0:1
2' ГолЧерны Вацлав
18' Желтая карточкаRamiz Zerrouki
27' Желтая карточкаЛинссен Брайан
28' Желтая карточкаJayden Oosterwolde
0:1
28' Не забитый пенальтиБергёйс Стивен
1:1
29' ПенальтиБергёйс Стивен
23
Кекджу
Оркун
16
Дроммел
Йоэл
32
Jesse
Bosch
9
Danilo3
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кекджу ОркунПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дик Адвокаат
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Jesse BoschПолузащитник
- Нападающий
-
9 Danilo3Нападающий
-
11 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Пири КикЗащитник
-
43 Думич ДариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Янс Рон
Ход матча
2'
0:1
18'
27'
28'
0:1
29'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бергёйс Стивен
|2 (1)
|1
|2.
|Димерс Марк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Danilo3
|1 (1)
|0.5
|2.
|Мениг Квинси
|1
|0.5
|3.
|Черны Вацлав
|1
|0.5
|4.
|Jayden Oosterwolde
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мениг Квинси
|1
|0
|2.
|Ramiz Zerrouki
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фейеноорд
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|Твенте
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд
Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Утрехт 1:2 Фейеноорд
Твенте Последние 20 матчей: + = -Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте
Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Твенте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:0 Твенте Эредивизие Фейеноорд 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:4 Твенте Эредивизие Фейеноорд 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Твенте Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Витесс
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Хераклес
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|ВВВ-Венло
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|Твенте
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Фейеноорд
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Виллем II
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|АДО Ден Хааг
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.30
|1.19
|3.55
|1.27
|—
|—
|2.07
|1.76
|1.82
|1.99
|1.87
|1.87
|—
|—
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.11
|5.90
|1.28
|6.25
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|5.95
|1.14
|4.90
|1.19
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.18
|1.70
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.14
|5.85
|1.12
|6.60
|1.04
|11.75
|—
|—
|—
|—
|12.84
|1.02
|12.00
|1.02
|5.12
|1.15
|4.32
|1.20
|2.57
|1.48
|—
|—
|2.04
|1.74
|—
|—
|1.64
|2.20
|—
|—
|1.36
|3.03
|—
|—
|1.26
|3.69
|—
|—
|1.12
|5.81
|1.10
|6.41
|1.03
|10.62
|1.03
|11.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.89
|1.16
|—
|—
|5.35
|1.17
|2.41
|1.61
|2.12
|1.78
|1.85
|2.04
|3.06
|1.40
|2.67
|1.50
|2.28
|1.67
|1.91
|1.98
|1.68
|2.26
|1.50
|2.68
|—
|—
|1.23
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.47
|—
|—
|2.01
|1.75
|—
|—
|1.25
|3.65
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|—
|—
|1.18
|4.50
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.31
|3.45
|—
|—
|1.20
|4.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.69
|1.26
|—
|—
|2.54
|1.49
|—
|—
|1.65
|2.18
|—
|—
|1.26
|3.69
|—
|—
|1.17
|4.76
|—
|—
|1.04
|9.67
|1.03
|10.62
|—
|—
|3.42
|1.35
|2.73
|1.50
|1.99
|1.89
|1.68
|2.28
|2.88
|1.44
|2.27
|1.68
|1.76
|2.15
|1.70
|2.23
|1.42
|2.98
|1.15
|5.91
|—
|—