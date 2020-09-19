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  3. Голландия
ПСВ
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Эммен
0' 4'
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
10
Ихаттарен
Мохаммед
18
Росарио
Пабло
30
Томас
Райян
19
Гакпо
Коди
23
Мадуэке
Нони
9
Мален
Дониэлл
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
3
Веендорп
Кезиа
22
Кавлан
Канер
7
Тибблинг
Симон
20
Чакон
Майкл
11
Лаурсен
Николай
10
Пенья
Серхио
32
Де
Вос
Робберт
9
Коларж
Марко
ПСВ
4-4-2
Эммен
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гакпо Коди 2 2
2. Мален Дониэлл 1 1
3. Мадуэке Нони 0 0
4. Росарио Пабло 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коларж Марко 1 1
2. Лаурсен Николай 1 1
3. Де Вос Робберт 1 1
4. Кавлан Канер 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Макс Филипп 1 0
2. Тезе Джордан 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Коларж Марко 1 0
2. Чакон Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Эммен 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: + = -
Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ
ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II Аякс 1:0 ПСВ ПСВ 1:1 Твенте НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ПСВ 1:2 Эйпен ПСВ 1:2 Брюгге
Эммен Последние 20 матчей: + = -
Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле
Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Эммен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Эммен 1:1 ПСВ Эредивизие Эммен 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:0 Эммен Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:0 2 2 0 0 2 - 0 6
2. ВВВ-Венло 2 1 1 0 6 - 4 4
3. ПСВ 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Хераклес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Твенте 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Херенвен 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Аякс 1 1 0 0 1 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Утрехт 1 0 1 0 1 - 1 1
11. ПЕК Зволле 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ваалвейк 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Гронинген 1 0 0 1 1 - 3 0
14. АДО Ден Хааг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Эммен 1 0 0 1 3 - 5 0
16. Фортуна Ситтард 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Виллем II 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Спарта Роттердам 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 3'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Томас Райян из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Коларж Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Росарио Пабло из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 2'
    Мадуэке Нони мяч отрикошетил от ворот
  • 2'
    Росарио Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Де Вос Робберт нарушает правила. Дюмфрис Дензел пострадал
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Эммен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Эммен
1.23
7.60
14.00
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Где смотреть матч ПСВ 0:0 Эммен онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.20 7.20 14.00
1.22 7.60 13.50
1.23 6.75 11.25
1.18 7.00 12.86
1.22 7.50 12.90

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.60 1.09 5.70 1.12 3.10 1.33 2.50 1.49 2.12 1.72 1.91 1.89 1.74 2.10 1.55 2.44 1.38 2.90 1.19 4.30 1.15 4.90 1.06 8.10
6.75 1.11 5.85 1.14 3.20 1.36 2.57 1.52 1.95 1.95 1.56 2.46 1.40 3.00 1.18 4.90 1.15 5.65 1.07 9.10
15.04 1.01 5.81 1.12 4.93 1.16 2.81 1.41 2.25 1.61 1.75 2.03 1.43 2.73 1.31 3.32 1.15 5.12 1.12 5.81 1.04 9.67 1.04 9.67
6.71 1.13 3.15 1.39 2.69 1.51 2.55 1.55 2.16 1.75 1.93 1.95 1.74 2.19 1.54 2.59 1.38 3.21 1.15 5.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.20 1.32 1.88 1.92 1.39 2.85
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
3.97 1.23 2.81 1.41 1.73 2.05 1.31 3.32 1.20 4.32 1.05 8.88 1.04 9.67
3.74 1.30 3.38 1.35 2.31 1.66 1.90 1.98 1.64 2.36 1.38 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.33 1.57 1.72 2.05 1.42 2.70
5.95 1.13 4.85 1.18 2.32 1.61 1.73 2.12 1.44 2.77 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.04
2.01 1.76
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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