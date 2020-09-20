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Виллем II
0:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Хераклес
0' 41'
1
Руйтер
Робин
22
Ван
дер
Богерт
Виктор
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
27
Кён
Деррик
23
Саглам
Геркем
21
Ндайишимий
Майк
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
34
Хардевельд
Джефф
6
Киомурцоглу
Орестис
10
Влут
Рай
8
Бейлевелд
Тён
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Сзоке
Адриан
37
Бюргзорг
Делано
Виллем II
4-3-3
Хераклес
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. ван дер Ватер Силвестр 1 0.5
2. Влут Рай 1 0.5
3. Де ла Торре Лука 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Нелом Микел 1 0
2. Льонч Поль 1 0
3. Саглам Геркем 1 0
Хераклес
# Игрок      
1. Бейлевелд Тён 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 0 0 0 0 0 0
 Хераклес 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: + = -
Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло
Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II
Хераклес Последние 20 матчей: + = -
Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург
Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Виллем II 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Фейеноорд Хераклес 0:2 Витесс Эммен 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Херенвен

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Хераклес: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Виллем II 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:4 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 Хераклес Эредивизие
Хераклес 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 1:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 Виллем II Эредивизие Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Хераклес Эредивизие Виллем II 2:6 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 0:3 Хераклес Премьер-лига Хераклес 1:0 Виллем II Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПСВ 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Витесс 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Хераклес 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. ВВВ-Венло 2 1 1 0 6 - 4 4
6. Твенте 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Фейеноорд 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Аякс 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
10. АЗ Алкмаар 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Утрехт 1 0 1 0 1 - 1 1
12. ПЕК Зволле 2 0 1 1 1 - 3 1
13. Виллем II 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
14. Ваалвейк 1 0 0 1 0 - 1 0
15. АДО Ден Хааг 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Эммен 2 0 0 2 4 - 7 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Хераклес
2.25
3.60
3.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Виллем II 0:0 Хераклес онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.03 3.35 3.65
2.11 3.05 3.70
2.25 3.60 3.08
2.05 3.49 3.45
2.21 3.01 3.93

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.09 9.10 1.04 2.35 1.55 2.90 1.38 1.45 2.62 1.79 2.03 1.57 2.40 1.14 5.20 1.17 4.70 1.03 10.00 1.04 9.60 1.02 11.00
12.25 1.04 10.50 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.07 1.84 1.60 2.38 1.40 3.00 1.17 4.95 1.14 5.70 1.05 10.75
8.22 1.06 7.19 1.08 3.38 1.30 2.66 1.45 1.89 1.87 1.49 2.54 1.34 3.14 1.15 5.12 1.12 5.81 1.04 9.67 1.03 10.62
5.86 1.15 2.75 1.48 2.19 1.73 1.92 1.97 1.62 2.39 1.47 2.80 1.37 3.20 1.58 2.47 1.54 2.59 1.46 2.85 1.27 3.97 1.13 6.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.75 2.01 2.01 1.80 1.09 6.50 1.14 5.30 1.08 7.00
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
2.85 1.40 1.93 1.83 1.43 2.73 1.14 5.32 1.10 6.41 1.01 13.84 1.01 14.50
1.44 2.90 1.25 4.18 1.62 2.37 1.40 3.05 1.45 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.76 1.99 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
1.78 1.99
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.36
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