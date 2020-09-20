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Виллем II
4:0
Конец матча

Стадион:
Хераклес
0'
43' Желтая карточка
Кёлерт Матс II
1:0
46' Гол
Павлидис Вангелис
2:0
50' Гол
Саглам Геркем
3:0
52' Гол
Замора Джон
4:0
84' Гол
Павлидис Вангелис
90'+4
1
Руйтер
Робин
22
Ван
дер
Богерт
Виктор
25
Хольмен
Себастьян
4
Питерс
Йорденс
27
Кён
Деррик
23
Саглам
Геркем
21
Ндайишимий
Майк
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
10
Павлидис
Вангелис
11
Кёлерт
Матс
II
1
Бласвих
Янис
2
Брейкерс
Тим
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
34
Хардевельд
Джефф
6
Киомурцоглу
Орестис
10
Влут
Рай
8
Бейлевелд
Тён
14
Де
ла
Торре
Лука
17
Сзоке
Адриан
37
Бюргзорг
Делано
Виллем II
4-3-3
Хераклес
4-3-3

Ход матча

43'
Кёлерт Матс II
 
46'
Замора Джон
Нуннели Че
 
46'
Саддики Дрис
Кёлерт Матс II
 
46'
Павлидис Вангелис
(Ндайишимий Майк)
1:0
50'
Саглам Геркем
2:0
52'
Замора Джон
(Саглам Геркем)
3:0
57'
 
Амисси Мохамед
Бюргзорг Делано
57'
 
Бакыш Синан
Сзоке Адриан
58'
 
Сейнтье Джереми
Де ла Торре Лука
58'
 
Rohat Agca
Влут Рай
73'
Нелом Микел
Кён Деррик
 
77'
 
Браувер Микаэль
Бласвих Янис
84'
Павлидис Вангелис
(Ндайишимий Майк)
4:0
86'
Jasper Dahlhaus
Саглам Геркем
 
86'
Jop van der Avert
Питерс Йорденс
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павлидис Вангелис 2 1
2. Саглам Геркем 1 0.5
3. Замора Джон 1 0.5
4. Ндайишимий Майк 0 0
Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. ван дер Ватер Силвестр 1 0.5
2. Влут Рай 1 0.5
3. Де ла Торре Лука 0 0

Карточки

Виллем II
# Игрок      
1. Нелом Микел 1 0
2. Льонч Поль 1 0
3. Саглам Геркем 1 0
4. Кёлерт Матс II 1 0
Хераклес
# Игрок      
1. Бейлевелд Тён 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виллем II 0 0 0 75% (3) 0 25% (1)
 Хераклес 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Виллем II Последние 20 матчей: + = -
Прогрес 0:5 Виллем II Херенвен 2:0 Виллем II Виллем II 1:1 ПСВ Виллем II 2:1 ВВВ-Венло
Фейеноорд 2:0 Виллем II Виллем II 3:1 Гронинген Эммен 4:2 Виллем II Виллем II 1:1 Утрехт ПСВ 3:0 Виллем II Виллем II 1:0 Хераклес Виллем II 0:0 ПЕК Зволле Херенвен 2:2 Виллем II АЗ Алкмаар 1:3 Виллем II Хиберниан 2:1 Виллем II Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард Виллем II 3:0 Спарта Роттердам Херенвен 1:2 Виллем II Аякс 0:2 Виллем II Виллем II 4:0 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 3:3 Виллем II
Хераклес Последние 20 матчей: + = -
Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург
Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес Хераклес 1:0 Аякс ВВВ-Венло 1:0 Хераклес Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард Виллем II 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Фейеноорд Хераклес 0:2 Витесс Эммен 1:0 Хераклес Хераклес 2:3 Херенвен

Последние игры между собой

Виллем II: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Хераклес: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Виллем II 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:4 Виллем II Эредивизие Виллем II 5:0 Хераклес Эредивизие
Хераклес 1:0 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 1:3 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:3 Виллем II Эредивизие Хераклес 4:1 Виллем II Эредивизие Виллем II 2:2 Хераклес Эредивизие Виллем II 2:6 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:0 Виллем II Эредивизие Хераклес 3:2 Виллем II Эредивизие Виллем II 0:1 Хераклес Эредивизие Виллем II 0:3 Хераклес Премьер-лига Хераклес 1:0 Виллем II Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 2 2 0 0 5 - 1 6
2. ПСВ 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Витесс 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Аякс 2:0 2 2 0 0 3 - 0 6
5. ВВВ-Венло 2 1 1 0 6 - 4 4
6. Твенте 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Фейеноорд 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Виллем II 2 1 0 1 4 - 2 3
9. Гронинген 2 1 0 1 2 - 3 3
10. Хераклес 2 1 0 1 2 - 4 3
11. АЗ Алкмаар 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Утрехт 1 0 1 0 1 - 1 1
13. ПЕК Зволле 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Ваалвейк 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
15. АДО Ден Хааг 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Эммен 2 0 0 2 4 - 7 0
18. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.37 2.50 3.90
2.25 3.60 3.08
2.05 3.49 3.45
1.35 4.41 13.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.75 1.25 9.10 1.04 1.65 2.15 2.90 1.38 1.17 4.70 1.79 2.03 1.57 2.40 2.20 1.62 1.17 4.70 1.18 4.50 1.04 9.60 1.02 11.00
12.25 1.04 10.50 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.07 1.84 1.60 2.38 1.40 3.00 1.17 4.95 1.14 5.70 1.05 10.75
8.22 1.06 7.19 1.08 3.38 1.30 2.66 1.45 1.89 1.87 1.49 2.54 1.34 3.14 1.15 5.12 1.12 5.81 1.04 9.67 1.03 10.62
4.07 1.26 3.43 1.33 2.78 1.47 2.05 1.83 3.60 1.31 2.99 1.42 2.38 1.62 1.82 2.06 1.57 2.48 1.39 3.12 1.54 2.59 1.46 2.85 2.05 1.83 1.68 2.26 1.32 3.51 1.17 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.75 2.01 2.01 1.80 1.09 6.50 1.14 5.30 1.08 7.00
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
2.85 1.40 1.93 1.83 1.43 2.73 1.14 5.32 1.10 6.41 1.01 13.84 1.01 14.50
1.44 2.90 1.25 4.18 1.62 2.37 1.40 3.05 1.45 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.76 1.99 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
1.78 1.99
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.36
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