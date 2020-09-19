Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Ланс

42' Удар от ворот произведет Ланс

42' Удар от ворот произведет Ланс

41' О, нет. Из многообещающей позиции Удин Реми из команды Бордо наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

41' Де Превиль Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Медина Факундо получил желтую карточку от судьи

40' Соперник делает почти голевой пас, но Костил Бенуа из команды Бордо начеку и спасает ситуацию.

38' Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

32' Хван Ый-Чжо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Удар от ворот произведет Бордо

27' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Дукуре Шейк совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Удар от ворот произведет Ланс

18' Удин Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Бордо

14' Удар от ворот произведет Бордо

14' Клаусс Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Удар от ворот произведет Бордо

10' Матч возобновлен

10' Лека Жан-Луи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Отавио II получил желтую карточку от судьи

8' Удин Реми имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

7' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Бордо

4' Как он промахнулся? Какута Гаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

4' ШАНС! Какута Гаэль вышел один на один с голкипером...

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Бордо начинает с центра поля