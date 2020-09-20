Метц
2:1
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Реймс
17' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
1:0
18' ГолНьяне Ибраима
27' Желтая карточкаКассама Морету
43' Желтая карточкаБулая Фарид
1:1
43' ПенальтиДиа Булайе
47' Желтая карточкаКонан Гислен
50' Красная карточкаМанетси Маршал
53' Желтая карточкаКафаро Матьё
2:1
88' ГолНьяне Ибраима
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
14
Пажо
Венсан
11
Нгетт
Опа
10
Булая
Фарид
32
Фокет
Томас
24
Кафаро
Матьё
14
Бериша
Валон
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
14 Пажо ВенсанПолузащитник
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Нападающий
-
10 Булая ФаридНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
-
15 Сабали ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Оньон Венсан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
18'
1:0
27'
43'
43'
1:1
47'
50'
53'
88'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|2
|0.5
|2.
|Булая Фарид
|0
|0
|3.
|Яд Папа Ндиага
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|2 (1)
|0.5
|2.
|Туре Эль Билал
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|2.
|Маига Хабиб
|2
|0
|3.
|Пажо Венсан
|1
|0
|4.
|Булая Фарид
|1
|0
|5.
|Бронн Дилан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|2
|1
|2.
|Манетси Маршал
|1
|1
|3.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|4.
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|5.
|Райкович Предраг
|1
|0
|6.
|Фокет Томас
|1
|0
|7.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|8.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|9.
|Кассама Морету
|1
|0
|10.
|Сирхейс Кай
|1
|0
|11.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|12.
|Конан Гислен
|1
|0
|13.
|Туре Эль Билал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Реймс
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье
Реймс Последние 20 матчей: + = -Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс
Последние игры между собой
Метц: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 2
Реймс: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Монпелье
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|4.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|5.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|8.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 2
|6
|9.
|Ницца
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|10.
|Брест
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Анже
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|12.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|14.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|15.
|Нант
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|17.
|Лорьян
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|18.
|Страсбург
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 7
|3
|19.
|Реймс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|20.
|Дижон
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 8
|0
Прогнозы на матч Метц 2:1 Реймс
Исход игры
Метц
26.6% (41)
Ничья
59.1% (91)
Реймс
14.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
17.11% (26)
Меньше
82.89% (126)
Обе команды забьют
Да
67.76% (103)
Нет
32.24% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.6% (78)
1:0 Метц
16.2% (25)
2:1 Метц
7.8% (12)
0:0 Ничья
7.8% (12)
1:2 Реймс
6.5% (10)
0:1 Реймс
5.8% (9)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.90
|1.17
|4.50
|1.21
|—
|—
|4.20
|1.22
|2.04
|1.83
|1.72
|2.14
|1.67
|2.20
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.16
|5.40
|—
|—
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.02
|9.90
|1.15
|5.30
|0.00
|18.00
|1.02
|13.00
|5.75
|1.12
|4.30
|1.19
|—
|—
|2.43
|1.70
|—
|—
|1.82
|2.22
|—
|—
|1.43
|2.74
|—
|—
|1.13
|4.90
|—
|—
|1.14
|6.10
|—
|—
|1.01
|10.00
|1.01
|10.75
|1.00
|19.75
|—
|—
|5.02
|1.12
|4.21
|1.19
|—
|—
|2.48
|1.56
|—
|—
|1.86
|2.00
|—
|—
|1.50
|2.63
|—
|—
|1.21
|4.04
|—
|—
|1.15
|4.61
|—
|—
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|6.41
|1.14
|—
|—
|3.08
|1.41
|4.51
|1.22
|2.10
|1.80
|3.06
|1.40
|2.15
|1.75
|1.57
|2.46
|1.33
|3.39
|1.52
|2.59
|1.80
|2.08
|1.57
|2.49
|1.39
|3.13
|—
|—
|1.14
|6.13
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.30
|6.50
|—
|—
|1.03
|10.00
|—
|—
|1.01
|15.00
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.22
|4.25
|—
|—
|1.04
|10.25
|—
|—
|1.03
|12.75
|2.37
|1.61
|—
|—
|1.56
|2.48
|—
|—
|1.27
|3.61
|—
|—
|1.06
|8.15
|—
|—
|1.05
|9.29
|2.27
|1.68
|1.87
|2.01
|1.44
|2.88
|1.30
|3.68
|1.22
|4.54
|1.11
|7.26
|1.15
|5.79
|1.11
|7.07
|—
|—