Первый тайм

42' Дюбуа Лео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Пакье Гаэтан из команды Ним навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

41' Сарр Сиди из команды Ним сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

40' Ферхат Зинедин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Сарр Сиди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Корне Максвелл получил желтую карточку от судьи

33' Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Депай Мемфис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

30' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

28' Кубас Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Корне Максвелл получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Корне Максвелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Корне Максвелл из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Дюбуа Лео из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

22' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Какере Максанс из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Удар от ворот произведет Ним

21' Депай Мемфис не смог попасть в створ ударом издали

21' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Ним

13' Удар от ворот произведет Лион

13' Отличный пас сделал Дулевич Харис из команды Ним . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

13' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бриансон Антони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Удар от ворот произведет Лион

12' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Рипар Рено

11' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Сарр Сиди из команды Ним плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

11' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Ним

9' Удар от ворот произведет Ним

8' Корне Максвелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Хорошую попытку сделал Сарр Сиди . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Плохо сыграл Денайер Джейсон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

2' Мигель Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ним начинает с центра поля