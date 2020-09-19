Мускрон-Перювельз
0:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Stade Le Cannonier
Гент
0:1
14' ГолДорш Никлас
0:1
21' Не забитый пенальтиЯремчук Роман
24' Желтая карточкаАгузуль Саад
16
Коффи
Херве
10
Бакич
Марко
33
Руф
Дави
24
Кумс
Свен
30
Дорш
Никлас
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Саглык ЭнесПолузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Capita
-
Главный тренер: Fernando Da Cruz
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Dylan Mbayo
-
20 Osman Bukari
-
Главный тренер: Wim De Decker
Ход матча
14'
0:1
21'
0:1
24'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|1
|0.17
|2.
|Бакич Марко
|1
|0.17
|3.
|Фараж Имад
|0
|0
|4.
|Агузуль Саад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пластун Игорь
|2
|0.33
|2.
|Кумс Свен
|1
|0.17
|3.
|Дорш Никлас
|1
|0.17
|4.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0.17
|5.
|Яремчук Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хочко Дени
|2
|1
|2.
|Onana
|1
|1
|3.
|Eric Bocat
|1
|1
|4.
|Бакич Марко
|1
|0
|5.
|Антонов Неманья
|1
|0
|6.
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|7.
|Коффи Херве
|1
|0
|8.
|Агузуль Саад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|2
|0
|2.
|Нгадеу Майкл
|0
|1
|3.
|Безус Роман
|1
|0
|4.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|5.
|Ботака Жордан
|1
|0
|6.
|Овусу Элиша
|1
|0
|7.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|8.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мускрон-Перювельз
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Гент
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен
Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа
Гент Последние 20 матчей: + = -Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 12
Гент: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 5
Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:2 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Гент Лига Про Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Гент Лига Про Мускрон-Перювельз 1:3 Гент Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:3 Гент Лига Жюпиле Гент 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Гент 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Гент 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Мускрон-Перювельз 4:2 Гент Премьер-лига Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|6
|6
|0
|0
|12 - 2
|18
|2.
|Беерсхот-Вильрейк
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|3.
|Стандард
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Кортрейк
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Брюгге
|5
|3
|0
|2
|10 - 4
|9
|6.
|Андерлехт
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|Остенде
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|АХ Лёвен
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Ройал Антверпен
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|11.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Эйпен
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|13.
|Гент
|1:0
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|Сент-Трюйден
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Генк
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Васланд-Беверен
|5
|1
|0
|4
|7 - 14
|3
|18.
|Мускрон-Перювельз
|0:1
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.01
|9.90
|1.04
|2.48
|1.50
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.84
|1.97
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.18
|4.50
|1.04
|9.00
|1.05
|9.10
|1.03
|10.00
|—
|—
|13.25
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|—
|—
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.80
|—
|—
|1.67
|2.24
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.20
|4.30
|1.16
|5.45
|1.05
|9.50
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.96
|1.06
|3.92
|1.25
|—
|—
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.05
|1.76
|—
|—
|1.62
|2.28
|—
|—
|1.41
|2.89
|1.20
|4.51
|1.16
|5.18
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|17.22
|—
|—
|—
|—
|3.78
|1.29
|3.18
|1.38
|2.58
|1.54
|1.96
|1.93
|1.67
|2.28
|1.47
|2.80
|1.70
|2.23
|1.52
|2.64
|1.18
|5.26
|—
|—
|1.16
|5.84
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.68
|2.11
|—
|—
|1.16
|4.70
|1.09
|6.50
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.18
|4.80
|1.12
|6.00
|—
|—
|—
|—
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.49
|2.61
|—
|—
|1.17
|4.99
|1.12
|6.17
|1.02
|13.64
|1.02
|14.40
|2.66
|1.51
|2.18
|1.73
|1.69
|2.25
|1.44
|2.89
|1.56
|2.51
|1.33
|3.47
|1.10
|7.58
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