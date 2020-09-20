Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Ньяне Ибраима из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Пажо Венсан из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

44' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Г О О О О Л - Диа Булайе из команды Реймс забивает с точки!

43' Булая Фарид получил желтую карточку от судьи

41' Бериша Валон разрезает оборону соперника отличным пасом

41' Юдоль Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Реймс

38' Булая Фарид из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

37' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

37' Бойе Джон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Удар от ворот произведет Реймс

35' Отличный пас сделал Нгетт Опа из команды Метц . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

35' Ангбан Викторьен из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

33' Бериша Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Метц имеет хороший шанс забить.

30' Ньяне Ибраима из команды Метц плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

30' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

30' Фокет Томас из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Фокет Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Кассама Морету совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

26' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Метц

24' Конан Гислен из команды Реймс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Ньяне Ибраима выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Абдельамид Юнис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

17' Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе

16' Бронн Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

15' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Хорошую попытку сделал Зенели Арбер . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Удар от ворот произведет Метц

12' Диа Булайе не смог попасть в створ ударом издали

12' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Конан Гислен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Удар от ворот произведет Реймс

7' Булая Фарид не смог попасть в створ ударом издали

6' Удар от ворот произведет Метц

6' Отличный пас сделал Фокет Томас из команды Реймс . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

5' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Зенели Арбер нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

2' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Манетси Маршал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Реймс начинает с центра поля