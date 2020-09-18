Лион
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Гроупама Арена
Ним
34' Желтая карточкаКорне Максвелл
14
Дюбуа
Лео
31
Бар
Мельвен
18
Шерки
Райан
39
Бруно
Моура
10
Депай
Мемфис
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
12
Фомба
Ламин
18
Кубас
Андрес
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Бар МельвенЗащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Коне ЮссуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Рейне БатистВратарь
-
15 Пакье ГаэтанЗащитник
- Защитник
-
12 Фомба ЛаминЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диас ЛукасВратарь
- Защитник
-
22 Бенрау ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Денкей КевинНападающий
-
19 Буаде ЛукаНападающий
-
25 Ру НоланНападающий
-
-
33 Нассим Шадли
-
Главный тренер: Jerome Arpinon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
34'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|4 (3)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ферхат Зинедин
|2
|0.5
|2.
|Мелинг Биргер
|1
|0.25
|3.
|Филиппото Ромен
|1
|0.25
|4.
|Денкей Кевин
|1
|0.25
|5.
|Кубас Андрес
|1
|0.25
|6.
|Коне Мусса II
|1
|0.25
|7.
|Мартинеc Пабло
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|2
|0
|2.
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|3.
|Ауа Уссем
|0
|1
|4.
|Депай Мемфис
|1
|0
|5.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|6.
|Корне Максвелл
|1
|0
|7.
|Экамби Карл Токо
|1
|0
|8.
|Бруно Моура
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Денкей Кевин
|2
|0
|2.
|До Лука
|1
|0
|3.
|Ландре Лоик
|1
|0
|4.
|Рипар Рено
|1
|0
|5.
|Бенрау Яссин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лион
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Ним
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: + = -Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария
Ним Последние 20 матчей: + = -Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель
Последние игры между собой
Лион: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|11.
|Лион
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ним
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|14.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Лион 0:0 Ним
Исход игры
Лион
96.8% (151)
Ничья
2.6% (4)
Ним
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
29.61% (45)
Нет
70.39% (107)
Популярный счёт
2:0 Лион
50.6% (79)
2:1 Лион
17.3% (27)
1:0 Лион
12.2% (19)
3:1 Лион
7.7% (12)
3:0 Лион
5.1% (8)
1:1 Ничья
2.6% (4)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|8.40
|1.07
|6.80
|1.10
|2.85
|1.42
|—
|—
|2.18
|1.68
|2.17
|1.69
|1.65
|2.22
|2.17
|1.74
|2.23
|1.74
|1.93
|1.93
|1.22
|4.20
|—
|—
|1.19
|3.00
|1.15
|3.50
|1.13
|5.60
|1.11
|6.00
|1.03
|10.50
|—
|—
|18.50
|1.01
|16.50
|1.02
|5.40
|1.16
|—
|—
|4.90
|1.19
|—
|—
|2.57
|1.65
|—
|—
|1.79
|2.06
|—
|—
|1.59
|2.41
|—
|—
|1.33
|3.45
|1.18
|5.05
|1.07
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|3.88
|1.24
|—
|—
|3.16
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.77
|—
|—
|1.66
|2.29
|—
|—
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.19
|4.33
|1.14
|4.91
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.02
|15.42
|1.01
|15.84
|—
|—
|—
|—
|2.71
|1.51
|2.36
|1.65
|2.02
|1.88
|1.74
|2.20
|1.57
|2.52
|1.82
|2.08
|1.59
|2.48
|1.86
|2.04
|1.20
|5.05
|1.52
|2.66
|—
|—
|1.14
|6.44
|—
|—
|1.11
|7.86
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.62
|2.27
|—
|—
|1.13
|5.80
|—
|—
|1.08
|7.77
|—
|—
|1.30
|3.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.21
|4.70
|1.14
|5.75
|—
|—
|—
|—
|3.17
|1.36
|—
|—
|2.15
|1.75
|—
|—
|1.51
|2.63
|—
|—
|1.16
|4.63
|1.10
|5.60
|1.02
|13.66
|1.02
|14.42
|1.33
|3.46
|1.18
|5.23
|1.48
|2.77
|1.32
|3.56
|1.23
|4.33
|1.47
|2.81
|1.25
|4.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—