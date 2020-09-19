38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
30
Томас
Райян
19
Гакпо
Коди
23
Мадуэке
Нони
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
10
Пенья
Серхио
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
-
30 Пейн ДесевиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Sekou Sidibe
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гакпо Коди
|2
|2
|2.
|Мален Дониэлл
|1
|1
|3.
|Мадуэке Нони
|0
|0
|4.
|Росарио Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коларж Марко
|1
|1
|2.
|Лаурсен Николай
|1
|1
|3.
|Де Вос Робберт
|1
|1
|4.
|Кавлан Канер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макс Филипп
|1
|0
|2.
|Тезе Джордан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коларж Марко
|1
|0
|2.
|Чакон Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Эммен
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: + = -Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ
Эммен Последние 20 матчей: + = -Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле
Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Эммен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|ВВВ-Венло
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|3.
|ПСВ
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Хераклес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Херенвен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Эммен
|1
|0
|0
|1
|3 - 5
|0
|16.
|Фортуна Ситтард
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Спарта Роттердам
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|6.60
|1.09
|5.70
|1.12
|3.10
|1.33
|—
|—
|2.50
|1.49
|2.12
|1.72
|1.91
|1.89
|1.74
|2.10
|1.55
|2.44
|1.38
|2.90
|1.19
|4.30
|1.15
|4.90
|1.06
|8.10
|—
|—
|—
|—
|6.75
|1.11
|5.85
|1.14
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.95
|1.95
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.40
|3.00
|1.18
|4.90
|1.15
|5.65
|1.07
|9.10
|—
|—
|15.04
|1.01
|5.81
|1.12
|4.93
|1.16
|2.81
|1.41
|—
|—
|2.25
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.03
|—
|—
|1.43
|2.73
|1.31
|3.32
|1.15
|5.12
|1.12
|5.81
|1.04
|9.67
|1.04
|9.67
|—
|—
|6.71
|1.13
|—
|—
|3.15
|1.39
|2.69
|1.51
|2.55
|1.55
|2.16
|1.75
|1.93
|1.95
|1.74
|2.19
|1.54
|2.59
|1.38
|3.21
|—
|—
|1.15
|5.91
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.39
|2.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.60
|1.20
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.25
|3.95
|—
|—
|—
|—
|3.97
|1.23
|—
|—
|2.81
|1.41
|—
|—
|1.73
|2.05
|—
|—
|1.31
|3.32
|1.20
|4.32
|1.05
|8.88
|1.04
|9.67
|—
|—
|3.74
|1.30
|3.38
|1.35
|2.31
|1.66
|1.90
|1.98
|1.64
|2.36
|1.38
|3.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—