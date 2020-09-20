Метц
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Реймс
21
Бойе
Джон
14
Пажо
Венсан
19
Маига
Хабиб
10
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
32
Фокет
Томас
24
Кафаро
Матьё
14
Бериша
Валон
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
-
15 Сабали ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Оньон Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туре Эль Билал
|1
|0.25
|2.
|Диа Булайе
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|2.
|Маига Хабиб
|2
|0
|3.
|Пажо Венсан
|1
|0
|4.
|Бронн Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|2
|1
|2.
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|3.
|Райкович Предраг
|1
|0
|4.
|Фокет Томас
|1
|0
|5.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|6.
|Сирхейс Кай
|1
|0
|7.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|8.
|Манетси Маршал
|1
|0
|9.
|Туре Эль Билал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Реймс
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье
Реймс Последние 20 матчей: + = -Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс
Последние игры между собой
Метц: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Анже
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 2
|7
|8.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|10.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|13.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|16.
|Брест
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|18.
|Метц
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 3
|1
|19.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|20.
|Дижон
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Прогнозы на матч Метц 0:0 Реймс
Исход игры
Метц
26.6% (41)
Ничья
59.1% (91)
Реймс
14.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
17.11% (26)
Меньше
82.89% (126)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.6% (78)
1:0 Метц
16.2% (25)
2:1 Метц
7.8% (12)
0:0 Ничья
7.8% (12)
1:2 Реймс
6.5% (10)
0:1 Реймс
5.8% (9)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.60
|1.11
|4.50
|1.21
|—
|—
|2.35
|1.68
|2.04
|1.83
|1.72
|2.14
|1.67
|2.20
|1.39
|3.00
|1.16
|5.40
|1.11
|6.10
|1.02
|9.90
|1.01
|12.00
|0.00
|18.00
|5.75
|1.12
|4.30
|1.19
|—
|—
|2.43
|1.70
|—
|—
|1.82
|2.22
|—
|—
|1.43
|2.74
|1.13
|4.90
|1.14
|6.10
|1.01
|10.00
|1.01
|10.75
|1.00
|19.75
|5.02
|1.12
|4.21
|1.19
|—
|—
|2.48
|1.56
|—
|—
|1.86
|2.00
|—
|—
|1.50
|2.63
|1.21
|4.04
|1.15
|4.61
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|6.41
|1.14
|—
|—
|3.08
|1.41
|2.43
|1.61
|2.10
|1.80
|1.77
|2.14
|1.57
|2.52
|1.45
|2.91
|—
|—
|1.15
|6.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—