина 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Эрмис Арадиппу 4 1 0 3 3 - 10 3
12. Кармиотисса 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
13. Пафос 4 0 2 2 4 - 6 2
14. Эносис 3 0 0 3 1 - 6 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.55 1.48 9.00
5.25 1.20 11.00
1.58 3.88 5.60
1.14 6.40 37.57

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.30 1.09 8.00 1.06 2.48 1.50 2.65 1.52 2.06 1.72 2.31 1.57 1.41 2.65 1.25 3.75 1.11 5.50 1.23 3.90 1.02 12.00 1.04 9.00
7.80 1.04 3.26 1.29 2.54 1.48 1.86 1.98 1.43 2.70 1.28 3.30 1.10 5.55
2.85 1.42 2.25 1.65 1.96 1.86 1.65 2.24 1.48 2.63 1.73 2.12 3.07 1.37 2.44 1.55 1.85 1.98 2.23 1.65 1.83 2.00 1.40 2.90 1.26 3.71 1.10 7.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.66 2.13 1.90 1.90 1.08 7.00 1.12 5.90
2.85 1.39 1.89 1.85 1.40 2.81
1.48 2.63 1.27 3.68 1.57 2.39 1.53 2.55 1.38 3.10
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60
2.54 1.48 1.64 2.17 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
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