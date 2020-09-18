Второй тайм

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Матч возобновлен

95' Мигель Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

95' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

95' Лукас Жан получил желтую карточку от судьи

94' Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе

94' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Удар от ворот произведет Лион

93' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Синали Диоманде из команды Лион наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

92' Удар от ворот произведет Ним

91' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Ландре Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Головой пробил Кадевере Тино , но голкипер отбил его в поле!

89' Ох, нехорошо это выглядит. Рипар Рено получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Рипар Рено на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Ох, нехорошо это выглядит. Рипар Рено получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Удар от ворот произведет Ним

86' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

86' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Ферхат Зинедин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Бриансон Антони получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Мигель Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Рипар Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Рипар Рено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Ох, нехорошо это выглядит. Ферхат Зинедин получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Ферхат Зинедин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Удар от ворот произведет Ним

79' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Плохо сыграл Ландре Лоик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Синали Диоманде из команды Лион отправил кросс в штрафную...

77' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Синали Диоманде из команды Лион отправил кросс в штрафную...

77' Синали Диоманде из команды Лион в офсайде

75' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Фомба Ламин получил желтую карточку от судьи

68' Удар от ворот произведет Ним

67' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Лион пробьет пенальти!

67' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

65' Удар от ворот произведет Лион

65' Ру Нолан не смог попасть в створ ударом издали

65' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Лион

64' Фомба Ламин не смог попасть в створ ударом издали

63' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Ним вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Ним

62' Ландре Лоик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Шерки Райан из команды Лион делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Лион вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Бриансон Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Депай Мемфис из команды Лион плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

59' Мигель Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Удар от ворот произведет Ним

58' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

58' Депай Мемфис из команды Лион навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

56' Хорошую попытку сделал Мигель Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Тактическая замена. Дюбуа Лео уходит с поля и его заменяет Синали Диоманде

54' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Дембеле Мусса II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Ферхат Зинедин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Дюбуа Лео получил желтую карточку от судьи

50' Удар от ворот произведет Ним

49' Отличный пас сделал Шерки Райан из команды Лион . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

48' Лион вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Кубас Андрес получил желтую карточку от судьи

46' Ним вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота