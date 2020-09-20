Аякс
2:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Ваалвейк
1:0
10' ГолТадич Душан
13' Undefined phrase: football_event_Лабьяд Закария
29' Желтая карточкаКудус Мохаммед
2:0
35' ГолЛабьяд Закария
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Antony
10
Тадич
Душан
28
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
34
Luuk
Wouters
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 AntonyНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ланг НоаНападающий
-
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
34 Luuk WoutersЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Грим МайкВратарь
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Со СиллаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
13'
29'
35'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|1
|0.5
|2.
|Antony
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|0
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|1
|0
|3.
|Онана Андре
|1
|0
|4.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|5.
|Гравенберх Райан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Со Силла
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Ваалвейк
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: + = -Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр
Ваалвейк Последние 20 матчей: + = -Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк
НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт Ваалвейк 0:1 Спарта Роттердам Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Серветт 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Твенте Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 Херенвен
Последние игры между собой
Аякс: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 0
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Витесс
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Аякс
|2:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|ВВВ-Венло
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|Твенте
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Виллем II
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|9.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хераклес
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Ваалвейк
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|15.
|АДО Ден Хааг
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|8
|8
|8.5
|8.5
|—
|—
|—
|—
|5.55
|1.03
|4.70
|1.16
|2.65
|1.44
|—
|—
|2.50
|1.49
|2.06
|1.77
|1.68
|2.11
|1.77
|1.99
|1.65
|2.33
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.25
|3.65
|1.10
|6.25
|1.09
|6.30
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|9.10
|1.07
|6.00
|1.14
|5.15
|1.17
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.57
|1.52
|—
|—
|2.02
|1.88
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.28
|3.75
|1.22
|4.40
|1.11
|6.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.67
|1.04
|9.67
|1.04
|4.76
|1.17
|4.08
|1.22
|2.63
|1.46
|—
|—
|2.18
|1.65
|—
|—
|1.75
|2.03
|—
|—
|1.46
|2.63
|—
|—
|1.34
|3.14
|1.18
|4.60
|1.15
|5.12
|1.06
|8.22
|1.06
|8.22
|1.02
|13.51
|1.02
|13.82
|—
|—
|—
|—
|6.49
|1.12
|—
|—
|4.93
|1.17
|2.62
|1.53
|2.64
|1.49
|2.28
|1.64
|2.33
|1.61
|2.08
|1.76
|1.83
|1.99
|1.64
|2.26
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.18
|4.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.08
|1.70
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|—
|—
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|5.75
|1.14
|5.25
|1.16
|—
|—
|2.48
|1.54
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.21
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.81
|1.12
|4.45
|1.19
|—
|—
|2.25
|1.61
|—
|—
|1.67
|2.15
|—
|—
|1.40
|2.85
|—
|—
|1.16
|4.93
|1.12
|5.81
|1.03
|10.62
|1.02
|11.81
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.39
|2.68
|1.48
|3.64
|1.27
|2.94
|1.40
|2.08
|1.75
|1.61
|2.32
|1.36
|3.12
|1.11
|6.31
|—
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