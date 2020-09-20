Второй тайм

96' Сегодняшная посещаемость составляет 3378 болельщиков

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Гронинген вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Tomas Suslov из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.

95' Должен был быть гол! Tomas Suslov имел отличный шанс, но Копманс Люк не дал голу состоятся!

94' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Гронинген

92' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Гронинген

90' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Данкерлёй Дамил из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

86' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

86' Матч возобновлен

85' Ох, нехорошо это выглядит. Ларсен Йорген получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Ларсен Йорген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Хрустиц Айдин уходит с поля и его заменяет Thomas Poll

82' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Удар от ворот произведет Гронинген

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Итакура Ко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Файе Лассана наказан за толчок Tomas Suslov

78' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Tomas Suslov из команды Гронинген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

76' ШАНС! Tomas Suslov вышел один на один с голкипером...

75' Падт Серджио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Kees de Boer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

74' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Удар от ворот произведет Гронинген

72' Тактическая замена. Эль-Ханкури Мохамед уходит с поля и его заменяет Tomas Suslov

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Выглядело как неплохой момент. Лундквист Рамон-Паскаль из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

64' Хрустиц Айдин не смог попасть в створ ударом издали

62' Удар от ворот произведет Гронинген

60' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Jonas Arweiler не смог попасть в створ ударом издали

59' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Ох, нехорошо это выглядит. Эльмкис Илай получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Эльмкис Илай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Данкерлёй Дамил из команды Гронинген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

55' Удар от ворот произведет Гронинген

53' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Файе Лассана предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

51' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' АДО Ден Хааг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Выглядело как неплохой момент. Эль-Ханкури Мохамед из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

49' Копманс Люк взял и забрал мяч на выходе

49' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Крамер Михил совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.