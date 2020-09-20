На данный момент чаще приходится вспоминать о стыках, нежели о красивом футболе.

Кефрен Тюрам размял своей подачей Наваса. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

Кефрен Тюрам сбивает в своей штрафной Мбаппе, судья ставит на точку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Мбаппе!!! Нападающий "ПСЖ" переиграл Бенитеса. Аргентинец прыгнул в левый от себя угол, а мяч отправился под перекладину.

34' Если я усну и проснусь через час, и меня спросят, что сейчас происходит в матче "Ницца" - "ПСЖ", я отвечу: гости владеют мячом.

33' Верратти на повышенных тонах поговорил с арбитром. Просил итальянец угловой, но чуть было не получил карточку за эмоции.

32' За счет проникающих передач гости пытаются найти лазейку в частоколе обороны "Ниццы", но пока преграда выглядит основательной. Хотя лазейки имеются.

31' Эррера нарушает правила в ценре поля.

30' Нарушение правил в центре поля. А страсти, которые готовы были сразу же вспухнуть, судья разумно пресек парой предупреждений, без карточек.

29' Хозяевам по-прежнему удается удерживать у себя мяч только на своей половине поля.

28' Мяч у "Ниццы", на своей половине поля они его контролируют, без особых попыток для атак.

27' Мбаппе завершал красивую комбинацию через левый край поля, однако завершающий удар у 7 номера "ПСЖ" не получился, с левого угла вратарской мяч летит на пустые трибуны.

26' В организации собственных атак хозяева всё ещё не спешат, предпочитают минимизировать риск потерь.

25' На угловой мяч уходит от Бенитеса. Следует подача в центр штрафной, где всех опередил Кимпембе, но отправил мяч в сантиметрах от штанги.

24' Эррера заменил Гуэйе. Наша встреча продолжается.

24' Гуэйе прихрамывая покидает поле. Не сможет он продолжить игру. Тухель занервничал.

23' Гуэйе просит помощи у врачей. Причина повреждения осталась вне кадра.

22' Извлечь выгоду из корнера хозяевам не получилось, но и игроки "ПСЖ" не смогли убежать в контратаку.

21' Шнайдерлин решается на удар по воротам с 27 метров. Пушечный выстрел, но Навас в великолепном прыжке отбивает мяч на угловой.

20' Серия взаимных ошибок заканчивается попыткой игроков "Ниццы" зацепиться за мяч впереди, но всё тщетно.

19' Ди Мария в касание пробил с правого края штрафной, мяч летел в ближний угол ворот, Бенитес отбил снаряд перед собой, а затем накрыл его. Пожалуй, это первый опасный момент в нашей игре.

18' Обе команды держат мяч, по очереди уступая друг другу это право, идут в борьбу, но до опасных моментов дело не доходит.

17' Попробовала было "Ницца" ещё мяч подержать, но тщетно. Гости активнее атакуют, двигаются интенсивнее.

16' После нервного дебюта "Ницца", наконец, осваивается. Вот уже и мяч впервые придержали хозяева в ногах.

15' "Ницца" вспомнила о том, кто на стадионе хозяин, и начала прессинговать. Прессингуют так упорно, что даже фолы совершают.

14' Кимпембе нарушает правила в атаке. У "Ниццы" наконец-то появляется возможность передохнуть от такого натиска со стороны парижан.

13' Очередное наступление "ПСЖ" заканчивается угловым ударом. Следует подача в штрафную, где соперник нейтрализует угрозу.

12' Гуэйе сбивают у центрального круга, игра останволена.

11' "ПСЖ" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

10' "ПСЖ" почти всей командой идёт вперед. Даже центральные защитники достигли середины поля.

9' "Ницца" же сосредоточилась на построении контратак. Правда, наладить короткий и средний пас пока не получается.

8' Первый угловой зарабатывают игроки "ПСЖ", Мбаппе его заработал. Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот.

7' И стараются игроки "ПСЖ" в эти минуты мячом дорожить. Разыгрывают до верного, не суетятся.

6' Атакам "ПСЖ" пока недостает скорости и быстроты передачи мяча, а Мбаппе плотно опекают.

5' Разведка боем продолжается у нас, команды борются за мяч, инициативу, нащупывают слабые места.

4' Флоренци нарушает правила, было грубо.

3' Пытаются гости поиграть в прессинг, высоко встречать соперника. Но пока все это выливается в грубость, но никак не в перехват мяча.

2' Обслуживает встречу главный судья Бенуа Бастьен, фиксирует он первый фол в матче. Со стороны игрока "ПСЖ".

1' "Ницца" проводит матч в традиционном комплекте формы красно-черного цвета, в белой форме футболисты гостей.