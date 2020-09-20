Второй тайм

93' Монпелье заслуженно побеждает в отличном матче

93' Делор Анди из команды Монпелье сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Как он промахнулся? Самбья Саломон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Удар от ворот произведет Анже

91' Как он промахнулся? Лаборд Гаэтан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

91' Монпелье имеет хороший шанс забить.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

91' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Монпелье имеет хороший шанс забить.

88' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Самбья Саломон из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

86' Г О О О О Л - Молле Флоран изменил счет на табло!

85' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

85' Тиуб Сада навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Удар от ворот произведет Монпелье

83' Траоре Исмаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Анже имеет хороший шанс забить.

81' Удар от ворот произведет Монпелье

81' Бобишон Антонен не смог попасть в створ ударом издали

80' Удар от ворот произведет Монпелье

79' Тиуб Сада не смог попасть в створ ударом издали

79' Удар от ворот произведет Монпелье

79' Аит-Нури Раян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Анже имеет хороший шанс забить.

77' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

76' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Бернардони Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

73' Анже делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

72' Павлович Матео предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

72' Монпелье имеет хороший шанс забить.

72' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

69' Тиуб Сада выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Коцца Николя получил желтую карточку от судьи

66' Игра в одни ворота сейчас. Монпелье доминирует и владеет мячом

65' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Павлович Матео получил желтую карточку от судьи

62' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Капелле Пьеррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Отличные скиллы показывает Самбья Саломон , обводя своих соперников

58' Удар от ворот произведет Анже

58' Отличный пас сделал Саванье Тежи из команды Монпелье . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

58' Удар от ворот произведет Анже

58' Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали

57' Матч возобновлен

57' Мендеш Педру II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Баокен Стефан получил желтую карточку от судьи

55' Ох, нехорошо это выглядит. Делор Анди получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Делор Анди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Делор Анди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Ристич Михайло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

52' Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Анже имеет хороший шанс забить.

51' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Отличные скиллы показывает Делор Анди , обводя своих соперников

50' Монпелье имеет хороший шанс забить.

49' Эбосс Энсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

46' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля