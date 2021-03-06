20' Красная карточкаСек Абдулай
27' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
1:0
28' ПенальтиРафаэлов Лиор
1:0
54' Не забитый пенальтиЛукаку Джордан
2:0
55' ГолЛе Маршан Максим
2:1
56' ГолСелемани Фаиз
2:2
67' ГолГано Зиньо
3:2
72' ГолЛамкель Зе Дидье
75' Желтая карточкаМбокани Дьёмерси
4:2
85' ГолВерстрате Биргер
14
Де
Паув
Нилл
31
Илич
Марко
51
Оканси
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Де Паув НиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Бутез ЖанВратарь
- Защитник
-
30 БутаПолузащитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
-
23 Нана АмпомаПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Веркаутерен
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Оканси ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Деман МаксимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
Ход матча
20'
27'
28'
1:0
54'
1:0
55'
56'
67'
2:2
72'
75'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рафаэлов Лиор
|8 (2)
|0.27
|2.
|Мбокани Дьёмерси
|8
|0.27
|3.
|Ламкель Зе Дидье
|5
|0.17
|4.
|Геркенс Питер
|3
|0.1
|5.
|Юклеред Симен
|3
|0.1
|6.
|Сек Абдулай
|3
|0.1
|7.
|Хонгла Мартин
|3
|0.1
|8.
|Миёши Коджи
|2
|0.07
|9.
|Бенавенте Кристиан
|2
|0.07
|10.
|Батубинсика Дилан
|2
|0.07
|11.
|Пий Джуниор
|2
|0.07
|12.
|Арун Фарис
|1
|0.03
|13.
|Де Паув Нилл
|1
|0.03
|14.
|Нана Ампома
|1
|0.03
|15.
|Ле Маршан Максим
|1
|0.03
|16.
|Верстрате Биргер
|1
|0.03
|17.
|Лукаку Джордан
|0
|0
|18.
|Бута
|0
|0
|19.
|Желен Жереми
|0
|0
|20.
|Бойя Франк
|0
|0
|21.
|Нсимба Брюни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Номбе Мбойо
|8 (4)
|0.27
|2.
|Селемани Фаиз
|5 (1)
|0.17
|3.
|Гейе Папе Хабиб
|5
|0.17
|4.
|Гано Зиньо
|4
|0.13
|5.
|Девале Жиль
|3
|0.1
|6.
|Макаренко Евгений
|3
|0.1
|7.
|Йонкхеере Михил
|2
|0.07
|8.
|Сейнсбери Трент
|2
|0.07
|9.
|Палаверса Анте
|2
|0.07
|10.
|Оканси Эрик
|1
|0.03
|11.
|Дерейк Тимоти
|1 (1)
|0.03
|12.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.03
|13.
|Моффи Теремас
|1
|0.03
|14.
|Шевалье Тедди
|0
|0
|15.
|Д'Эне Кристоф
|0
|0
|16.
|Де Сар Жюльен
|0
|0
|17.
|Лепуан Кристоф
|0
|0
|18.
|Радованович Александар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арун Фарис
|7
|0
|2.
|Бута
|7
|0
|3.
|Хонгла Мартин
|7
|0
|4.
|Батубинсика Дилан
|5
|1
|5.
|Де Лат Ричи
|6
|0
|6.
|Мбокани Дьёмерси
|5
|0
|7.
|Сек Абдулай
|3
|1
|8.
|Лукаку Джордан
|4
|0
|9.
|Геркенс Питер
|3
|0
|10.
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|11.
|Верстрате Биргер
|1
|1
|12.
|Желен Жереми
|1
|1
|13.
|Рафаэлов Лиор
|2
|0
|14.
|Де Паув Нилл
|2
|0
|15.
|Бойя Франк
|2
|0
|16.
|Ле Маршан Максим
|1
|0
|17.
|Миёши Коджи
|1
|0
|18.
|Юклеред Симен
|1
|0
|19.
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|20.
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|21.
|Нана Ампома
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дерейк Тимоти
|4
|1
|2.
|Де Сар Жюльен
|5
|0
|3.
|Д'Эне Кристоф
|4
|0
|4.
|Сейнсбери Трент
|4
|0
|5.
|Оканси Эрик
|4
|0
|6.
|Селемани Фаиз
|2
|1
|7.
|Макаренко Евгений
|3
|0
|8.
|Лепуан Кристоф
|3
|0
|9.
|Хайнс-Айк Брендан
|3
|0
|10.
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|11.
|Йонкхеере Михил
|2
|0
|12.
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|13.
|Ружо Лукас
|2
|0
|14.
|Голубович Петар
|2
|0
|15.
|Номбе Мбойо
|2
|0
|16.
|Стоянович Йован
|2
|0
|17.
|Палаверса Анте
|2
|0
|18.
|Аджагун Абдул
|1
|0
|19.
|Девале Жиль
|1
|0
|20.
|Якубех Адам
|1
|0
|21.
|Хендрикс Гаэтан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Антверпен
|17.39% (8)
|19.57% (9)
|8.7% (4)
|10.87% (5)
|13.04% (6)
|30.43% (14)
|Кортрейк
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|13.16% (5)
|21.05% (8)
|21.05% (8)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Антверпен Последние 20 матчей: +8 =2 -10АХ Лёвен 2:0 Антверпен Глазго Рейнджерс 5:2 Антверпен Антверпен 0:0 Сент-Трюйден Антверпен 3:4 Глазго Рейнджерс
Стандард 1:1 Антверпен Брюгге 3:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:2 Антверпен Антверпен 2:1 Ла Лувьер Антверпен 3:2 Васланд-Беверен Эйпен 0:2 Антверпен Антверпен 1:2 Остенде Антверпен 1:0 Серкль Брюгге Гент 0:1 Антверпен Мехелен 3:0 Антверпен Антверпен 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 0:3 Антверпен Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Антверпен 0:2 Брюгге Тоттенхэм 2:0 Антверпен Генк 4:2 Антверпен
Кортрейк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Кортрейк 1:2 Зульте-Варегем Андерлехт 0:2 Кортрейк АХ Лёвен 3:1 Кортрейк Кортрейк 1:1 Стандард
Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Ломмель 1:3 Кортрейк Кортрейк 1:3 Шарлеруа Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге Кортрейк 0:2 Сент-Трюйден Остенде 2:1 Кортрейк Кортрейк 2:1 Генк Кортрейк 1:0 Гент Генк 2:0 Кортрейк Кортрейк 2:1 Стандард Кортрейк 0:3 АХ Лёвен Шарлеруа 0:0 Кортрейк Кортрейк 3:1 Остенде Брюгге 1:0 Кортрейк Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Антверпен: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Кортрейк: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 5
Антверпен 3:1 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 2:0 Антверпен Первый дивизион А Антверпен 0:0 Кортрейк Первый дивизион А Кортрейк 4:0 Антверпен Первый дивизион А Кортрейк 4:2 Антверпен Кубок Антверпен 3:0 Кортрейк Первый дивизион А Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи Антверпен 0:1 Кортрейк Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|27
|20
|3
|4
|58 - 18
|63
|2.
|Антверпен
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|48 - 40
|51
|3.
|Генк
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|54 - 41
|46
|4.
|Остенде
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|45 - 36
|46
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|39 - 30
|45
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|54 - 56
|44
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|49 - 49
|44
|8.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|46 - 50
|43
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|41 - 38
|40
|10.
|Мехелен
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|42 - 46
|40
|11.
|Стандард
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|41 - 37
|40
|12.
|Гент
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|41 - 34
|37
|13.
|Эйпен
|Заявка
|30
|8
|13
|9
|38 - 47
|37
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|38 - 46
|36
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|35 - 44
|32
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|29
|9
|2
|18
|34 - 46
|29
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|26 - 45
|27
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|30
|6
|7
|17
|35 - 61
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 11
|31
|2.
|Остенде
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 18
|31
|3.
|Антверпен
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 19
|28
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|18 - 8
|27
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 18
|26
|6.
|Генк
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|30 - 18
|25
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|29 - 26
|22
|8.
|Стандард
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 11
|19
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|18 - 18
|18
|12.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|22 - 26
|18
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 29
|17
|14.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|19 - 30
|17
|15.
|Мехелен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 26
|16
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 18
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|20 - 25
|13
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|16 - 32
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|3.
|Мехелен
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 20
|24
|4.
|Антверпен
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|22 - 21
|23
|5.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 30
|22
|6.
|Генк
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 23
|21
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 27
|21
|8.
|Гент
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 17
|19
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|10.
|Эйпен
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 21
|19
|11.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 18
|18
|12.
|Андерлехт
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|21 - 22
|18
|13.
|АХ Лёвен
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|28 - 31
|18
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|14 - 21
|16
|15.
|Остенде
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 18
|15
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|19 - 29
|14
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 27
|13
Победитель
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