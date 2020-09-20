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  3. Голландия
Фейеноорд
1:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Твенте
0'
0:1
2' Гол
Черны Вацлав
18' Желтая карточка
Ramiz Zerrouki
27' Желтая карточка
Линссен Брайан
28' Желтая карточка
Jayden Oosterwolde
0:1
28' Не забитый пенальти
Бергёйс Стивен
1:1
29' Пенальти
Бергёйс Стивен
38'
1
Бейло
Юстин
22
Гертрейда
Лютсхарел
33
Боттегин
Эрик
4
Сенеси
Маркос
5
Хапс
Ридгесиано
6
Димерс
Марк
8
Фер
Лерой
23
Кекджу
Оркун
10
Бергёйс
Стивен
9
Йоргенсен
Николай
11
Линссен
Брайан
16
Дроммел
Йоэл
23
Эбюэхи
Тайронн
4
Плегесуэло
Хулио
3
Схенк
Ксандро
17
Jayden
Oosterwolde
19
Ramiz
Zerrouki
20
Румерату
Годфрид
32
Jesse
Bosch
7
Черны
Вацлав
9
Danilo3
11
Мениг
Квинси
Фейеноорд
4-3-3
Твенте
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Черны Вацлав
(Danilo3)
18'
 
Ramiz Zerrouki
27'
Линссен Брайан
 
28'
 
Jayden Oosterwolde
28'
Бергёйс Стивен
0:1
29'
Бергёйс Стивен
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бергёйс Стивен 2 (1) 1
2. Димерс Марк 0 0
Твенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Danilo3 1 (1) 0.5
2. Мениг Квинси 1 0.5
3. Черны Вацлав 1 0.5
4. Jayden Oosterwolde 0 0

Карточки

Фейеноорд
# Игрок      
1. Тоорнстра Йенс 1 0
Твенте
# Игрок      
1. Мениг Квинси 1 0
2. Ramiz Zerrouki 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фейеноорд 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0
 Твенте 50% (1) 0 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Фейеноорд Последние 20 матчей: + = -
ПЕК Зволле 0:2 Фейеноорд Фейеноорд 0:1 Гамбург Арминия 0:0 Фейеноорд Дуйсбург 1:2 Фейеноорд
Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Фейеноорд 0:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Спарта Роттердам Фейеноорд 2:0 Виллем II Фейеноорд 7:1 НАК Бреда ПСВ 1:1 Фейеноорд Фейеноорд 2:1 Фортуна Ситтард ПЕК Зволле 3:4 Фейеноорд Херенвен 0:1 Фейеноорд Фейеноорд 3:0 Эммен Фортуна Ситтард 1:2 Фейеноорд Хераклес 2:3 Фейеноорд Фейеноорд 3:1 Херенвен Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Утрехт 1:2 Фейеноорд
Твенте Последние 20 матчей: + = -
Твенте 2:0 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс Фейеноорд 0:0 Твенте
Твенте 2:1 Ситтард Твенте 2:1 Фортуна Ситтард Твенте 3:1 Эксельсиор 31 Витесс 1:0 Твенте Твенте 2:3 Херенвен Утрехт 2:1 Твенте Твенте 2:0 АЗ Алкмаар Эммен 2:0 Твенте Твенте 2:0 Спарта Роттердам ПСВ 1:1 Твенте Твенте 0:0 Гронинген Твенте 1:0 Мускрон-Перювельз Фортуна 1:1 Твенте Ваалвейк 3:0 Твенте Твенте 2:5 Гоу Эхед Иглс Твенте 0:3 Витесс

Последние игры между собой

Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Твенте: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Фейеноорд 0:0 Твенте Товарищеские матчи Фейеноорд 5:1 Твенте Эредивизие Твенте 1:3 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Твенте Эредивизие
Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:0 Твенте Эредивизие Твенте 0:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 5:0 Твенте Эредивизие Фейеноорд 3:1 Твенте Эредивизие Твенте 0:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 2:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 1:4 Твенте Эредивизие Фейеноорд 0:0 Твенте Эредивизие Твенте 3:0 Фейеноорд Эредивизие Твенте 0:2 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 3:2 Твенте Эредивизие Твенте 2:1 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 0:1 Твенте Эредивизие Твенте 2:0 Фейеноорд Эредивизие Фейеноорд 2:1 Твенте Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПСВ 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Витесс 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Хераклес 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. ВВВ-Венло 2 1 1 0 6 - 4 4
6. Твенте 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Фейеноорд 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Аякс 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
10. АЗ Алкмаар 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Утрехт 1 0 1 0 1 - 1 1
12. ПЕК Зволле 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Виллем II 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Ваалвейк 1 0 0 1 0 - 1 0
15. АДО Ден Хааг 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Эммен 2 0 0 2 4 - 7 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
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Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Твенте
2.08
5.15
9.24
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 4.30 3.15
2.08 3.40 3.30
1.39 5.15 7.40
1.40 5.00 6.71
1.44 4.16 9.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.00 1.01 4.30 1.19 3.55 1.27 2.07 1.76 1.82 1.99 1.87 1.87 1.35 3.05 1.70 2.08 1.11 5.90 1.28 6.25 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
5.95 1.14 4.90 1.19 2.76 1.46 2.18 1.70 1.75 2.19 1.42 2.91 1.31 3.52 1.14 5.85 1.12 6.60 1.04 11.75
12.84 1.02 12.00 1.02 5.12 1.15 4.32 1.20 2.57 1.48 2.04 1.74 1.64 2.20 1.36 3.03 1.26 3.69 1.12 5.81 1.10 6.41 1.03 10.62 1.03 11.42
5.89 1.16 5.35 1.17 2.41 1.61 2.12 1.78 1.85 2.04 3.06 1.40 2.67 1.50 2.28 1.67 1.91 1.98 1.68 2.26 1.50 2.68 1.23 4.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.55 1.47 2.01 1.75 1.25 3.65 1.15 5.00 1.18 4.50
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
3.69 1.26 2.54 1.49 1.65 2.18 1.26 3.69 1.17 4.76 1.04 9.67 1.03 10.62
3.42 1.35 2.73 1.50 1.99 1.89 1.68 2.28 2.88 1.44 2.27 1.68 1.76 2.15 1.70 2.23 1.42 2.98 1.15 5.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.69 1.55 2.35 1.33 3.10
5.70 1.14 4.25 1.22 2.15 1.70 1.60 2.34 1.36 3.12

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.09 6.50
1.71 2.08
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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