  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
ПСВ
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8000
Эммен
0'
1:0
21' Гол
Мадуэке Нони
42' Желтая карточка
Кавлан Канер
1:1
83' Гол в свои ворота
Мвого Ивон
85' Желтая карточка
Лаурсен Николай
87' Желтая карточка
Янсен Анко
2:1
90' Гол
Ромеро Максимильяно
90'+6
38
Мвого
Ивон
22
Дюмфрис
Дензел
33
Тезе
Джордан
28
Боскальи
Оливье
31
Макс
Филипп
10
Ихаттарен
Мохаммед
18
Росарио
Пабло
30
Томас
Райян
19
Гакпо
Коди
23
Мадуэке
Нони
9
Мален
Дониэлл
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
3
Веендорп
Кезиа
22
Кавлан
Канер
7
Тибблинг
Симон
20
Чакон
Майкл
11
Лаурсен
Николай
10
Пенья
Серхио
32
Де
Вос
Робберт
9
Коларж
Марко
ПСВ
4-4-2
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

21'
Мадуэке Нони
(Макс Филипп)
1:0
42'
 
Кавлан Канер
61'
Жуниор Мауро
Мадуэке Нони
 
62'
Брума Арминду
Ихаттарен Мохаммед
 
80'
 
Янсен Анко
Коларж Марко
80'
 
Lentini Caciano
Де Вос Робберт
81'
 
Баккер Ник
Кавлан Канер
83'
 
Гранечни Денис
Араухо Мигель
83'
1:1
Мвого Ивон
85'
 
Лаурсен Николай
87'
 
Янсен Анко
89'
Ромеро Максимильяно
Гакпо Коди
 
89'
 
Пейн Десевио
Пенья Серхио
90'
Ромеро Максимильяно
(Макс Филипп)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гакпо Коди 2 1
2. Мадуэке Нони 1 0.5
3. Ромеро Максимильяно 1 0.5
4. Мален Дониэлл 1 0.5
5. Макс Филипп 0 0
6. Росарио Пабло 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коларж Марко 1 0.5
2. Лаурсен Николай 1 0.5
3. Де Вос Робберт 1 0.5
4. Кавлан Канер 0 0

Карточки

ПСВ
# Игрок      
1. Макс Филипп 1 0
2. Тезе Джордан 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Янсен Анко 1 0
2. Кавлан Канер 1 0
3. Лаурсен Николай 1 0
4. Коларж Марко 1 0
5. Чакон Майкл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСВ 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)
 Эммен 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

ПСВ Последние 20 матчей: + = -
Гронинген 1:3 ПСВ ПСВ 1:1 Виктория Кёльн Герта 0:4 ПСВ Герта 0:4 ПСВ
ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Виллем II 1:1 ПСВ ПСВ 1:1 Витесс Юрдинген 0:3 ПСВ Ферль 0:3 ПСВ Гронинген 0:1 ПСВ ПСВ 1:1 Фейеноорд Витесс 1:2 ПСВ АДО Ден Хааг 0:3 ПСВ ПСВ 3:0 Виллем II Аякс 1:0 ПСВ ПСВ 1:1 Твенте НАК Бреда 2:0 ПСВ ВВВ-Венло 1:1 ПСВ ПСВ 1:2 Эйпен ПСВ 1:2 Брюгге
Эммен Последние 20 матчей: + = -
Эммен 3:5 ВВВ-Венло Твенте 1:1 Эммен Рот-Вайсс Эссен 1:0 Эммен Эммен 0:1 ПЕК Зволле
Эммен 0:2 Хераклес Эммен 1:0 Телстар Эммен 1:4 Гронинген Эммен 2:5 Камбюр Эммен 3:0 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 5:1 Эммен Эммен 4:2 Виллем II Фортуна Ситтард 0:0 Эммен Эммен 2:0 Твенте Фейеноорд 3:0 Эммен Витесс 1:1 Эммен Эммен 1:0 Хераклес Майнц 2:3 Эммен Гронинген 2:0 Эммен Эммен 2:0 Спарта Роттердам ВВВ-Венло 2:0 Эммен

Последние игры между собой

ПСВ: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Эммен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Эммен 1:1 ПСВ Эредивизие Эммен 2:2 ПСВ Эредивизие ПСВ 6:0 Эммен Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Херенвен 3:0 2 2 0 0 5 - 0 6
2. ПСВ 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Витесс 2 2 0 0 3 - 0 6
4. ВВВ-Венло 2 1 1 0 6 - 4 4
5. Хераклес 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Твенте 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Фейеноорд 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Аякс 1 1 0 0 1 - 0 3
9. АЗ Алкмаар 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Утрехт 1 0 1 0 1 - 1 1
11. ПЕК Зволле 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Ваалвейк 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Гронинген 1 0 0 1 1 - 3 0
14. АДО Ден Хааг 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Виллем II 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Спарта Роттердам 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Эммен 2 0 0 2 4 - 7 0
18. Фортуна Ситтард 0:3 2 0 0 2 0 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: ПСВ: 63%, Эммен: 37%.
  • 47'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 46'
    Томас Райян из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: ПСВ: 63%, Эммен: 37%.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Чакон Майкл из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Томас Райян
  • 44'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 43'
    Мадуэке Нони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 43'
    Бейл Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    43'
    Росарио Пабло из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 43'
    Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Томас Райян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    42'
    Кавлан Канер получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    42'
    Кавлан Канер из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Ихаттарен Мохаммед пострадал.
  • 41'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 40'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    40'
    Коларж Марко задерживает мяч рукой
  • 40'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 40'
    Контроль мяча: ПСВ: 61%, Эммен: 39%.
  • 39'
    Эммен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    38'
    Томас Райян нарушает правила. Пенья Серхио пострадал
  • Фол, нарушение
    38'
    Гакпо Коди из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Бейл Гленн пострадал.
  • Угловой
    37'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 36'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Бейл Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Росарио Пабло из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 35'
    Веендорп Кезиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 35'
    Макс Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 35'
    Контроль мяча: ПСВ: 61%, Эммен: 39%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 35'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 35'
    Боскальи Оливье из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 33'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 33'
    Мален Дониэлл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 32'
    Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Лаурсен Николай из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: ПСВ: 60%, Эммен: 40%.
  • 30'
    Пенья Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Чакон Майкл из команды Эммен опасно и грубо сыграл. Росарио Пабло пострадал.
  • 28'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 27'
    Мадуэке Нони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    26'
    Пенья Серхио из команды Эммен подал угловой справа.
  • 26'
    Эммен контролирует мяч.
  • 25'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: ПСВ: 64%, Эммен: 36%.
  • 25'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 25'
    Макс Филипп не смог попасть в створ ударом издали
  • 24'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 24'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 23'
    Эммен контролирует мяч.
  • 21'
    Макс Филипп сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Мадуэке Нони изменил счет на табло!
  • 21'
    Макс Филипп из команды ПСВ увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 21'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Матч возобновлен
  • 20'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 20'
    Контроль мяча: ПСВ: 65%, Эммен: 35%.
  • 19'
    Мвого Ивон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    19'
    Пенья Серхио из команды Эммен подал угловой справа.
  • 19'
    Де Вос Робберт хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
  • 19'
    Араухо Мигель из команды Эммен делает пас партнеру.
  • 19'
    Веендорп Кезиа из команды Эммен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    18'
    Кавлан Канер из команды Эммен подал угловой слева.
  • 18'
    Пенья Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Коларж Марко из команды Эммен делает пас партнеру.
  • 18'
    Лаурсен Николай из команды Эммен отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 17'
    Мален Дониэлл из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 16'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Матч возобновлен
  • 16'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    15'
    Коларж Марко возвращается на поле.
  • 15'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Контроль мяча: ПСВ: 77%, Эммен: 23%.
  • Травма, повреждение
    14'
    Ох, нехорошо это выглядит. Коларж Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    14'
    Коларж Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 14'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 13'
    Шанс! Мален Дониэлл из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 13'
    Томас Райян из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Макс Филипп из команды ПСВ подал угловой слева.
  • 12'
    Мадуэке Нони мяч отрикошетил от ворот
  • 12'
    Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе
  • 12'
    Тибблинг Симон делает длинную передачу вперед
  • 11'
    ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 11'
    ПСВ имеет хороший шанс забить.
  • Фол, нарушение
    10'
    Боскальи Оливье нарушает правила. Коларж Марко пострадал
  • 10'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: ПСВ: 79%, Эммен: 21%.
  • 9'
    Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Тезе Джордан из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Удар от ворот произведет Эммен
  • 8'
    Шанс! Гакпо Коди из команды ПСВ пробил головой, но мимо
  • 8'
    Дюмфрис Дензел из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 7'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Мадуэке Нони из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 6'
    Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Росарио Пабло нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
  • 5'
    Контроль мяча: ПСВ: 93%, Эммен: 7%.
  • 5'
    Мален Дониэлл пробил со штрафного прямо в стенку
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Де Вос Робберт из команды Эммен поставил подножку. Пострадал Мален Дониэлл
  • 4'
    Боскальи Оливье из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Томас Райян из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Коларж Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Росарио Пабло из команды ПСВ подал угловой справа.
  • 2'
    Мален Дониэлл мяч отрикошетил от ворот
  • 2'
    Росарио Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Де Вос Робберт нарушает правила. Дюмфрис Дензел пострадал
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ихаттарен Мохаммед из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Эммен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч ПСВ 2:1 Эммен онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.08 8.50 74.00
1.08 7.77 44.00
1.23 6.75 11.25
1.18 7.00 12.86
1.25 6.07 12.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
2.01 1.75 5.70 1.12 1.17 4.70 2.50 1.49 2.12 1.72 1.17 4.70 1.74 2.10 1.55 2.44 1.03 10.00 1.19 4.30 1.02 11.00 1.06 8.10 1.01 12.60
6.75 1.11 5.85 1.14 3.20 1.36 2.57 1.52 1.95 1.95 1.56 2.46 1.40 3.00 1.18 4.90 1.15 5.65 1.07 9.10
15.04 1.01 5.81 1.12 4.93 1.16 2.81 1.41 2.25 1.61 1.75 2.03 1.43 2.73 1.31 3.32 1.15 5.12 1.12 5.81 1.04 9.67 1.04 9.67
6.71 1.13 2.41 1.61 2.14 1.76 1.88 2.00 1.68 2.28 1.55 2.56 1.68 2.26 1.50 2.69 1.38 3.21 1.15 5.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.80 1.40 3.20 1.32 1.60 2.25 1.39 2.85 1.07 7.50
4.60 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
3.97 1.23 2.81 1.41 1.73 2.05 1.31 3.32 1.20 4.32 1.05 8.88 1.04 9.67
2.62 1.52 2.15 1.75 1.68 2.28 1.44 2.91 1.88 1.99 1.63 2.37 1.37 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.33 1.57 1.72 2.05 1.42 2.70
5.95 1.13 4.85 1.18 2.32 1.61 1.73 2.12 1.44 2.77 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
2.01 1.76
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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