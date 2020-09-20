  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
ПСЖ
0' 37'
40
Бенитес
Вальтер
20
Аталь
Юсеф
24
Пельмар
Анди
4
Данте
Бонфим
23
Лотомба
Жордан
19
Тюрам
Кефрен
6
Шнайдерлин
Морган
8
Лис-Мелу
Пьерр
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
13
Камара
Ассан
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Баккер
Митчел
11
Ди
Мария
Анхель
27
Гуэйе
Идрисса
6
Верратти
Марко
23
Дракслер
Юлиан
9
Икарди
Мауро
7
Мбаппе
Килиан
Ницца
4-3-3
ПСЖ
4-4-2

Ход матча

23'
 
Эррера Андер
Гуэйе Идрисса

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 2 0.5
2. Дольберг Каспер 2 (1) 0.5
3. Данте Бонфим 1 0.25
4. Камара Ассан 0 0
5. Лис-Мелу Пьерр 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дракслер Юлиан 1 0.25

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Данте Бонфим 2 0
2. Дольберг Каспер 2 0
3. Шнайдерлин Морган 1 0
4. Камара Ассан 1 0
5. Лотомба Жордан 1 0
6. Лис-Мелу Пьерр 1 0
7. Маолида Мизиан 1 0
8. Сильвестр Эдди 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Диалло Абду 1 1
4. Бернат Хуан 2 0
5. Кюрзава Левен 0 1
6. Сарабия Пабло 1 0
7. Ди Мария Анхель 1 0
8. Дракслер Юлиан 1 0
9. Флоренци Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0
 ПСЖ 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: + = -
Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс
Ницца 3:2 Ренн Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца ДАК 0:6 Ницца Дунявска Стреда 0:6 Ницца Стандард 1:2 Ницца Ницца 0:2 Глазго Рейнджерс Ницца 1:1 Селтик Сент-Этьен 4:1 Ницца Лион 1:0 Ницца Ницца 2:1 Монако Бордо 1:1 Ницца Ницца 2:2 Брест Тулуза 0:2 Ницца Ницца 1:3 Ним Реймс 1:1 Ницца Ницца 2:1 Лион
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария
РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо Боруссия Д 2:1 ПСЖ Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион

Последние игры между собой

Ницца: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Ницца 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 Ницца 1:2 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Ницца Лига 1 ПСЖ 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 Ницца 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Ницца Лига 1 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 ПСЖ Лига 1 Ницца 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 ПСЖ Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
2. Сент-Этьен Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
3. Ланс Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
4. Лилль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5. Ницца 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Монако Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Марсель Заявка 3 2 0 1 4 - 4 6
9. Анже Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
10. Лион Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
11. Бордо Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
12. Нант Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Ним Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
14. ПСЖ 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
15. Лорьян Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Брест Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
17. Реймс Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
18. Метц Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0
19. Страсбург Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
20. Дижон Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • Первый тайм
  • Пенальти
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мбаппе!!!
    Нападающий "ПСЖ" переиграл Бенитеса. Аргентинец прыгнул в левый от себя угол, а мяч отправился под перекладину.
  • Пенальти!
    38'
    Кефрен Тюрам сбивает в своей штрафной Мбаппе, судья ставит на точку.
  • 37'
    Кефрен Тюрам размял своей подачей Наваса. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • Фол, нарушение
    36'
    На данный момент чаще приходится вспоминать о стыках, нежели о красивом футболе. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Баккер нарушает правила в атаке. Наступление парижан захлебнулось.
  • 34'
    Если я усну и проснусь через час, и меня спросят, что сейчас происходит в матче "Ницца" - "ПСЖ", я отвечу: гости владеют мячом.
  • Судья
    33'
    Верратти на повышенных тонах поговорил с арбитром. Просил итальянец угловой, но чуть было не получил карточку за эмоции.
  • 32'
    За счет проникающих передач гости пытаются найти лазейку в частоколе обороны "Ниццы", но пока преграда выглядит основательной. Хотя лазейки имеются.
  • Фол, нарушение
    31'
    Эррера нарушает правила в ценре поля.
  • Фол, нарушение
    30'
    Нарушение правил в центре поля. А страсти, которые готовы были сразу же вспухнуть, судья разумно пресек парой предупреждений, без карточек.
  • 29'
    Хозяевам по-прежнему удается удерживать у себя мяч только на своей половине поля.
  • 28'
    Мяч у "Ниццы", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.
  • Опасный момент
    27'
    Мбаппе завершал красивую комбинацию через левый край поля, однако завершающий удар у 7 номера "ПСЖ" не получился, с левого угла вратарской мяч летит на пустые трибуны.
  • 26'
    В организации собственных атак хозяева всё ещё не спешат, предпочитают минимизировать риск потерь.
  • Угловой
    25'
    На угловой мяч уходит от Бенитеса. Следует подача в центр штрафной, где всех опередил Кимпембе, но отправил мяч в сантиметрах от штанги.
  • Замена
    24'
    Эррера заменил Гуэйе. Наша встреча продолжается.
  • Травма, повреждение
    24'
    Гуэйе прихрамывая покидает поле. Не сможет он продолжить игру. Тухель занервничал.
  • Травма, повреждение
    23'
    Гуэйе просит помощи у врачей. Причина повреждения осталась вне кадра.
  • Угловой
    22'
    Извлечь выгоду из корнера хозяевам не получилось, но и игроки "ПСЖ" не смогли убежать в контратаку.
  • Опасный момент
    21'
    Шнайдерлин решается на удар по воротам с 27 метров. Пушечный выстрел, но Навас в великолепном прыжке отбивает мяч на угловой.
  • 20'
    Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков "Ниццы" зацепиться за мяч впереди, но всё тщетно.
  • Опасный момент
    19'
    Ди Мария в касание пробил с правого края штрафной, мяч летел в ближний угол ворот, Бенитес отбил снаряд перед собой, а затем накрыл его. Пожалуй, это первый опасный момент в нашей игре.
  • 18'
    Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.
  • 17'
    Попробовала было "Ницца" ещё мяч подержать, но тщетно. Гости активнее атакуют, двигаются интенсивнее.
  • 16'
    После нервного дебюта "Ницца", наконец, осваивается. Вот уже и мяч впервые придержали хозяева в ногах.
  • Фол, нарушение
    15'
    "Ницца" вспомнила о том, кто на стадионе хозяин, и начала прессинговать. Прессингуют так упорно, что даже фолы совершают.
  • Фол, нарушение
    14'
    Кимпембе нарушает правила в атаке. У "Ниццы" наконец-то появляется возможность передохнуть от такого натиска со стороны парижан.
  • Угловой
    13'
    Очередное наступление "ПСЖ" заканчивается угловым ударом. Следует подача в штрафную, где соперник нейтрализует угрозу.
  • Фол, нарушение
    12'
    Гуэйе сбивают у центрального круга, игра останволена.
  • Угловой
    11'
    "ПСЖ" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 10'
    "ПСЖ" почти всей командой идёт вперед. Даже центральные защитники достигли середины поля.
  • 9'
    "Ницца" же сосредоточилась на построении контратак. Правда, наладить короткий и средний пас пока не получается.
  • Угловой
    8'
    Первый угловой зарабатывают игроки "ПСЖ", Мбаппе его заработал. Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.
  • 7'
    И стараются игроки "ПСЖ" в эти минуты мячом дорожить. Разыгрывают до верного, не суетятся. 
  • 6'
    Атакам "ПСЖ" пока недостает скорости и быстроты передачи мяча, а Мбаппе плотно опекают.
  • 5'
    Разведка боем продолжается у нас, команды борются за мяч, инициативу, нащупывают слабые места.
  • Фол, нарушение
    4'
    Флоренци нарушает правила, было грубо.
  • Фол, нарушение
    3'
    Пытаются гости поиграть в прессинг, высоко встречать соперника. Но пока все это выливается в грубость, но никак не в перехват мяча.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу главный судья Бенуа Бастьен, фиксирует он первый фол в матче. Со стороны игрока "ПСЖ".
  • 1'
    "Ницца" проводит матч в традиционном комплекте формы красно-черного цвета, в белой форме футболисты гостей.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки из Парижа.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ницца 0:0 ПСЖ

Исход игры
Ницца
3.2% (5)
Ничья
9.6% (15)
ПСЖ
87.2% (136)
Тотал 2.5
Больше
59.21% (90)
Меньше
40.79% (62)
Обе команды забьют
Да
65.13% (99)
Нет
34.87% (53)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
37.2% (58)
0:2 ПСЖ
19.9% (31)
1:3 ПСЖ
13.5% (21)
0:1 ПСЖ
10.9% (17)
1:1 Ничья
7.7% (12)
0:3 ПСЖ
1.9% (3)
2:1 Ницца
1.9% (3)
1:0 Ницца
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.50 5.00 1.42
9.20 5.25 1.31
9.50 5.35 1.41
8.22 5.00 1.37
10.04 4.58 1.40

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.90 1.04 3.05 1.37 2.35 1.58 1.72 2.08 2.12 1.76 1.37 3.05 1.81 2.06 1.25 3.90 1.10 6.80 1.08 7.77 1.10 6.10 1.09 6.70 1.02 11.50
12.00 1.00 10.50 1.00 5.25 1.14 4.30 1.22 2.43 1.69 1.77 2.08 1.62 2.24 1.31 3.20 1.15 5.30 1.03 8.70 1.07 6.55
10.70 1.04 9.74 1.05 4.07 1.22 3.26 1.34 2.16 1.74 1.69 2.24 1.45 2.81 1.20 4.24 1.15 4.78 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.58 1.01 16.98
2.99 1.43 2.61 1.54 2.23 1.71 1.88 2.02 1.67 2.31 1.49 2.75 1.65 2.34 1.51 2.68 1.23 4.56 1.16 5.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.68 2.18 1.16 5.10 1.09 7.20 1.20 4.30
3.85 1.26 2.14 1.67 1.68 2.22 1.18 4.85 1.18 4.85
3.21 1.35 2.18 1.73 1.52 2.60 1.16 4.66 1.11 5.37 1.02 13.36 1.02 14.13
1.49 2.71 1.28 3.84 1.58 2.47 1.38 3.18 1.28 3.87 1.41 3.02 1.22 4.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.18 1.68 1.62 2.27 1.37 3.05
4.85 1.19 3.85 1.26 1.82 1.99 1.44 2.79 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.90
2.07 1.75
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.20 1.30
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