Ренн
Позже
Стадион: Роазон Парк
Монако
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|2
|0.67
|2.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.33
|3.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.33
|4.
|Да Сильва Дамьен
|1
|0.33
|5.
|Агер Наиф
|1
|0.33
|6.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|7.
|Мауасса Фет
|0
|0
|8.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|9.
|Рафинья Диас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.67
|2.
|Дисаси Аксель
|1
|0.33
|3.
|Геббельс Виллем
|1
|0.33
|4.
|Диоп Софьян
|1
|0.33
|5.
|Головин Александр
|0
|0
|6.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|7.
|Чуамени Орельен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|3.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|4.
|Терье Мартен
|0
|1
|5.
|Боэ Саша
|0
|1
|6.
|Сален Ромен
|1
|0
|7.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|8.
|Мауасса Фет
|1
|0
|9.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|2.
|Чуамени Орельен
|2
|0
|3.
|Агилар Рубен
|1
|0
|4.
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|5.
|Дисаси Аксель
|1
|0
|6.
|Геббельс Виллем
|1
|0
|7.
|Диоп Софьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Монако
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: + = -Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн
Монако Последние 20 матчей: + = -Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс
АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ
Последние игры между собой
Ренн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 Монако Лига 1 Монако 7:0 Ренн Кубок лиги Монако 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 3:1 Ренн Кубок Ренн 2:0 Монако Лига 1 Ренн 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ренн Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Сент-Этьен
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Марсель
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Ланс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|11.
|Лион
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ним
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|14.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Ренн - Монако
Исход игры
Ренн
26.4% (14)
Ничья
37.7% (20)
Монако
35.8% (19)
Тотал 2.5
Больше
44.23% (23)
Меньше
55.77% (29)
Обе команды забьют
Да
76.92% (40)
Нет
23.08% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (17)
1:2 Монако
26.4% (14)
2:1 Ренн
11.3% (6)
1:0 Ренн
11.3% (6)
0:2 Монако
5.7% (3)
0:1 Монако
3.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|8.80
|1.05
|3.70
|1.28
|2.90
|1.42
|—
|—
|2.01
|1.88
|1.79
|2.12
|1.57
|2.55
|1.37
|3.15
|1.17
|5.20
|1.12
|5.60
|1.03
|9.90
|—
|—
|11.25
|1.04
|9.60
|1.06
|3.84
|1.27
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.07
|1.92
|—
|—
|1.58
|2.41
|1.39
|3.05
|1.17
|5.10
|1.14
|5.90
|1.04
|11.00
|—
|—
|8.69
|1.06
|6.90
|1.07
|3.61
|1.28
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.00
|1.87
|—
|—
|1.56
|2.50
|1.38
|3.07
|1.16
|4.63
|1.12
|5.19
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|4.07
|1.27
|3.09
|1.41
|2.37
|1.64
|2.02
|1.88
|1.80
|2.10
|1.58
|2.51
|1.39
|3.18
|—
|—
|1.14
|6.51
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.45
|2.80
|1.15
|5.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.15
|5.40
|1.11
|6.65
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.39
|—
|—
|2.06
|1.82
|—
|—
|1.48
|2.71
|1.14
|4.90
|1.10
|5.59
|1.02
|14.27
|1.02
|15.01
|3.21
|1.38
|2.64
|1.53
|2.07
|1.83
|1.65
|2.34
|1.47
|2.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—