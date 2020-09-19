Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Эммен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Эммен

43' Мадуэке Нони оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Бейл Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Кавлан Канер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Томас Райян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Кавлан Канер получил желтую карточку от судьи

40' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Эммен

36' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Бейл Гленн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Веендорп Кезиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Удар от ворот произведет Эммен

35' Мален Дониэлл из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

33' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Пенья Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Мадуэке Нони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Эммен

25' Макс Филипп не смог попасть в створ ударом издали

24' Гакпо Коди из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Г О О О О Л - Мадуэке Нони изменил счет на табло!

21' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Мвого Ивон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Де Вос Робберт хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

16' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Коларж Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Коларж Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Удар от ворот произведет Эммен

13' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

11' ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

11' ПСВ имеет хороший шанс забить.

10' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Эммен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Араухо Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Удар от ворот произведет Эммен

7' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Мадуэке Нони из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

6' Эммен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Росарио Пабло нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

5' Мален Дониэлл пробил со штрафного прямо в стенку

3' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Веендорп Кезиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Коларж Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Росарио Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Эммен начинает с центра поля