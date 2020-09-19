Ланс
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Боллар-Делелис
Бордо
8' Желтая карточкаФортес Стивен
9' Желтая карточкаОтавио II
22' Желтая карточкаДукуре Шейк
40' Желтая карточкаМедина Факундо
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
24
Байсс
Пол
23
Бенито
Лорис
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
28
Удин
Реми
18
Хван
Ый-Чжо
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банса СаймонНападающий
- Нападающий
-
25 Жан КорентинНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
20 Сабали ЮссуфПолузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Калу СэмьюэлНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
Ход матча
9'
22'
26'
40'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ганаго Игнатиус
|2
|0.5
|2.
|Какута Гаэль
|2 (2)
|0.5
|3.
|Медина Факундо
|1
|0.25
|4.
|Сотока Флорьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|1
|0.25
|2.
|Майя Джош
|1
|0.25
|3.
|Косельни Лоран
|0
|0
|4.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баде Луак
|1
|1
|2.
|Каюзак Янник
|2
|0
|3.
|Дукуре Шейк
|2
|0
|4.
|Фортес Стивен
|1
|0
|5.
|Сотока Флорьян
|1
|0
|6.
|Медина Факундо
|1
|0
|7.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|3
|0
|2.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|3.
|Бриан Джимми
|1
|0
|4.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|5.
|Сабали Юссуф
|1
|0
|6.
|Башич Тома
|1
|0
|7.
|Удин Реми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|Бордо
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: + = -Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа
Бордо Последние 20 матчей: + = -Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо
Последние игры между собой
Ланс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|3.
|Монако
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Ланс
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|8.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|10.
|Бордо
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 0
|6
|11.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|14.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Ланс 0:0 Бордо
Исход игры
Ланс
29.8% (45)
Ничья
41.7% (63)
Бордо
28.5% (43)
Тотал 2.5
Больше
29.53% (44)
Меньше
70.47% (105)
Обе команды забьют
Да
67.79% (101)
Нет
32.21% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (57)
1:0 Ланс
16.6% (25)
1:2 Бордо
13.9% (21)
2:1 Ланс
11.9% (18)
0:1 Бордо
9.3% (14)
0:2 Бордо
3.3% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.20
|1.22
|—
|—
|5.60
|1.15
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.94
|1.92
|1.68
|2.26
|1.23
|4.05
|—
|—
|1.23
|4.10
|1.05
|9.50
|1.04
|9.00
|1.02
|13.00
|1.01
|17.00
|—
|—
|6.85
|1.11
|—
|—
|5.40
|1.16
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.93
|1.89
|—
|—
|1.59
|2.68
|—
|—
|1.25
|4.05
|1.18
|4.95
|1.06
|9.80
|1.05
|10.75
|1.00
|19.75
|—
|—
|5.87
|1.09
|—
|—
|5.03
|1.13
|—
|—
|2.84
|1.44
|—
|—
|2.18
|1.73
|—
|—
|1.66
|2.29
|—
|—
|1.32
|3.37
|1.22
|4.06
|1.07
|6.80
|1.07
|7.45
|1.02
|15.01
|1.02
|15.48
|4.08
|1.26
|3.44
|1.34
|2.79
|1.48
|2.05
|1.85
|1.74
|2.19
|1.52
|2.68
|1.53
|2.63
|1.68
|2.30
|1.20
|5.01
|1.46
|2.90
|—
|—
|1.19
|5.19
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.06
|9.10
|—
|—
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.59
|2.32
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.07
|8.30
|1.05
|10.00
|—
|—
|2.60
|1.52
|—
|—
|1.72
|2.19
|—
|—
|1.34
|3.27
|1.08
|6.28
|1.06
|8.12
|1.01
|17.29
|1.24
|4.23
|1.12
|6.64
|1.16
|5.63
|1.40
|3.19
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—