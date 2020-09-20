Второй тайм

94' Виллем II заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Выглядело как неплохой момент. Бакыш Синан из команды Хераклес закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

91' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Павлидис Вангелис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Удар от ворот произведет Хераклес

88' Павлидис Вангелис нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

84' Г О О О О Л - Павлидис Вангелис изменил счет на табло!

83' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Нелом Микел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновлен

79' Льонч Поль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Удар от ворот произведет Хераклес

78' Виллем II нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

78' Как он промахнулся? Павлидис Вангелис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

77' Отличные скиллы показывает Павлидис Вангелис , обводя своих соперников

77' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Бласвих Янис получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Бласвих Янис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' ПЕРЕКЛАДИНА! Саглам Геркем упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!

75' Отличные скиллы показывает Павлидис Вангелис , обводя своих соперников

74' Удар от ворот произведет Хераклес

74' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Хераклес

70' Отличные скиллы показывает Павлидис Вангелис , обводя своих соперников

69' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Замора Джон имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

67' Отличные скиллы показывает Замора Джон , обводя своих соперников

67' Удар от ворот произведет Хераклес

66' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Rohat Agca не смог попасть в створ ударом издали

66' Павлидис Вангелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Питерс Йорденс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Павлидис Вангелис получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Павлидис Вангелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Хольмен Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Игрок из команды Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

59' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Тактическая замена. Бюргзорг Делано уходит с поля и его заменяет Mohamed Amissi

53' Виллем II нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

52' Г О О О О Л - Замора Джон изменил счет на табло!

50' Г О О О О Л - Саглам Геркем бьет в цель!

49' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Выглядело как неплохой момент. Замора Джон из команды Виллем II закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

49' Отличные скиллы показывает Замора Джон , обводя своих соперников

49' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Фантастический гол, где все сам сделал Павлидис Вангелис