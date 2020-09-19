Фабрегас от углового флага навесил к ближней штанге, где Гирасси вверху всех опередил и мяч из штрафной площади выбил.

Агер от углового флага навесил к воротам. Лекомт кулаками выбил мяч далеко за пределы штрафной площади.

45' 3 минуты добавил Мигелгорри в первом тайме.

44' Сидибе на левом фланге оказался в офсайде.

43' Терье справа прорвался в штрафную площадь, где в борьбе с Бадиашилем упустил мяч за пределы поля.

42' Замена в составе "Ренна": вместо Фета Мауасса на поле вышел Адриен Трюффер.

41' Мауасса вернулся пока на поле. Надеемся, что у защитника "Ренна" нет серьёзных повреждений и он проведёт матч до финального свистка.

40' Камавинга на левом фланге атаки ударил по ногам Фофана.

39' Прострел Траоре справа к воротам прервал Бадиашиле.

38' Трюффер побежал разминаться. Возможно, Мауасса не сможет продолжить встречу.

36' Агилар на фланге выбил мяч у Мауасса и попал по ногам Фету. Помощь медиков требуется защитнику "Ренна".

34' Рафинья сыграл на подборе на линии штрафной площади, но замешкался и удара по воротам не нанёс.

33' Следующая подача Фабрегаса следует на Бадиашиле. Бенуа делает перевод на дальнюю штангу, откуда Фолланд скидывает мяч в центр. Здесь уже Сален делает рывок вперёд и забирает мяч в руки.

32' Фолланд заработал угловой удар. Фабрегас навесил на Бадиашиле, которому помешал пробить по воротам Гирасси.

31' "Ренн" держит мяч в центре поля. Хозяева немного ошарашены и не торопятся быстро двигаться вперёд.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

БЕН-ЙЕДЕР!!! Фабрегас исполнил подачу от углового флага. После выноса следует заброс в штрафную площадь. Мяч от головы Н'Зонзи отскакивает вправо на Бен-Йедера. Виссам мощнейшим ударом под перекладину открывает счёт в матче.

29' Под удар Чуамени с дальней дистанции подстаивл ногу Агер. Мяч окакзался за пределами поля.

28' Фофана справа сместился в центр, где оказался в окружении четырёх соперников и потерял мяч.

28' Фабрегас выдал пас по центру на ход Бен-Йедеру, но Виссам очень неудачно играет при приёме мяча.

27' Лекомт поймал мяч после навеса Агера от углового флага.

26' Чуамени сделал хороший заброс на ход Бен-Йедеру. Только длинный рывок Салена далеко за пределы штрафной площади смог разрядить ситуацию.

25' Фофана слева не смог исполнить точную передачу в центр на Бен-Йедера.

24' Подача Буриго от углового флага была хороша по силе, но здесь гости смогли вынести мяч от ворот.

23' Агер от углового флага закрутил мяч под перекладину. Лекомт с трудом сумел перевести мяч за пределы поля.

22' Траоре справа прострелил на Терье, который пробил в спину Бадиашиле.с десяти метров.

21' Буриго от углового флага навесил на дальнюю штангу, где Бадиашиле вверху опередил всех и выбил мяч от ворот.

20' Мауасса слева обыграл Дисаси и прострелил к воротам, где Бадиашиле опередил Терье и отправил мяч за пределы поля.

19' Сален выскочил за пределы штрафной площади и сыграл головой, опередив рвавшегося к воротам Бен-Йедера.

18' Рафинья справа с линии штрафной площади пробил по воротам, но попал мячом в партнёра - Гирасси.

17' Фабрегас навесил от углового флага на дальнюю штангу. Бадиашиле выпрыгнул очень высоко, но смог только чиркнуть головой по мячу.

16' Фофана с двадцати семи метров с рикошетом от Н'Зонзи пробил правее ворот.

15' У Сидибе не прошла передача на ход Бен-Йедеру, но перед этим Джибриля подтолкнул в спину Рафинья.

14' Первую четверть часа активнее играет "Монако". после небольшого замешательства в стартовые минуты гости одну за другой накатывают атаки на ворота соперников.

12' У Сидибе слишком сильной получилась передача на правый фланг. Агилар не смог догнать мяч.

11' Фабрегас от углового флага навесил на Бен-Йедера, который головой пробил выше ворот.

10' Агилар справа подключился к атаке, но прострел в штрафную площадь прервал Мауасса.

8' Дисаси пробил головой после подачи Фабрегаса от углового флага, но мяч полетел точно в руки Салену.

7' Агилар справа навесил в штрафную площадь, где Бен-Йедер попытался пробить в падении через себя, но попал мячом в спину Да Сильвы.

6' Гирасси справа покатил мяч в штрафную площадь на Терье, но защитники "Монако" смогли перехватить обостряющую передачу.

5' Диоп справа прострелил в штрафную площадь, где на перехвате сыграл Агер.

4' Игроки "Ренна" забрали мяч. Гирасси справа навесил к воротам, откуда Терье головой пробил выше ворот.

3' Фофана на левом фланге забрался в офсайд.

2' "Ренн" играет в красных футболках и чёрных трусах, "Монако" - в белой форме.