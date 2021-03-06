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Антверпен
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Кортрейк
0'
20' Красная карточка
Сек Абдулай
27' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
1:0
28' Пенальти
Рафаэлов Лиор
51'
97
Де
Волф
Ортвин
4
Сек
Абдулай
31
Ле
Маршан
Максим
2
Де
Лат
Ричи
14
Де
Паув
Нилл
5
Верстрате
Биргер
18
Хонгла
Мартин
94
Лукаку
Джордан
11
Рафаэлов
Лиор
7
Ламкель
Зе
Дидье
70
Мбокани
Дьёмерси
31
Илич
Марко
5
Сейнсбери
Трент
76
Дерейк
Тимоти
66
Радованович
Александар
2
Голубович
Петар
23
Де
Сар
Жюльен
22
Хендрикс
Гаэтан
10
Селемани
Фаиз
51
Оканси
Эрик
9
Шевалье
Тедди
17
Гейе
Папе
Хабиб
Антверпен
3-4-2-1
Кортрейк
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рафаэлов Лиор 8 (2) 0.27
2. Мбокани Дьёмерси 8 0.27
3. Ламкель Зе Дидье 4 0.13
4. Геркенс Питер 3 0.1
5. Юклеред Симен 3 0.1
6. Сек Абдулай 3 0.1
7. Хонгла Мартин 3 0.1
8. Миёши Коджи 2 0.07
9. Бенавенте Кристиан 2 0.07
10. Батубинсика Дилан 2 0.07
11. Пий Джуниор 2 0.07
12. Арун Фарис 1 0.03
13. Де Паув Нилл 1 0.03
14. Нана Ампома 1 0.03
15. Лукаку Джордан 0 0
16. Бута 0 0
17. Желен Жереми 0 0
18. Бойя Франк 0 0
19. Нсимба Брюни 0 0
Кортрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Номбе Мбойо 8 (4) 0.27
2. Гейе Папе Хабиб 5 0.17
3. Селемани Фаиз 4 (1) 0.13
4. Девале Жиль 3 0.1
5. Макаренко Евгений 3 0.1
6. Гано Зиньо 3 0.1
7. Йонкхеере Михил 2 0.07
8. Сейнсбери Трент 2 0.07
9. Палаверса Анте 2 0.07
10. Оканси Эрик 1 0.03
11. Дерейк Тимоти 1 (1) 0.03
12. Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.03
13. Моффи Теремас 1 0.03
14. Шевалье Тедди 0 0
15. Д'Эне Кристоф 0 0
16. Де Сар Жюльен 0 0
17. Лепуан Кристоф 0 0

Карточки

Антверпен
# Игрок      
1. Арун Фарис 7 0
2. Бута 7 0
3. Хонгла Мартин 7 0
4. Батубинсика Дилан 5 1
5. Де Лат Ричи 6 0
6. Сек Абдулай 3 1
7. Лукаку Джордан 4 0
8. Мбокани Дьёмерси 4 0
9. Геркенс Питер 3 0
10. Ламкель Зе Дидье 3 0
11. Верстрате Биргер 1 1
12. Желен Жереми 1 1
13. Рафаэлов Лиор 2 0
14. Де Паув Нилл 2 0
15. Бойя Франк 2 0
16. Ле Маршан Максим 1 0
17. Миёши Коджи 1 0
18. Юклеред Симен 1 0
19. Бейраванд Алиреза 1 0
20. Де Сарт Алексис 1 0
21. Нана Ампома 1 0
Кортрейк
# Игрок      
1. Дерейк Тимоти 4 1
2. Де Сар Жюльен 5 0
3. Д'Эне Кристоф 4 0
4. Сейнсбери Трент 4 0
5. Оканси Эрик 4 0
6. Селемани Фаиз 2 1
7. Макаренко Евгений 3 0
8. Лепуан Кристоф 3 0
9. Хайнс-Айк Брендан 3 0
10. Гейе Папе Хабиб 3 0
11. Йонкхеере Михил 2 0
12. Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
13. Ружо Лукас 2 0
14. Голубович Петар 2 0
15. Номбе Мбойо 2 0
16. Стоянович Йован 2 0
17. Палаверса Анте 2 0
18. Аджагун Абдул 1 0
19. Девале Жиль 1 0
20. Якубех Адам 1 0
21. Хендрикс Гаэтан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Антверпен 19.05% (8) 19.05% (8) 9.52% (4) 9.52% (4) 11.9% (5) 30.95% (13)
 Кортрейк 16.67% (6) 8.33% (3) 13.89% (5) 19.44% (7) 19.44% (7) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Антверпен Последние 20 матчей: +8 =2 -10
АХ Лёвен 2:0 Антверпен Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Антверпен 0:0 Сент-Трюйден Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс
Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Андерлехт 0:2 Кортрейк АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Кортрейк 1:1 Стандард
Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Ломмель 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:3 Шарлеруа Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк

Последние игры между собой

Антверпен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Кортрейк 1:3 Антверпен Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Антверпен Первый дивизион А Кортрейк 0:1 Антверпен Кубок Антверпен 1:1 Кортрейк Кубок
Антверпен 3:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:0 Антверпен Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Антверпен Кубок Антверпен 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 27 20 3 4 58 - 18 63
2. Антверпен 1:0 Заявка 30 15 6 9 45 - 38 51
3. Генк Заявка 29 13 7 9 54 - 41 46
4. Остенде Заявка 29 13 7 9 45 - 36 46
5. Андерлехт Заявка 29 11 12 6 39 - 30 45
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 30 13 5 12 54 - 56 44
7. АХ Лёвен Заявка 30 12 8 10 49 - 49 44
8. Зульте-Варегем Заявка 29 13 4 12 46 - 50 43
9. Шарлеруа Заявка 29 11 7 11 41 - 38 40
10. Мехелен Заявка 29 11 7 11 42 - 46 40
11. Стандард Заявка 29 10 10 9 41 - 37 40
12. Гент Заявка 28 10 7 11 41 - 34 37
13. Эйпен Заявка 30 8 13 9 38 - 47 37
14. Кортрейк 0:1 Заявка 30 10 6 14 36 - 43 36
15. Сент-Трюйден Заявка 30 8 8 14 35 - 44 32
16. Серкль Брюгге Заявка 29 9 2 18 34 - 46 29
17. Мускрон-Перювельз Заявка 29 6 9 14 26 - 45 27
18. Васланд-Беверен Заявка 30 6 7 17 35 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 14 10 1 3 27 - 11 31
2. Остенде Заявка 15 9 4 2 32 - 18 31
3. Антверпен 1:0 Заявка 15 8 4 3 23 - 17 28
4. Андерлехт Заявка 14 7 6 1 18 - 8 27
5. АХ Лёвен Заявка 15 8 2 5 21 - 18 26
6. Генк Заявка 14 7 4 3 30 - 18 25
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 15 6 4 5 29 - 26 22
8. Стандард Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
9. Шарлеруа Заявка 14 5 4 5 14 - 11 19
10. Гент Заявка 13 5 3 5 23 - 17 18
11. Сент-Трюйден Заявка 15 5 3 7 18 - 18 18
12. Эйпен Заявка 15 4 6 5 22 - 26 18
13. Кортрейк 0:1 Заявка 15 5 2 8 22 - 29 17
14. Зульте-Варегем Заявка 15 5 2 8 19 - 30 17
15. Мехелен Заявка 15 4 4 7 23 - 26 16
16. Мускрон-Перювельз Заявка 14 3 5 6 14 - 18 14
17. Серкль Брюгге Заявка 15 4 1 10 20 - 25 13
18. Васланд-Беверен Заявка 15 3 2 10 16 - 32 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Зульте-Варегем Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
3. Мехелен Заявка 14 7 3 4 19 - 20 24
4. Антверпен 1:0 Заявка 15 7 2 6 22 - 21 23
5. Беерсхот-Вильрейк Заявка 15 7 1 7 25 - 30 22
6. Генк Заявка 15 6 3 6 24 - 23 21
7. Шарлеруа Заявка 15 6 3 6 27 - 27 21
8. Гент Заявка 15 5 4 6 18 - 17 19
9. Кортрейк 0:1 Заявка 15 5 4 6 14 - 14 19
10. Эйпен Заявка 15 4 7 4 16 - 21 19
11. Стандард Заявка 14 5 3 6 20 - 18 18
12. Андерлехт Заявка 15 4 6 5 21 - 22 18
13. АХ Лёвен Заявка 15 4 6 5 28 - 31 18
14. Серкль Брюгге Заявка 14 5 1 8 14 - 21 16
15. Остенде Заявка 14 4 3 7 13 - 18 15
16. Сент-Трюйден Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Васланд-Беверен Заявка 15 3 5 7 19 - 29 14
18. Мускрон-Перювельз Заявка 15 3 4 8 12 - 27 13
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Рафаэлов Лиор из команды Антверпен забивает с точки!
  • Желтая карточка
    27'
    Де Сар Жюльен получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    УДАЛЕНИЕ! - Сек Абдулай увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bosuil Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Кортрейк
1.98
3.60
6.06
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.98 3.60 3.72
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.25 5.40
  1.68 3.31 6.06

Самый высокий коэффициент на матч «Антверпен» – «Кортрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Антверпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кортрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Антверпен» – «Кортрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.02 8.40 1.05 3.40 1.30 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.08 6.05 1.00 11.25
8.20 1.05 6.25 1.10 4.00 1.22 3.90 1.23 2.12 1.72 1.75 1.70 1.69 2.17 1.55 2.35 1.20 4.20 1.05 10.50 1.05 10.50 1.01 14.00 1.02 17.00 0.00 18.00
2.77 1.46 3.57 1.29 2.83 1.43 2.01 1.83 1.68 2.22 1.48 2.69 1.51 2.59 1.35 3.29 1.13 6.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.95 1.85 1.41 2.91 1.13 5.85 1.09 7.20
2.35 1.55 1.52 2.42 1.25 3.75 1.05 10.50 1.04 12.00
2.07 1.77 1.70 2.17 1.33 3.32 1.58 2.45 1.28 3.57 1.14 5.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.26 3.85 1.18 4.85
2.70 1.51 1.66 2.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Антверпен 1:0 Кортрейк онлайн

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