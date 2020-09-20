Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Страсбург вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Страсбург

92' Wilitty Younoussa из команды Дижон делает навес прямо в штрафную.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Прчич Саньин из команды Страсбург нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

87' Ажорк Людовик из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Хорошую попытку сделал Филипп Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Wilitty Younoussa из команды Дижон отправил кросс в штрафную...

85' Тактическая замена. Мари Жордан уходит с поля и его заменяет Wilitty Younoussa

85' ШАНС! Саади Идрисс вышел один на один с голкипером...

85' Симакан Мохамед разрезает оборону соперника отличным пасом

84' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Ндонг Ибраим совершил серьезный фол, на грани карточки

83' Панзо Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Панзо Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' ШТАНГА! Пробил головой Саади Идрисс прямо в каркас ворот!

78' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Дижон

75' Матч возобновлен

75' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

72' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Шафик Фуад из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Отличный пас сделал Лала Кенни из команды Страсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

70' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Удар от ворот произведет Дижон

67' Симакан Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Дижон имеет хороший шанс забить.

67' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Камара Бингуру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Уорис Маджид получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Эбимбе Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Дижон

63' Отличный пас сделал Кароль Лионель из команды Страсбург . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

62' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Хорошую попытку сделал Эбимбе Эрик . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Джику Александр из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Томассон Адриен из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Саммаритано Фредерик из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

55' Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

54' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Ажорк Людовик из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Удар от ворот произведет Дижон

51' Джику Александр из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

51' Шафик Фуад из команды Дижон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Дижон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ажорк Людовик из команды Страсбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

47' Дижон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля