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  3. Голландия
Аякс
2:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Ваалвейк
0'
1:0
10' Гол
Тадич Душан
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Лабьяд Закария
29' Желтая карточка
Кудус Мохаммед
2:0
35' Гол
Лабьяд Закария
42'
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
21
Мартинес
Лисандро
4
Альварес
Эдсон
11
Промес
Куинси
20
Кудус
Мохаммед
39
Antony
19
Лабьяд
Закария
10
Тадич
Душан
31
Лампру
Костантинос
28
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
59
Тоуба
Ахмед
34
Luuk
Wouters
6
Nicolas
Elsek
8
Тахири
Анас
4
Анита
Вурнон
30
James
Efmorfidis
9
Штоккерс
Финн
21
Данеелс
Леннерд
Аякс
4-3-3
Ваалвейк
4-3-3

Ход матча

10'
Тадич Душан
1:0
13'
Лабьяд Закария
 
29'
Кудус Мохаммед
 
35'
Лабьяд Закария
(Мазрауи Нуссер)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 1 0.5
2. Antony 1 0.5
Ваалвейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 0 1
2. Блинд Дэйли 1 0
3. Онана Андре 1 0
4. Кудус Мохаммед 1 0
5. Гравенберх Райан 1 0
Ваалвейк
# Игрок      
1. Со Силла 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 0 0 100% (1) 0 0 0
 Ваалвейк 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: + = -
Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр
Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе Хераклес 1:0 Аякс Хетафе 2:0 Аякс Аякс 3:0 Ваалвейк Витесс 0:3 Аякс Аякс 1:0 ПСВ Гронинген 2:1 Аякс
Ваалвейк Последние 20 матчей: + = -
Ваалвейк 0:1 Витесс Ваалвейк 1:1 Спарта Роттердам СДК Путтен 0:3 Ваалвейк СДК Путтен 0:3 Ваалвейк
НЕК Неймеген 2:1 Ваалвейк Ваалвейк 0:2 НАК Бреда Алмере Сити 4:2 Ваалвейк Аякс 6:1 Ваалвейк Хераклес 4:2 Ваалвейк Ваалвейк 2:1 Утрехт Ваалвейк 0:1 Спарта Роттердам Аякс 3:0 Ваалвейк Ваалвейк 0:0 ПЕК Зволле АЗ Алкмаар 4:0 Ваалвейк Ваалвейк 1:2 ВВВ-Венло АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Серветт 1:0 Ваалвейк Ваалвейк 3:0 Твенте Фортуна Ситтард 3:2 Ваалвейк Ваалвейк 1:3 Херенвен

Последние игры между собой

Аякс: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 0
Ваалвейк: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 11
Аякс 6:1 Ваалвейк Товарищеские матчи Аякс 3:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 1:2 Аякс Эредивизие Ваалвейк 0:2 Аякс Эредивизие
Аякс 0:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:0 Ваалвейк Эредивизие Аякс 3:0 Ваалвейк Эредивизие Ваалвейк 0:1 Аякс Эредивизие Аякс 5:1 Ваалвейк Кубок Ваалвейк 1:5 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Ваалвейк Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПСВ 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Витесс 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Аякс 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5. ВВВ-Венло 2 1 1 0 6 - 4 4
6. Твенте 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Фейеноорд 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Виллем II 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Хераклес 2 1 0 1 2 - 4 3
11. АЗ Алкмаар 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Утрехт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. ПЕК Зволле 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ваалвейк 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
15. АДО Ден Хааг 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Эммен 2 0 0 2 4 - 7 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
Ваалвейк
1.07
19.00
50.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аякс 2:0 Ваалвейк онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.02 0.00 0.00
1.01 19.00 50.00
1.07 14.25 30.00
1.07 11.16 22.42
1.06 15.80 38.41

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
5.55 1.03 4.70 1.16 2.65 1.44 2.50 1.49 2.06 1.77 1.68 2.11 1.77 1.99 1.65 2.33 1.28 3.45 1.25 3.65 1.10 6.25 1.09 6.30 1.02 11.00 1.04 9.00
9.10 1.07 6.00 1.14 5.15 1.17 3.10 1.38 2.57 1.52 2.02 1.88 1.66 2.25 1.48 2.69 1.28 3.75 1.22 4.40 1.11 6.85
9.67 1.04 9.67 1.04 4.76 1.17 4.08 1.22 2.63 1.46 2.18 1.65 1.75 2.03 1.46 2.63 1.34 3.14 1.18 4.60 1.15 5.12 1.06 8.22 1.06 8.22 1.02 13.51 1.02 13.82
6.49 1.12 4.93 1.17 2.62 1.53 2.64 1.49 2.28 1.64 2.33 1.61 2.08 1.76 1.83 1.99 1.64 2.26 1.52 2.52 1.18 4.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.08 1.70 1.83 1.98 1.18 4.50 1.02 11.00
5.75 1.14 5.25 1.16 2.48 1.54 1.86 1.94 1.50 2.59 1.21 4.40
5.81 1.12 4.45 1.19 2.25 1.61 1.67 2.15 1.40 2.85 1.16 4.93 1.12 5.81 1.03 10.62 1.02 11.81
3.20 1.39 2.68 1.48 3.64 1.27 2.94 1.40 2.08 1.75 1.61 2.32 1.36 3.12 1.11 6.31
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.65 1.42 1.88 1.86 1.47 2.50
6.75 1.10 3.52 1.30 2.68 1.47 1.87 1.93 1.49 2.62 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
1.92 1.84
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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