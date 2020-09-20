Ницца
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Альянц Ривьера
ПСЖ
20
Аталь
Юсеф
24
Пельмар
Анди
19
Тюрам
Кефрен
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
13
Камара
Ассан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
-
13 Камара АссанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Пионнье ТэоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
-
35 Гессан ЭваннНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
30 Булка МарцинВратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
-
38 Капо МаксенПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|2
|0.5
|2.
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.5
|3.
|Данте Бонфим
|1
|0.25
|4.
|Камара Ассан
|0
|0
|5.
|Лис-Мелу Пьерр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дракслер Юлиан
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данте Бонфим
|2
|0
|2.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|3.
|Шнайдерлин Морган
|1
|0
|4.
|Камара Ассан
|1
|0
|5.
|Лотомба Жордан
|1
|0
|6.
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|7.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|8.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|1
|4.
|Бернат Хуан
|2
|0
|5.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|6.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|7.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|8.
|Дракслер Юлиан
|1
|0
|9.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: + = -Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца Ницца 2:1 Ланс
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария
Последние игры между собой
Ницца: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Ницца Лига 1 ПСЖ 4:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 Ницца 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ницца Лига 1 Ницца 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Ницца Лига 1 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 2:1 ПСЖ Лига 1 Ницца 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:0 ПСЖ Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ренн
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|2.
|Сент-Этьен
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Ницца
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Монако
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Анже
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|10.
|Лион
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|11.
|Бордо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|12.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Ним
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|14.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|15.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|18.
|Метц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|19.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|20.
|Дижон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Прогнозы на матч Ницца 0:0 ПСЖ
Исход игры
Ницца
3.2% (5)
Ничья
9.6% (15)
ПСЖ
87.2% (136)
Тотал 2.5
Больше
59.21% (90)
Меньше
40.79% (62)
Обе команды забьют
Да
65.13% (99)
Нет
34.87% (53)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
37.2% (58)
0:2 ПСЖ
19.9% (31)
1:3 ПСЖ
13.5% (21)
0:1 ПСЖ
10.9% (17)
1:1 Ничья
7.7% (12)
0:3 ПСЖ
1.9% (3)
2:1 Ницца
1.9% (3)
1:0 Ницца
1.3% (2)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.90
|1.04
|3.05
|1.37
|—
|—
|2.35
|1.58
|—
|—
|1.72
|2.08
|2.12
|1.76
|1.37
|3.05
|1.81
|2.06
|1.25
|3.90
|1.10
|6.80
|1.08
|7.77
|1.10
|6.10
|1.09
|6.70
|1.02
|11.50
|—
|—
|12.00
|1.00
|10.50
|1.00
|5.25
|1.14
|—
|—
|4.30
|1.22
|—
|—
|2.43
|1.69
|—
|—
|1.77
|2.08
|—
|—
|1.62
|2.24
|1.31
|3.20
|1.15
|5.30
|1.03
|8.70
|1.07
|6.55
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|9.74
|1.05
|4.07
|1.22
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.16
|1.74
|—
|—
|1.69
|2.24
|—
|—
|1.45
|2.81
|1.20
|4.24
|1.15
|4.78
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|16.58
|1.01
|16.98
|—
|—
|—
|—
|2.99
|1.43
|2.61
|1.54
|2.23
|1.71
|1.88
|2.02
|1.67
|2.31
|1.49
|2.75
|1.65
|2.34
|1.51
|2.68
|1.23
|4.56
|—
|—
|1.16
|5.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.68
|2.18
|—
|—
|1.16
|5.10
|—
|—
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.20
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.14
|1.67
|—
|—
|1.68
|2.22
|—
|—
|1.18
|4.85
|1.18
|4.85
|—
|—
|—
|—
|3.21
|1.35
|—
|—
|2.18
|1.73
|—
|—
|1.52
|2.60
|—
|—
|1.16
|4.66
|1.11
|5.37
|1.02
|13.36
|1.02
|14.13
|1.49
|2.71
|1.28
|3.84
|1.58
|2.47
|1.38
|3.18
|1.28
|3.87
|1.41
|3.02
|1.22
|4.51
|—
|—
|—
|—
|—
|—