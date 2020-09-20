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Метц
2:1
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
17' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
1:0
18' Гол
Ньяне Ибраима
27' Желтая карточка
Кассама Морету
43' Желтая карточка
Булая Фарид
1:1
43' Пенальти
Диа Булайе
47' Желтая карточка
Конан Гислен
50' Красная карточка
Манетси Маршал
53' Желтая карточка
Кафаро Матьё
2:1
88' Гол
Ньяне Ибраима
90'+4
16
Укидья
Александр
18
Сентонз
Фабьен
2
Бронн
Дилан
21
Бойе
Джон
3
Юдоль
Матьё
5
Ангбан
Викторьен
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
11
Нгетт
Опа
7
Ньяне
Ибраима
10
Булая
Фарид
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
15
Манетси
Маршал
5
Абдельамид
Юнис
3
Конан
Гислен
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
24
Кафаро
Матьё
14
Бериша
Валон
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
Метц
4-3-3
Реймс
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Абдельамид Юнис
18'
Ньяне Ибраима
(Булая Фарид)
1:0
27'
 
Кассама Морету
43'
Булая Фарид
 
43'
1:1
Диа Булайе
47'
 
Конан Гислен
50'
 
Манетси Маршал
52'
 
Марешиц Дарио
Кассама Морету
53'
 
Кафаро Матьё
62'
Эмброуз Тьерри
Ангбан Викторьен
 
68'
 
Кутеса Дерек
Зенели Арбер
68'
 
Туре Эль Билал
Кафаро Матьё
71'
Яд Папа Ндиага
Нгетт Опа
 
81'
Тшимбембе Варрен
Пажо Венсан
 
88'
Ньяне Ибраима
(Яд Папа Ндиага)
2:1
90'
 
Сирхейс Кай
Бериша Валон

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 2 0.5
2. Булая Фарид 0 0
3. Яд Папа Ндиага 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 2 (1) 0.5
2. Туре Эль Билал 1 0.25

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Сентонз Фабьен 2 0
2. Маига Хабиб 2 0
3. Пажо Венсан 1 0
4. Булая Фарид 1 0
5. Бронн Дилан 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 2 1
2. Манетси Маршал 1 1
3. Абдельамид Юнис 1 0
4. Шавалерин Ксавье 1 0
5. Райкович Предраг 1 0
6. Фокет Томас 1 0
7. Кутеса Дерек 1 0
8. Кафаро Матьё 1 0
9. Кассама Морету 1 0
10. Сирхейс Кай 1 0
11. Хорнби Фрэйзер 1 0
12. Конан Гислен 1 0
13. Туре Эль Билал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Реймс 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье
Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен Гент 3:0 Метц Метц 3:0 Шарлеруа Метц 4:1 Сераинг Метц 4:1 Сераинг Юнайтед Метц 2:1 Ним Амьен 0:1 Метц Метц 0:2 Лион Нант 0:0 Метц Метц 1:2 Бордо Монпелье 1:1 Метц Метц 3:1 Сент-Этьен Реймс 0:1 Метц
Реймс Последние 20 матчей: + = -
Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс
Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс Стандард 3:0 Реймс Реймс 0:3 Стандард Реймс 3:0 Гавр Реймс 2:2 Дюнкерк Реймс 3:0 Руан Реймс 3:1 Труа Реймс 1:0 Брест Монако 1:1 Реймс Сент-Этьен 1:1 Реймс Реймс 1:0 Ренн Страсбург 3:0 Реймс Реймс 1:1 Ницца Анже 1:4 Реймс

Последние игры между собой

Метц: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
Реймс 0:1 Метц Лига 1 Метц 1:1 Реймс Лига 1 Реймс 2:0 Метц Товарищеские матчи Реймс 0:0 Метц Лига 1
Метц 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 3:0 Метц Лига 2 Метц 1:0 Реймс Лига 2 Реймс 2:2 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Реймс 1:1 Метц Лига 2 Метц 0:0 Реймс Лига 2 Метц 2:1 Реймс Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сент-Этьен 1:0 Заявка 4 4 0 0 7 - 0 12
2. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Монпелье Заявка 4 3 0 1 10 - 5 9
4. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
5. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
8. ПСЖ Заявка 4 2 0 2 4 - 2 6
9. Ницца Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Брест Заявка 4 2 0 2 7 - 9 6
11. Анже Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
12. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
14. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
15. Нант 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Метц Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
17. Лорьян Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
18. Страсбург Заявка 4 1 0 3 2 - 7 3
19. Реймс Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
20. Дижон Заявка 4 0 0 4 1 - 8 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Метц 26.6% (41)
X 59.1% (91)
Реймс 14.3% (22)
Все прогнозы
2.62 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Метц 2:1 Реймс

Исход игры
Метц
26.6% (41)
Ничья
59.1% (91)
Реймс
14.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
17.11% (26)
Меньше
82.89% (126)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.6% (78)
1:0 Метц
16.2% (25)
2:1 Метц
7.8% (12)
0:0 Ничья
7.8% (12)
1:2 Реймс
6.5% (10)
0:1 Реймс
5.8% (9)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.65 2.95 2.95
3.05 1.60 10.00
3.02 2.96 3.35
2.69 3.05 2.86
3.23 1.51 12.93

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.90 1.17 4.50 1.21 4.20 1.22 2.04 1.83 1.72 2.14 1.67 2.20 1.68 2.18 1.16 5.40 1.31 3.35 1.02 9.90 1.15 5.30 0.00 18.00 1.02 13.00
5.75 1.12 4.30 1.19 2.43 1.70 1.82 2.22 1.43 2.74 1.13 4.90 1.14 6.10 1.01 10.00 1.01 10.75 1.00 19.75
5.02 1.12 4.21 1.19 2.48 1.56 1.86 2.00 1.50 2.63 1.21 4.04 1.15 4.61 1.05 9.29 1.04 10.16
6.41 1.14 3.08 1.41 4.51 1.22 2.10 1.80 3.06 1.40 2.15 1.75 1.57 2.46 1.33 3.39 1.52 2.59 1.80 2.08 1.57 2.49 1.39 3.13 1.14 6.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.77 2.04 1.48 2.65 1.30 6.50 1.03 10.00 1.01 15.00
2.19 1.68 1.49 2.62 1.22 4.25 1.04 10.25 1.03 12.75
2.37 1.61 1.56 2.48 1.27 3.61 1.06 8.15 1.05 9.29
2.27 1.68 1.87 2.01 1.44 2.88 1.30 3.68 1.22 4.54 1.11 7.26 1.15 5.79 1.11 7.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.89 1.85 1.36 2.80 1.10 5.70
2.68 1.47 1.83 1.98 1.36 3.15 1.11 6.65 1.08 7.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.33
2.20 1.65
Букмекер Да Нет
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
4.80 1.18
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