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Ланс
2:1
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
7' Желтая карточка
Фортес Стивен
9' Желтая карточка
Отавио II
18' Желтая карточка
Байсс Пол
21' Желтая карточка
Дукуре Шейк
40' Желтая карточка
Медина Факундо
1:0
47' Гол
Ганаго Игнатиус
53' Желтая карточка
Гради Жонатан
58' Красная карточка
Байсс Пол
2:0
59' Пенальти
Какута Гаэль
76' Желтая карточка
Бенито Лорис
85' Желтая карточка
Жан Корентин
2:1
90' Гол
Калу Сэмьюэл
90' Желтая карточка
Майя Джош
90'+6
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
15
Фортес
Стивен
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
27
Ганаго
Игнатиус
1
Костил
Бенуа
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
23
Бенито
Лорис
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
28
Удин
Реми
12
Де
Превиль
Николя
7
Бриан
Джимми
18
Хван
Ый-Чжо
Ланс
3-4-1-2
Бордо
3-4-1-2

Ход матча

7'
Фортес Стивен
 
9'
 
Отавио II
18'
 
Байсс Пол
21'
Дукуре Шейк
 
25'
 
Адли Ясин
Башич Тома
40'
Медина Факундо
 
47'
Ганаго Игнатиус
1:0
53'
Гради Жонатан
 
58'
 
Байсс Пол
59'
Какута Гаэль
2:0
60'
 
Кастро Пабло
Бриан Джимми
63'
Фофана Секо
Дукуре Шейк
 
75'
Банса Саймон
Сотока Флорьян
 
75'
Жан Корентин
Ганаго Игнатиус
 
75'
Боура Исмаэль
Клаусс Джонатан
 
76'
 
Бенито Лорис
82'
 
Майя Джош
Де Превиль Николя
82'
 
Калу Сэмьюэл
Удин Реми
82'
 
Пардо Рубен
Хван Ый-Чжо
85'
Жан Корентин
 
87'
Маурисио Тони
Какута Гаэль
 
90'
2:1
Калу Сэмьюэл
(Адли Ясин)
90'
 
Майя Джош

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ганаго Игнатиус 3 0.75
2. Какута Гаэль 3 (3) 0.75
3. Медина Факундо 1 0.25
4. Сотока Флорьян 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 1 0.25
2. Калу Сэмьюэл 1 0.25
3. Майя Джош 1 0.25
4. Косельни Лоран 0 0
5. Хван Ый-Чжо 0 0
6. Адли Ясин 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Баде Луак 1 1
2. Каюзак Янник 2 0
3. Медина Факундо 2 0
4. Дукуре Шейк 2 0
5. Жан Корентин 1 0
6. Фортес Стивен 1 0
7. Гради Жонатан 1 0
8. Сотока Флорьян 1 0
9. Боура Исмаэль 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 3 0
2. Байсс Пол 1 1
3. Зеркан Мехди 0 1
4. Бриан Джимми 1 0
5. Де Превиль Николя 1 0
6. Бенито Лорис 1 0
7. Сабали Юссуф 1 0
8. Башич Тома 1 0
9. Удин Реми 1 0
10. Майя Джош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1) 0
 Бордо 0 66.67% (2) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа
Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс Ланс 1:1 Гент Ланс 1:3 Гавр Ланс 1:0 Орлеан Париж 0:2 Ланс Ланс 1:4 Кан Шатору 3:2 Ланс Ланс 0:0 Гренобль Ланс 1:0 Труа Гавр 0:0 Ланс
Бордо Последние 20 матчей: + = -
Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо
Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель Нант 0:1 Бордо По 3:2 Бордо Бордо 1:2 Лион Бордо 2:0 Ле Ман Ренн 1:0 Бордо Брест 2:0 Бордо

Последние игры между собой

Ланс: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Бордо: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Бордо 2:1 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Бордо Лига 1 Ланс 2:3 Бордо Кубок Ланс 1:0 Бордо Лига 1
Бордо 2:2 Ланс Лига 1 Ланс 4:3 Бордо Лига 1 Бордо 4:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:2 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
3. Ренн Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
4. Монако Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Ницца Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
8. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
11. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
14. ПСЖ Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
15. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Метц Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Ланс 29.8% (45)
X 41.7% (63)
Бордо 28.5% (43)
Все прогнозы
2.06 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ланс 2:1 Бордо

Исход игры
Ланс
29.8% (45)
Ничья
41.7% (63)
Бордо
28.5% (43)
Тотал 2.5
Больше
29.53% (44)
Меньше
70.47% (105)
Обе команды забьют
Да
67.79% (101)
Нет
32.21% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.7% (57)
1:0 Ланс
16.6% (25)
1:2 Бордо
13.9% (21)
2:1 Ланс
11.9% (18)
0:1 Бордо
9.3% (14)
0:2 Бордо
3.3% (5)
0:0 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.35 3.05 3.40
2.40 2.40 4.40
2.40 3.38 3.45
2.47 3.34 2.89
1.25 5.25 21.52

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.35 1.31 5.60 1.15 1.57 2.40 1.94 1.92 1.68 2.26 1.87 1.92 1.23 4.10 1.13 5.80 1.04 9.00 1.02 13.00 1.01 17.00
6.85 1.11 5.40 1.16 2.60 1.51 1.93 1.89 1.59 2.68 1.25 4.05 1.18 4.95 1.06 9.80 1.05 10.75 1.00 19.75
5.87 1.09 5.03 1.13 2.84 1.44 2.18 1.73 1.66 2.29 1.32 3.37 1.22 4.06 1.07 6.80 1.07 7.45 1.02 15.01 1.02 15.48
4.08 1.26 2.95 1.44 2.35 1.65 1.82 2.08 2.67 1.52 2.19 1.74 1.70 2.26 1.45 2.90 1.77 2.11 1.48 2.76 1.19 5.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.35 3.15 1.55 2.45 1.02 13.00 1.06 9.10
2.36 1.59 1.59 2.32 1.29 3.60 1.07 8.30 1.05 10.00
2.60 1.52 1.72 2.19 1.34 3.27 1.08 6.28 1.06 8.12 1.01 17.29
1.24 4.23 1.12 6.64 1.16 5.63 1.40 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10
3.04 1.38 2.04 1.78 1.47 2.68 1.17 5.10 1.11 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
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