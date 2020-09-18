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  2. Матчи
  3. Франция
Лион
0:0
Конец матча

Стадион:
Ним
0'
34' Желтая карточка
Корне Максвелл
48' Желтая карточка
Кубас Андрес
52' Желтая карточка
Дюбуа Лео
68' Желтая карточка
Фомба Ламин
90' Желтая карточка
Лукас Жан
90'+7
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
31
Бар
Мельвен
18
Шерки
Райан
39
Бруно
Моура
25
Какере
Максанс
27
Корне
Максвелл
9
Дембеле
Мусса
II
10
Депай
Мемфис
30
Рейне
Батист
15
Пакье
Гаэтан
23
Бриансон
Антони
5
Ландре
Лоик
26
Мигель
Флориан
12
Фомба
Ламин
18
Кубас
Андрес
6
Сарр
Сиди
10
Ферхат
Зинедин
17
Дулевич
Харис
20
Рипар
Рено
Лион
4-4-2
Ним
4-3-3

Ход матча

34'
Корне Максвелл
 
46'
Дулевич Харис
Корне Максвелл
 
46'
Экамби Карл Токо
Ру Нолан
 
48'
 
Кубас Андрес
52'
Дюбуа Лео
 
56'
Диоманде Синали
Дюбуа Лео
 
59'
 
Ахлинви Маттео
Сарр Сиди
62'
Лукас Жан
Какере Максанс
 
68'
 
Фомба Ламин
86'
Кадевере Тино
Шерки Райан
 
90'
Лукас Жан
 
90'
 
Буаде Лука
Ру Нолан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 4 (3) 1
Ним
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ферхат Зинедин 2 0.5
2. Мелинг Биргер 1 0.25
3. Филиппото Ромен 1 0.25
4. Денкей Кевин 1 0.25
5. Кубас Андрес 1 0.25
6. Коне Мусса II 1 0.25
7. Мартинеc Пабло 0 0

Карточки

Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 2 0
2. Дембеле Мусса II 2 0
3. Ауа Уссем 0 1
4. Депай Мемфис 1 0
5. Андерсен Йоаким 1 0
6. Дюбуа Лео 1 0
7. Корне Максвелл 1 0
8. Экамби Карл Токо 1 0
9. Лукас Жан 1 0
10. Бруно Моура 1 0
Ним
# Игрок      
1. Денкей Кевин 2 0
2. До Лука 1 0
3. Ландре Лоик 1 0
4. Рипар Рено 1 0
5. Кубас Андрес 1 0
6. Фомба Ламин 1 0
7. Бенрау Яссин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лион 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)
 Ним 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария
Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Ройал Антверпен 2:3 Лион Гент 2:3 Лион Лион 2:1 Селтик Лион 0:2 Глазго Рейнджерс Лион 1:0 Ницца Лилль 1:0 Лион Лион 1:5 ПСЖ Лион 2:0 Сент-Этьен Лион 1:0 Ювентус Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион
Ним Последние 20 матчей: + = -
Ним 2:4 Ренн Нант 2:1 Ним Ним 4:0 Брест Ним 0:1 Марсель
Родез 1:1 Ним Гренобль 2:0 Ним Ним 0:1 Страсбург Метц 2:1 Ним Ним 2:3 Марсель Ренн 2:1 Ним Ним 1:0 Анже Ницца 1:3 Ним Ним 2:0 Дижон Ним 3:1 Монако Сент-Этьен 2:1 Ним Дижон 5:0 Ним Ним 0:1 Ренн Ним 2:0 Реймс Тур 2:2 Ним Марсель 3:1 Ним

Последние игры между собой

Лион: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Ним: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Ним 0:4 Лион Лига 1 Ним 2:3 Лион Лига 1 Лион 2:0 Ним Лига 1 Ним 0:0 Лион Товарищеские матчи
Лион 3:2 Ним Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
10. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
11. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
14. ПСЖ Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Метц Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Лион: 68%, Ним: 32%.
  • 96'
    Рипар Рено из команды Ним отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Фол, нарушение
    96'
    Судья сигнализирует, что Бруно Моура из команды Лион поставил подножку. Пострадал Кубас Андрес
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Тактическая замена. Ру Нолан уходит с поля и его заменяет Буаде Лука
  • Травма, повреждение
    95'
    Мигель Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Желтая карточка
    95'
    Лукас Жан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    95'
    Лукас Жан из команды Лион опасно и грубо сыграл. Мигель Флориан пострадал.
  • 94'
    Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
  • 94'
    Денайер Джейсон из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Денайер Джейсон из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 94'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Бар Мельвен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 93'
    Ферхат Зинедин из команды Ним делает неудачный навес.
  • 93'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Синали Диоманде из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 92'
    Депай Мемфис из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 91'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Бар Мельвен из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Синали Диоманде из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ферхат Зинедин
  • 90'
    Головой пробил Кадевере Тино, но голкипер отбил его в поле!
  • Угловой
    90'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 90'
    Контроль мяча: Лион: 68%, Ним: 32%.
  • 89'
    Дембеле Мусса II мяч отрикошетил от ворот
  • 89'
    Лукас Жан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Травма, повреждение
    89'
    Рипар Рено возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    89'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рипар Рено получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    89'
    Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    88'
    Ох, нехорошо это выглядит. Рипар Рено получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    88'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    87'
    Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса II из команды Лион поставил подножку. Пострадал Бриансон Антони
  • 87'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 86'
    Тактическая замена. Шерки Райан уходит с поля и его заменяет Кадевере Тино
  • 86'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 86'
    Лукас Жан из команды Лион делает неудачный навес.
  • 86'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Дембеле Мусса II из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 85'
    Бруно Моура из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 85'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 85'
    Депай Мемфис из команды Лион навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 85'
    Контроль мяча: Лион: 67%, Ним: 33%.
  • 84'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Ферхат Зинедин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 84'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    84'
    Бриансон Антони возвращается на поле.
  • 84'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    83'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бриансон Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    83'
    Мигель Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 82'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 82'
    Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    82'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 82'
    Рипар Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 82'
    Лукас Жан из команды Лион сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Травма, повреждение
    81'
    Ферхат Зинедин возвращается на поле.
  • 81'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    81'
    Ох, нехорошо это выглядит. Ферхат Зинедин получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    80'
    Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 80'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 80'
    Контроль мяча: Лион: 66%, Ним: 34%.
  • 79'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 79'
    Бар Мельвен из команды Лион делает неудачный навес.
  • 79'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 79'
    Плохо сыграл Ландре Лоик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 78'
    Синали Диоманде из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Бруно Моура пробует нанести удар издали, но Рейне Батист держит все под контролем
  • 77'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Синали Диоманде из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    77'
    Синали Диоманде из команды Лион опасно и грубо сыграл. Мигель Флориан пострадал.
  • Офсайд
    77'
    Синали Диоманде из команды Лион в офсайде
  • 76'
    Лион пытается что-то создать.
  • 75'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Ним: 35%.
  • 75'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Ним контролирует мяч.
  • 73'
    Депай Мемфис из команды Лион делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    73'
    Судья сигнализирует, что Дембеле Мусса II из команды Лион поставил подножку. Пострадал Ландре Лоик
  • Фол, нарушение
    72'
    Судья сигнализирует, что Ахлинви Маттео из команды Ним поставил подножку. Пострадал Шерки Райан
  • 71'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 70'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Лукас Жан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    70'
    Депай Мемфис из команды Лион подал угловой справа.
  • 70'
    Лукас Жан из команды Лион отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 70'
    Контроль мяча: Лион: 66%, Ним: 34%.
  • Желтая карточка
    68'
    Фомба Ламин получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    68'
    Фомба Ламин из команды Ним опасно и грубо сыграл. Бар Мельвен пострадал.
  • 68'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 67'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лион пробьет пенальти!
  • 67'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 66'
    Дембеле Мусса II из команды Лион сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 66'
    Шерки Райан из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 65'
    Ру Нолан не смог попасть в створ ударом издали
  • 65'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Ним: 35%.
  • 64'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 64'
    Фомба Ламин не смог попасть в створ ударом издали
  • 64'
    Рипар Рено нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 63'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 62'
    Тактическая замена. Какере Максанс уходит с поля и его заменяет Лукас Жан
  • 62'
    Депай Мемфис из команды Лион делает неудачный навес.
  • Угловой
    62'
    Шерки Райан из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
  • 62'
    Ландре Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 61'
    Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
  • 61'
    Шерки Райан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 61'
    Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 61'
    Дембеле Мусса II из команды Лион делает пас партнеру.
  • 60'
    Контроль мяча: Лион: 66%, Ним: 34%.
  • 60'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Депай Мемфис из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 59'
    Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 59'
    Экамби Карл Токо из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 59'
    Тактическая замена. Сарр Сиди уходит с поля и его заменяет Ахлинви Маттео
  • 58'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 58'
    Депай Мемфис из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • Угловой
    58'
    Депай Мемфис из команды Лион разыграл угловой с правого угла.
  • 58'
    Депай Мемфис мяч отрикошетил от ворот
  • 57'
    Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 57'
    Лион пытается что-то создать.
  • 56'
    Хорошую попытку сделал Мигель Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 56'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Тактическая замена. Дюбуа Лео уходит с поля и его заменяет Синали Диоманде
  • 55'
    Контроль мяча: Лион: 65%, Ним: 35%.
  • 54'
    Бар Мельвен из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 54'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    52'
    Дюбуа Лео получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    52'
    Дюбуа Лео наказан за толчок Мигель Флориан
  • Фол, нарушение
    51'
    Денайер Джейсон наказан за толчок Ру Нолан
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Денайер Джейсон из команды Лион поставил подножку. Пострадал Рипар Рено
  • 50'
    Контроль мяча: Лион: 67%, Ним: 33%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Ним
  • 49'
    Отличный пас сделал Шерки Райан из команды Лион. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 48'
    Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Желтая карточка
    48'
    Кубас Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    47'
    Кубас Андрес наказан за толчок Шерки Райан
  • 46'
    Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Дюбуа Лео из команды Лион отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Тактическая замена. Дулевич Харис уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
  • 46'
    Тактическая замена. Корне Максвелл уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
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Прогнозы 156
Лион 96.8% (151)
X 2.6% (4)
Ним 0.6% (1)
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1.74 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Лион 0:0 Ним

Исход игры
Лион
96.8% (151)
Ничья
2.6% (4)
Ним
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
32.24% (49)
Меньше
67.76% (103)
Обе команды забьют
Да
29.61% (45)
Нет
70.39% (107)
Популярный счёт
2:0 Лион
50.6% (79)
2:1 Лион
17.3% (27)
1:0 Лион
12.2% (19)
3:1 Лион
7.7% (12)
3:0 Лион
5.1% (8)
1:1 Ничья
2.6% (4)
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Где смотреть матч Лион 0:0 Ним онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 2.10 10.00
2.55 1.77 10.00
1.35 5.90 11.00
1.42 4.75 7.46
3.25 1.53 12.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55 1.28 3.60 2.17 1.69 1.19 4.60 2.17 1.74 2.23 1.74 1.93 1.93 1.04 10.00 1.19 3.00 1.15 3.50 1.13 5.60 1.11 6.00 1.03 10.50
18.50 1.01 16.50 1.02 5.40 1.16 4.90 1.19 2.57 1.65 1.79 2.06 1.59 2.41 1.33 3.45 1.18 5.05 1.07 8.50
10.70 1.04 9.74 1.05 3.88 1.24 3.16 1.36 2.12 1.77 1.66 2.29 1.43 2.88 1.19 4.33 1.14 4.91 1.06 8.96 1.05 9.74 1.02 15.42 1.01 15.84
1.60 2.45 1.35 3.37 1.11 7.36 1.72 2.22 1.50 2.72 1.94 1.96 1.64 2.37 1.48 2.79 1.12 7.05 1.82 2.08 1.59 2.48 1.86 2.04 1.12 7.22 1.52 2.66 1.14 6.44 1.11 7.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.62 2.27 1.13 5.80 1.08 7.77 1.30 3.55
4.20 1.23 2.26 1.64 1.59 2.36 1.21 4.70 1.14 5.75
3.17 1.36 2.15 1.75 1.51 2.63 1.16 4.63 1.10 5.60 1.02 13.66 1.02 14.42
1.33 3.46 1.18 5.23 1.48 2.77 1.32 3.56 1.23 4.33 1.47 2.81 1.25 4.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.18 1.65 1.60 2.45 1.36 2.95
5.00 1.19 3.52 1.32 1.84 1.96 1.48 2.68 1.27 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
2.03 1.78
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
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