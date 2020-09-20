Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Риго Данте решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Даммерс Вессель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

45' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Хрустиц Айдин из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Хорошую попытку сделал Ларсен Йорген . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Бийен Пит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Гронинген имеет хороший шанс забить.

34' Лундквист Рамон-Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Ратиу Андрей предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Гронинген

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Матусива Азор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Г О О О О Л - Пинас Шакилль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

22' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хрустиц Айдин не смог попасть в створ ударом издали

20' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

20' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Госсенс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Эль-Ханкури Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед , обводя своих соперников

11' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола