  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Монпелье
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Анже
0' 9'
1
Омлин
Йонас
5
Мендеш
Педру
II
3
Конгре
Даниэль
31
Коцца
Николя
2
Суке
Арно
12
Ферри
Жордан
14
Ле
Таллек
Дамьен
7
Ристич
Михайло
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
4
Павлович
Матео
6
Эбосс
Энсо
14
Кулибали
Лассана
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
5
Мангани
Томас
23
Бобишон
Антонен
19
Баокен
Стефан
Монпелье
3-4-1-2
Анже
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Саванье Тежи 2 (1) 0.5
2. Конгре Даниэль 2 0.5
3. Лаборд Гаэтан 2 0.5
4. Делор Анди 0 0
5. Ойонго Амбруаз 0 0
6. Ристич Михайло 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Исмаэль 1 0.25
2. Баокен Стефан 1 0.25
3. Бобишон Антонен 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 1
2. Молле Флоран 0 1
3. Ферри Жордан 1 0
4. Делор Анди 1 0
5. Саванье Тежи 1 0
6. Ристич Михайло 1 0
Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 1 1
2. Баокен Стефан 1 0
3. Сантамария Батист 1 0
4. Фюльжини Анжело 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Анже 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье
Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест
Анже Последние 20 матчей: + = -
Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже
Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Анже: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Анже 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Анже Лига 1 Монпелье 2:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:1 Монпелье Кубок лиги Анже 1:1 Монпелье Лига 1 Анже 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Анже Лига 1 Анже 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Анже Лига 1 Монпелье 1:0 Анже Лига 2 Анже 3:3 Монпелье Лига 2 Монпелье 1:0 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сент-Этьен Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Монпелье 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 2 7
8. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
10. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
13. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Лорьян 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Брест 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17. Реймс 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
18. Метц 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
19. Страсбург 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Дижон 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
  • Первый тайм
  • 9'
    Анже имеет хороший шанс забить.
  • 9'
    Анже пытается что-то создать.
  • 8'
    Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Ристич Михайло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Анже пытается что-то создать.
  • 8'
    Анже контролирует мяч.
  • 7'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Капелле Пьеррик из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 7'
    Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Ристич Михайло из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Монпелье имеет хороший шанс забить.
  • 5'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Монпелье: 62%, Анже: 38%.
  • 5'
    Саванье Тежи из команды Монпелье отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 5'
    Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Коцца Николя из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
  • 3'
    Анже пытается что-то создать.
  • 3'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 2'
    Анже контролирует мяч.
  • 2'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 2'
    Эбосс Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Суке Арно из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Монпелье пытается что-то создать.
  • 1'
    Монпелье контролирует мяч.
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Монпелье начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Монпелье 87.1% (135)
X 11% (17)
Анже 1.9% (3)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Анже
2.01
3.52
4.40
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Монпелье 0:0 Анже

Исход игры
Монпелье
87.1% (135)
Ничья
11% (17)
Анже
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.87% (53)
Меньше
65.13% (99)
Обе команды забьют
Да
42.11% (64)
Нет
57.89% (88)
Популярный счёт
1:0 Монпелье
40% (62)
2:1 Монпелье
30.3% (47)
2:0 Монпелье
14.2% (22)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:1 Монпелье
1.3% (2)
1:2 Анже
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Монпелье 0:0 Анже онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.30 3.60
2.01 3.50 4.20
2.00 3.52 4.40
2.12 3.25 3.69
1.99 3.37 4.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.06 6.60 1.12 2.90 1.45 2.11 1.78 1.84 2.05 1.67 2.35 1.28 3.55 1.23 4.50 1.06 7.60 1.06 8.60 1.01 15.50
7.70 1.04 6.85 1.09 2.78 1.42 2.16 1.71 1.71 2.39 1.32 3.45 1.21 4.20 1.06 7.80 1.03 8.30 1.01 18.50
5.62 1.09 5.03 1.12 2.81 1.44 2.15 1.74 1.64 2.31 1.30 3.43 1.21 4.05 1.07 6.61 1.06 7.87 1.01 14.74 1.01 15.19
2.89 1.45 2.52 1.57 2.15 1.77 1.82 2.08 1.63 2.39 1.46 2.86 1.21 4.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.67 2.31 1.32 3.40 1.08 8.20
2.68 1.47 1.73 2.11 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.58 1.52 1.69 2.22 1.33 3.27 1.07 6.40 1.06 8.06
2.55 1.55 2.09 1.79 1.62 2.39 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.51 2.41 1.20 4.30
3.32 1.33 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.74
2.06 1.74
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
Букмекер Да Нет
4.00 1.25
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный