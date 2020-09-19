Ренн
0:1
Перерыв
Стадион: Роазон Парк
Монако
0:1
28' ГолБен-Йеддер Виссам
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
18
Гирасси
Серу
21
Терье
Мартен
26
Агилар
Рубен
22
Фофана
Юссуф
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Гирасси СеруНападающий
-
21 Терье МартенНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бонет ПепеВратарь
-
26 Желен ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
37 Диоп СофьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Мийо ЭнцоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
28'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|2
|0.5
|2.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.25
|3.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.25
|4.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0.25
|5.
|Агер Наиф
|1
|0.25
|6.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|7.
|Мауасса Фет
|0
|0
|8.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|9.
|Рафинья Диас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.5
|2.
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0.25
|3.
|Дисаси Аксель
|1
|0.25
|4.
|Геббельс Виллем
|1
|0.25
|5.
|Диоп Софьян
|1
|0.25
|6.
|Головин Александр
|0
|0
|7.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|8.
|Чуамени Орельен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|4.
|Терье Мартен
|0
|1
|5.
|Боэ Саша
|0
|1
|6.
|Сален Ромен
|1
|0
|7.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|8.
|Мауасса Фет
|1
|0
|9.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|2.
|Чуамени Орельен
|2
|0
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0
|4.
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|5.
|Дисаси Аксель
|1
|0
|6.
|Геббельс Виллем
|1
|0
|7.
|Диоп Софьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Монако
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: + = -Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн
Монако Последние 20 матчей: + = -Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс
АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ
Последние игры между собой
Ренн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 Монако Лига 1 Монако 7:0 Ренн Кубок лиги Монако 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 3:1 Ренн Кубок Ренн 2:0 Монако Лига 1 Ренн 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ренн Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Ренн
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|11.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|14.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Монако
Исход игры
Ренн
31% (48)
Ничья
41.3% (64)
Монако
27.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
48.37% (74)
Меньше
51.63% (79)
Обе команды забьют
Да
81.7% (125)
Нет
18.3% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.5% (52)
2:1 Ренн
20% (31)
1:2 Монако
19.4% (30)
1:0 Ренн
9% (14)
2:2 Ничья
5.8% (9)
0:1 Монако
5.2% (8)
0:2 Монако
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|12.00
|1.01
|7.20
|1.09
|4.60
|1.19
|—
|—
|3.35
|1.31
|—
|—
|1.90
|1.90
|1.88
|1.99
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.27
|3.70
|1.08
|7.77
|1.07
|8.40
|1.04
|9.00
|1.04
|9.60
|—
|—
|11.50
|1.04
|10.25
|1.05
|4.05
|1.25
|—
|—
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.16
|1.85
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.20
|4.55
|1.16
|5.40
|1.06
|9.80
|—
|—
|—
|—
|8.69
|1.06
|6.90
|1.07
|3.61
|1.28
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.00
|1.87
|—
|—
|1.56
|2.50
|—
|—
|1.38
|3.07
|1.16
|4.63
|1.12
|5.19
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|1.01
|17.44
|—
|—
|—
|—
|6.43
|1.14
|2.57
|1.55
|2.20
|1.74
|2.79
|1.48
|2.19
|1.74
|1.92
|1.99
|1.62
|2.41
|1.47
|2.82
|1.38
|3.23
|—
|—
|1.14
|6.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.52
|2.52
|—
|—
|1.09
|7.20
|1.05
|9.50
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.51
|2.56
|—
|—
|1.17
|5.00
|1.12
|6.25
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.39
|—
|—
|2.06
|1.82
|—
|—
|1.48
|2.71
|—
|—
|1.14
|4.90
|1.10
|5.59
|1.02
|14.27
|1.02
|15.01
|2.05
|1.83
|1.68
|2.27
|1.31
|3.61
|1.65
|2.37
|1.29
|3.72
|1.16
|5.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—