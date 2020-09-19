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Ланс
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Бордо
0'
8' Желтая карточка
Фортес Стивен
9' Желтая карточка
Отавио II
22' Желтая карточка
Дукуре Шейк
40' Желтая карточка
Медина Факундо
45'+2
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
15
Фортес
Стивен
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
27
Ганаго
Игнатиус
1
Костил
Бенуа
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
28
Удин
Реми
12
Де
Превиль
Николя
7
Бриан
Джимми
18
Хван
Ый-Чжо
Ланс
3-4-1-2
Бордо
3-4-1-2

Ход матча

8'
Фортес Стивен
 
9'
 
Отавио II
22'
Дукуре Шейк
 
26'
 
Адли Ясин
Башич Тома
40'
Медина Факундо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ганаго Игнатиус 2 0.5
2. Какута Гаэль 2 (2) 0.5
3. Медина Факундо 1 0.25
4. Сотока Флорьян 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 1 0.25
2. Майя Джош 1 0.25
3. Косельни Лоран 0 0
4. Хван Ый-Чжо 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Баде Луак 1 1
2. Каюзак Янник 2 0
3. Дукуре Шейк 2 0
4. Фортес Стивен 1 0
5. Сотока Флорьян 1 0
6. Медина Факундо 1 0
7. Боура Исмаэль 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 3 0
2. Зеркан Мехди 0 1
3. Бриан Джимми 1 0
4. Де Превиль Николя 1 0
5. Сабали Юссуф 1 0
6. Башич Тома 1 0
7. Удин Реми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0
 Бордо 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа
Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан Шатору 3:2 Ланс Ланс 0:0 Гренобль Ланс 1:0 Труа Гавр 0:0 Ланс
Бордо Последние 20 матчей: + = -
Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо
Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо Брест 2:0 Бордо

Последние игры между собой

Ланс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Бордо 2:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Бордо Лига 1 Ланс 2:3 Бордо Кубок Ланс 1:0 Бордо Лига 1
Бордо 2:2 Ланс Лига 1 Ланс 4:3 Бордо Лига 1 Бордо 4:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:2 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
3. Монако Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Ланс 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
10. Бордо 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 0 6
11. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
14. ПСЖ Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Метц Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Ланс 29.8% (45)
X 41.7% (63)
Бордо 28.5% (43)
Все прогнозы
2.06 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланс
Ничья
Бордо
2.49
3.18
4.32
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Ланс 0:0 Бордо

Исход игры
Ланс
29.8% (45)
Ничья
41.7% (63)
Бордо
28.5% (43)
Тотал 2.5
Больше
29.53% (44)
Меньше
70.47% (105)
Обе команды забьют
Да
67.79% (101)
Нет
32.21% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (57)
1:0 Ланс
16.6% (25)
1:2 Бордо
13.9% (21)
2:1 Ланс
11.9% (18)
0:1 Бордо
9.3% (14)
0:2 Бордо
3.3% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.35 3.05 3.40
2.40 2.65 3.80
2.40 3.38 3.45
2.47 3.34 2.89
2.46 2.53 4.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.20 1.22 5.60 1.15 1.80 2.00 1.94 1.92 1.68 2.26 1.23 4.05 1.23 4.10 1.05 9.50 1.04 9.00 1.02 13.00 1.01 17.00
6.85 1.11 5.40 1.16 2.60 1.51 1.93 1.89 1.59 2.68 1.25 4.05 1.18 4.95 1.06 9.80 1.05 10.75 1.00 19.75
5.87 1.09 5.03 1.13 2.84 1.44 2.18 1.73 1.66 2.29 1.32 3.37 1.22 4.06 1.07 6.80 1.07 7.45 1.02 15.01 1.02 15.48
4.08 1.26 3.44 1.34 2.79 1.48 2.05 1.85 1.74 2.19 1.52 2.68 1.53 2.63 1.68 2.30 1.20 5.01 1.46 2.90 1.19 5.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.35 3.15 1.55 2.45 1.02 13.00 1.06 9.10
2.36 1.59 1.59 2.32 1.29 3.60 1.07 8.30 1.05 10.00
2.60 1.52 1.72 2.19 1.34 3.27 1.08 6.28 1.06 8.12 1.01 17.29
1.24 4.23 1.12 6.64 1.16 5.63 1.40 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10
3.04 1.38 2.04 1.78 1.47 2.68 1.17 5.10 1.11 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
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