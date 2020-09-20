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Страсбург
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Дижон
0' 10'
30
Камара
Бингуру
19
Каси
Антони
13
Митрович
Стефан
2
Симакан
Мохамед
10
Лала
Кенни
17
Беллегард
Жан-Рикнер
27
Сиссоко
Ибраима
24
Джику
Александр
25
Ажорк
Людовик
8
Уорис
Маджид
26
Томассон
Адриен
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
13
Чала
Анибаль
14
Мари
Жордан
22
Ндонг
Ибраим
7
Саммаритано
Фредерик
9
Целина
Берсант
8
Эбимбе
Эрик
27
Шедлер
Орельен
Страсбург
4-4-2
Дижон
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шахири Мехди 1 0.25
2. Ажорк Людовик 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шедлер Орельен 1 0.25

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 2 0
2. Коне Ламин 1 0
3. Кароль Лионель 1 0
4. Сиссоко Ибраима 1 0
5. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
6. Симакан Мохамед 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Ассале Рожер 0 1
2. Саммаритано Фредерик 1 0
3. Ндонг Ибраим 1 0
4. Шейх Пап 1 0
5. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 100% (1) 0 0 0 0
 Дижон 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: + = -
Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург
Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург
Дижон Последние 20 матчей: + = -
Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон
Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Дижон 1:0 Страсбург Лига 1 Дижон 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:0 Дижон Лига 1 Страсбург 3:2 Дижон Товарищеские матчи
Страсбург 3:2 Дижон Лига 1 Страсбург 3:2 Дижон Кубок Дижон 1:1 Страсбург Лига 1 Дижон 0:0 Страсбург Товарищеские матчи Страсбург 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сент-Этьен Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Монпелье 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 2 7
8. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
10. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
13. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Лорьян 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Брест 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17. Реймс 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
18. Метц 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
19. Страсбург 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Дижон 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Страсбург 84.5% (131)
X 14.2% (22)
Дижон 1.3% (2)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Дижон
1.65
4.33
6.30
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Дижон

Исход игры
Страсбург
84.5% (131)
Ничья
14.2% (22)
Дижон
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (54)
Меньше
64.71% (99)
Обе команды забьют
Да
45.1% (69)
Нет
54.9% (84)
Популярный счёт
1:0 Страсбург
42.6% (66)
2:1 Страсбург
27.1% (42)
1:1 Ничья
9.7% (15)
2:0 Страсбург
7.7% (12)
3:1 Страсбург
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.2% (5)
4:1 Страсбург
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 3.80 5.00
1.61 3.85 6.30
1.72 3.95 5.95
1.92 3.52 4.06
1.57 4.29 6.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 8.30 1.05 3.55 1.30 2.75 1.45 2.21 1.71 1.92 1.94 1.72 2.20 1.51 2.65 1.33 3.30 1.15 5.50 1.11 6.00 1.02 10.50
10.25 1.01 9.20 1.03 3.50 1.28 2.75 1.45 2.00 1.99 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.60 1.08 6.05 1.00 11.00
6.78 1.07 5.62 1.09 3.17 1.35 2.48 1.56 1.80 2.07 1.42 2.88 1.28 3.55 1.10 5.36 1.08 5.93 1.03 12.19 1.02 12.69
3.73 1.30 2.77 1.50 2.87 1.46 2.28 1.69 1.97 1.93 1.74 2.19 1.51 2.69 1.34 3.47 1.12 7.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.89 1.91 1.41 2.90 1.13 6.10
3.15 1.36 2.03 1.81 1.44 2.77 1.14 5.80 1.10 7.00
2.78 1.45 1.85 2.01 1.39 3.00 1.10 5.36 1.07 6.48 1.01 15.90 1.01 17.28
3.00 1.41 2.46 1.58 1.93 1.95 1.57 2.50 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.20 1.27 3.76 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.88
1.93 1.85
Букмекер Да Нет
5.70 1.16
Букмекер Да Нет
4.10 1.29
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