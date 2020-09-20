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АДО Ден Хааг
0:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Гронинген
0'
0:1
23' Гол в свои ворота
Пинас Шакилль
45' Желтая карточка
Даммерс Вессель
49' Желтая карточка
Крамер Михил
65'
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
3
Бийен
Пит
19
Пинас
Шакилль
43
Файе
Лассана
7
Ратиу
Андрей
6
Риго
Данте
8
Госсенс
Джон
20
Vicente
Besuijen
29
Крамер
Михил
21
Улд-Ших
Биляль
1
Падт
Серджио
2
Данкерлёй
Дамил
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
26
Ван
Кам
Даниэль
6
Матусива
Азор
23
Хрустиц
Айдин
7
Лундквист
Рамон-Паскаль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
9
Ларсен
Йорген
АДО Ден Хааг
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Пинас Шакилль
45'
 
Даммерс Вессель
46'
Эльмкис Илай
Ратиу Андрей
 
49'
Крамер Михил
 
57'
Бурар Сами
Vicente Besuijen
 
57'
Jonas Arweiler
Улд-Ших Биляль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Tomas Suslov 1 0.5
2. Ларсен Йорген 0 0

Карточки

АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Бой Кемпер 1 1
2. Крамер Михил 1 0
3. Бурар Сами 1 0
Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 2 0
2. Падт Серджио 1 0
3. Данкерлёй Дамил 1 0
4. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АДО Ден Хааг 0 0 0 0 0 0
 Гронинген 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: + = -
Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс
Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ноордвейк Аякс 6:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:0 Твенте
Гронинген Последние 20 матчей: + = -
Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген
Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Гронинген: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
АДО Ден Хааг 0:3 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 4:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Кубок АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 5:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 5:1 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПСВ 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Витесс 2 2 0 0 3 - 0 6
4. ВВВ-Венло 2 1 1 0 6 - 4 4
5. Хераклес 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Твенте 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Аякс 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Гронинген 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
10. АЗ Алкмаар 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Утрехт 1 0 1 0 1 - 1 1
12. ПЕК Зволле 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Ваалвейк 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Виллем II 1 0 0 1 0 - 2 0
15. АДО Ден Хааг 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Эммен 2 0 0 2 4 - 7 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
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Лучшие коэффициенты
АДО Ден Хааг
Ничья
Гронинген
3.56
6.06
2.07
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
20.00 5.40 1.20
20.00 5.50 1.18
3.70 3.40 2.06
3.14 3.43 2.20
17.72 6.06 1.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.08 8.40 1.05 2.65 1.44 2.70 1.44 1.89 1.91 1.35 3.05 1.70 2.15 1.50 2.60 1.07 7.50 1.14 5.20 1.02 11.00 1.03 10.50
8.70 1.07 7.10 1.10 2.96 1.41 2.21 1.68 1.70 2.27 1.33 3.38 1.24 4.15 1.09 7.80 1.07 8.70 1.01 17.25
8.22 1.06 7.19 1.08 3.38 1.30 2.66 1.45 1.88 1.88 1.49 2.54 1.34 3.14 1.15 5.12 1.12 5.81 1.04 9.67 1.03 10.62
6.86 1.12 3.10 1.40 3.72 1.29 3.14 1.39 2.54 1.55 1.94 1.94 1.66 2.30 1.45 2.85 1.47 2.82 1.17 5.40 1.10 8.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.95 1.80 1.95 1.85 1.18 4.50 1.08 5.60 1.05 8.50
2.68 1.47 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
2.85 1.40 1.93 1.83 1.43 2.73 1.14 5.32 1.10 6.41 1.02 13.82 1.01 14.47
1.80 2.08 1.50 2.69 1.20 4.84 1.37 3.23 1.38 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.57 2.33 1.21 4.10
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
1.76 2.01
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
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