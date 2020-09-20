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Метц
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Реймс
0' 9'
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
5
Ангбан
Викторьен
18
Сентонз
Фабьен
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
3
Юдоль
Матьё
10
Булая
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
11
Нгетт
Опа
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
7
Шавалерин
Ксавье
23
Кассама
Морету
24
Кафаро
Матьё
14
Бериша
Валон
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
Метц
3-4-1-2
Реймс
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туре Эль Билал 1 0.25
2. Диа Булайе 1 0.25

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Сентонз Фабьен 2 0
2. Маига Хабиб 2 0
3. Пажо Венсан 1 0
4. Бронн Дилан 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 2 1
2. Шавалерин Ксавье 1 0
3. Райкович Предраг 1 0
4. Фокет Томас 1 0
5. Кутеса Дерек 1 0
6. Сирхейс Кай 1 0
7. Хорнби Фрэйзер 1 0
8. Манетси Маршал 1 0
9. Туре Эль Билал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 0 0 0 0 0 0
 Реймс 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье
Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц
Реймс Последние 20 матчей: + = -
Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс
Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн Страсбург 3:0 Реймс Реймс 1:1 Ницца Анже 1:4 Реймс

Последние игры между собой

Метц: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Реймс 0:1 Метц Лига 1 Метц 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Метц Товарищеские матчи Реймс 0:0 Метц Лига 1
Метц 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Метц Лига 2 Метц 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:2 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Метц 2:1 Реймс Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сент-Этьен Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Монпелье 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Анже 0:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 2 7
8. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
10. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
13. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Лорьян 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
16. Брест 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
17. Реймс 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
18. Метц 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 3 1
19. Страсбург 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
20. Дижон 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 7 1
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Метц 26.6% (41)
X 59.1% (91)
Реймс 14.3% (22)
Все прогнозы
2.62 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Реймс
3.02
3.01
3.35
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Метц 0:0 Реймс

Исход игры
Метц
26.6% (41)
Ничья
59.1% (91)
Реймс
14.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
17.11% (26)
Меньше
82.89% (126)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.6% (78)
1:0 Метц
16.2% (25)
2:1 Метц
7.8% (12)
0:0 Ничья
7.8% (12)
1:2 Реймс
6.5% (10)
0:1 Реймс
5.8% (9)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.65 2.95 2.95
2.85 2.80 3.05
3.02 2.96 3.35
2.69 3.05 2.86
2.95 2.84 2.91

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.60 1.11 4.50 1.21 2.35 1.68 2.04 1.83 1.72 2.14 1.67 2.20 1.39 3.00 1.16 5.40 1.11 6.10 1.02 9.90 1.01 12.00 0.00 18.00
5.75 1.12 4.30 1.19 2.43 1.70 1.82 2.22 1.43 2.74 1.13 4.90 1.14 6.10 1.01 10.00 1.01 10.75 1.00 19.75
5.02 1.12 4.21 1.19 2.48 1.56 1.86 2.00 1.50 2.63 1.21 4.04 1.15 4.61 1.05 9.29 1.04 10.16
6.41 1.14 3.08 1.41 2.43 1.61 2.10 1.80 1.77 2.14 1.57 2.52 1.45 2.91 1.15 6.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.48 2.65 1.22 3.90 1.03 10.00
2.19 1.68 1.49 2.62 1.22 4.25 1.04 10.25 1.03 12.75
2.37 1.61 1.56 2.48 1.27 3.61 1.06 8.15 1.05 9.29
2.27 1.68 1.87 2.01 1.44 2.88 1.30 3.68 1.22 4.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.89 1.85 1.36 2.80 1.10 5.70
2.68 1.47 1.83 1.98 1.36 3.15 1.11 6.65 1.08 7.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.59
2.20 1.65
Букмекер Да Нет
6.60 1.10
Букмекер Да Нет
4.80 1.18
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