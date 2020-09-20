АДО Ден Хааг
0:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Cars Jeans Stadion
Гронинген
0:1
23' Гол в свои воротаПинас Шакилль
45' Желтая карточкаДаммерс Вессель
49' Желтая карточкаКрамер Михил
43
Файе
Лассана
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Файе ЛассанаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Баккер ДанниПолузащитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
-
18 Филипп ДавидПолузащитник
-
11 Бурар СамиПолузащитник
- Нападающий
-
25 Jamal Amofa
-
14 Kees de Boer
-
-
34 Amar Catic2
-
Главный тренер: Aleksandar Rankovic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Tomas Suslov
-
32 Thomas Poll
-
25 Jan De Boer
-
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
0:1
45'
49'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Tomas Suslov
|1
|0.5
|2.
|Ларсен Йорген
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бой Кемпер
|1
|1
|2.
|Крамер Михил
|1
|0
|3.
|Бурар Сами
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|2
|0
|2.
|Падт Серджио
|1
|0
|3.
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|4.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АДО Ден Хааг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Гронинген
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: + = -Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:0 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 2:2 Витесс
Алмере Сити 1:2 АДО Ден Хааг Маастрихт 0:0 АДО Ден Хааг Телстар 0:0 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Херенвен 2:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ Спарта Роттердам 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:0 Витесс Утрехт 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ваалвейк Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:0 Ноордвейк Аякс 6:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:0 Твенте
Гронинген Последние 20 матчей: + = -Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген
Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген Гронинген 1:0 Витесс ПЕК Зволле 1:0 Гронинген Гронинген 2:1 Аякс Твенте 0:0 Гронинген Рот-Вайсс Эссен 2:6 Гронинген Рёдингхаузен 2:0 Гронинген Гронинген 2:0 Эммен
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Гронинген: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АДО Ден Хааг 0:3 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 4:3 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 1:0 АДО Ден Хааг Кубок АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Эредивизие АДО Ден Хааг 3:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие Гронинген 5:1 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 5:1 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Витесс
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|ВВВ-Венло
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|5.
|Хераклес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Гронинген
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|АДО Ден Хааг
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.80
|1.08
|8.40
|1.05
|—
|—
|2.65
|1.44
|—
|—
|2.70
|1.44
|1.89
|1.91
|1.35
|3.05
|1.70
|2.15
|1.50
|2.60
|1.07
|7.50
|1.14
|5.20
|1.02
|11.00
|1.03
|10.50
|—
|—
|8.70
|1.07
|7.10
|1.10
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.21
|1.68
|—
|—
|1.70
|2.27
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.24
|4.15
|1.09
|7.80
|1.07
|8.70
|1.01
|17.25
|—
|—
|8.22
|1.06
|7.19
|1.08
|—
|—
|3.38
|1.30
|—
|—
|2.66
|1.45
|—
|—
|1.88
|1.88
|—
|—
|1.49
|2.54
|1.34
|3.14
|1.15
|5.12
|1.12
|5.81
|1.04
|9.67
|1.03
|10.62
|6.86
|1.12
|—
|—
|3.10
|1.40
|3.72
|1.29
|3.14
|1.39
|2.54
|1.55
|1.94
|1.94
|1.66
|2.30
|1.45
|2.85
|1.47
|2.82
|1.17
|5.40
|—
|—
|1.10
|8.02
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.95
|1.80
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.08
|5.60
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|2.68
|1.47
|—
|—
|1.74
|2.09
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.09
|7.30
|1.07
|8.70
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.40
|—
|—
|1.93
|1.83
|—
|—
|1.43
|2.73
|1.14
|5.32
|1.10
|6.41
|1.02
|13.82
|1.01
|14.47
|1.80
|2.08
|1.50
|2.69
|1.20
|4.84
|1.37
|3.23
|1.38
|3.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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