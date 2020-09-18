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Лион
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Ним
0'
34' Желтая карточка
Корне Максвелл
42'
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
31
Бар
Мельвен
18
Шерки
Райан
39
Бруно
Моура
25
Какере
Максанс
27
Корне
Максвелл
9
Дембеле
Мусса
II
10
Депай
Мемфис
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
5
Ландре
Лоик
12
Фомба
Ламин
26
Мигель
Флориан
23
Бриансон
Антони
6
Сарр
Сиди
10
Ферхат
Зинедин
18
Кубас
Андрес
17
Дулевич
Харис
20
Рипар
Рено
Лион
4-4-2
Ним
4-2-3-1

Ход матча

34'
Корне Максвелл
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 4 (3) 1
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 2 0.5
2. Мелинг Биргер 1 0.25
3. Филиппото Ромен 1 0.25
4. Денкей Кевин 1 0.25
5. Кубас Андрес 1 0.25
6. Коне Мусса II 1 0.25
7. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 2 0
2. Дембеле Мусса II 2 0
3. Ауа Уссем 0 1
4. Депай Мемфис 1 0
5. Андерсен Йоаким 1 0
6. Корне Максвелл 1 0
7. Экамби Карл Токо 1 0
8. Бруно Моура 1 0
Ним
# Игрок      
1. Денкей Кевин 2 0
2. До Лука 1 0
3. Ландре Лоик 1 0
4. Рипар Рено 1 0
5. Бенрау Яссин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)
 Ним 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария
Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион
Ним Последние 20 матчей: + = -
Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель
Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним

Последние игры между собой

Лион: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Ним 0:4 Лион Лига 1 Ним 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Ним Лига 1 Ним 0:0 Лион Товарищеские матчи
Лион 3:2 Ним Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
10. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
11. Лион 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ним 0:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
14. ПСЖ Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Метц Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Лион 96.8% (151)
X 2.6% (4)
Ним 0.6% (1)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Ним
1.35
7.10
9.31
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Лион 0:0 Ним

Исход игры
Лион
96.8% (151)
Ничья
2.6% (4)
Ним
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
29.61% (45)
Нет
70.39% (107)
Популярный счёт
2:0 Лион
50.6% (79)
2:1 Лион
17.3% (27)
1:0 Лион
12.2% (19)
3:1 Лион
7.7% (12)
3:0 Лион
5.1% (8)
1:1 Ничья
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.33 5.60 10.00
1.35 6.70 10.00
1.35 5.90 11.00
1.42 4.75 7.46
1.41 4.37 10.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.40 1.07 6.80 1.10 2.85 1.42 2.18 1.68 2.17 1.69 1.65 2.22 2.17 1.74 2.23 1.74 1.93 1.93 1.22 4.20 1.19 3.00 1.15 3.50 1.13 5.60 1.11 6.00 1.03 10.50
18.50 1.01 16.50 1.02 5.40 1.16 4.90 1.19 2.57 1.65 1.79 2.06 1.59 2.41 1.33 3.45 1.18 5.05 1.07 8.50
10.70 1.04 9.74 1.05 3.88 1.24 3.16 1.36 2.12 1.77 1.66 2.29 1.43 2.88 1.19 4.33 1.14 4.91 1.06 8.96 1.05 9.74 1.02 15.42 1.01 15.84
2.71 1.51 2.36 1.65 2.02 1.88 1.74 2.20 1.57 2.52 1.82 2.08 1.59 2.48 1.86 2.04 1.20 5.05 1.52 2.66 1.14 6.44 1.11 7.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77 1.30 3.55
4.20 1.23 2.26 1.64 1.59 2.36 1.21 4.70 1.14 5.75
3.17 1.36 2.15 1.75 1.51 2.63 1.16 4.63 1.10 5.60 1.02 13.66 1.02 14.42
1.33 3.46 1.18 5.23 1.48 2.77 1.32 3.56 1.23 4.33 1.47 2.81 1.25 4.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.18 1.65 1.60 2.45 1.36 2.95
5.00 1.19 3.52 1.32 1.84 1.96 1.48 2.68 1.27 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
2.03 1.78
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
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