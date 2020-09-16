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Ренн
 
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Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 2 0.67
2. Буриго Бенжамен 1 0.33
3. Камавинга Эдуардо 1 0.33
4. Да Сильва Дамьен 1 0.33
5. Агер Наиф 1 0.33
6. Тэт Флавьен 0 0
7. Мауасса Фет 0 0
8. Дель Кастильо Ромен 0 0
9. Рафинья Диас 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бадиашиле Бенуа 2 0.67
2. Дисаси Аксель 1 0.33
3. Геббельс Виллем 1 0.33
4. Диоп Софьян 1 0.33
5. Головин Александр 0 0
6. Оньекуру Генри 0 0
7. Чуамени Орельен 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 2 0
2. Да Сильва Дамьен 2 0
3. Буриго Бенжамен 2 0
4. Терье Мартен 0 1
5. Боэ Саша 0 1
6. Сален Ромен 1 0
7. Тэт Флавьен 1 0
8. Мауасса Фет 1 0
9. Камавинга Эдуардо 1 0
Монако
# Игрок      
1. Фофана Юссуф 1 1
2. Чуамени Орельен 2 0
3. Агилар Рубен 1 0
4. Желсон Мартиньш 1 0
5. Дисаси Аксель 1 0
6. Геббельс Виллем 1 0
7. Диоп Софьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 16.67% (1) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2)
 Монако 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: + = -
Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн
Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн Тулуза 0:2 Ренн Ренн 2:1 Ним Реймс 1:0 Ренн Белфорт 0:3 Ренн Ренн 0:0 Брест Лилль 1:0 Ренн Ренн 3:2 Нант
Монако Последние 20 матчей: + = -
Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс
АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье Амьен 1:2 Монако Монако 1:0 Анже Ним 3:1 Монако Монако 0:1 Сент-Этьен Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ

Последние игры между собой

Ренн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Монако: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Монако 3:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ренн Кубок лиги Монако 1:2 Ренн Лига 1
Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 Монако Лига 1 Монако 7:0 Ренн Кубок лиги Монако 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 1:1 Ренн Лига 1 Монако 3:1 Ренн Кубок Ренн 2:0 Монако Лига 1 Ренн 0:1 Монако Лига 1 Монако 2:0 Ренн Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Ренн 1:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2. Монако Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Сент-Этьен Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Марсель Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Ланс Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
9. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
10. Бордо Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
11. Лион Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
12. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ним Заявка 3 1 0 2 7 - 6 3
14. ПСЖ Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Метц Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 53
    Ренн 26.4% (14)
    X 37.7% (20)
    Монако 35.8% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Монако
    2.41
    3.62
    3.22
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Ренн - Монако

    Исход игры
    Ренн
    26.4% (14)
    Ничья
    37.7% (20)
    Монако
    35.8% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.23% (23)
    Меньше
    55.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (40)
    Нет
    23.08% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (17)
    1:2 Монако
    26.4% (14)
    2:1 Ренн
    11.3% (6)
    1:0 Ренн
    11.3% (6)
    0:2 Монако
    5.7% (3)
    0:1 Монако
    3.8% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.40 3.50 2.95
    2.35 3.40 3.05
    2.41 3.62 3.22
    2.41 3.39 2.94
    2.39 3.40 3.13

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.00 1.01 8.80 1.05 3.70 1.28 2.90 1.42 2.01 1.88 1.79 2.12 1.57 2.55 1.37 3.15 1.17 5.20 1.12 5.60 1.03 9.90
    11.25 1.04 9.60 1.06 3.84 1.27 2.96 1.41 2.07 1.92 1.58 2.41 1.39 3.05 1.17 5.10 1.14 5.90 1.04 11.00
    8.69 1.06 6.90 1.07 3.61 1.28 2.88 1.43 2.00 1.87 1.56 2.50 1.38 3.07 1.16 4.63 1.12 5.19 1.05 9.74 1.04 10.70
    4.07 1.27 3.09 1.41 2.37 1.64 2.02 1.88 1.80 2.10 1.58 2.51 1.39 3.18 1.14 6.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.98 1.83 1.45 2.80 1.15 5.70
    3.04 1.38 2.03 1.79 1.48 2.65 1.15 5.40 1.11 6.65
    3.03 1.39 2.06 1.82 1.48 2.71 1.14 4.90 1.10 5.59 1.02 14.27 1.02 15.01
    3.21 1.38 2.64 1.53 2.07 1.83 1.65 2.34 1.47 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.85 1.39 1.74 2.03 1.31 3.25
    4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.18
    1.73 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.36
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