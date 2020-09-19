1:0
21' ГолМадуэке Нони
42' Желтая карточкаКавлан Канер
1:1
83' Гол в свои воротаМвого Ивон
85' Желтая карточкаЛаурсен Николай
87' Желтая карточкаЯнсен Анко
2:1
90' ГолРомеро Максимильяно
38
Мвого
Ивон
33
Тезе
Джордан
31
Макс
Филипп
30
Томас
Райян
19
Гакпо
Коди
23
Мадуэке
Нони
23
Бейл
Гленн
22
Кавлан
Канер
20
Чакон
Майкл
10
Пенья
Серхио
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
-
33 Тезе ДжорданЗащитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
-
19 Гакпо КодиПолузащитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Пиру ЙоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кавлан КанерЗащитник
- Полузащитник
-
20 Чакон МайклПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
-
30 Пейн ДесевиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Sekou Sidibe
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
21'
1:0
42'
83'
1:1
85'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
11 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гакпо Коди
|2
|1
|2.
|Мадуэке Нони
|1
|0.5
|3.
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.5
|4.
|Мален Дониэлл
|1
|0.5
|5.
|Макс Филипп
|0
|0
|6.
|Росарио Пабло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коларж Марко
|1
|0.5
|2.
|Лаурсен Николай
|1
|0.5
|3.
|Де Вос Робберт
|1
|0.5
|4.
|Кавлан Канер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макс Филипп
|1
|0
|2.
|Тезе Джордан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Янсен Анко
|1
|0
|2.
|Кавлан Канер
|1
|0
|3.
|Лаурсен Николай
|1
|0
|4.
|Коларж Марко
|1
|0
|5.
|Чакон Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСВ
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
|Эммен
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
ПСВ Последние 20 матчей: + = -Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ
Эммен Последние 20 матчей: + = -Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле
Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен
Последние игры между собой
ПСВ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Эммен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Херенвен
|3:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Витесс
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|ВВВ-Венло
|2
|1
|1
|0
|6 - 4
|4
|5.
|Хераклес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Твенте
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Фейеноорд
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Аякс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|АЗ Алкмаар
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Утрехт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|ПЕК Зволле
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Ваалвейк
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Гронинген
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|14.
|АДО Ден Хааг
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Виллем II
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Спарта Роттердам
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|4 - 7
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|0:3
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|2.01
|1.75
|5.70
|1.12
|1.17
|4.70
|—
|—
|2.50
|1.49
|2.12
|1.72
|1.17
|4.70
|1.74
|2.10
|1.55
|2.44
|1.03
|10.00
|1.19
|4.30
|1.02
|11.00
|1.06
|8.10
|1.01
|12.60
|—
|—
|6.75
|1.11
|5.85
|1.14
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.95
|1.95
|—
|—
|1.56
|2.46
|1.40
|3.00
|1.18
|4.90
|1.15
|5.65
|1.07
|9.10
|—
|—
|15.04
|1.01
|5.81
|1.12
|4.93
|1.16
|2.81
|1.41
|—
|—
|2.25
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.03
|—
|—
|1.43
|2.73
|1.31
|3.32
|1.15
|5.12
|1.12
|5.81
|1.04
|9.67
|1.04
|9.67
|—
|—
|6.71
|1.13
|—
|—
|2.41
|1.61
|2.14
|1.76
|1.88
|2.00
|1.68
|2.28
|1.55
|2.56
|1.68
|2.26
|1.50
|2.69
|1.38
|3.21
|—
|—
|1.15
|5.91
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.80
|1.40
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|4.60
|1.20
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.25
|3.95
|—
|—
|—
|—
|3.97
|1.23
|—
|—
|2.81
|1.41
|—
|—
|1.73
|2.05
|—
|—
|1.31
|3.32
|1.20
|4.32
|1.05
|8.88
|1.04
|9.67
|2.62
|1.52
|2.15
|1.75
|1.68
|2.28
|1.44
|2.91
|1.88
|1.99
|1.63
|2.37
|1.37
|3.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—