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  3. Франция
Страсбург
1:0
Конец матча

Стадион:
Дижон
0'
13' Желтая карточка
Ажорк Людовик
33' Желтая карточка
Саммаритано Фредерик
1:0
80' Гол
Митрович Стефан
90'+6
30
Камара
Бингуру
19
Каси
Антони
13
Митрович
Стефан
2
Симакан
Мохамед
10
Лала
Кенни
17
Беллегард
Жан-Рикнер
24
Джику
Александр
27
Сиссоко
Ибраима
26
Томассон
Адриен
8
Уорис
Маджид
25
Ажорк
Людовик
16
Гомис
Альфред
26
Шафик
Фуад
25
Манга
Экеле
4
Панзо
Джонатан
13
Чала
Анибаль
7
Саммаритано
Фредерик
14
Мари
Жордан
22
Ндонг
Ибраим
8
Эбимбе
Эрик
27
Шедлер
Орельен
9
Целина
Берсант
Страсбург
4-3-1-2
Дижон
4-3-3

Ход матча

13'
Ажорк Людовик
 
33'
 
Саммаритано Фредерик
58'
Льенар Димитри
Беллегард Жан-Рикнер
 
58'
Кароль Лионель
Каси Антони
 
61'
 
Шуиар Мунир
Саммаритано Фредерик
66'
 
Лаутоа Веслей
Эбимбе Эрик
68'
Шахири Мехди
Уорис Маджид
 
77'
Саади Идрисс
Томассон Адриен
 
78'
Прчич Саньин
Джику Александр
 
80'
Митрович Стефан
(Льенар Димитри)
1:0
85'
 
Юнусса Вилитти
Мари Жордан
85'
 
Филипп Райан
Целина Берсант

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Митрович Стефан 1 0.25
2. Шахири Мехди 1 0.25
3. Ажорк Людовик 0 0
4. Льенар Димитри 0 0
Дижон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шедлер Орельен 1 0.25

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 2 0
2. Коне Ламин 1 0
3. Кароль Лионель 1 0
4. Ажорк Людовик 1 0
5. Сиссоко Ибраима 1 0
6. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
7. Симакан Мохамед 1 0
Дижон
# Игрок      
1. Саммаритано Фредерик 2 0
2. Ассале Рожер 0 1
3. Ндонг Ибраим 1 0
4. Шейх Пап 1 0
5. Нуншиль Ахмад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Дижон 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: + = -
Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург
Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург Страсбург 1:2 Лилль Марсель 3:1 Страсбург Монако 1:3 Страсбург Ангулем 1:5 Страсбург Метц 1:0 Страсбург Реймс 0:0 Страсбург Ле-Портель 1:4 Страсбург
Дижон Последние 20 матчей: + = -
Дижон 0:2 Брест Лион 4:1 Дижон Дижон 0:1 Анже Ланс 1:0 Дижон
Дижон 1:2 Метц Дижон 0:0 Сошо Париж 0:2 Дижон Дижон 2:1 Тулуза ПСЖ 4:0 Дижон Дижон 1:1 Монако Бордо 2:2 Дижон Дижон 1:6 ПСЖ Дижон 3:3 Нант Ним 2:0 Дижон Дижон 3:0 Брест Лимоне 1:2 Дижон Монпелье 2:1 Дижон Дижон 5:0 Ним Дижон 1:0 Лилль Валансьен 1:2 Дижон

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 2
Дижон: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 6
Дижон 1:0 Страсбург Лига 1 Дижон 2:1 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:0 Дижон Лига 1 Страсбург 3:2 Дижон Товарищеские матчи
Страсбург 3:2 Дижон Лига 1 Страсбург 3:2 Дижон Кубок Дижон 1:1 Страсбург Лига 1 Дижон 0:0 Страсбург Товарищеские матчи Страсбург 3:1 Дижон Лига 2 Дижон 0:0 Страсбург Лига 2 Страсбург 0:0 Дижон Лига 2 Дижон 1:3 Страсбург Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен 1:0 Заявка 4 4 0 0 7 - 0 12
2. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
9. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Нант 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Метц Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Страсбург 84.5% (131)
X 14.2% (22)
Дижон 1.3% (2)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Дижон

Исход игры
Страсбург
84.5% (131)
Ничья
14.2% (22)
Дижон
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (54)
Меньше
64.71% (99)
Обе команды забьют
Да
45.1% (69)
Нет
54.9% (84)
Популярный счёт
1:0 Страсбург
42.6% (66)
2:1 Страсбург
27.1% (42)
1:1 Ничья
9.7% (15)
2:0 Страсбург
7.7% (12)
3:1 Страсбург
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.2% (5)
4:1 Страсбург
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 3.80 5.00
3.15 1.53 12.00
1.72 3.95 5.95
1.92 3.52 4.06
2.33 2.10 7.78

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.58 2.35 8.30 1.05 1.07 8.40 2.75 1.45 2.21 1.71 1.23 4.05 1.72 2.20 1.51 2.65 1.05 9.50 1.15 5.50 1.02 13.00 1.02 10.50
10.25 1.01 9.20 1.03 3.50 1.28 2.75 1.45 2.00 1.99 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.60 1.08 6.05 1.00 11.00
6.78 1.07 5.62 1.09 3.17 1.35 2.48 1.56 1.80 2.07 1.42 2.88 1.28 3.55 1.10 5.36 1.08 5.93 1.03 12.19 1.02 12.69
2.48 1.59 2.03 1.86 1.57 2.52 1.38 3.23 1.51 2.70 1.29 3.86 1.36 3.33 1.41 3.06 1.33 3.51 1.74 2.19 1.51 2.69 1.20 5.02 1.12 7.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.40 2.90 1.89 1.91 1.02 13.00 1.13 6.10 1.02 13.00
3.15 1.36 2.03 1.81 1.44 2.77 1.14 5.80 1.10 7.00
2.78 1.45 1.85 2.01 1.39 3.00 1.10 5.36 1.07 6.48 1.01 15.90 1.01 17.28
1.23 4.36 1.12 6.91 1.26 4.04 1.57 2.50 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.20 1.27 3.76 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
1.93 1.85
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
4.10 1.29
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