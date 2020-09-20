Монпелье
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Стад де ля Моссон
Анже
31
Коцца
Николя
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
26 Беншама СамиПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
-
20 Бома КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Тиуб СадаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Саванье Тежи
|2 (1)
|0.5
|2.
|Конгре Даниэль
|2
|0.5
|3.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.5
|4.
|Делор Анди
|0
|0
|5.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|6.
|Ристич Михайло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Исмаэль
|1
|0.25
|2.
|Баокен Стефан
|1
|0.25
|3.
|Бобишон Антонен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|1
|1
|2.
|Молле Флоран
|0
|1
|3.
|Ферри Жордан
|1
|0
|4.
|Делор Анди
|1
|0
|5.
|Саванье Тежи
|1
|0
|6.
|Ристич Михайло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|1
|1
|2.
|Баокен Стефан
|1
|0
|3.
|Сантамария Батист
|1
|0
|4.
|Фюльжини Анжело
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монпелье
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Анже
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Монпелье Последние 20 матчей: + = -Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье
Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест
Анже Последние 20 матчей: + = -Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Анже: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 2
|7
|8.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|10.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|19.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Анже
Исход игры
Монпелье
87.1% (135)
Ничья
11% (17)
Анже
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.87% (53)
Меньше
65.13% (99)
Обе команды забьют
Да
42.11% (64)
Нет
57.89% (88)
Популярный счёт
1:0 Монпелье
40% (62)
2:1 Монпелье
30.3% (47)
2:0 Монпелье
14.2% (22)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:1 Монпелье
1.3% (2)
1:2 Анже
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.00
|1.06
|6.60
|1.12
|2.90
|1.45
|—
|—
|2.11
|1.78
|1.84
|2.05
|1.67
|2.35
|—
|—
|1.28
|3.55
|1.23
|4.50
|1.06
|7.60
|1.06
|8.60
|1.01
|15.50
|—
|—
|7.70
|1.04
|6.85
|1.09
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.16
|1.71
|—
|—
|1.71
|2.39
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.21
|4.20
|1.06
|7.80
|1.03
|8.30
|1.01
|18.50
|—
|—
|5.62
|1.09
|5.03
|1.12
|2.81
|1.44
|—
|—
|2.15
|1.74
|—
|—
|1.64
|2.31
|—
|—
|1.30
|3.43
|1.21
|4.05
|1.07
|6.61
|1.06
|7.87
|1.01
|14.74
|1.01
|15.19
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.45
|2.52
|1.57
|2.15
|1.77
|1.82
|2.08
|1.63
|2.39
|1.46
|2.86
|—
|—
|1.21
|4.76
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—