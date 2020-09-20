Страсбург
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: де ла Мейно
Дижон
19
Каси
Антони
10
Лала
Кенни
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
13
Чала
Анибаль
14
Мари
Жордан
22
Ндонг
Ибраим
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Шафик ФуадЗащитник
-
25 Манга ЭкелеЗащитник
- Защитник
-
13 Чала АнибальЗащитник
-
14 Мари ЖорданПолузащитник
-
22 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нтумба ЛевиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Арли АмирПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Шуиар МунирНападающий
-
23 Филипп РайанНападающий
-
29 Добре МихайНападающий
-
Главный тренер: Жобар Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шахири Мехди
|1
|0.25
|2.
|Ажорк Людовик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шедлер Орельен
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|2
|0
|2.
|Коне Ламин
|1
|0
|3.
|Кароль Лионель
|1
|0
|4.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|5.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|6.
|Симакан Мохамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ассале Рожер
|0
|1
|2.
|Саммаритано Фредерик
|1
|0
|3.
|Ндонг Ибраим
|1
|0
|4.
|Шейх Пап
|1
|0
|5.
|Нуншиль Ахмад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Дижон
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: + = -Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург
Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург
Дижон Последние 20 матчей: + = -Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 2
|7
|8.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|10.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|19.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Дижон
Исход игры
Страсбург
84.5% (131)
Ничья
14.2% (22)
Дижон
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (54)
Меньше
64.71% (99)
Обе команды забьют
Да
45.1% (69)
Нет
54.9% (84)
Популярный счёт
1:0 Страсбург
42.6% (66)
2:1 Страсбург
27.1% (42)
1:1 Ничья
9.7% (15)
2:0 Страсбург
7.7% (12)
3:1 Страсбург
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.2% (5)
4:1 Страсбург
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.50
|1.02
|8.30
|1.05
|3.55
|1.30
|—
|—
|2.75
|1.45
|2.21
|1.71
|1.92
|1.94
|1.72
|2.20
|1.51
|2.65
|1.33
|3.30
|1.15
|5.50
|1.11
|6.00
|1.02
|10.50
|—
|—
|10.25
|1.01
|9.20
|1.03
|3.50
|1.28
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.00
|1.99
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.32
|3.26
|1.12
|5.60
|1.08
|6.05
|1.00
|11.00
|—
|—
|6.78
|1.07
|5.62
|1.09
|3.17
|1.35
|—
|—
|2.48
|1.56
|—
|—
|1.80
|2.07
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.28
|3.55
|1.10
|5.36
|1.08
|5.93
|1.03
|12.19
|1.02
|12.69
|—
|—
|—
|—
|3.73
|1.30
|2.77
|1.50
|2.87
|1.46
|2.28
|1.69
|1.97
|1.93
|1.74
|2.19
|1.51
|2.69
|1.34
|3.47
|—
|—
|1.12
|7.26
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.41
|2.90
|1.13
|6.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.03
|1.81
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.14
|5.80
|1.10
|7.00
|—
|—
|—
|—
|2.78
|1.45
|—
|—
|1.85
|2.01
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.10
|5.36
|1.07
|6.48
|1.01
|15.90
|1.01
|17.28
|3.00
|1.41
|2.46
|1.58
|1.93
|1.95
|1.57
|2.50
|1.41
|3.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—