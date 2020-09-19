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Мускрон-Перювельз
0:1
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
0:1
14' Гол
Дорш Никлас
0:1
21' Не забитый пенальти
Яремчук Роман
24' Желтая карточка
Агузуль Саад
81' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
85' Желтая карточка
Darly N'Landu
90'+7
16
Коффи
Херве
13
Сиранни
Алессандро
2
Дибала
Кауадио
5
Агузуль
Саад
11
Dimitri
Mohamed
30
Benjamin
van
Durmen
39
Darly
N'Landu
70
Serge
Tabekou
10
Бакич
Марко
29
Бадибанга
Бени
31
Ньоэр
Харлем-Эдди
33
Руф
Дави
25
Нуриу
Фортуна
36
Арсланаджич
Дино
32
Пластун
Игорь
14
Кастро-Монтес
Алессио
6
Овусу
Элиша
24
Кумс
Свен
30
Дорш
Никлас
7
Яремчук
Роман
29
Депуатр
Лоран
17
Ботака
Жордан
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1
Гент
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Дорш Никлас
21'
0:1
Яремчук Роман
24'
Агузуль Саад
 
31'
 
Вадис Оджиджа-Офоэ
Кумс Свен
40'
Фараж Имад
Dimitri Mohamed
 
68'
 
Osman Bukari
Ботака Жордан
77'
Брим Шарль-Андреас
Бадибанга Бени
 
77'
 
Кляйндинст Тим
Депуатр Лоран
78'
Capita
Serge Tabekou
 
81'
Сиранни Алессандро
 
85'
Darly N'Landu
 

Бомбардиры внутри турнира

Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньоэр Харлем-Эдди 1 0.17
2. Бакич Марко 1 0.17
3. Фараж Имад 0 0
4. Агузуль Саад 0 0
Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пластун Игорь 2 0.33
2. Кумс Свен 1 0.17
3. Дорш Никлас 1 0.17
4. Ньянгбо Андерсон 1 0.17
5. Яремчук Роман 0 0

Карточки

Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Хочко Дени 2 1
2. Onana 1 1
3. Eric Bocat 1 1
4. Сиранни Алессандро 2 0
5. Бакич Марко 1 0
6. Антонов Неманья 1 0
7. Коффи Херве 1 0
8. Агузуль Саад 1 0
9. Darly N'Landu 1 0
Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 2 0
2. Нгадеу Майкл 0 1
3. Безус Роман 1 0
4. Арсланаджич Дино 1 0
5. Ботака Жордан 1 0
6. Овусу Элиша 1 0
7. Кастро-Монтес Алессио 1 0
8. Чакветадзе Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мускрон-Перювельз 0 0 0 0 0 100% (2)
 Гент 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: + = -
Кортрейк 3:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Мехелен
Ройал Антверпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Ст. Гиллоис Мускрон-Перювельз 1:2 Лилль Мускрон-Перювельз 4:1 Ройал Доттигнис Спорт Мускрон-Перювельз 1:0 Васланд-Беверен Эйпен 2:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде Андерлехт 1:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:3 Сент-Трюйден Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Магдебург 1:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 1:1 Шарлеруа
Гент Последние 20 матчей: + = -
Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен
Ройал Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент Брюгге 2:3 Гент Гент 1:4 Шарлеруа Серкль Брюгге 1:0 Гент Гент 1:1 Рома Гент 4:1 Сент-Трюйден Рома 1:0 Гент

Последние игры между собой

Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 12
Гент: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 5
Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:1 Гент Первый дивизион А
Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:2 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Гент Лига Про Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Гент Лига Про Мускрон-Перювельз 1:3 Гент Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:3 Гент Лига Жюпиле Гент 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Гент 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Гент 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Мускрон-Перювельз 4:2 Гент Премьер-лига Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 6 6 0 0 12 - 2 18
2. Беерсхот-Вильрейк 6 4 0 2 12 - 10 12
3. Андерлехт 3:0 6 3 3 0 13 - 6 12
4. Стандард 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Кортрейк 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Брюгге 5 3 0 2 10 - 4 9
7. Остенде 6 2 2 2 7 - 6 8
8. АХ Лёвен 6 2 2 2 8 - 9 8
9. Ройал Антверпен 5 2 1 2 6 - 7 7
10. Зульте-Варегем 5 2 0 3 7 - 8 6
11. Серкль Брюгге 5 2 0 3 5 - 7 6
12. Эйпен 5 1 3 1 4 - 7 6
13. Гент 6 2 0 4 5 - 7 6
14. Сент-Трюйден 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Генк 5 1 2 2 6 - 9 5
16. Мехелен 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Васланд-Беверен 0:3 6 1 0 5 7 - 17 3
18. Мускрон-Перювельз 6 0 2 4 2 - 8 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
38.00 6.00 1.16
62.00 9.00 1.05
4.90 4.15 1.66
4.34 3.76 1.79
36.18 7.09 1.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 9.90 1.04 1.33 3.15 3.05 1.35 1.30 3.30 1.84 1.97 1.62 2.30 1.04 9.00 1.18 4.50 1.04 9.00 1.05 9.10 1.03 10.00
13.25 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.18 1.36 2.12 1.80 1.67 2.24 1.45 2.79 1.20 4.30 1.16 5.45 1.05 9.50
9.74 1.05 8.96 1.06 3.92 1.25 3.08 1.37 2.05 1.76 1.62 2.28 1.41 2.89 1.20 4.51 1.16 5.18 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 17.22
2.12 1.77 1.75 2.15 1.38 3.18 1.96 1.93 1.20 4.82 1.47 2.80 1.70 2.23 1.52 2.64 1.18 5.26 1.16 5.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.15 1.33 2.08 1.75 1.68 2.11 1.16 4.70 1.09 6.50
3.38 1.32 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.12 6.00
3.13 1.36 2.08 1.74 1.49 2.61 1.17 4.99 1.12 6.17 1.02 13.64 1.02 14.40
2.66 1.51 2.18 1.73 1.69 2.25 1.44 2.89 1.56 2.51 1.33 3.47 1.10 7.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
4.45 1.21 3.15 1.36 1.83 1.97 1.37 3.10 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
1.80 2.00
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
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