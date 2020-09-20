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  3. Франция
Монпелье
4:1
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
11' Желтая карточка
Эбосс Энсо
16' Желтая карточка
Конгре Даниэль
1:0
18' Гол
Суке Арно
1:1
25' Гол
Баокен Стефан
33' Желтая карточка
Делор Анди
41' Желтая карточка
Суке Арно
2:1
43' Гол
Делор Анди
56' Желтая карточка
Баокен Стефан
3:1
60' Гол
Делор Анди
62' Желтая карточка
Павлович Матео
66' Желтая карточка
Коцца Николя
4:1
86' Гол
Молле Флоран
90'+3
1
Омлин
Йонас
31
Коцца
Николя
5
Мендеш
Педру
II
3
Конгре
Даниэль
2
Суке
Арно
12
Ферри
Жордан
14
Ле
Таллек
Дамьен
7
Ристич
Михайло
11
Саванье
Тежи
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
1
Бернардони
Поль
25
Бамба
Абдулайе
8
Траоре
Исмаэль
4
Павлович
Матео
6
Эбосс
Энсо
15
Капелле
Пьеррик
10
Фюльжини
Анжело
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
19
Баокен
Стефан
23
Бобишон
Антонен
Монпелье
3-4-1-2
Анже
5-3-2

Ход матча

11'
 
Эбосс Энсо
16'
Конгре Даниэль
 
18'
Суке Арно
(Лаборд Гаэтан)
1:0
25'
1:1
Баокен Стефан
(Фюльжини Анжело)
33'
Делор Анди
 
41'
Суке Арно
 
43'
Делор Анди
(Лаборд Гаэтан)
2:1
46'
Самбья Саломон
Суке Арно
 
56'
 
Баокен Стефан
60'
Делор Анди
(Самбья Саломон)
3:1
62'
 
Павлович Матео
63'
 
Тиуб Сада
Кулибали Лассана
63'
 
Аит-Нури Раян
Эбосс Энсо
66'
Коцца Николя
 
68'
Ойонго Амбруаз
Коцца Николя
 
73'
 
Дьони Луа
Мангани Томас
74'
 
Чо Мохамед-Али
Баокен Стефан
74'
Молле Флоран
Ле Таллек Дамьен
 
84'
Шотар Жорис
Ферри Жордан
 
85'
Мавидиди Стефи
Делор Анди
 
86'
Молле Флоран
(Лаборд Гаэтан)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 5
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаборд Гаэтан 2 0.5
2. Делор Анди 2 0.5
3. Саванье Тежи 2 (1) 0.5
4. Конгре Даниэль 2 0.5
5. Суке Арно 1 0.25
6. Молле Флоран 1 0.25
7. Ойонго Амбруаз 0 0
8. Ристич Михайло 0 0
9. Самбья Саломон 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 2 0.5
2. Траоре Исмаэль 1 0.25
3. Бобишон Антонен 0 0
4. Фюльжини Анжело 0 0

Карточки

Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 1
2. Делор Анди 2 0
3. Молле Флоран 0 1
4. Конгре Даниэль 1 0
5. Суке Арно 1 0
6. Ферри Жордан 1 0
7. Саванье Тежи 1 0
8. Ристич Михайло 1 0
9. Коцца Николя 1 0
Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 1 1
2. Баокен Стефан 2 0
3. Павлович Матео 1 0
4. Сантамария Батист 1 0
5. Фюльжини Анжело 1 0
6. Эбосс Энсо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монпелье 0 20% (2) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 20% (2)
 Анже 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Монпелье Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье
Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье Белфорт 0:0 Монпелье Монпелье 2:1 Дижон Монпелье 5:0 Кан Амьен 1:2 Монпелье Реймс Сент-Анн 0:1 Монпелье Монпелье 4:0 Брест
Анже Последние 20 матчей: + = -
Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже
Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже Анже 1:3 Гавр Анже 1:1 Бордо Шоле 0:1 Анже Анже 2:0 Нант Брест 0:1 Анже Анже 1:0 Монпелье Ним 1:0 Анже Анже 0:2 Лилль Монако 1:0 Анже Анже 1:4 Реймс Анже 4:5 Ренн Марсель 0:0 Анже

Последние игры между собой

Монпелье: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 4
Анже: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 6
Анже 1:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:0 Анже Лига 1 Монпелье 2:2 Анже Лига 1 Анже 1:0 Монпелье Лига 1
Монпелье 2:1 Анже Лига 1 Анже 0:1 Монпелье Кубок лиги Анже 1:1 Монпелье Лига 1 Анже 2:0 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Анже Лига 1 Анже 2:3 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:2 Анже Лига 1 Монпелье 1:0 Анже Лига 2 Анже 3:3 Монпелье Лига 2 Монпелье 1:0 Анже Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен 1:0 Заявка 4 4 0 0 7 - 0 12
2. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
9. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Нант 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Метц Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
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Прогнозы 155
Монпелье 87.1% (135)
X 11% (17)
Анже 1.9% (3)
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2.23 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Монпелье 4:1 Анже

Исход игры
Монпелье
87.1% (135)
Ничья
11% (17)
Анже
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
34.87% (53)
Меньше
65.13% (99)
Обе команды забьют
Да
42.11% (64)
Нет
57.89% (88)
Популярный счёт
1:0 Монпелье
40% (62)
2:1 Монпелье
30.3% (47)
2:0 Монпелье
14.2% (22)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:1 Монпелье
1.3% (2)
1:2 Анже
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.30 3.60
1.01 16.50 100.00
2.00 3.52 4.40
2.12 3.25 3.69
1.31 4.78 16.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5
8.00 1.06 6.60 1.12 2.35 1.57 2.11 1.78 1.84 2.05 4.15 1.22 1.28 3.55 3.45 1.30 1.06 7.60 1.80 2.00 1.01 15.50 1.12 6.00 1.01 14.50
7.70 1.04 6.85 1.09 2.78 1.42 2.16 1.71 1.71 2.39 1.32 3.45 1.21 4.20 1.06 7.80 1.03 8.30 1.01 18.50
5.62 1.09 5.03 1.12 2.81 1.44 2.15 1.74 1.64 2.31 1.30 3.43 1.21 4.05 1.07 6.61 1.06 7.87 1.01 14.74 1.01 15.19
6.57 1.13 2.52 1.57 2.15 1.77 2.88 1.46 4.22 1.25 3.55 1.33 2.86 1.46 2.08 1.83 1.75 2.18 3.13 1.40 2.45 1.60 1.84 2.06 1.55 2.57 1.32 3.60 1.44 2.93 1.30 3.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.90 1.90 1.67 2.31 1.15 5.30 1.08 8.20 1.30 3.40 1.02 13.00
2.68 1.47 1.73 2.11 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
2.58 1.52 1.69 2.22 1.33 3.27 1.07 6.40 1.06 8.06
2.55 1.55 2.09 1.79 1.62 2.39 1.40 3.07 1.72 2.19 1.44 2.89 1.16 5.50 1.18 5.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.51 2.41 1.20 4.30
3.32 1.33 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.95 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.40 1.55
2.06 1.74
Букмекер Да Нет
8.50 1.06
Букмекер Да Нет
4.00 1.25
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