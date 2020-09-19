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  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
0:1
Перерыв

Стадион:
Монако
1
Сален
Ромен
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
17
Мауасса
Фет
14
Буриго
Бенжамен
15
Н'Зонзи
Стивен
10
Камавинга
Эдуардо
7
Рафинья
Диас
18
Гирасси
Серу
21
Терье
Мартен
40
Лекомт
Бенжамен
26
Агилар
Рубен
20
Дисаси
Аксель
32
Бадиашиле
Бенуа
29
Сидибе
Джибриль
8
Чуамени
Орельен
4
Фабрегас
Сеск
22
Фофана
Юссуф
37
Диоп
Софьян
9
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
Ренн
4-3-3
Монако
4-3-3

Ход матча

28'
0:1
Бен-Йеддер Виссам
41'
Трюффер Адриен
Мауасса Фет
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 2 0.5
2. Буриго Бенжамен 1 0.25
3. Камавинга Эдуардо 1 0.25
4. Да Сильва Дамьен 1 0.25
5. Агер Наиф 1 0.25
6. Тэт Флавьен 0 0
7. Мауасса Фет 0 0
8. Дель Кастильо Ромен 0 0
9. Рафинья Диас 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бадиашиле Бенуа 2 0.5
2. Бен-Йеддер Виссам 1 0.25
3. Дисаси Аксель 1 0.25
4. Геббельс Виллем 1 0.25
5. Диоп Софьян 1 0.25
6. Головин Александр 0 0
7. Оньекуру Генри 0 0
8. Чуамени Орельен 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 2 0
2. Да Сильва Дамьен 2 0
3. Буриго Бенжамен 2 0
4. Терье Мартен 0 1
5. Боэ Саша 0 1
6. Сален Ромен 1 0
7. Тэт Флавьен 1 0
8. Мауасса Фет 1 0
9. Камавинга Эдуардо 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 1 1
2. Чуамени Орельен 2 0
3. Агилар Рубен 1 0
4. Желсон Мартиньш 1 0
5. Дисаси Аксель 1 0
6. Геббельс Виллем 1 0
7. Диоп Софьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2)
 Монако 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: + = -
Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн
Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант
Монако Последние 20 матчей: + = -
Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс
АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Ренн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Монако 3:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ренн Кубок лиги Монако 1:2 Ренн Лига 1
Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 Монако Лига 1 Монако 7:0 Ренн Кубок лиги Монако 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 3:1 Ренн Кубок Ренн 2:0 Монако Лига 1 Ренн 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ренн Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монако 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Сент-Этьен Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Ренн 0:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
11. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
14. ПСЖ Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Метц Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ренн" - "Монако" - 0:1.
  • Угловой
    45'
    Агер от углового флага навесил к воротам. Лекомт кулаками выбил мяч далеко за пределы штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    45'
    Фолланд нарушил правила у чужой штрафной площади.
  • Угловой
    45'
    Фабрегас от углового флага навесил к ближней штанге, где Гирасси вверху всех опередил и мяч из штрафной площади выбил.
  • Фол, нарушение
    45'
    Н'Зонзи сбил Бен-Йедера у центрального круга.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Мигелгорри в первом тайме.
  • Офсайд
    44'
    Сидибе на левом фланге оказался в офсайде.
  • 43'
    Терье справа прорвался в штрафную площадь, где в борьбе с Бадиашилем упустил мяч за пределы поля.
  • Замена
    42'
    Замена в составе "Ренна": вместо Фета Мауасса на поле вышел Адриен Трюффер.
  • 41'
    Мауасса вернулся пока на поле. Надеемся, что у защитника "Ренна" нет серьёзных повреждений и он проведёт матч до финального свистка.
  • 40'
    Камавинга на левом фланге атаки ударил по ногам Фофана.
  • 39'
    Прострел Траоре справа к воротам прервал Бадиашиле.
  • 38'
    Трюффер побежал разминаться. Возможно, Мауасса не сможет продолжить встречу.
  • Травма, повреждение
    36'
    Агилар на фланге выбил мяч у Мауасса и попал по ногам Фету. Помощь медиков требуется защитнику "Ренна".
  • 34'
    Рафинья сыграл на подборе на линии штрафной площади, но замешкался и удара по воротам не нанёс.
  • Угловой
    33'
    Следующая подача Фабрегаса следует на Бадиашиле. Бенуа делает перевод на дальнюю штангу, откуда Фолланд скидывает мяч в центр. Здесь уже Сален делает рывок вперёд и забирает мяч в руки.
  • Угловой
    32'
    Фолланд заработал угловой удар. Фабрегас навесил на Бадиашиле, которому помешал пробить по воротам Гирасси.
  • 31'
    "Ренн" держит мяч в центре поля. Хозяева немного ошарашены и не торопятся быстро двигаться вперёд.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    БЕН-ЙЕДЕР!!! Фабрегас исполнил подачу от углового флага. После выноса следует заброс в штрафную площадь. Мяч от головы Н'Зонзи отскакивает вправо на Бен-Йедера. Виссам мощнейшим ударом под перекладину открывает счёт в матче.
  • 29'
    Под удар Чуамени с дальней дистанции подстаивл ногу Агер. Мяч окакзался за пределами поля.
  • 28'
    Фофана справа сместился в центр, где оказался в окружении четырёх соперников и потерял мяч.
  • 28'
    Фабрегас выдал пас по центру на ход Бен-Йедеру, но Виссам очень неудачно играет при приёме мяча.
  • Угловой
    27'
    Лекомт поймал мяч после навеса Агера от углового флага.
  • 26'
    Чуамени сделал хороший заброс на ход Бен-Йедеру. Только длинный рывок Салена далеко за пределы штрафной площади смог разрядить ситуацию.
  • 25'
    Фофана слева не смог исполнить точную передачу в центр на Бен-Йедера.
  • Угловой
    24'
    Подача Буриго от углового флага была хороша по силе, но здесь гости смогли вынести мяч от ворот.
  • Угловой
    23'
    Агер от углового флага закрутил мяч под перекладину. Лекомт с трудом сумел перевести мяч за пределы поля.
  • 22'
    Траоре справа прострелил на Терье, который пробил в спину Бадиашиле.с десяти метров.
  • Угловой
    21'
    Буриго от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Бадиашиле вверху опередил всех и выбил мяч от ворот.
  • 20'
    Мауасса слева обыграл Дисаси и прострелил к воротам, где Бадиашиле опередил Терье и отправил мяч за пределы поля.
  • 19'
    Сален выскочил за пределы штрафной площади и сыграл головой, опередив рвавшегося к воротам Бен-Йедера.
  • 18'
    Рафинья справа с линии штрафной площади пробил по воротам, но попал мячом в партнёра - Гирасси.
  • Угловой
    17'
    Фабрегас навесил от углового флага на дальнюю штангу. Бадиашиле выпрыгнул очень высоко, но смог только чиркнуть головой по мячу.
  • 16'
    Фофана с двадцати семи метров с рикошетом от Н'Зонзи пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    15'
    У Сидибе не прошла передача на ход Бен-Йедеру, но перед этим Джибриля подтолкнул в спину Рафинья.
  • 14'
    Первую четверть часа активнее играет "Монако". после небольшого замешательства в стартовые минуты гости одну за другой накатывают атаки на ворота соперников.
  • 12'
    У Сидибе слишком сильной получилась передача на правый фланг. Агилар не смог догнать мяч.
  • Угловой
    11'
    Фабрегас от углового флага навесил на Бен-Йедера, который головой пробил выше ворот.
  • 10'
    Агилар справа подключился к атаке, но прострел в штрафную площадь прервал Мауасса.
  • Угловой
    8'
    Дисаси пробил головой после подачи Фабрегаса от углового флага, но мяч полетел точно в руки Салену.
  • 7'
    Агилар справа навесил в штрафную площадь, где Бен-Йедер попытался пробить в падении через себя, но попал мячом в спину Да Сильвы.
  • 6'
    Гирасси справа покатил мяч в штрафную площадь на Терье, но защитники "Монако" смогли перехватить обостряющую передачу.
  • 5'
    Диоп справа прострелил в штрафную площадь, где на перехвате сыграл Агер.
  • 4'
    Игроки "Ренна" забрали мяч. Гирасси справа навесил к воротам, откуда Терье головой пробил выше ворот.
  • 3'
    Фофана на левом фланге забрался в офсайд.
  • 2'
    "Ренн" играет в красных футболках и чёрных трусах, "Монако" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Роазон Парк"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ренн 0:1 Монако

Исход игры
Ренн
31% (48)
Ничья
41.3% (64)
Монако
27.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
48.37% (74)
Меньше
51.63% (79)
Обе команды забьют
Да
81.7% (125)
Нет
18.3% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.5% (52)
2:1 Ренн
20% (31)
1:2 Монако
19.4% (30)
1:0 Ренн
9% (14)
2:2 Ничья
5.8% (9)
0:1 Монако
5.2% (8)
0:2 Монако
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.30 3.40 3.20
7.00 3.80 1.53
2.32 3.56 3.40
2.41 3.39 2.94
6.09 3.87 1.63

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 7.20 1.09 4.60 1.19 3.35 1.31 1.90 1.90 1.88 1.99 1.42 2.85 1.27 3.70 1.08 7.77 1.07 8.40 1.04 9.00 1.04 9.60
11.50 1.04 10.25 1.05 4.05 1.25 3.15 1.37 2.16 1.85 1.64 2.29 1.43 2.88 1.20 4.55 1.16 5.40 1.06 9.80
8.69 1.06 6.90 1.07 3.61 1.28 2.88 1.43 2.00 1.87 1.56 2.50 1.38 3.07 1.16 4.63 1.12 5.19 1.05 9.74 1.04 10.70 1.01 17.44
6.43 1.14 2.57 1.55 2.20 1.74 2.79 1.48 2.19 1.74 1.92 1.99 1.62 2.41 1.47 2.82 1.38 3.23 1.14 6.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.22 1.65 1.45 2.70 1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50
3.10 1.37 2.09 1.74 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
3.03 1.39 2.06 1.82 1.48 2.71 1.14 4.90 1.10 5.59 1.02 14.27 1.02 15.01
2.05 1.83 1.68 2.27 1.31 3.61 1.65 2.37 1.29 3.72 1.16 5.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 3.15 1.42 1.84 2.05 1.38 2.90 1.23 4.05
4.25 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.50
1.73 2.10
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
2.95 1.40
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