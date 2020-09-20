Виллем II
0:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Конинг Виллем II
Хераклес
27
Кён
Деррик
13
Кнустер
Матс
10
Влут
Рай
17
Сзоке
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Нелом МикелЗащитник
-
17 Саддики ДрисЗащитник
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Костер Адри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Mateo Les
-
31 Rohat Agca
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.5
|2.
|Влут Рай
|1
|0.5
|3.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нелом Микел
|1
|0
|2.
|Льонч Поль
|1
|0
|3.
|Саглам Геркем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бейлевелд Тён
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виллем II
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Хераклес
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Виллем II Последние 20 матчей: + = -Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло
Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II
Хераклес Последние 20 матчей: + = -Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург
Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Виллем II 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Фейеноорд Хераклес 0:2 Витесс Эммен 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Херенвен
Последние игры между собой
Виллем II: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Хераклес: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Хераклес 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 1:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 Виллем II Эредивизие Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Хераклес Эредивизие Виллем II 2:6 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 0:3 Хераклес Премьер-лига Хераклес 1:0 Виллем II Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Витесс
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Хераклес
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|ВВВ-Венло
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|6.
|Твенте
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Фейеноорд
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Гронинген
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|Виллем II
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|АДО Ден Хааг
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.09
|9.10
|1.04
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.45
|2.62
|1.79
|2.03
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.17
|4.70
|1.03
|10.00
|1.04
|9.60
|1.02
|11.00
|12.25
|1.04
|10.50
|1.05
|—
|—
|3.94
|1.26
|—
|—
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.07
|1.84
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.17
|4.95
|1.14
|5.70
|1.05
|10.75
|—
|—
|8.22
|1.06
|7.19
|1.08
|—
|—
|3.38
|1.30
|—
|—
|2.66
|1.45
|—
|—
|1.89
|1.87
|—
|—
|1.49
|2.54
|—
|—
|1.34
|3.14
|1.15
|5.12
|1.12
|5.81
|1.04
|9.67
|1.03
|10.62
|5.86
|1.15
|—
|—
|2.75
|1.48
|2.19
|1.73
|1.92
|1.97
|1.62
|2.39
|1.47
|2.80
|1.37
|3.20
|1.58
|2.47
|1.54
|2.59
|1.46
|2.85
|1.27
|3.97
|—
|—
|1.13
|6.79
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.75
|2.01
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.14
|5.30
|1.08
|7.00
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.16
|5.20
|1.11
|6.45
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.40
|—
|—
|1.93
|1.83
|—
|—
|1.43
|2.73
|1.14
|5.32
|1.10
|6.41
|1.01
|13.84
|1.01
|14.50
|1.44
|2.90
|1.25
|4.18
|1.62
|2.37
|1.40
|3.05
|1.45
|2.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—